Premier Donald Tusk zaproponował podczas wizyty Turcji współpracę obu krajów przy budowie kolei dużych prędkości.

„Mamy też ambicję, aby współpracować w tych ważnych cywilizacyjnych projektach. Zwróciłem się do pana prezydenta z taką propozycją, żebyśmy współpracowali przy budowie kolei dużych prędkości. Wy macie taki zamiar, Polska ma taki zamiar – jesteśmy gotowi tutaj do wymiany doświadczeń i jak najintensywniejszej współpracy” – powiedział Tusk podczas konferencji z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

System kolei dużych prędkości to element projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Źródło: ISBnews