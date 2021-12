Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, której celem jest podwyżka stawek akcyzy na alkohol i papierosy od roku 2022, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym obejmują podwyżki stawek akcyzy na: alkohol etylowy, piwo, wino, pozostałe napoje fermentowane (napoje fermentowane inne niż cydr i perry o mocy alkoholu nieprzekraczającej 5%), wyroby pośrednie, papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie” – czytamy w komunikacie.

Pozostałe zmiany obejmują:

– wprowadzenie przepisu stanowiącego, że minimalna stawka akcyzy na papierosy i tytoń do palenia wynosi odpowiednio 105% w przypadku papierosów i 100% w przypadku tytoniu do palenia, całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia;

– modyfikację przepisów dotyczących ogłaszania średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

– zmianę zasad oznaczania znakami akcyzy wyrobów nowatorskich.

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz w ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw dotyczą wydłużenia terminu, w którym podmioty obowiązane mogą prowadzić na dotychczasowych zasadach księgi kontroli, ewidencje i dokumentacje (z dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.), a także przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów ustawy nowelizującej dotyczących prowadzenia ewidencji i dokumentacji w postaci elektronicznej (z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.).

Ustawa co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Źródło: ISBnews