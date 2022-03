Projekt nowelizacji prawa bankowego, zakładający zwrot dodatkowych opłat i prowizji pobieranych przez bank w związku z oczekiwaniem na wpis nieruchomości do księgi wieczystej trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

„W przypadku naliczenia przez bank dodatkowych opłat lub prowizji związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej ustanawianej na rzecz tego banku hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego konsumentowi, projektuje się, aby pobrane z tego tytułu opłaty lub prowizje, po dokonaniu wpisu hipoteki, podlegały zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę” – czytamy w uzasadnieniu.

Jak podkreślono w wyniku projektowanej regulacji, konsument nie będzie ponosił ryzyka związanego z okolicznościami od niego niezależnymi, za ryzyko, które się nie spełniło.

W sytuacji, kiedy sąd dokona wpisu do księgi wieczystej, a bank otrzyma zabezpieczenie udzielonego kredytu, kredytobiorca otrzyma zwrot opłaty (rozliczenie poniesionych przez klienta opłat z tytułu zwiększonych na czas oczekiwania na wpis kosztów).

Zdaniem autorów projektu, rozwiązanie to nie będzie prowadzić do potencjalnego zwiększenia ryzyka dla instytucji finansowych niż ma to miejsce obecnie, ponieważ kredytobiorca i tak w czasie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej będzie ponosił opłatę związaną z ubezpieczeniem kredytu, a w przypadku braku takiego wpisu opłaty te nie będą zwracane kredytobiorcom.

Jak wskazano, zwrot kwoty naliczonej w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej nie w pełni rekompensuje kredytobiorcom straty. Oprócz tego, że podwyżka marży zwiększa kwotę odsetek w okresie jej obowiązywania, to powoduje też spadek kwoty spłacanego w tym okresie kapitału. To z kolei wpływa na cały dalszy proces spłaty. W rezultacie nieco wyższe raty są płacone już do końca okresu spłaty.

Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji proponowane zmiany mają sprawić, że w kieszeniach kredytobiorców pozostanie ponad 400 mln zł rocznie.

Kwotę tę oparto na następujących założeniach:

kredyt w wysokości 371 060 zł, zaciągnięty na 25 lat,

oprocentowanie raty kredytu na poziomie 5,90% (oprocentowanie + marża),

wysokość ubezpieczenia pomostowego na poziomie 1,10%,

oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej – 8 miesięcy,

W takim przypadku rata kredytu wyniesie 2 368,11 zł miesięcznie.

Jeżeli kredytobiorca będzie zmuszony do opłacania ubezpieczenia pomostowego w wysokości 1,10%, rata jego kredytu zwiększy się o 253,78 zł (do wysokości 2 621,90 zł miesięcznie).

Jeżeli czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej będzie wynosił założone 8 miesięcy, to konsument będzie musiał ponieść dodatkowy koszt w wysokości 2 030,24 zł.

Na podstawie uzyskanych założono także, że rocznie zostanie zaciągniętych ok. 200 tys. kredytów hipotecznych.

Mimo spadku liczby zaciągniętych kredytów rok do roku można zakładać, że dalszy spadek nie będzie znaczny lub nawet wyhamuje, podkreślono.

Źródło: ISBnews