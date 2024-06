Projekt ustawy o Radzie Fiskalnej, który został skierowany do opiniowania i uzgodnień zakłada zmianę harmonogramu uchwalania budżetu państwa od 2026 r., wynika z uzasadnienia do projektu ustawy.

„Ze względu na wprowadzone rozwiązania, koniecznym będzie dostosowanie procesu budżetowego do nowych realiów. Nowy proces budżetowy zacząłby obowiązywać w pełni od roku 2026, ze względu na:

1) termin przyjęcia pierwszej edycji średniookresowych planów budżetowo-strukturalnych, który wyznaczony jest wyjątkowo na jesień 2024 r. i ze względu na napięte harmonogramy nie będzie podlegał konsultacjom oraz

2) termin rozpoczęcia działalności Rady Fiskalnej, określony na początek 2026 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Nowy harmonogram uwzględnia:

– do 30 kwietnia – przyjęcie średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego/ rocznego raportu z realizacji planu średniookresowego wraz z założeniami makroekonomicznymi dla potrzeb planowania budżetowego w średnim okresie;

– do 14 maja – przekazanie przez Radę Fiskalną opinii dot. rocznych i wieloletnich prognoz makroekonomicznych (odpowiedź MF na ewentualne zalecenia Rady do 14 lipca;

– do 20 maja – przekazanie przez Radę Dialogu Społecznego propozycji dot. poziomu wynagrodzeń, płacy minimalnej oraz emerytur i rent

– do 31 sierpnia – przekazanie projektu ustawy budżetowej do opiniowania przez Radę Fiskalną i Radę Dialogu Społecznego

– do 25 września – przekazanie przez Radę Dialogu Społecznego opinii dotyczącej projektu ustawy budżetowej

– do 14 września – Rada Fiskalna przekazuje opinie dot. projektu ustawy budżetowej (odpowiedź MF na ewentualne zalecenia Rady do 14 listopada), wymieniono.

Zadaniem Rady Fiskalnej, która ma zacząć funkcjonować od 2026 r. będzie – zgodnie z projektem – opiniowanie najważniejszych dokumentów budżetowych państwa, przeprowadzanie analiz dotyczących polityki budżetowej oraz udział w debacie publicznej dot. finansów publicznych. Rada ma mieć charakter ekspercki i doradczy.

Źródło: ISBnews