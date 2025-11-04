Prezydent Karol Nawrocki podpisał przygotowaną w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, podało ministerstwo klimatu. Nowe przepisy ułatwią budowę farm wiatrowych na Bałtyku i będą wspierać rozwój innych odnawialnych źródeł energii, podano.

„Ustawa umożliwi usprawnienie realizacji projektów morskiej energetyki wiatrowej oraz efektywne przeprowadzenia pierwszej aukcji dla farm wiatrowych na morzu i innych odnawialnych źródeł energii. Ustawa doprecyzowuje przepisy i wypełnia luki prawne, tak aby aukcja zakończyła się sukcesem” – czytamy w komunikacie.

Ustawa umożliwi także m.in.: działalność spółdzielni energetycznych w gminach miejskich, wsparcie rozwoju prosumenta lokatorskiego, ułatwienie zawierania umów na zakup energii przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach klastra energii, spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz kryteriów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez paliwa z biomasy, wymieniono.

„Ustawa wprowadza także m.in. podstawę prawną dla publikacji cyfrowych map potencjału OZE, które wskażą najbardziej wartościowe obszary pod lokalizowanie danego rodzaju instalacji OZE. Docelowo pozwolą one także na tworzenie obszarów przyspieszonego rozwoju OZE przez władze samorządowe w porozumieniu z lokalnymi społecznościami” – czytamy dalej.

Morska energetyka wiatrowa to jeden z filarów polskiej transformacji energetycznej. Dzięki stabilnym warunkom na Bałtyku – takim jak silne wiatry, płytkie głębokości i niskie zasolenie – Polska ma wyjątkowe możliwości rozwoju tego sektora. Planowane jest osiągnięcie mocy zainstalowanej na poziomie 5,9 GW do 2030 r. i 18 GW do 2040 r. Ten wolumen jest uwzględniony w projekcie Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r., przypomniano.

Najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce jest projekt Baltic Power (o mocy prawie 1200 MW). Pełna operacyjność projektu jest przewidziana na II poł. 2026 r. Drugim w kolejności jest projekt morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 (o mocy prawie 1500 MW). Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji jest zaplanowany na II poł. 2027 roku, wskazano także.

Źródło: ISBnews