Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, podała Kancelaria Prezydenta.

„Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 zmierzających przede wszystkim do zniesienia możliwości stosowania przez Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 środków zaradczych, zmiany trybu odwoławczego od decyzji Komisji z sądów administracyjnych na sądy powszechne, wzmocnienia niezależności Komisji i transparentności postępowań przed Komisją oraz ujednolicenia w ramach systemu prawnego ochrony tajemnic zawodowych” – czytamy w komunikacie.

Projekt nowelizacji został wniesiony do Sejmu jako inicjatywa ustawodawcza prezydenta RP.

Nowelizacja uchyla możliwość orzekania środków zaradczych (tj. cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa lub nałożenia zakazu otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa, zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, cofnięcia pozwolenia na broń lub nałożenia zakazu posiadania pozwolenia na broń), stosowanych wobec osób będących w latach 2007-2022 funkcjonariuszami publicznymi lub członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla, które pod wpływem rosyjskim działały na szkodę interesów RP.

Komisja będzie mogła wydać wyłącznie decyzję administracyjną stwierdzającą, że działanie osoby będącej w latach 2007-2022 funkcjonariuszem publicznym lub członkiem kadry kierowniczej wyższego szczebla było działaniem pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów RP albo nie było takim działaniem, podano także.

Ponadto Komisja będzie mogła wydać decyzję administracyjną uchylającą (w całości albo w części) decyzję administracyjną wydaną pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzić nieważność takiej decyzji (w całości albo w części) albo stwierdzić, że taka decyzja została wydana z naruszeniem prawa i wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Nowelizacja wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym osoba, wobec której Komisja wyda decyzję stwierdzającą, że działanie tej osoby było działaniem pod wpływem rosyjskim i stanowiło działanie na szkodę interesów RP, będzie mogła wnieść odwołanie do właściwego sądu apelacyjnego, a następnie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Apelacja będzie wnoszona do sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – zgodnie z wyborem osoby odwołującej się, a rozpatrzenie skargi kasacyjnej będzie należało do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Nowela wprowadza zakaz możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom administracyjnym Komisji oraz zakłada zwolnienie od kosztów sądowych osoby wnoszącej odwołanie od decyzji administracyjnej Komisji.

Ponadto wprowadzono zasadę, zgodnie z którą członkiem Komisji nie może być poseł ani senator, zmodyfikowano zasadę wyboru przewodniczącego Komisji – odtąd przewodniczącego będą wybierali członkowie Komisji, a nie prezes Rady Ministrów oraz powierzono Komisji kompetencję do określenia swojego regulaminu, przyznaną pierwotnie prezesowi Rady Ministrów.

Przepisy regulacji wykluczają możliwość przesłuchania przez Komisję w charakterze świadka obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego – co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, duchownego – co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi, a także mediatora – co do faktów, o których dowiedział się prowadząc postępowanie mediacyjne w postępowaniu karnym.

Uchylono także przepis stanowiący, że Komisja publikuje pierwszy raport ze swojej działalności do 17 września 2023 r. oraz dodano przepis na wypadek nieprzedstawienia marszałkowi Sejmu przez kluby poselskie lub parlamentarne kandydatów na członków Komisji w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa zawiera również przepisy przejściowe na wypadek zgłoszenia do składu Komisji, a nawet wyboru do składu Komisji, przed dniem wejścia w życie jej przepisów, osoby sprawującej mandat posła lub senatora, a także na wypadek gdyby wyboru przewodniczącego Komisji dokonał – na podstawie przepisów pierwotnej ustawy – prezes Rady Ministrów.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: ISBnews