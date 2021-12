Znaczące przyspieszenie dynamiki wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie br. wynikało głównie z bardzo wysokiej produkcji w wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej, gazu, pary i gorącej (+47,7% r/r). Zdaniem ekonomistów, na uwagę zasługuje odbicie w motoryzacji (do +1,4% r/r z -19,5% r/r miesiąc wcześniej), wzmacniając odczyt listopadowy. Niektórzy analitycy prognozują, że dobre odczyty przemysłu w br. mogą podnieść dotychczasowe prognozy wzrostu gospodarczego do ok. 5,5%.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 15,2% r/r w listopadzie 2021 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5,3%.

Jak podał GUS, we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w listopadzie br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 31,3% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 17%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 9,7%, dóbr inwestycyjnych – o 9,5% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 8,3%.

Ekonomiści wskazują, że dane listopadowe są również efektem uzupełnianiem zapasów przez producentów dóbr finalnych, a także „wynikiem kumulacji aktywności w listopadzie i pierwszej połowie grudnia, kosztem silniejszego jej osłabienia w drugiej połowie grudnia i na początku stycznia”.

Zdaniem niektórych analityków, wciąż pozostaje czynnik niepewności związany z rozprzestrzenianiem się wariantu wirusa omikron, a część z nich ocenia, że od początku przyszłego roku dynamika produkcji przemysłowej spowolni do poniżej 10% r/r pozostając w trendzie spadkowym w kolejnych miesiącach 2022 r.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

„Dane o produkcji za październik i listopad wspierają naszą prognozą wzrostu PKB za cały 2021 rok na poziomie 5.4%r/r, widzimy spore szanse, że wzrost PKB może być nawet wyższy” – główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki, ekonomiści Piotr Popławski, Leszek Kąsek

„Niedobory komponentów prawdopodobnie będą odczuwalne przez cały przyszły rok. Pomimo tego oczekujemy jedynie niewielkiego spowolnienia przemysłu. W odróżnieniu od innych państw regionu struktura przemysłu jest bardzo zróżnicowana. Dodatkowo dużym wsparciem jest wysoki popyt – badania koniunktury wskazują na rosnącą liczbę zamówień w kraju i zza granicy” – analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Marcin Klucznik

„Niezależnie od tego, co wydarzy się w grudniu, taki wynik listopada w dużej mierze przypieczętowuje losy PKB w 2021 r. – wzrost z łatwością wyniesie 5,5% (średniorocznie). Jednocześnie, zakończenie procesu uzupełniania zapasów będzie oznaczało brak dodatkowego źródła wzrostu popytu, a wyśrubowane dynamiki podstawowych zmiennych z II połowy b.r. tworzą solidną, wysoką bazę na końcówkę 2022” – ekspert Banku Pekao Piotr Bartkiewicz

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

„Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 15,2%r/r, znacznie mocniej niż miesiąc wcześniej (7,8%r/r), jak i od oczekiwań (8,7%r/r). To przede wszystkim zasługa bardzo mocnego przetwórstwa przemysłowego (wzrost o 13,0%r/r, wobec 5,5%r/r miesiąc wcześniej). Solidnie rośnie również górnictwo (w porównaniu do historycznych odczytów), ale także sektory wytwarzające energię, gaz i wodę. Poprawa dotyczyła większości branż przetwórczych. Widać tu m.in. efekty mniejszych zaburzeń w łańcuchach dostaw – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep w listopadzie wzrosła o 1,4%r/r, wobec spadku aż o 19,5%r/r miesiąc wcześniej. Podobnie produkcja urządzeń elektrycznych wzrosła o 11,2%r/r, wobec spadku o 3,1%r/r miesiąc wcześniej. Na spadek problemów z dostępnością komponentów wskazywało złagodzenie restrykcji sanitarnych w Azji w wrześniu i październiku, pozytwne efekty poprawy w łańcuchach dostaw pokazały już dane z europejskiego przemyśle (zwłaszcza niemieckiego), gdzie nastąpiło ożywienie mimo obecnej fali pandemii. W danych o krajowej produkcji widać też duży wpływ popytu wewnętrznego. Silnie wzrosła produkcja odzieży (10,1%r/r), czy artykułów spożywczych (10,8%r/r). W porównaniu do historycznych odczytów lepiej radzi sobie również górnictwo. Dynamika podniosła się do 4,0%r/r z 2,4%r/r miesiąc wcześniej. Historycznie to dosyć wysoki wynik, co odzwierciedla silny popyt na węgiel przy drożejącym gazie. Utrzymała się także bardzo wysoka dynamika w sektorze wytwarzanie energii, gazu i wody. W sytuacji kiedy ceny gazu na rynkach europejskich skoczyły pięciokrotnie poprawiło się zapewne wydobycie polskiego gazu, a także produkcja energii z węgla, w czasie kiedy koszt prądu z gazu mocno skoczył. Energia z węgla, mimo wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, jest tańsza niż wytwarzana z gazu ziemnego (ale wciąż prąd z węgla jest droższy z niż z OZE). Obawiamy się jednak, że silne odbicie w przemyśle może okazać się nietrwałe. W odpowiedzi na nowy wariant koronawirusa w Azji ponownie zaostrzane są restrykcje sanitarne. Oznacza to, że szereg branż, jak np. motoryzacja, znów może mieć większe problemy z dostępnością komponentów. Nasilenie się pandemii pod koniec roku w Polsce może też wyhamować silny popyt wewnętrzny. Struktura danych sugeruje dużą presję cenową. Z jednej strony widać silny popyt, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Produkcję mogą jednak znów ograniczać niedobory komponentów, co skłania do podnoszenia cen. Firmy są też w stanie przerzucać na odbiorców rosnące koszty, co pokazują m.in. badania ankietowe PMI. Dane o produkcji za październik i listopad wspierają naszą prognozą wzrostu PKB za cały 2021 rok na poziomie 5.4%r/r, widzimy spore szanse, że wzrost PKB może być nawet wyższy. Dzisiejsze dane jak i wysokie piątkowe podwyżki cen gazu i prądu w taryfach URE są argumentem za dalszymi podwyżkami do poziomu 4-4.5%, docelowa stopa zostanie osiągnięta na przełomie 2022-23” – główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki, ekonomiści Piotr Popławski, Leszek Kąsek

„Wzrost przemysłu w IV kwartale będzie dwucyfrowy. Wyniki sektora napędza silny popyt konsumpcyjny w kraju i w Niemczech. Braki półprzewodników wciąż są poważną barierą dla motoryzacji. Dynamika produkcji przemysłowej kosmicznie wzrosła w listopadzie z 7,8 do 15,2%r/r –tj. istotnie powyżej mediany rynkowych prognoz (8,5%). GUS informuje, że najlepsze wyniki odnotowały branże eksportowe – sektor chemiczny (28,6%), metalowa (26,7%) oraz maszynowa (20,4%). Niedobór półprzewodników powodują ograniczenie aktywności w sektorze motoryzacyjnym. Jednak skala przestojów w Polsce maleje – produkcja aut wzrosła względem października o 32,9%. Załamanie sektora motoryzacyjnego wciąż jest odczuwalne na rynkach globalnych. Czeskie fabryki Skody pracują z około 50% wydajnością. Z kolei Volkswagen wstrzymał wbrew oczekiwaniom produkcję w swojej największej fabryce w Emden do 10 stycznia z uwagi na niedobór półprzewodników. W konsekwencji wyraźnie spadnie liczba zamówień na polskie podzespoły. Rodzime zakłady w Poznaniu i we Wrześni wciąż pracują w niepełnym wymiarze godzin. Brak półprzewodników dotyka większości firm motoryzacyjnych w Europie. Prawie połowa przedsiębiorstw (48,4%) wskazuje braki części jako barierę dla dalszego wzrostu działalności – to najwyższy odsetek w historii badania. Niedobory komponentów prawdopodobnie będą odczuwalne przez cały przyszły rok. Pomimo tego oczekujemy jedynie niewielkiego spowolnienia przemysłu. W odróżnieniu od innych państw regionu struktura przemysłu jest bardzo zróżnicowana. Dodatkowo dużym wsparciem jest wysoki popyt – badania koniunktury wskazują na rosnącą liczbę zamówień w kraju i zza granicy. Podobny obraz przedstawia Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK. Osłabienie obserwujemy jedynie wśród małych firm o niższej produktywności. Eksporterzy skorzystają na dobrych wynikach przemysłu oraz wysokim popycie konsumpcyjny w strefie euro – polskie firmy dostarczają liczne dobra i półprodukty do Niemiec czy Francji. Indeks cen producenta PPI wzrósł z 11,8 do 13,2%r/r, tj. znacznie powyżej oczekiwań rynkowych (12,9%). Ceny rosną dynamicznie we wszystkich głównych sekcjach przemysłu. Największe wzrosty obserwujemy w branży górniczej i przetwórstwie przemysłowym. Indeks PPI prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie w pierwszym kwartale 2022 roku” – analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Marcin Klucznik

„Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w listopadzie o 15,2% r/r – napisalibyśmy „bijąc na głowę prognozy (ok. 8% r/r)”, ale tutaj lepszym określeniem byłoby prawdopodobnie „miażdżąc”. Jest to prawdopodobnie największa pozytywna niespodzianka w danych o produkcji przemysłowej w historii. W samym listopadzie produkcja wzrosła o 6,5% m/m (po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych) i jest to najlepszy wynik w historii, nie licząc okresu wychodzenia z pierwszego lockdownu (wiosna 2020). Dla porządku dodajemy, że wieloletni trend został w listopadzie daleko z tyłu. Co się stało w polskim przemyśle w listopadzie? Zadecydowało o tym kilka czynników, podpadających pod dwie główne grupy: 1.Produkcja energii, wbrew powszechnym oczekiwaniom, nie tylko nie odwróciła wystrzału z października, ale wręcz go przedłużyła (przyspieszenie z 40,6 do 47,7% r/r). To samo w sobie dodało 2,5 pkt. proc. do dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu. Wątpliwości, które sformułowaliśmy miesiąc temu, pozostają w mocy. Taki wynik w produkcji energii nie jest potwierdzony w żadnych innych danych i jest całkowicie nieprawdopodobne, aby polski system energetyczny dysponował jeszcze niedawno wolnymi mocami pozwalającymi na zwiększenie produkcji energii o niemal 50%. Natura tego wzrostu produkcji energii jest prawdopodobnie księgowa, ale przedłużenie wzrostów energii na listopad poddaje to wyjaśnienie w wątpliwość, nie oferując nic w zamian. 2.Reszta wynoszącej niemal 7,5 pkt. proc. niespodzianki przypada na przetwórstwo i tutaj zagadki się mnożą. Jeden element można zidentyfikować łatwo – jest to odbicie w przemyśle samochodowym (z -20 do ok. 0% r/r), które odpowiada za 1,5 pkt. proc. zaskoczenia. Pozostałe są dość równo rozłożone pomiędzy sektorami (por. wykres poniżej). Branże mające największy wkład do przyspieszenia w przetwórstwie mają jeden wspólny mianownik – wytwarzają dobra zaopatrzeniowe (pośrednie). Stanowi to ważny trop, jeśli chodzi o naturę listopadowej niespodzianki. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z powszechnym i konsekwentnym uzupełnianiem zapasów przez producentów dóbr finalnych. Pewne oznaki tego procesu widzieliśmy w rachunkach narodowych za III kwartał i w niektórych badaniach koniunktury. Ma on jednak dwojaki charakter – cykliczny (odbudowa zapasów po pandemii) i strukturalny (zmiana modelu zarządzania zapasami z just in time do just in case skutkująca trwale wyższym poziomem zapasów). Niezależnie od tego, co wydarzy się w grudniu, taki wynik listopada w dużej mierze przypieczętowuje losy PKB w 2021 r. – wzrost z łatwością wyniesie 5,5% (średniorocznie). Jednocześnie, zakończenie procesu uzupełniania zapasów będzie oznaczało brak dodatkowego źródła wzrostu popytu, a wyśrubowane dynamiki podstawowych zmiennych z II połowy b.r. tworzą solidną, wysoką bazę na końcówkę 2022. Jest to oczywiście kolejny, obok zacieśnienia monetarnego, słabości konsumpcji prywatnej i opóźnień w inwestycjach publicznych element przemawiający za spowolnieniem w przyszłym roku. Ścieżka PKB w 2022 r. będzie naszym zdaniem monotonicznie spadkowa i należy spodziewać się bardzo wyraźnego dołka na przełomie 2022 i 2023 (3% r/r, a najprawdopodobniej niżej)” – ekspert Banku Pekao Piotr Bartkiewicz

„Dynamika produkcji przemysłowej zdecydowanie przewyższyła oczekiwania rynkowe. Z komunikatu GUS wynika, że w listopadzie br. odnotowano wzrosty produkcji r/r we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych: produkcja dóbr związanych z energią zwiększyła się o 31.3%, dóbr zaopatrzeniowych o 17.0%, dóbr konsumpcyjnych trwałych o 9.7%, produkcja dóbr inwestycyjnych o 9.5%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 8.3%. GUS wskazał także, że według wstępnych danych w listopadzie br. wzrost produkcji sprzedanej r/r (w cenach stałych) odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, w tym m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 47.6%), w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 28.6%), metali (o 26.7%), czy maszyn i urządzeń (o 20.4%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub.r., wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 8.5%). Istotnie wyższa od prognoz dynamika listopadowej produkcji przemysłowej to efekt silnych wzrostów m/m we wszystkich grupach produkcji raportowanych przez GUS, w tym największy, bo aż o 47.7%m/m, w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną i gaz. Jest to konsekwencją tego, co działo się na rynku energetycznym w październiku i listopadzie, choć podobnych efektów prawdopodobnie można spodziewać się także w kolejnych miesiącach. Podskoczyła też istotnie produkcja w przetwórstwie, co najprawdopodobniej z jednej strony powodowane było zbliżającym się okresem świątecznym, a z drugiej możliwością realizowania tej produkcji dzięki zgromadzonym zapasom. W grudniu tempo wzrostu produkcji będzie niższe, ale wciąż możliwe jest jeszcze utrzymanie się dwucyfrowego poziomu. Obawy rosną co do kolejnych miesięcy, w związku z pogarszającą się gwałtownie sytuacją pandemiczną w wielu krajach (wariant Omikron) i jednocześnie gwałtownym wzrostem cen. Wskaźnik PPI, który w Polsce przebił w listopadzie 13.0%r/r i raczej nie obniży się w najbliższym czasie, zwiastuje dalszy wzrost cen towarów i usług” – główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek

„Znakomity wynik przemysłu to bardzo dobry prognostyk dla wzrostu PKB w IV kw. oraz w całym 2021 r. Bardziej szczegółowe dane pokazują, że za listopadowe pozytywne zaskoczenie odpowiada niespotykany wzrost w szeroko rozumianej branży energetycznej. Blisko 50% w skali roku to wzrost wprost wynikający z wciąż rosnących cen gazu i energii elektrycznej, jak również wzrostu cen uprawnieniami do emisji CO2. Według wstępnych danych w listopadzie br., w stosunku do listopada ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 z 34 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 47,6%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 28,6%, metali – o 26,7%, maszyn i urządzeń – o 20,4%, papieru i wyrobów z papieru – o 19,9%, wyrobów z metali – o 17,4%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 8,5%. Dobre wyniki przemysłu to także stopniowe zanikanie problemów z łańcuchami dostaw. Mimo, że problemy podażowe nadal są zgłaszane przez polskich producentów to nie widać tego kompletnie w danych. Może to być wynik pewnego otwarcia się gospodarki azjatyckiej po obostrzeniach związanych z wariantem Delta koronawirusa, a także zwiększonymi zapasami, które przedsiębiorcy robili w czasie luzowania restrykcji w Europie. Pewnego optymizmu dodaje widoczne wygaszanie problemu z dostępnością podzespołów do produkcji samochodów i maszyn. Dynamika produkcji w tej branży wzrosła pierwszy raz od czerwca 2021 r. o 1,4% w skali roku” – ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka

„Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 15,2% r/r (!), przekraczając wyraźnie nawet najbardziej optymistyczne prognozy w konsensusie (PKO: 8,1% r/r; kons.: 8,5%, przy przedziale prognoz 5,2-10,9%), po wzroście o 7,8% r/r w październiku. Wzrost produkcji w samym przetwórstwie wyniósł 13,0% r/r, co oznacza, że trend wzrostowy w sektorze nie poddaje się negatywnym tendencjom w otoczeniu zewnętrznym gospodarki. Produkcja przemysłowa po oczyszczeniu z wahań sezonowych wzrosła o 15,2% r/r, co oznacza, że poziom produkcji jest już ponad 17% wyższy niż przed rozpoczęciem pandemii (wykres 1). Produkcja wzrosła w 31 z 34 działów przemysłu, w tym po raz pierwszy od czerwca w motoryzacji (por. wykres 2). Przerwanie 4-miesięcznej serii spadków produkcji w tym dziale sprawiło, że motoryzacja była gałęzią przemysłu z największym wkładem do wzrostu dynamiki produkcji w listopadzie (por. wykres poniżej i wykres 3 na następnej stronie). W tempie dwucyfrowym rosła produkcja m.in. artykułów spożywczych, napojów, odzieży, wyrobów z drewna, papieru, gumy i tworzyw sztucznych, metali, wyrobów z metali, wyrobów elektronicznych, urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, mebli. Wzrost produkcji jest zatem szeroki i obejmuje wiele gałęzi przemysłu lekkiego i ciężkiego. Kolejny raz mocno wzrosła produkcja w energetyce (o 47,7% r/r). Dane potwierdzają wysoką odporność krajowej gospodarki na szok związany z ograniczeniami podażowymi, który spycha przemysł niemiecki w okolice recesji (por. wykres 4). Inflacja PPI w listopadzie wzrosła do 13,2% r/r wobec 12,0% r/r w październiku (PKO: 13,3%; kons.: 12,7%, por. wykres 5). Przyrosty naszej miary inflacji „bazowej” PPI ponownie wskazują, na pewną przestrzeń do dalszego wzrostu cen detalicznych towarów (por. wykres 6). Z punktu widzenia krajowej polityki pieniężnej dane są wsparciem dla zwolenników jej dalszej normalizacji. Wysoka aktywność przemysłu wytrąca argumenty tej części RPP, która mocno obawia się o perspektywy gospodarki. Aktywność ekonomiczna w Polsce opiera się zarówno wysokim cenom surowców i ograniczeniom podażowym, jak i innym plagom, które spowalniają wzrost za granicą. Naszym zdaniem cykl podwyżek stóp będzie kontynuowany, jeszcze przez „bieżącą” Radę, także w trakcie trwania wymiany jej składu” – analitycy PKO Banku Polskiego

„Kolejny miesiąc z rzędu bardzo silny wynik produkcji sprzedanej przemysłu nadal był efektem podwyższonej produkcji w wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej, gazu, pary i gorącej (w listopadzie +47,7% r/r), niemniej sama niespodzianka w listopadowej produkcji w decydującym stopniu wynika z dynamicznego odbicia aktywności w działach (głównie motoryzacji), które wcześniej zostały silnie doświadczone globalnymi ograniczeniami podażowymi (m.in. półprzewodniki). To spowodowało skokowy wzrost dynamiki produkcji w przetwórstwie przemysłowym do +13,0% r/r z 5,5% r/r w październiku. Choć roczna dynamika wzrostu produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep na poziomie +1,4% r/r nie wydaje się spektakularna, to w porównaniu do październiku wzrosła ona o ponad 20 pkt. proc., co pokazuje skalę pozytywnego odreagowania wcześniejszego spadku produkcji. Sygnalizowane także w Europie (dane dot. produkcji przemysłowej strefy euro, subindeksy wskaźników PMI w strefie euro) potwierdzają, że wcześniejsze znaczące ograniczenia w globalnych łańcuchach dostaw zaczęły pod koniec br. wygasać, co przekłada się obecnie na dynamicznie nadrabianie produkcji. Te same efekty mogły podbijać wyniki w dziale produkcji urządzeń elektrycznych, bardzo gwałtownie podwyższając produkcję przetwórstwa przemysłowego, której sprzedaż w dużym stopniu kierowana jest na eksport. W listopadzie dalszy wzrost rocznej dynamiki produkcji notowały działy silniej powiązane z produkcją na rzecz budownictwa, co może potwierdzać poprawiające się perspektywy aktywności w tym sektorze gospodarki w kolejnych kwartałach.W listopadzie nieco silniej od oczekiwań ukształtowały się wyniki produkcji w górnictwie i wydobywaniu oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. W listopadzie zakładaliśmy utrzymanie stabilnej, podwyższonej wartości produkcji (zakładając utrzymanie wysokiego popytu zagranicznego z elektrowni europejskich wyłączających zasilanie gazowe). W listopadzie wartość produkcji nie tylko nie obniżyła się w porównaniu z dynamicznym jej poziomem z października a dalej rosła. Wpływ tych wyższych wyników był jednak zdecydowanie niższy niż przetwórstwa przemysłowego odpowiadając za nie więcej niż 1 pkt. proc. listopadowej niespodzianki wyników produkcji. Choć lepsze wyniki przetwórstwa przemysłowego w kontekście zmniejszenia skali zaburzeń w łańcuchach dostaw (o ile pojawienie się Omikronu ponownie nie zwiększy problemów w globalnych łańcuchach dostaw) powinny utrzymywać się w kolejnych miesiącach, to wydaje nam się, że bardzo dobre wyniki listopadowe są też efektem przygotowywania się w wielu zakładach produkcyjnych na czasowe ograniczenie aktywności w okresie świąteczno-noworocznym. Dane z końca roku z ostatnich lat wskazują, że ten efekt sezonowy (negatywny w grudniu i pozytywny w listopadzie) nasila się z każdym rokiem, stąd nie można wykluczyć, że częściowo bardzo wysokie listopadowe wyniki produkcji są także wynikiem kumulacji aktywności w listopadzie i I poł. grudnia, kosztem silniejszego jej osłabienia w II poł. grudnia i na początku stycznia.Z tego względu oceniamy, że w grudniu dynamika produkcji sprzedanej przemysłu obniży się względem poziomu z listopada, choć zapewne przekroczy poziom 10,0% r/r. Wraz z wygasaniem nadrabiania produkcji w działach dotkniętych problemami podażowymi, w średnim okresie coraz istotniejszym czynnikiem będą ryzyka związane z dynamicznie rosnącymi kosztami. Uniknięcie silnego pogorszenia sytuacji przedsiębiorstw z tytułu rosnących kosztów jest bowiem kluczowe dla materializacji scenariusza o solidnym popycie inwestycyjnym sektora przedsiębiorstw w kraju oraz strefie euro, który powinien stabilizować sytuację w przemyśle przy powszechnie prognozowanym ograniczeniu popytu konsumpcyjnego. W scenariuszu bazowym przewidujemy, że z początkiem 2022 r. dynamika produkcji przemysłowej obniży się poniżej 10,0% r/r i stopniowo będzie się obniżać w trakcie roku” – główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa

Źródło: ISBnews