Projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy, wprowadzający wymóg wyłaniania reprezentacji związkowców niezbędnej do wszczynania i prowadzenia sporu zbiorowego, zakładający możliwość sądowej kontroli legalności referendum strajkowego i ograniczający maksymalny czas trwania sporu do roku trafił właśnie do konsultacji społecznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

„Oczekiwanym efektem regulacji będzie zapewnienie w bardziej znaczącym stopniu pokoju społecznego poprzez zagwarantowanie przejrzystych, łatwych w stosowaniu i interpretowaniu, polubownych procedur rozwiązywania sporów zbiorowych i konfliktów społecznych” – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Podstawowymi celami projektowanej ustawy są:

– odejście od enumeratywnego określenia przedmiotu sporu zbiorowego – ustawa ma określać zasady wszczęcia, prowadzenia i zakończenia sporu zbiorowego pracy, który zgodnie z zaproponowaną definicją będzie sporem osób wykonujących pracę zarobkową z pracodawcą lub pracodawcami o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, związane z wykonywaniem pracy (spór będzie mógł być prowadzony we wszelkich sprawach zbiorowych, w których związki zawodowe reprezentują osoby wykonujące pracę zarobkową);

– wprowadzenie wymogu wyłaniania wspólnej reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego – zastosowanie standardów, przewidzianych w odniesieniu do wyłaniania reprezentacji, które mają zastosowanie do negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy, tzn. wprowadzenie trybu powiadamiania o zgłoszonych żądaniach w celu wspólnego prowadzenia rokowań; w razie braku porozumienia co do wspólnej reprezentacji – warunkiem prowadzenia rokowań będzie uczestniczenie w niej co najmniej jednej organizacji reprezentatywnej w myśl ustawy o związkach zawodowych;

– wprowadzenie sądowej kontroli legalności referendum strajkowego;

– określenie czasu trwania prowadzenia sporu – proponuje się precyzyjne określenie czasu trwania sporu (9 miesięcy – z możliwością dodatkowego wydłużenia o 3 miesiące) – w tym terminie spór powinien się zakończyć opracowaniem odpowiednich dokumentów, a po jego upływie będzie wygasał z mocy prawa;

– zmiany w zakresie prowadzenia listy mediatorów przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej – listę będzie ustalał minister właściwy do spraw pracy na podstawie wniosku osoby zainteresowanej wpisem (ustawa ma określać kryteria wpisu na listę, zrezygnowano z uzgadniania listy z organizacjami partnerów społecznych, reprezentowanymi w Radzie Dialogu Społecznego);

– wprowadzenie mediacji prewencyjnej – możliwość skorzystania z usług mediatora już na etapie rokowań;

– modyfikacja formuły prowadzenia arbitrażu społecznego poprzez wprowadzenie regulacji, że orzeczenie kolegium będzie wiążące dla stron.

Zasady wszczęcia i prowadzenia sporów zbiorowych reguluje obecnie obowiązująca ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W ocenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) istnieje potrzeba zmiany jej przepisów, m.in. ze względu na – jak podano – zgłaszane zarówno przez pracodawców jak i związkowców problemy interpretacyjne.

Z projektu wynika, że regulacja miałaby wejść w życie od początku 2023 r.

Źródło: ISBnews