Produkcja sprzedana budowlano-montażowa wzrośnie o ok. 2% r/r w lipcu br., prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju (MR).

„Oczekujemy, że w lipcu odnotujemy nieznaczny wzrost produkcji budowlano-montażowej sięgający 2%, przy czym będzie on obserwowany we wszystkich działach budownictwa. Największym zagrożeniem dla tego scenariusza pozostaje sytuacja w obszarze budowy budynków, który w największym stopniu odczuł skutki ograniczenia aktywności gospodarczej spowodowanej pandemią. Pozytywnie z kolei będą oddziaływały efekty kalendarzowe”- czytamy w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła w czerwcu br. o 2,4% r/r,.W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 12,5%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 4,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku i o 2,5% niższym w porównaniu z majem 2020 roku

Źródło: ISBnews