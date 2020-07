Produkcja stali w Polsce wyniosła 615 tys. ton w czerwcu 2020 roku, co oznacza spadek o 6,7% r/r, wynika z szacunkowych wyliczeń stowarzyszenia World Steel Association (worldsteel). Narastająco w okresie styczeń-czerwiec produkcja stali wyniosła 4,02 mln ton, tj. o 16,1% mniej niż rok wcześniej.

Globalna produkcja stali osiągnęła poziom 148,3 mln ton w czerwcu br., co oznacza spadek o 7% r/r. W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. było to 873,13 mln ton (-6% r/r).

„Chiny wyprodukowały 91,6 mln ton stali surowej w czerwcu 2020 r., co oznacza wzrost o 4,5% w porównaniu z czerwcem 2019 r. Indie wyprodukowały 6,9 mln ton stali surowej w czerwcu 2020 r., co oznacza spadek o 26,3% wobec czerwca 2019 r. Japonia wyprodukowała 5,6 mln ton stali surowej w czerwcu 2020 r., co oznacza spadek o 36,3% wobec czerwca 2019 r.” – czytamy w komunikacie.

Narastająco w okresie styczeń-czerwiec produkcja w Chinach wyniosła 499,01 mln ton (+1,4%), w Japonii 42,21 mln ton (-17,4%), a w Indiach 43,13 mln ton (-24,2%).

Produkcja stali w Unii Europejskiej w czerwcu br. wyniosła 10,16 mln ton, tj. o 24,6% mniej niż rok wcześniej. Wśród największych producentów znalazły się Niemcy (2,48 mln ton, -27,3% r/r), Włochy (1,81 mln ton, -13% r/r) i Francja (0,84 mln ton, -34,9% r/r), wynika również z danych worldsteel.

Narastająco w okresie styczeń-czerwiec produkcja w UE wyniosła 68,28 mln ton (-18,7%), w tym w Niemczech 17,46 mln ton (-15,7%), we Włoszech 10,08 mln ton (-19,7%), a we Francji 5,63 mln ton (-26,6%).

Źródło: ISBnews