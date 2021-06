Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i innych ustaw, które mają umożliwić obsługę postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„W konsekwencji jedynym narzędziem do składania pism i dokumentów w postępowaniach upadłościowych a także restrukturyzacyjnych będzie system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe […] Wyłączność zastosowania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych pozwoli na pełną realizację tworzenia i przetwarzania elektronicznych akt sądowych” – czytamy w komunikacie.

Zmiany wprowadzone nowelizacją zamierzają do:

zapewnienia wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

ujawniania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych szerokiego zakresu danych dotyczących toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego w celu zwiększenia transparentności tych postępowań. W Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane informacje dotyczące: niewypłacalnych osób fizycznych, wobec których wszczęte zostało postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,

osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące; aktualnie w Rejestrze ujawnione mogą być wyłącznie informacje o osobach, wobec których toczy się łącznie egzekucja należności budżetu państwa oraz egzekucja świadczeń alimentacyjnych,

osób fizycznych, które skorzystały z dobrodziejstwa oddłużenia w ramach warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;

10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;

10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; rozszerzenia katalogu podmiotów obowiązanych do niezwłocznej zmiany albo usunięcia z Krajowego Rejestru Zadłużonych informacji błędnych lub nieaktualnych, o organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;

usprawnienia nadzoru wierzycieli i sędziego-komisarza nad nadzorcą sądowym, zarządcą i syndykiem;

przyspieszenia i usprawnienia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenia ich efektywności;

zwiększenia stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych;

szerszego wykorzystywania nowych technologii w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych;

Ustawa, co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. z wyjątkiem m.in. przepisu, który wydłuża do 30 listopada 2021 r. możliwość obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, który wejdzie w życie z 30 czerwca 2021 r.

Źródło: ISBnews