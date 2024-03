Prognoza centralna dotycząca średniorocznej stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 analityków w marcu 2024 r., wynosi 5,71% na br. oraz 5,07% na 2025 r. i 4,28% w 2026 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła: 5,48% na br. oraz 4,62% na 2025 r.

„W przypadku prognoz stopy referencyjnej NBP przedział typowych scenariuszy zawiera się między 5,53% a 5,89% dla 2024 r., między 4,38% a 5,68% dla 2025 r. oraz między 3,26% a 5,1% dla 2026 r. Scenariusze centralne dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 5,71%, 5,07% oraz 4,28%” – czytamy w raporcie.

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie w marcu br. Od listopada ub.r. RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się od 7 do 21 marca 2024 r. W badaniu uczestniczyło 23 ekspertów zewnętrznych reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje przedsiębiorców i pracowników.

Źródło: ISBnews