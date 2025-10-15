Produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 4,16% r/r do 12,67 TWh we wrześniu 2025 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 58,9% całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 30,1%, wynika z danych PSE.

W okresie styczeń-wrzesień 2025 r. odnotowano spadek produkcji o 0,44% r/r do 122,45 TWh.

Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 0,88% w skali roku i wyniosło 13,13 TWh we wrześniu 2025 r. Narastająco w okresie styczeń-wrzesień 2025 r. krajowe zużycie spadło o 2,16% r/r do 122,56 TWh.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Źródło: ISBnews