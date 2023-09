Prognoza centralna dotycząca średniorocznej stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 26 analityków we wrześniu 2023 r., wynosi 6,4% na br. oraz 5,04% na 2024 r., 4,17% na 2025 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 6,72% na br. oraz 5,78% na 2024 r., 4,51% na 2025 r.

„Eksperci AM NBP są dość jednomyślni co do polityki pieniężnej w br. Prognoza centralna średniej stopy referencyjnej NBP w 2023 r. wynosi 6,40%, przy typowych scenariuszach zawierających się w przedziale 6,29-6,5%. Prognozy podstawowej stopy procentowej NBP na kolejne lata charakteryzują się większą niepewnością – typowe scenariusze prognoz zawierają się w wyraźnie szerszych przedziałach, tj. między 4,3% a 5,76% dla 2024 r. oraz między 3,23% a 5,25% dla 2025 r. Prognozy centralne dla tych lat są równe, odpowiednio, 5,04% i 4,17%” – czytamy w raporcie.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła 6 września stopy procentowe o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej do 6%. Konsensus oczekiwań rynkowych to obniżka o 25 pb.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 7-20 września 2023 r. Wzięło w niej udział 26 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Źródło: ISBnews