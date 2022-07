Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w czerwcu 2022 r., wynosi 5,66% na 2022 r. oraz 6,75% na 2023 r. i 5,01% w 2024 roku, wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 4,42% na 2022 r., 4,77% na 2023 r. oraz 4% na 2024 r.

„Prognozy stopy referencyjnej NBP odzwierciedlają oczekiwania dalszego zaostrzania polityki pieniężnej. Przedziały typowych scenariuszy uwzględnianych przez ekspertów są jednak bardzo szerokie na tle danych historycznych, co wskazuje na wysoką niepewność co do dalszych decyzji polityki pieniężnej. Przedziały te wynoszą: 5,27-6,16% dla 2022 r., 5,63-7,72% dla 2023 r. oraz 3,69-6,17% dla 2024 r. Prognozy centralne na te lata wynoszą odpowiednio: 5,66%, 6,75% oraz 5,01%” – czytamy w raporcie.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 9-23 czerwca 2022 r. Wzięło w niej udział 22 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

RPP rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i dokonywała ich co miesiąc. Po czerwcowej podwyżce o 75 pb główna stopa referencyjna wynosi 6%. W ten sposób powróciła ona do poziomu z 2008 r.

Źródło: ISBnews