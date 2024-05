Ministerstwo Finansów nie przesądza, czy analiza wskaźników, które mogłyby zastąpić WIBOR oznaczać będzie odejście od propozycji zastosowania wskaźnika WIRON i liczy, że projekt reformy wskaźników może ujrzeć światło dzienne w czerwcu, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Juranda Dropa.

„Ministerstwo Finansów poprosiło o przemyślenie jeszcze raz, czy WIRON jest najlepszy, czy być może jakiś inny wskaźnik, bez przesądzania. […] Ministerstwo Finansów jest za tym, żeby jak najszybciej to zdecydować w sposób przejrzysty i temu służą te konsultacje” – powiedział Drop dziennikarzom.

W końcu marca br. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (Komitet Sterujący NGR) – na wniosek Ministerstwa Finansów – jednogłośnie podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR typu Risk Free Rate (RFR). Przegląd będzie obejmował zarówno WIRON, jak i inne możliwe indeksy lub wskaźniki.

„Myślę, że czerwiec powinien być takim okresem, będziemy bardzo zaawansowani. Nie wiem, czy wtedy już podejmiemy decyzję. […] Na początku maja mówiłem, że trzy miesiące – to mniej więcej w tym okresie” – powiedział wiceminister finansów.

Zapytany, czy można powiedzieć, że w czerwcu jego projekt tej reformy może ujrzeć światło dzienne, Drop odpowiedział: „Myślę, że tak, ale podkreślam, że to jest decyzja Komitetu Sterującego. Są różne instytucje i absolutnie nie chciałbym wychodzić przed szereg”.

„Jesteśmy lojalnym członkiem KS-u i jako KS poprosiliśmy GPU Benchmark, która jest instytucją najbardziej doświadczoną w tym zakresie” – podkreślił.

Na początku maja prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński powiedział podczas konferencji prasowej, że bank centralny chciałby „przejąć władztwo” nad tym procesem, ponieważ i tak dostarcza „prawie cały materiał analityczny”. „Chcielibyśmy to mieć u siebie i sami to doprowadzić do końca, ten nowy wskaźnik” – wskazał Glapiński.

„Mam świadomość, że w różnych krajach też różne robione, między innymi rozwiązania w banku centralnym są pewnie najbardziej rozpowszechnione. Natomiast to nie wyklucza innego modelu i Polska przyjęła inny model. […] I teraz zmiana byłaby dosyć radykalną zmianą. Na Komitecie Sterującym poprosiliśmy GPW Benchmark i ta instytucja jest naszym głównym partnerem” – powiedział Drop, poproszony o komentarz do wypowiedzi prezesa NBP.

W połowie kwietnia prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek, pełniący także funkcje przewodniczącego Komitetu Sterującego, powiedział w rozmowie z ISBnews, że WIBOR może być potencjalnie zastąpiony innym wskaźnikiem niż WIRON, analizie pod tym kątem zostaną poddane co najmniej dwa inne wskaźniki, ale żadne decyzje nie są przesądzone. Podkreślił, że Komitet rozpoczął przegląd wskaźników, którego efekty mogą być znane na przełomie maja i czerwca br.

W 2022 r. Komitet Sterujący NGR zaproponował zamianę w przyszłości wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON: stopę referencyjną wolną od ryzyka opartą o depozyty rynku finansowego i przedsiębiorstw. Następnie prowadzono prace przygotowawcze, w tym prace analityczne nad zachowaniem się tego wskaźnika w różnych warunkach ekonomicznych, w szczególności na podstawie danych z poprzednich lat.

W październiku 2023 r. Komitet Sterujący KS NGR ds. reformy wskaźników referencyjnych zdecydował o przesunięciu finalnego momentu konwersji WIBOR na WIRON na koniec 2027 r. Poprzednia wersja mapy drogowej przewidywała koniec konwersji na 2025 r.

Odchodzenie od wskaźników typu IBOR i zastępowanie ich wskaźnikami wolnymi od ryzyka wynika z zaleceń organizacji międzynarodowych, w szczególności Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Commissions) oraz Rady Stabilności Finansowej (Financial Stability Board). Podążając śladem dojrzałych rynków, również Polska przeprowadza proces wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego typu RFR.

Źródło: ISBnews