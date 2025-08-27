Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów (MF) rozwiązania podatkowe dla sektora bankowego doprowadzą do spadku potencjału finansowania gospodarki o blisko 124 mld zł w latach 2026-2035, szacuje Związek Banków Polskich (ZBP).

„Zaproponowane rozwiązanie w latach 2026-2035 doprowadzi do spadku potencjału do finansowania gospodarki o blisko 124 mld zł” – czytamy w prezentacji.

Skumulowany ubytek potencjału do finansowania gospodarki wyniesie -42 mld zł w 2026 r., -64 mld zł w 2027 r., -69 mld zł w 2028 r. i -124 mld zł w 2035 r., podano w materiale.

Związek zwraca uwagę, że „propozycja Ministerstwa Finansów, w świetle bieżącej sytuacji gospodarczej, wspiera negatywnie procykliczny charakter wprowadzanych rozwiązań”.

„* Rozwiązanie to generuje najwyższy koszt (na poziomie ponad 7 mld zł) w 2026 roku, a zatem w momencie, w którym spadki stóp procentowych przekładają się na obniżenie wyników finansowych banków.

* Przedstawione założenia nie uwzględniają faktu spadku stóp procentowych i ich negatywnego wpływu na wyniki finansowe banków. Już dziś stopa obciążeń fiskalnych (SOF) w sektorze bankowym przekracza poziom 32,2%. Wprowadzenie podwyższonej stawki CIT w 2027 roku zwiększy jej poziom do blisko 47%, zaś w kolejnych latach podwyższy ją trwale o około 3 pkt proc.

* Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie, w horyzoncie kolejnej dekady, oznacza wzrost kosztów dla sektora bankowego o ponad 20,6 mld zł.

* W 2024 r. banki zasiliły budżet państwa kwotą 24,16 mld zł w postaci podatku dochodowego (CIT i PIT), podatku bankowego oraz dywidendy na rzecz Skarbu Państwa (co czwarta złotówka z CIT pochodziła od banków). Kwota ta odpowiadała 13 proc. wydatków na obronność w 2025 r., czy 57% rocznych nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe w 2025 r., co dobrze obrazuje skalę wsparcia budżetu państwa.

* Już dziś polski sektor bankowy należy do najbardziej obciążonych podatkami w Europie. Banki działające w Polsce w największym stopniu spośród krajów UE wspierają potrzeby pożyczkowe budżetu państwa odpowiadając za ponad 50% finansowania potrzeb pożyczkowych Polski” – wyliczono w materiale.

W ub. tygodniu Ministerstwo Finansów zaproponowało podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków do 30% w 2026 r. (z obecnych 19%), a następnie obniżenie jej do 26% w 2027 r. i wprowadzenie stałej stawki 23% od 2028 r. Resort szacuje, że zmiany skutkować będą zwiększeniem wpływów z podatku CIT w roku 2026 o ok. 6,5 mld zł.

Źródło: ISBnews