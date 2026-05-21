Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 3,1% r/r w kwietniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym spadła o 7,4%.

„W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,1% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,2%), natomiast w porównaniu z marcem br. zmniejszyła się o 7,4%” – czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3% wyższa niż w analogicznym okresie 2025 r. (wówczas notowano wzrost o 0,8%).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,6% niższym niż w marcu br., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 4,1%.

