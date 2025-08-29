W projekcie przyszłorocznego budżetu przyjęto założenie, że Rada Polityki Pieniężnej do II kw. 2027 r. będzie sukcesywnie obniżać poziom stopy referencyjnej do poziomu 3,5% (wobec 5% obecnie).

„Prezentowany scenariusz w zakresie stóp procentowych NBP opiera się na oczekiwaniach rynkowych z końca maja 2025 r. (mediana ankiety Refinitiv, VI`25), a więc znanych w tzw. momencie odcięcia prognozy (27 czerwca 2025 r.). Według tych oczekiwań, Rada Polityki Pieniężnej do drugiego kwartału 2027 r. (horyzont ankiety) będzie sukcesywnie obniżać poziom stopy referencyjnej do poziomu 3,5%” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych zapisano, że stopa referencyjna NBP (średnio w okresie) wyniesie 3,94% w 2025 r. oraz po 3,5% w kolejnych trzech latach.

„Na potrzeby prognozy makroekonomicznej przyjęto założenie techniczne dotyczące stabilizacji kursów walutowych w horyzoncie prognozy, tj. przyjęto kurs euro w złotych (EUR/PLN) w wysokości 4,26, a kurs dolara amerykańskiego w złotych (USD/PLN) na poziomie 3,68 (średnie kursy walutowe z dwóch tygodni od 16.06.2025 r. do 27.06.2025 r.)” – czytamy dalej.

W lipcu RPP postanowiła br. obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc. do 5% w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp proc. W czerwcu RPP zdecydowała – zgodnie z oczekiwaniami – pozostawić stopy procentowe bez zmian, po tym, jak obniżyła je w maju o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w najbliższy wtorek i środę (2-3 września).

Źródło: ISBnews