Projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dokumentów Paszportowych, określający zasady prowadzenia tego rejestru oraz przetwarzanie danych biometrycznych trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Mają potrwać siedem dni.

„Rozporządzenie określi zasady i sposób prowadzenia przez ministra cyfryzacji Rejestru Dokumentów Paszportowych oraz ureguluje kwestie przetwarzania danych biometrycznych w zakresie odcisków palców w Rejestrze Dokumentów Paszportowych oraz w całym procesie wydania dokumentów paszportowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii szyfrowania tych danych oraz kwestii generowania i przechowywania kluczy służących procesowi szyfrowania” – czytamy w uzasadnieniu.

W związku ze złożonością procesu wydawania dokumentów paszportowych konieczne jest wskazanie w rozporządzeniu, na jakim etapie procesu wydawania dokumentów paszportowych dane biometryczne w postaci odcisków palców mogą być przetwarzane w postaci niezaszyfrowanej, podano także.

Projekt zakłada, że w rozporządzeniu zostaną uregulowane także kwestie przekazywania przez policję i Straż Graniczną, po zgłoszeniu utraty paszportu, informacji do RDP tak, aby na jej podstawie można było go unieważnić.

Dodatkowo rozporządzenie określi rodzaje statusów dla wniosków paszportowych, dokumentów paszportowych, blankietów dokumentów paszportowych i naklejek personalizacyjnych oraz ograniczeń prawa do posiadania paszportu.

Rozporządzenie ma być aktem wykonawczym do ustawy o dokumentach paszportowych, która m.in. zakłada budowę nowego scentralizowanego Rejestru Dokumentów Paszportowych oraz zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz z ministrem właściwym do spraw zagranicznych do określenia zasad prowadzenia Rejestru Dokumentów Paszportowych. Minister cyfryzacji zobowiązany jest do wydania rozporządzenia dotyczącego uregulowania sposobu prowadzenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji Rejestru Dokumentów Paszportowych.

Źródło: ISBnews