Ministerstwo Rozwoju (MR) rozpoczęło konsultacje dotyczące projektów do Krajowego Planu Odbudowy (KP)). Jednocześnie do końca września można składać kolejne pomysły, z których najlepsze zostaną przedstawione jako propozycje Ministerstwa Rozwoju do KPO, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Resort opracował w tym celu specjalną stronę internetową plandobudowy.pl.

„Krajowy Plan Odbudowy wymaga akceptacji, zrozumienia i przejęcia pałeczki przez społeczeństwo i przez sektor prywatny. W Ministerstwie Rozwoju przygotowaliśmy pakiet projektów, które będą stanowić część całego planu” – powiedziała Emilewicz w trakcie konferencji prasowej na ImpactCEE.

W toku prac resort rozwoju wraz z przedstawicielami spółek Skarbu Państwa, firm, ekspertów oraz z władzami województwa przygotował 86 projektów.

„Jesteśmy także otwarci na nowe propozycje” – podkreśliła wicepremier.

„Nasze propozycje to te, z których byliśmy znani przez ostatnie lata, związane z rozwojem energetyki odnawialnej w sektorze prosumenckim, udostępnienie czystej i taniej energii dla odbiorców indywidualnych. To także projekty wpisujące się w nową falę renowacji, […] ta nowa fala renowacji ma dotyczyć budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych w całej Europie” – wskazała.

Przypomniała, że resort rozwoju zgłosił też propozycję budowy hubu biotechnologicznego.

„Chcemy wysłać plan do Komisji Europejskiej jeszcze 2 październiku […] po to, aby Komisja zaakceptowała, abyśmy my następnie w polskim parlamencie przegłosowali sposób wydatkowania i aby te aby te środki trafiły do Polski już w przyszłym roku” – powiedziała Emilewicz.

Krajowy Plan Odbudowy zakłada dla Polski blisko 60 mld euro; 23,1 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro na pożyczki. 70% tej kwoty ma zostać przyznana przez KE do końca 2022 r. – w przypadku Polski to 18,9 mld euro dotacji. 30% środków z puli będzie przyznanych do końca 2023 r., w przypadku Polski może to być 4,1 mld euro.

„Chcemy, aby […] środki zaczęły pracować już w przyszłym roku. […] 23 mld euro to są dotacje, z których 8% – jeżeli się dobrze przygotujemy – będzie mogło trafić do polskiej gospodarki już w II kwartale przyszłego roku” – powiedziała Emilewicz.

„Środki te mają ‚zazielenić’ polską gospodarkę, przyśpieszyć i pomoc w transformacji energetycznej, w dojściu do gospodarki w obiegu zamkniętym, z drugiej strony są one bardzo mocno cyfrowe. Około 20% wszystkich środków powinno przełożyć się na ucyfrowienie. Zarówno od strony administracji, ale także polskiego sektora prywatnego” – dodała.

Państwa członkowskie mogą formalnie przedkładać swoje plany naprawy i odporności do oceny od momentu, gdy instrument faktycznie zacznie obowiązywać. Według prognoz, przepisy ustanawiające instrument, mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Termin składania planów przez poszczególne państwa upływa 30 kwietnia 2021 r.

Komisja zachęca jednak do składania wstępnych projektów planów od 15 października 2020 r.

W ramach instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (funkcjonującego jako część zaproponowanego przez Komisję instrumentu Next Generation EU o wartości 750 mld euro) mają zostać przyznane państwom członkowskim dotacje o łącznej wartości 312,5 mld euro, a pozostałe 360 mld euro zostanie udzielone w formie pożyczek.

W przypadku 70% z kwoty 312,5 mld euro podstawą alokacji będzie wielkość populacji państwa członkowskiego, odwrotność jego PKB na mieszkańca oraz średnia stopę bezrobocia w ciągu ostatnich 5 lat (2015-2019), w odniesieniu do średniej UE. O alokacji pozostałych 30% decydować ma wskaźnik PKB w 2020 r oraz prognozy na rok 2021.

Źródło: ISBnews