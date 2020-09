Ministerstwo Rozwoju proponuje utworzenie Funduszu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z budżetem 1,2 mld zł, z którego będzie mogła być wspierana budowa mieszkań pod wynajem długoterminowy, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Krajowy Zasób Nieruchomości nawiązał w tej sprawie współpracę z ok. 40 samorządami.

Dzisiaj w Sejmie ma odbyć się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

„Proponujemy nową formę prawną czyli społeczne inicjatywy mieszkaniowe – mamy nadzieję, że za sprawą tych rozwiązań w miastach każdej wielkości zostanie zaspokojona potrzeba mieszkaniowa. Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) nawiązał współpracę z około 40 samorządami, w których są właściwie gotowe decyzje inwestycyjne, czekają tylko na tę formę wsparcia” – powiedziała Emilewicz.

W ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółka powołana przez gminę bądź też we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) bądź też przez sam KZN, będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 35% wartości inwestycji na realizację przedsięwzięcia.

„Potencjalni zainteresowani, którzy będą chcieli długoterminowo wynająć takie mieszkania, będą musieli wnieść opłatę partycypacyjną w wysokości 10% wartości przyszłego mieszkania. Jeżeli wynajmujący zdecydują się na wkład np. w wysokości 20% (bądź 25% w dużych miastach) po 25 latach, będą mogli otrzymać mieszkanie na własność. Jeżeli tego nie zechcą – będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych” – tłumaczyła Emilewicz.

Mieszkania zbudowane w ten sposób mają być o ok. 30% tańsze niż oferowane na rynku deweloperskim.

Ponadto w ramach wsparcia budownictwa komunalnego planowane są także zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego (gminy będą mogły uzyskać wsparcie do 50% wartości tej inwestycji i do 60% w przypadku budynków zabytkowych).

Przewidziano także wsparcie tych osób, które utraciły pracę, albo odczuwają spadek dochodów. Będą one mogły otrzymać wsparcie do czynszu – nawet do 70% , nie więcej niż 1,5 tys. zł. Wsparcie będzie udzielane przez ośrodki pomocy społecznej. Świadczenie będzie można otrzymywać przez 6 miesięcy.

Emilewicz przypomniała też, że w ramach wsparcia budownictwa planowana jest intensyfikacja procesu cyfyzacji oraz skrócenie procesu inwestycyjnego, żeby dokumentację całego procesu inwestycyjnego można było wykonywać za pomocą formularzy on-line.

„Proponujemy kompleksowe rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie pół roku i które – mam nadzieję – spotkają się z akceptacją większości sejmowej, ponieważ wiemy jak bardzo czekają na te rozwiązania samorządy gotowe przystąpić do realizacji projektów mieszkaniowych zgodnie z nową ustawą” – podkreśliła wicepremier.

