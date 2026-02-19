Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 1,5% r/r w styczniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym spadła o 6%.

„W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,5% niższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 0,9%), natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku zmniejszyła się o 6%” – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,4% niższym niż w grudniu ub. roku, podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 2%.

Źródło: ISBnews