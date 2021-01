Na początku przyszłego tygodnia zostanie przekazany do konsultacji publicznych projekt ustawy, zakładający powołanie Funduszu Kompensacyjnego, z którego w roku 2021 będą mogły korzystać jedynie osoby, szczepione na COVID-19, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Jest to rozwiązanie dla osób, które przeszły szczepienie na COVID-19, ale chcę od razu zaznaczyć, że nie jest to tylko i wyłącznie rozwiązanie przejściowe, od roku 2022 ta ustawa będzie odnosiła się do wszystkich szczepień ochronnych” – powiedział Niedzielski w trakcie konferencji prasowej.

Prawo do skorzystanie ze świadczenia kompensacyjnego będą miały osoby, które w wyniku niepożądanych odczynów poszczepiennych wymagają hospitalizacji przez co najmniej 14 dni lub osoby, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny.

Minimalna wysokość tego świadczenia to 10 tys. zł (w przypadku hospitalizacji przez 14 dni hospitalizacji), maksymalna – 100 tys. zł (w przypadku dłuższych okresów hospitalizacji bądź uwzględniania różnych objawów, występujących po zaszczepieniu).

Fundusz Kompensacyjny będzie w tym roku finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID. W ustawie mają znaleźć się limity na wypłaty dla osób, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne. Od przyszłego roku Fundusz Kompensacyjny będzie tworzony z wpłat producentów, którzy będą rejestrowali swoje szczepionki.

Wnioski o odszkodowania będą składane do Rzecznika Praw Pacjenta, zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej na uproszczonym formularzu (wraz z dokumentacją medyczną). Ich rozpatrywaniem i przyznawaniem odszkodowań będzie zajmował się Rzecznik Praw Pacjenta. Decyzja ma zapadać w ciągu 60 dni. Po tym terminie osoby, które otrzymają decyzję odmowną będą miały możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni.

„Do końca tygodnia będą trwały prace finalizujące projekt […] w poniedziałek zostanie przekazany do konsultacji publicznych” – powiedział Niedzielski.

Obecnie na blisko 258 tys. zaszczepionych, niepożądane odczyny poszczepienne wystąpiły u 37 osób, stan jednej z nich jest poważny.

Źródło: ISBnews