Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) liczy na ogłoszenie naborów w programie wsparcia budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, który będzie miał wartość 870 mln zł, w listopadzie 2021 roku, poinformował wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

„Pod koniec sierpnia zakończyliśmy uzgodnienia z Komisją Europejską w sprawie programu wsparcia budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru, spodziewamy się decyzji KE w tej sprawie do końca października. Na podstawie tej decyzji minister klimatu i środowiska wyda rozporządzenie wykonawcze, co mamy nadzieję, nastąpi w listopadzie i dlatego liczę na to, że również w listopadzie będziemy mogli ogłosić nabory w zakresie wsparcia budowy infrastruktury” – powiedział Lorkowski podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. elektromobilności.

Jak podkreślił, budżet programu wyniesie 870 mln zł, z czego 630 mln zł przeznaczone będzie na stacje ogólnodostępne, a 140 mln zł na „infrastrukturę inną niż ogólnodostępna”. Beneficjentami programu będą mogli być m.in. przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy jednostki samorządu terytorialnego.

„W przypadku infrastruktury ogólnodostępnej przeznaczymy 315 mln zł na stacje ładowania o mocy 50-150 kW i 315 mln zł na stacje o mocy powyżej 150 kW, które naszym zdaniem powinny być traktowane jako inwestycje preferowane. Dla stacji o mocy powyżej 150 kW przewidujemy najwyższe dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, a dla stacji o mocy od 50 do 150 kW dofinansowanie wyniesie od 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku obiektów zlokalizowanych w dużych aglomeracjach, do 45% w przypadku stacji poza dużymi miastami” – dodał Lorkowski.

Natomiast finansowanie infrastruktury innej niż ogólnodostępna będzie dotyczyło stacji o mocy od 22 kW i więcej i będzie mogło obejmować do 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

