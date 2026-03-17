Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 0,79% r/r do 14,8 TWh w lutym 2026 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 65,92% całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 19,74%, wynika z danych PSE.

W okresie styczeń-luty 2026 r. odnotowano wzrost produkcji o 2,59% r/r do 31,93 TWh.

Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 5,22% w skali roku i wyniosło 15,21 TWh w lutym 2026 r. Narastająco w okresie styczeń-luty krajowe zużycie wzrosło o 7,43% r/r do 32,19 TWh.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Źródło: ISBnews