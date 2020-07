Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych zostanie ponownie przekazany do uzgodnień 6 lipca i powinien być przyjęty do końca roku, poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

„Ustawa zostanie przyjęta do końca roku. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską, z DG Energy, liczymy na to, że pomoc publiczna zostanie przyjęta w kształcie, jaki jest w projekcie ustawy. Mam przesłanki, żeby powiedzieć, że 6 lipca projekt trafi ponownie do konsultacji międzyresortowych” – powiedział Zyska dziennikarzom.

Wskazał, że założono podniesienie łącznej mocy, dla której zostanie udzielone wsparcie do 5,9 GW z wcześniej zakładanych 4,6 GW.

„To odpowiedź na projekty, które się na rynku pojawiają. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której zostałyby one wyeliminowane” – dodał wiceminister.

W styczniu br. Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przewidujący dwufazowy model systemu wsparcia, oparty na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego.

Źródło: ISBnews