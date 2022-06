Projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o Funduszu Kolejowym, zakładający dokapitalizowanie rozbudowy infrastruktury w rejonie przeładunkowym Małaszewicze kwotą blisko 3,39 mld zł w latach 2023-2027 trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

„Inwestycja w rozbudowę infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze ma zostać sfinansowana przez Cargotor sp. z o.o. ze środków, którymi minister właściwy do spraw finansów publicznych dokapitalizuje spółkę. Zakłada się, że łączny koszt realizacji inwestycji wyniesie 3 386 300 000 zł brutto” – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Jak podano w OSR kwota dofinansowania ma wynieść odpowiednio:

– 256,5 mln zł w 2023 r.

– 973,7 mln zł w 2024 r.

– 876,9 mln z w 2025 r.

– 780,2 mln z w 2026 r.

– 499 mln zł w 2027 r.

Szacuje się, że z tej kwoty ok. 1 129 mln zł zostanie wydatkowanych na prace w zakresie układów torowych, ok. 687 mln zł na prace w zakresie zabudowy i instalacji systemów ruchu kolejowego, -ok. 233 mln zł na prace w zakresie obiektów kubaturowych, ok. 233 mln zł na prace w zakresie elektroenergetyki, ok. 186 mln zł na prace w zakresie budowy dróg dojazdowych do nowopowstałej infrastruktury kolejowej. Planowane są także wydatki na budowę siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz jej wyposażenia techniczno- specjalistycznego.

W OSR podano, że w celu zabezpieczenia zapotrzebowania Cargotor sp. z o.o. na obsługę podatku VAT w całym okresie realizowania projektu konieczne będzie zabezpieczenie kwoty 151,1 mln zł (przy wartości wyceny netto planowanych nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 3,237 mld zł). Wysokość dokapitalizowania ma zostać zmniejszona o wartość dofinansowania ze środków UE, które Spółka zdobędzie na finansowanie inwestycji.

Zakłada się możliwość dofinansowania inwestycji realizowanej przez Cargotor sp. z o.o. ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw transportu, o ile w trakcie realizacji inwestycji wzrosną jej koszty, podano także.

Celem projektowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę dla realizacji inwestycji mającej na celu wykonanie projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią. Konieczność dokonania zmian w ustawach wynika z faktu, że w obecnym kształcie prawnym Cargotor sp. z o.o., odpowiedzialna za realizację inwestycji, nie posiada wystarczających możliwości dysponowania środkami w wysokości pozwalającej na jej płynną realizację.

Nabycie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udziałów w spółce Cargotor w efekcie doprowadzi do stanu, w którym to narodowy zarządca infrastruktury kolejowej będzie posiadał w zakresie swojej działalności całość ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej w obszarze kolejowego przejścia granicznego Terespol – Brześć.

Na ten cel planowane jest przekazanie przez ministra infrastruktury środków Funduszu Kolejowego spółce PKP PLK z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Cargotor w 2022 r. lub w 2023 r. Zakłada się, że wydatek w zakresie ww. nabycia całości udziałów przez PKP PLK wyniesie do 70 mln zł, a środki w Funduszu Kolejowym zostały na ten cel zabezpieczone w 2021 r.

Źródło: ISBnews