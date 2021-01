Projekt dotyczący tegorocznej waloryzacji rent i emerytur trafił ponownie do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdyż w trakcie drugiego czytania zgłoszono szereg poprawek. Rząd zakłada, że emerytury w 2021 roku będą waloryzowane na poziomie 3,84%, o nie mniej niż 50 zł. Minimalna emerytura po waloryzacji ma wynosić 1250 zł.

Proponowane zmiany dotyczące waloryzacji znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

„Waloryzacja procentowa 3,84% – taką przyjęliśmy prognozę, którą przygotowywaliśmy we wrześniu. Każdy z emerytów ma zagwarantowaną waloryzację na poziomie 3,8%, a chronimy najniższe świadczenie, że nie mniej niż 50 zł. Gdybyśmy tego mechanizmu nie zastosowali, to ta grupa, która ma najniższe świadczenie miałaby jeszcze niższą emeryturę” – powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas sejmowej debaty.

Zaznaczył, że gdyby okazało się, że wskaźnik waloryzacji będzie wyższy od wskaźnika 104,16%, waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt zakłada, że w 2021 r. zostaną podwyższone najniższe świadczenia odpowiednio do 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 937,5 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Zaproponowano zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł. Waloryzacji podlegać ma również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,5 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł.

Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,84% wyniesie 9,6 mld zł. Gwarantowana podwyżka objęłaby ok. 10% świadczeniobiorców.

Waloryzacja dokonywana jest co do zasady corocznie, 1 marca.

Źródło: ISBnews