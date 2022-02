Projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień, dotyczy przebudowy struktury paliw wykorzystywanych w sektorze transportu i określa minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów, jaki ma być stosowany w najbliższych latach w Polsce. Ma to pomóc w osiągnięciu do roku 2030 co najmniej 14-proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii w sektorze transportu drogowego i kolejowego.

Projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2018/2001/UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II) Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest zobowiązana do osiągnięcia w 2030 r. co najmniej 14-proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii w sektorze transportu drogowego i kolejowego ogółem.

„Spełnienie celów wyznaczonych w ww. dyrektywie wymaga przebudowy struktury paliw wykorzystywanych w sektorze transportu, co wymaga aktywnej polityki państwa” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada, że Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) będzie wyższy niż minimalny cel, określony w dyrektywie i wyniesie 14,8% w roku 2030. (Wskaźnik na rok 2022 wynosi 8,8%).

Proponowane zmiany w projekcie nowelizacji obejmują:

określenie poziomów NCW do roku 2030 oraz w okresie przejściowym,

określenie limitów dla zastosowania biopaliw produkowanych z surowców spożywczych i paszowych (biopaliw I generacji) do rozliczenia celu w transporcie,

określenie minimalnego udziału biopaliw zaawansowanych w realizacji NCW w roku 2030, w tym biometanu wykorzystywanego w procesie produkcji paliw węglowodorowych,

uwzględnienie możliwości realizacji NCW z wykorzystaniem innych niskoemisyjnych nośników energii, w tym energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł OZE, paliw węglowych pochodzących z recyklingu, paliw odnawialnych niebiologicznego pochodzenia,

umożliwienie zaliczenia energii elektrycznej ze źródeł OZE zawartej w energii wykorzystywanej w transporcie oraz określenie zasad jej rozliczania w ramach realizacji NCW,

modyfikację mechanizmu funkcjonowania współczynnika redukcji określonego w art. 23 ustawy w odniesieniu do zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych stosowanych w transporcie oraz możliwości realizacji NCW za pomocą opłaty zastępczej,

modyfikację zasad wykorzystania technologii współuwodornienia w procesie realizacji NCW przez podmioty zobowiązane,

określenie zasad poświadczania Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) w podziale na biomasę rolniczą i leśną,

wprowadzeniu okresu przejściowego w funkcjonowaniu mechanizmów monitoringu spełniania KZR w tym między innymi: określenie momentu pełnego wygaszenia mechanizmów działających na podstawie dyrektywy RED,

zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do celów transportowych,

zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopłynów i paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do określonych w dyrektywie RED II celów OZE w sektorach innych niż transport.

Jednocześnie dyrektywa RED II ustanowiła dla biokomponentów i biopaliw tradycyjnych (tj. pozyskiwanych z surowców spożywczych lub paszowych zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu)– limit, w ramach którego państwa członkowskie mogą je uwzględniać w realizacji minimalnego udziału OZE w transporcie. Udział tych biokomponentów i biopaliw nie może przekraczać o więcej niż o 1 punkt procentowy udziału takich biokomponentów i biopaliw w końcowym zużyciu energii w sektorach transportu drogowego i kolejowego osiągniętego w 2020 r.

W dyrektywie RED II przyjęto także, iż podniesione cele dla zastosowania OZE w transporcie wymagają wyższego wkładu zaawansowanych biokomponentów i biopaliw. Udział zaawansowanych biopaliw zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu liczony według wartości opałowej, winien zgodnie z dyrektywą RED II wynieść co najmniej 0,2% w 2022 r., co najmniej 1% w 2025 r. i co najmniej 3,5% w 2030 r. Dyrektywa RED II wprowadziła także zmiany w zasadach rozliczenia energii elektrycznej w transporcie oraz rozszerzyła stosowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) w odniesieniu do biopłynów i paliw z biomasy.

Działania w ramach dyrektywy RED II, wpisane są jako kolejny etap realizacji długoterminowej nadrzędnej strategii uczynienia Europy neutralnej dla środowiska i klimatu, strategii określonej do 2050 r., podano także.

Źródło: ISBnews