Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 26 analityków w czerwcu-lipcu 2021 r., wynosi 0,11% na 2021 r. oraz 0,42% na 2022 r. i 0,93% w 2023 roku, wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 0,1% na 2021 r. oraz 0,17% na 2022 r. i 0,58% na 2023 r.

„Eksperci pozostają zgodni, że w 2021 r. stopa referencyjna NBP będzie bardzo bliska bieżącego poziomu (scenariusz centralny to 0,11%, a granice 50-procentowego przedziału to 0,1% i 0,18%). Prognoza centralna na 2022 r. to 0,42%, a typowe scenariusze zawierają się między 0,17% a 0,79%. Rozkład prognozy zagregowanej w tym horyzoncie jest niesymetryczny, w związku z czym bardziej prawdopodobne niż prognoza centralna są wartości nieco od niej niższe. Z kolei scenariusz centralny dla stopy referencyjnej NBP na rok 2023 nie jest dobrze zarysowany (granice 50-procentowego przedziału to 0,41% i 1,47%)” – czytamy w raporcie.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 21 czerwca 2021 r a 2 lipca 2021 r. Wzięło w niej udział 26 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Źródło: ISBnews