Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w czerwcu-lipcu 2020 r., wynosi 3,3% na 2020 r., 2,3% na 2021 r. i 2,5% na 2022 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 3,2% na 2020 i 2,5% na 2021 r. i 2,5% na 2022 r.

„Zagregowany rozkład prognoz inflacji CPI sugeruje, że z 85-procentowym prawdopodobieństwem średnioroczna inflacja w 2020 r. ukształtuje się powyżej celu inflacyjnego NBP. Scenariusz centralny to 3,3%, a granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa są równe 2,8% i 3,8%. Dla 2021 r. scenariusz centralny (równy 2,3%) nie jest dobrze zarysowany: równie prawdopodobne są wartości z zakresu 1,3-3,2%, który pokrywa się z 50-procentowym przedziałem prawdopodobieństwa. Z kolei w przypadku prognoz inflacji na 2022 r. najbardziej prawdopodobne wydają się wartości między 2,3% a 3,3%, przy typowych scenariuszach dopuszczających również ukształtowanie się inflacji nieco poniżej tego przedział (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 1,6-3,3%). Scenariusz centralny dla inflacji CPI w 2022 r. to 2,5%” – czytamy w raporcie.

Prawdopodobieństwa inflacji znajdującej się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego NBP dla poszczególnych lat horyzontu prognostycznego są umiarkowane i wynoszą ok. 60% w latach 2020 i 2022 oraz ok. 50% w 2021 r., podał bank centralny.

„O ile w br. prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu inflacyjnego jest istotnie wyższe od inflacji poniżej celu, o tyle dla kolejnych lat mniej więcej tak samo prawdopodobne jest kształtowanie się inflacji poniżej jak i powyżej 2,5%” – podkreślił NBP.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

W tegorocznej letniej rundzie Ankiety Makroekonomicznej NBP uczestniczyło 22 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe, naukowe, związek zawodowy i organizację przedsiębiorców. Prognozy zostały przekazane między 15 czerwca a 3 lipca br., przy czym ich zdecydowana większość – w ostatnich czterech dniach badania ankietowego.

