W zakończonym 30 kwietnia programie NaszEauto złożono ponad 41 tys. wniosków o dotacje w wysokości ponad 1,3 mld zł, podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczyła dostępną alokację wynoszącą 1,18 mld zł, osiągając poziom 110,4% budżetu programu.

„Dzięki uproszczeniu procedur oraz zaangażowaniu dodatkowych pracowników, proces oceny wniosków w programie NaszEauto znacząco przyspieszył. Do tej pory zatwierdzono ponad 18 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 573 mln zł. Środki w wysokości 334,5 mln zł zostały już wypłacone ponad 10,5 tys. beneficjentom. Program cieszył się rekordowym zainteresowaniem, a budżet przeznaczony na dofinansowanie zakupu, leasingu i wynajmu pojazdów elektrycznych został wyczerpany przed planowanym terminem zakończenia naboru. Od 27 stycznia 2026 r. wnioski były przyjmowane w trybie warunkowym, co oznacza, że przyznanie dofinansowania uzależnione jest od dostępności środków finansowych w ramach programu” – czytamy w komunikacie.

Wnioski w programie były przyjmowane od 3 lutego 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. Program NaszEauto jest jednym z kluczowych instrumentów NFOŚiGW wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. Wnioski były składane o dofinansowanie na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy nowych, zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2 oraz N1, przypomniano.

