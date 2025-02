Program mieszkaniowy „Klucz do mieszkania” w ramach mieszkalnictwa społecznego i komunalnego zakłada udostępnienie w pierwszym roku ok. 15 tys. nowych mieszkań, a w 2030 r. – wejście na poziom ok. 40 tys. lokali rocznie, poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Program uwzględnia też zwiększenie dostępności miejsc w akademikach.

„Zakładamy coroczny wzrost nakładów na budownictwo społeczne, tak aby w 2030 r. zbliżyć się do 40 tys. rocznie oddawanych w tym systemie mieszkań. Uważamy, że to jest możliwe” – powiedział Paszyk podczas konferencji prasowej.

„Chcielibyśmy, aby – jeśli chodzi o budownictwo społeczne i komunalne – to było ok. 15 tys. nowych mieszkań w tym roku” – dodał.

W prezentacji podano, że w pierwszym roku programu na te dwa filary będzie przeznaczone min. 2,5 mld zł. W budownictwie komunalnym założono co najmniej 8 tys. mieszkań w pierwszym roku, a w budownictwie społecznym co najmniej 6,5 tys. mieszkań. W kwestii akademików program zakłada pokrycie 80% kosztów budowy lub remontu oraz koszt pobytu studenta maks. 200-300 zł miesięcznie.

Rządowy program wspierania mieszkalnictwa „Klucz do mieszkania” zakłada oparcie się na trzech „kluczach”: mieszkalnictwie komunalnym, mieszkalnictwie społecznym i mieszkalnictwie własnościowym w dedykowanym mu programie „Pierwsze klucze”. Własnościowa część programu uwzględnia mieszkania wyłącznie z rynku wtórnego i domy jednorodzinne z rynku wtórnego lub budowane metodą gospodarczą.

Minister wyjaśnił, że „Pierwsze klucze” są skierowane wyłącznie dla osób, które chcą kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Obowiązuje limit ceny: 10 tys. zł (11 tys. zł dla 5 największych miast) albo ustalany przez gminę. Program nie obejmie mieszkań sprzedawanych od tzw. fliperów, dzięki „bezpiecznikowi” posiadania mieszkania na sprzedaż przez min. 5 lat. Osoba wsparta przez program nie będzie także mogła posiadać już mieszkania.

Jedyny element rynku pierwotnego mieszkań, dla którego jest miejsce w programie to tzw. inwestorzy społeczni – spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM i TBS), osiągające do 25% marży.

