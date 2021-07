Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich, której celem jest uregulowanie tworzenia, organizacji, funkcjonowania i rozwiązywania kół gospodyń wiejskich oraz zmiana przepisów określających przekazywanie im pomocy finansowej z budżetu państwa, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Mając na uwadze prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi politykę wspierania terenów wiejskich i promowania kultury wiejskiej oraz folkloru, nowelizacja przenosi kompetencje w zakresie pomocy finansowej udzielanej z budżetu państwa kołom gospodyń wiejskich, z ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Określono jednocześnie ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej, której źródłem są dotacje celowe udzielane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” – czytamy w komunikacie.

W nowelizacji doprecyzowano zasady, jakim podlegają koła gospodyń wiejskich, które uzyskały osobowość prawną przed wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła gospodyń wiejskich, które już posiada osobowość prawną, nie będzie skutkował uzyskaniem osobowości prawnej.

Dookreślono także przepisy dotyczące reprezentacji koła gospodyń wiejskich przed jego wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich miały wybrany zarząd. Natomiast w przypadku kół, które w chwili składania wniosku o wpis nie posiadają wybranych organów – określono termin na dokonanie tego wyboru w okresie 3 miesięcy od dnia rejestracji. Wprowadzono również 30-dniowy termin na zgłaszanie przez koła gospodyń wiejskich zmian danych wskazanych we wniosku o wpis koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Ponadto nowelizacja wprowadziła także możliwość składania przez koła gospodyń wiejskich drogą elektroniczną wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz wniosków o przyznanie pomocy finansowej – za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podano także.

Doprecyzowano zasady postępowania likwidacyjnego koła gospodyń wiejskich oraz określono, że sądem do rozstrzygania spraw w przedmiocie likwidacji kół gospodyń wiejskich jest sąd właściwy ze względu na siedzibę koła.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

