Produkcja samochodów osobowych wyniosła 11,6 tys. sztuk w lipcu 2021 r., tj. o 56,2% mniej r/r i spadła o 38,4% m/m, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). W okresie styczeń – lipiec br. odnotowano wzrost o 1,8% do 152 tys. aut.

GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 13 012 sztuk w lipcu 2021 r. i spadła o 37,7% r/r. W okresie styczeń – lipiec br. odnotowano wzrost o 9,2% r/r do 105 420 sztuk.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w lipcu br. spadła o 38,4% r/r do 309 sztuk. W okresie styczeń – lipiec br. odnotowano spadek o 9,9% r/r do 2 985 sztuk.

Źródło: ISBnews