W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd założył, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, jak również w sektorze przedsiębiorstw, nie zmieni się r/r w 2026 roku (wobec spadku odpowiednio o 0,2% r/r i o 0,4% r/r w br.). Stopa bezrobocia rejestrowanego przewidywana jest na poziomie 5,1% na koniec tego i 5% na koniec przyszłego roku.

„Przewiduje się, że kolejne lata przyniosą dalszą stabilizację na rynku pracy. W bieżącym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej ulegnie obniżeniu o 0,2%, głównie w wyniku procesów demograficznych i malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym. Natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 5,1%. W 2026 r. przeciętne zatrudnienie zostanie utrzymane na poziomie z 2025 r., a stopa bezrobocia na koniec 2026 r. wyniesie 5%” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku wyniesie 8,2% (w ujęciu realnym wzrost o 4,4%), a w 2026 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie o 6,4% (w ujęciu realnym o 3,3%), podano także.

Źródło: ISBnews