Centralne prognozy średniorocznej inflacji wskazują na 3,7% w tym roku, 2,9% w przyszłym i 2,7% w 2027 r., wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP). Dla tempa wzrostu realnego PKB prognoza centralna na ten rok to 3,4%, na 2026 r. to 3,3%, a na 2027 r. – 3%.

„Typowe scenariusze inflacji średniorocznej w br., wynikające z prognoz ekspertów, którzy wzięli udział we wrześniowym badaniu ankietowym, zawierają się między 3,5% a 3,9%, przy prognozie centralnej równej 3,7%. W kolejnych latach eksperci spodziewają się obniżenia średniorocznej inflacji. Typowe scenariusze na 2026 r. zawierają się między 2,4% a 3,5%, zaś na 2027 r.: między 2,0% a 3,6%. Prognozy centralne na te lata wynoszą, odpowiednio, 2,9% i 2,7%” – czytamy w podsumowaniu wyników ankiety.

Prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji CPI na poziomie nieprzekraczającym górnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP, wyznaczone na podstawie rozkładów zagregowanych prognoz, wynosi 23% dla 2025 r., 76% dla 2026 r. i 73% dla 2027 r. Prawdopodobieństwo średniorocznej inflacji CPI w przedziale 1,5%-3,5% jest równe 23% dla 2025 r., 66% dla 2026 r. i 58% dla 2027 r., podano także.

„Zakres typowych scenariuszy tempa wzrostu realnego PKB w br., wynikający z zagregowanych prognoz ekspertów, zawiera się między 3,1% a 3,7%. Prognoza centralna na ten rok to 3,4%. Prognoza centralna na 2026 r. jest zbliżona (3,3%), przy typowych scenariuszach zawierających się między 2,7% a 4,0%. W 2027 r. eksperci spodziewają się obniżenia dynamiki aktywności gospodarczej: 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa obejmuje wartości od 2,2% do 3,9%, przy prognozie centralnej równej 3,0%” – czytamy dalej.

Eksperci Ankiety Makroekonomicznej oczekują ponadto, że w br. średnioroczna stopa referencyjna NBP znajdzie się między 5,07% a 5,22% (przedział typowych scenariuszy), przy prognozie centralnej równej 5,17%. Dla 2026 r. granice tego przedziału to 3,70% i 4,42%, a prognoza centralna to 4,04%. Typowe scenariusze stopy referencyjnej NBP w 2027 r. mieszczą się między 3,16% a 4,22%, zaś prognoza centralna na ten rok wynosi 3,60%.

Prognozy punktowe ankietowanych ekspertów wskazują, że stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2025-2027 wyniesie 5,2%-5,3%, przy zmniejszającym się rocznym tempie wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto. Zgodnie z prognozami, dynamika płac nominalnych wyniesie 8,1% w br., 6,7% w 2026 r. i 5,5% w 2027 r.

Biorąc pod uwagę prognozy zmiennych z otoczenia polskiej gospodarki, ankietowani eksperci spodziewają się nieznacznego przyspieszenia wzrostu PKB w strefie euro: z 1,1% r/r w br. do 1,2% r/r w 2026 r. i 1,5% r/r w 2027 r. Zdaniem ankietowanych ekspertów średnioroczna cena baryłki ropy Brent w latach 2025-2027 będzie kształtować się na poziomie ok. 67-70 USD. Eksperci spodziewają się, że w br. kurs walutowy EUR/PLN wyniesie 4,25, zaś w kolejnych dwóch latach, odpowiednio, 4,28 i 4,29, podał też NBP.

Materiał przedstawia wyniki najnowszej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP, która trwała od 4 do 17 września br. W badaniu uczestniczyło 23 ekspertów zewnętrznych reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje przedsiębiorców i pracowników.

