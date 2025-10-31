Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora technologii, mediów i telekomunikacji z okresu 27-31 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Współpraca MON z firmami technologicznymi: Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) przewiduje „bardzo dużo” zamówień i działań w zakresie pozyskiwania technologii, przy czym jest zainteresowane współpracą także z polskimi firmami technologicznymi, poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Finalizacji dzisiejszej umowy z Palantir Technologies spodziewa się w najbliższych dwóch-trzech miesiącach.

Webinary: Światowy rynek webinarów rośnie w tempie 8,2% rocznie, co widać również w Polsce. Według najnowszych danych polskiej platformy ClickMeeting w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. twórcy webinarów organizowanych za pośrednictwem tej platformy sprzedali ponad 27 tys. biletów; łączny przychód z tych biletów przekroczył 3 mln zł – to o blisko 400 tys. zł więcej niż w całym 2024 roku; pod względem wartości sprzedanych biletów rekordowy był webinar z dziedziny rachunkowości (85,6 tys. zł), a pod względem ich liczby – konferencja medyczna (ponad 500 osób).

Cyberbezpieczeństwo: Ponad 3 tys. złośliwych filmów i setki przejętych kont – tak wyglądają kulisy największej w historii kampanii malware na YouTube, odkrytej przez Check Point Research. Według ekspertów tzw. YouTube Ghost Network działała nieprzerwanie od 2021 roku, a w 2025 r. jej aktywność potroiła się. Ofiarami kampanii mogą być tysiące użytkowników z całego świata.

Cyberbezpieczeństwo: DXC Technology, globalny dostawca usług IT, zaprezentował wyniki najnowszego badania „The Trust Report: From Risk Management to Strategic Resilience in Cybersecurity”, przygotowanego we współpracy z Microsoft. Z raportu wynika, że podejście Zero Trust stało się dziś kluczowym modelem ochrony danych, ale wiele organizacji dopiero zaczyna wykorzystywać możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja (AI) w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego – po AI sięga tylko 30% organizacji. W badaniu DXC i Microsoft udział wzięło ponad stu ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa z czterech kontynentów. Wyniki jasno pokazują, że zagrożenia w sieci rosną w błyskawicznym tempie, a AI daje cyberprzestępcom nowe możliwości omijania zabezpieczeń i wykorzystywania luk w systemach. W obliczu tych wyzwań podejście Zero Trust, czyli zasada „nie ufaj nikomu, weryfikuj wszystko”, staje się nie tylko najlepszą praktyką, ale wręcz koniecznością dla organizacji chcących skutecznie chronić swoje dane i systemy. Z raportu DXC i Microsoft wynika także, że 83% firm, które wdrożyły model Zero Trust, zmniejszyło liczbę incydentów bezpieczeństwa i obniżyło koszty związane z naprawą oraz wsparciem po atakach. Mimo to wiele organizacji wciąż ostrożnie podchodzi do wykorzystania AI w ochronie swoich zasobów – 30% firm przyznało, że stosuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do uwierzytelniania użytkowników i wzmacniania zabezpieczeń.

Cyberbezpieczeństwo: Ponad 11 mln zgłoszeń o awariach usług takich jak Zoom, Slack, Jira czy Canva odnotowano podczas kilkunastogodzinnej awarii Amazon Web Services (AWS). Incydent pokazał, jak bardzo współzależny i kruchy jest cyfrowy świat. W Europie działa już blisko 3 tysiące centrów danych, a ich zapotrzebowanie na energię ma wzrosnąć ponad dwukrotnie do 2035 r. Jak wynika z badania Kingston, 60% polskich operatorów centrów danych działa w modelu on-premise, aby zachować pełną kontrolę nad środowiskiem IT.

AI: IBM opublikował raport „The Race for ROI” na temat wzrostu produktywności firm dzięki wykorzystaniu AI. Prezentowane w nim dane potwierdzają, że firmy z Polski i regionu EMEA już dziś odczuwają wyraźny wzrost produktywności dzięki wykorzystaniu AI, a wiele z nich spodziewa się zwrotu z inwestycji w sztuczną inteligencję w ciągu najbliższego roku. Jednocześnie raport pokazuje, że małe i średnie firmy oraz organizacje sektora publicznego pozostają w tyle za dużymi przedsiębiorstwami prywatnymi, które szybciej i skuteczniej wykorzystują potencjał AI do zwiększania efektywności działania.

AI: Z najnowszego badania IFS Polska wynika, że wszystkie ankietowane firmy planują wdrożenie rozwiązań AI w ciągu najbliższych dwóch lat, a już dziś blisko 65% dużych przedsiębiorstw aktywnie korzysta z tej technologii. Raport „Sztuczna inteligencja w firmach – między innowacją a rzeczywistością” został przygotowany przez IFS Polska na podstawie badania przeprowadzonego wśród 150 polskich firm o przychodach przekraczających 400 mln zł rocznie, reprezentujących m.in. sektor produkcyjny i energetyczny. Wyniki pokazują, że AI z roli testowej weszła w etap masowej adopcji, ale wciąż towarzyszy temu strategiczny chaos – tylko 17% firm ma spójną strategię wdrażania AI. Najczęściej wdrażane rozwiązania koncentrują się wokół obsługi klienta (14,7%), automatyzacji procesów biznesowych (13,5%) oraz obszaru finansów (12,6%), co pokazuje, że organizacje wybierają technologie o wysokim i szybkim ROI. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywa AI w obszarze ESG – m.in. w redukcji emisji CO, optymalizacji zużycia energii i etycznym zarządzaniu danymi. 23% firm wykorzystuje AI do analiz ryzyka i poprawy bezpieczeństwa pracy, co pokazuje rosnącą świadomość odpowiedzialności technologicznej. Pomimo ogromnego potencjału firmy wciąż napotykają na bariery – przede wszystkim wysokie koszty wdrożenia i utrzymania systemów AI (36,7%), a także brak odpowiednich kompetencji cyfrowych i trudności z integracją technologii z istniejącymi systemami. Firmy jasno wskazują, co może przyspieszyć adaptację AI: obniżenie kosztów (27%), rozwój infrastruktury technologicznej (18,7%) i dostęp do gotowych rozwiązań chmurowych (12%). Zaledwie 8% firm uważa, że AI jest już standardem w ich branży, ale aż 84% przewiduje, że stanie się nim w ciągu najbliższych pięciu lat, z czego największa grupa (52%) wskazuje horyzont 3-5 lat. Co istotne, 68% organizacji planuje dalsze inwestycje lub eksperymentowanie z nowymi rozwiązaniami w ciągu najbliższych trzech lat.

E-commerce: 64% sprzedawców internetowych z ofertą B2B planuje wzrost udziału tego kanału w swojej sprzedaży; liderem jest branża „Dom i ogród, budowa i remont”; 42% firm za kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej uważa produkt; prawie większość badanych ma klientów proszących o wydłużenie terminu płatności, podał Tpay w raporcie o branży.

Internet: Ponad połowa rodziców nastolatków kontroluje czas, jaki ich dzieci spędzają w sieci. Jednak aż 46% nie stosuje w ogóle lub rzadko nadzór nad rodzajem aktywności w internecie. Według dorosłych dzieci najczęściej grają online. Ich zdaniem z social mediów korzysta co trzeci wychowanek. Tak wynika z nowego badania „Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży” zrealizowanego dla Nationale-Nederlanden.

AI: 67% Polaków obawia się, że AI może zwiększyć skalę oszustw finansowych. 65% martwi się, że korzystanie przez nich z AI może prowadzić do błędów, które negatywnie wpłyną na ich finanse osobiste, wynika z raportu CRIF Banking on Banks 2025 Usługi finansowe w Europie w drodze do roku 2030. Otwartość konsumentów na usługi oparte na sztucznej inteligencji różni się w zależności od pokolenia. Generacja Z ma najbardziej pozytywne nastawienie do AI, ale mimo otwartości na innowacje nie wierzy w pełną cyfryzację usług.

AI: AI nie tylko zmienia sposób, w jaki firmy podejmują decyzje – zmienia też strukturę samych organizacji. Według nowego badania przeprowadzonego przez MIT Technology Review Insights wspólnie z firmą Snowflake rola inżynierów danych nabiera strategicznego znaczenia w organizacjach – potwierdza to 72% liderów technologicznych. Odsetek ten wzrasta do 86% w grupie respondentów pracujących w organizacjach, których roczne przychody przekraczają 10 mld USD. 72% menedżerów biorących udział w badaniu uważa, że rola inżynierów danych stała się integralna dla działalności biznesowej. Od 2023 roku inżynierowie danych poświęcają coraz więcej czasu projektom AI – średnio z 19% do 37%, a do 2027 roku wartość ta ma wzrosnąć do 61%.

Giełda: W outlook wyników za III kw. 2025 BM mBanku nie widzi poprawy w biznesie reklamowym WP i wierzy, że CPS opublikuje 15% r/r spadek skorygowanej EBITDA. Z drugiej strony, oczekuje silnych jednostkowych wyników Asseco (ACP). W e-commerce broker oczekuje poprawy w Allegro (dzięki wzrostowi 'take rate’ w Polsce). W Inpost, mimo lekkiej presji ze strony działań konkurencyjnych Allegro i konsolidacji Yodel, broker oczekuje wzrostu EBITDA o 18% r/r.

Biznes: Według najnowszego raportu Polcom „Barometr cyfrowej transformacji polskiego biznesu 2025-2026” w ciągu roku odsetek przedsiębiorstw, które zrealizowały wszystkie zaplanowane projekty IT, wzrósł z 11 do 46% – to rekordowy wynik, który potwierdza, że polskie firmy weszły w fazę technologicznej dojrzałości. Co więcej, aż 62% firm traktuje chmurę obliczeniową jako kluczową platformę wdrażania innowacji. W środowiskach cloudowych rozwijane są dziś projekty z zakresu automatyzacji, analizy danych i sztucznej inteligencji, z której korzysta już 60% organizacji. Jednocześnie przedsiębiorstwa coraz większy nacisk kładą na bezpieczeństwo – 81% planuje zwiększyć budżety na cyberochronę, a 43% zwraca uwagę na lokalizację danych w Polsce, podkreślając znaczenie krajowej jurysdykcji i suwerenności cyfrowej.

Medycyna: Badanie opinii publicznej UCE Research pokazuje, że jedynie 9% Polaków zaakceptowałoby udział robota w zabiegu stomatologicznym. Aż 65% odnosi się do tego z rezerwą, a 26% pozostaje niezdecydowanych. Mimo społecznego sceptycyzmu autorzy badania prognozują, że w perspektywie 5-10 lat robotyka stanie się integralnym elementem implantologii i chirurgii stomatologicznej.

Media: Wartość polskiego rynku rozrywki i mediów wyniesie w 2025 roku 68,5 mld zł. Dochody z dostępu do Internetu utrzymały pozycję największego sektora na polskim rynku Entertainment & Media (E&M), osiągając wartość 26,7 mld zł, wyższą o 1% względem 2024 roku. Druga pod względem przychodów jest tradycyjna telewizja z przychodami równymi 11,5 mld zł, a na trzecim miejscu znalazła się reklama internetowa z 11,1 mld zł przychodów. Średnia stopa wzrostu przychodów polskiej branży rozrywki i mediów wyniesie 2,9% w skali roku, a reklamy internetowej – 8,8% (największa średnia stopa wzrostu na polskim rynku E&M), wynika z raportu „Global Entertainment & Media Outlook 2025–2029” opracowanego przez PwC.

AI: Jak wynika z raportu „Czy firmy w Polsce dbają o zrównoważony rozwój?” LeasingTeam Group i TalentPoint, wdrożenie nowoczesnych technologii w HR wynika z: bezpieczeństwa danych (77%), zwiększenia efektywności (73%) oraz łatwiejszego dostępu do danych (73%) i redukcji kosztów (72%), w firmach najczęściej stosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne optymalizujące pracę w obszarze HR to: platformy online do szkoleń i działań rozwojowych (53%), automatyzacja/digitalizacja procesów HR i kadrowo-płacowych (51%), cyfrowe narzędzia rekrutacyjne np. do rozmów kwalifikacyjnych online lub zarządzania rekrutacjami (35%).

AI: Badanie „Jak pracować, by nie żałować? W dobie rewolucji AI” przeprowadzone przez portale pracy rocketjobs.pl i justjoin.it przy wsparciu merytorycznym Akademii Leona Koźmińskiego wskazuje, że 2/3 pracowników korzysta w pracy z AI, ale tylko co piąty na zaawansowanym poziomie. Co 3. z nich przyznaje, że odczuwa silną presję nabywania nowych kompetencji w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. Tylko 43% zatrudnionych ma w miejscu pracy dostęp do zaawansowanych, płatnych wersji narzędzi AI. 40% z nich otwarcie przyznaje, że nie nadąża za nowinkami AI i czuje się zagubione. Ponad 1/3 pracowników czuje, że oszukuje, wykonując swoje zadania z pomocą AI, a 28% ukrywa przed przełożonym korzystanie z narzędzi AI w pracy.

Cyberbezpieczeństwo: Cisco zaprezentowało wyniki globalnego raportu AI Readiness Index 2025. Publikacja analizuje poziom gotowości przedsiębiorstw na wdrożenie i skalowanie rozwiązań sztucznej inteligencji, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Najważniejsze wnioski z badania: Znaczenie gotowości na AI – firmy w Polsce najlepiej przygotowane do wdrożenia sztucznej inteligencji mają o 80% większe szanse na osiągnięcie korzyści biznesowych. Wzrost znaczenia agentów AI – 85% przedsiębiorstw w Polsce planuje wdrożenie agentów AI, a blisko 30% spodziewa się, że będą one współpracować z pracownikami już w ciągu roku, jednak niewiele firm posiada odpowiednie, bezpieczne zaplecze technologiczne. Bariery rozwoju AI – wśród czynników spowalniających innowacje znalazły się rosnące obciążenie systemów, ograniczona moc obliczeniowa GPU oraz brak scentralizowanych zasobów danych.

AI: Microsoft opublikował „AI Diffusion Report: Where AI Is Most Used, Developed, And Built”, który analizuje dostęp, poziom wykorzystania i warunki adaptacji najszybciej rozprzestrzeniającej się technologii w historii, z której korzysta już ponad 1,2 mld ludzi. Wskaźnik adaptacji AI: pierwsze trzy miejsca pod kątem adaptacji AI zajmują Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur i Norwegia. Polska osiągnęła wskaźnik dyfuzji AI na poziomie 26,4%, co plasuje ją na 21. miejscu na świecie na 147 badanych państw.

Legislacja: Tylko co czwarta firma w Polsce aktywnie przygotowuje się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wynika z najnowszego badania fillup k24. Ponad 30% przedsiębiorstw w ogóle nie podjęło żadnych działań, czekając na ostateczne wytyczne. Eksperci ostrzegają, że taka strategia może skończyć się chaosem w lutym 2026 roku, gdy KSeF stanie się obowiązkowy.

AI: Ponad 40% menedżerów z polskiej branży przemysłowej wskazuje, że ich firma inwestuje w AI zbyt wolno lub wcale, wynika z badania WEBCON. Aż 2 na 3 przedsiębiorstwa nie mają pełnej kontroli nad wykorzystywanymi przez zespoły narzędziami sztucznej inteligencji. Badanie wykazało także, że: 38% firm przemysłowych wskazuje obawy o bezpieczeństwo danych jako główną barierę we wdrażaniu AI; 19% managerów nie wie, czy zespół korzysta z zatwierdzonych przez firmę narzędzi; 82% menedżerów dostrzega potencjał AI do zwiększania efektywności pracy.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco Business Solutions: Odnotowało 33,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 27,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

XTB: Systematycznie zwiększa moce swojego systemu (capacity), aby unikać awarii, poinformował członek zarządu Filip Kaczmarzyk.

Grupa Żabka: Przygotowuje się do rozwoju własnej logistyki e-commerce pod nazwą Izidrop, poinformował Group Chief Strategy & Development Officer Tomasz Blicharski. Usługa będzie dotyczyć przede wszystkim zwrotów zakupów e-commerce.

XTB: Przewiduje wprowadzenie oferty opcji na przełomie roku, a kryptowalut w I kw. 2026 r., poinformował prezes Omar Arnaout.

XTB: Ocenia, że rynek Indonezji stanie się jednym z kluczowych oddziałów grupy, może natomiast zrezygnować z działalności w Brazylii, poinformował prezes Omar Arnaout.

XTB: Liczy, że od przyszłego roku będzie pozyskiwać min. 1 mln nowych klientów rocznie, poinformował prezes Omar Arnaout. W IV kw. br. liczy na ponad 0,25 mln nowych klientów.

MOVA: Chce zwiększyć przychody w Polsce do ponad 650 mln zł w 2027 r., poinformował ISBtech Poland country manager w MOVA Evan Lyu. „Planujemy znaczące wzmocnienie swojej obecności na polskim rynku, kontynuując rozwój zarówno oferty produktowej, jak i sieci dystrybucji. Celem jest osiągnięcie przychodów z sprzedaży całej szerokiej oferty home appliances na poziomie ok. 113 mln zł w bieżącym roku, ok. 363 mln zł w 2026 i ponad 652 mln zł w 2027 roku. W dalszej przyszłości chcemy osiągnąć jeszcze więcej” – powiedział Lyu w rozmowie z ISBtech.

DataWalk: Ocenia, że osiągana dynamika przychodów to mocny sygnał, że strategia koncentracji na dużych, strategicznych klientach przynosi efekty, poinformował prezes Paweł Wieczyński.

Amazon: Potwierdził zawarcie umów na zakup blisko 200 MW energii odnawialnej z dwóch farm słonecznych i jednej wiatrowej w województwach opolskim, zachodniopomorskim i lubelskim od firm R.Power i OX2, podała spółka.

The Farm 51 Group: Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy The Farm 51 Group podjęło uchwałę o przeprowadzeniu emisji akcji serii L w trybie subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka planuje pozyskać do 11,5 mln zł i zaoferuje maksymalnie 1 153 913 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 10 zł za sztukę, podał The Farm 51. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na kampanię marketingową gry „Chernobylite 2”, rozwój nowej produkcji „Wardevil” i kontynuację prac nad projektami dronowymi.

Palantir Technologies: Chce zwiększać obecność w Polsce nie tylko w obszarze wojskowym, ale również w technologiach dual-use (podwójnego zastosowania – wojskowego i cywilnego), poinformował CEO Alex Karp.

Ministerstwo Obrony Narodowej: Podpisało list intencyjny w sprawie współpracy z Palantir Technologies, mającej na celu wzmacnianie zdolności obronnych Polski i pozwalającej na wielozadaniowe wykorzystanie narzędzi technologicznego wsparcia analitycznego, planistycznego i operacyjnego, oferowanego przez amerykańską spółkę, poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Grupa Asbis: Ukończyła budowę nowego magazynu o wielkości 20 tys. m2, co oznacza, że powierzchnia logistyczno-magazynowa głównych centrów dystrybucyjnych Grupy zwiększyła się o ok. 20% i wynosi obecnie 60 tys. m2, podała spółka. Dodatkowo każda ze spółek lokalnych dysponuje własnym zapleczem magazynowym, dzięki któremu utrzymuje ciągłość w zaopatrzeniu swoich lokalnych klientów.

Play: Mikkel Noesgaard złożył rezygnację z funkcji członka zarządu. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o powołaniu Pawła Galeja na stanowisko Chief Commercial Officer i członka zarządu Play ze skutkiem na dzień 1 listopada 2025 r.

Zalando: Ogłosiło, że rada nadzorcza spółki powołała Annę Dimitrovą na stanowisko Chief Financial Officer (CFO). Dołączy do zarządu Zalando i obejmie odpowiedzialność za zespoły Finance oraz Corporate Governance z dniem 1 stycznia 2026 roku.

AliExpress: W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba polskich sprzedawców na platformie wzrosła pięciokrotnie. Już ponad 1000 lokalnych firm sprzedaje swoje produkty na AliExpress, a w przyszłym roku nawet połowa sprzedaży w Polsce ma pochodzić od lokalnych sprzedawców i lokalnej realizacji zamówień. To element większej zmiany: globalny marketplace staje się lokalnym ekosystemem biznesowym, wspierającym polskie marki w skalowaniu sprzedaży – zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród firm, które już działają na platformie, są m.in. Morele.pl, BRAT.pl, YourTaste.pl, Brand Distribution Group, ACTION, Barel.pl, Bimberek i Akord Furniture. Kilku polskich sprzedawców przekroczyło 400 tys.USD kwartalnego GMV. AliExpress rozwija też sieć partnerstw z kluczowymi polskimi graczami – InPost, Baselinker, Klarna, PayPo, Ceneo, Letyshops, Goodie, Zen, a ostatnio także APILO, SELLASIST i IDEA Commerce.

OEX: Do zespołu dołączy Adam Pietruszkiewicz. Będzie odpowiadał za realizację projektów akwizycyjnych oraz rozwój spółek portfelowych Grupy z segmentu Wsparcia Sprzedaży i Lojalności oraz spółki iPOS.

Creotech Instruments: Dołączył do White Rabbit Collaboration. To globalna inicjatywa prowadzona pod auspicjami Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), skupiająca podmioty rozwijające technologię ultra-precyzyjnej synchronizacji czasu White Rabbit (WR), stosowaną w systemach wymagających dokładności poniżej jednej nanosekundy.

CBRE: Firma doradztwa i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oraz REDD, platforma danych o rynku biurowym i magazynowym w Polsce, poinformowały o rozpoczęciu współpracy technologicznej. Jej celem jest integracja danych REDD z systemem wykorzystywanym przez CBRE w Polsce, co pozwoli na automatyzację procesów aktualizacji informacji o nieruchomościach biurowych oraz przyspieszenie analiz rynkowych.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

WB Electronics: Rozważa sprzedaż akcji na warszawskiej giełdzie, aby zwiększyć inwestycje w ramach nowego programu obronnego Unii Europejskiej, poinformował założyciel i dyrektor generalny Piotr Wojciechowski.

Baseig: Zadebiutował na rynku NewConnect. Do obrotu trafiło 285 715 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Podczas otwarcia notowań wartość akcji wzrosła do 15,50 zł, czyli o ponad 121% względem kursu odniesienia, podała spółka. Był to szósty debiut na NewConnect w 2025 r., a Baseig to 356. spółka notowana na tym rynku.

4Growth VC: Spółka portfelowa Oxla została przejęta przez Redpanda Data, jednego z najszybciej rosnących na świecie graczy w obszarze infrastruktury danych.

H2O Creative, Affinity: Tworzą H2O Group. Nowa struktura łączy kompetencje agencji strategicznej, brandingowej i kreatywnej pod jednym dachem H2O Group, tworząc pełny ekosystem wsparcia marek – od opracowania strategii i budowy ich tożsamości, po skuteczną komunikację i realizację kampanii 360°.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Scanway: Przeprowadził we wrześniu br. testy lotnicze instrumentu do obserwacji Ziemi, który zapoczątkuje konstelację budowaną przez Nara Space z Korei Płd. o docelowej wielkości co najmniej 12 mikrosatelitów. Zrealizowane pod Krosnem testy potwierdziły funkcjonalność i parametry instrumentu Scanway w warunkach obrazowania rzeczywistej emisji metanu z wysokości od ok. 2 do ponad 3 tys. m nad poziomem morza. Dane zebrane przez Scanway zostały zaakceptowane przez Nara Space, co oznacza zakończenie etapu processingu (faza przetwarzania danych), który przybliża spółkę do rozpoczęcia prac nad pierwszym modelem lotnym instrumentu. Pomyślny wynik testów przekłada się na otrzymanie ostatniej transzy w ramach kampanii testowej w wysokości ok. 85,5 tys. USD z łącznej kwoty ok. 285,1 tys. USD oraz dodatkowe ok. 141,5 tys. euro w związku z osiągnięciem kamienia milowego kontraktu na drugi model lotny.

OKX: Ogłosiło uruchomienie OKX Rubix – modułowego rozwiązania workflow, które umożliwia regulowanym instytucjom finansowym świadczenie usług związanych z aktywami cyfrowymi bez konieczności budowania nowej infrastruktury czy zwiększania obciążeń operacyjnych.

BYD: Zapowiada premierę swojego najnowszego modelu na rynek europejski: BYD ATTO 2 DM-i. To kompaktowy SUV nowej generacji, który łączy codzienną jazdę elektryczną z imponującym, łącznym zasięgiem nawet do 1020 km. Sukces modelu SEAL U DM-i – najlepiej sprzedającej się hybrydy plug-in na wielu kluczowych europejskich rynkach – potwierdził skuteczność technologii Hybrid Super DM. Teraz ta sama technologia trafia do modelu ATTO 2 DM-i.

Axis Communications: Wprowadza na rynek dwie kamery PTZ z obsługą sztucznej inteligencji (AI), które zapewniają wysoką jakość obrazu i szczegółowość w każdych warunkach oświetleniowych. Zbudowane w oparciu o ARTPEC-9, oferują zwiększoną wydajność i umożliwiają uruchamianie aplikacji analitycznych na urządzeniach brzegowych.

Asseco Data Systems: „Udostępnienie podpisu kwalifikowanego SimplySign w ramach aplikacji mObywatel jest krokiem wyprzedzającym wymogi wynikające z unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0. To wdrożenie jest doskonałym przykładem owocnej współpracy sektora publicznego i prywatnego, łączącej potencjał Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki i kwalifikowanych dostawców usług zaufania (QTSP). Przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego stworzyli razem rozwiązanie skalowalne, bezpieczne i zgodne z europejskimi regulacjami” – mówi prezes Asseco Data Systems Andrzej Dopierała.

PepsiCo: W III kwartale 2026 roku planuje uruchomienie w Grodzisku Mazowieckim nowego automatycznego magazynu z technologią Mecalux. Instalacja została zaprojektowana w celu zwiększenia możliwości logistycznych i optymalizacji przepływów ładunków z produkcji bez konieczności rozbudowy istniejącego budynku.

CampusAI: Polska platforma edukacyjna w zakresie sztucznej inteligencji z portfela JRH ASI znalazła się wśród 20 projektów wybranych do finału Startup Battlefield 200 na TechCrunch Disrupt 2025, jednym z najbardziej prestiżowych konkursów startupowych na świecie.

ASML: Holenderska firma technologiczna uhonorowała firmę TRUMPF nagrodą Supplier Award w kategorii 'Technologia”. Okazją do tego wyróżnienia jest udany rozwój i „pierwsze światło” nowego lasera wysokiej energii EUV, który ma zapewnić najpotężniejsze na świecie mikrochipy w systemach litografii EUV nowej generacji firmy ASML. Firma TRUMPF niedawno pomyślnie przetestowała laser po raz pierwszy, a rozpoczęcie produkcji seryjnej planowane jest na 2026 rok.

Centrum Transformacji Energetycznej Wydziału Prawa i Administracji UW: Nawiązało strategiczną współpracę z Polskim Towarzystwem Energetyki Cieplnej (PTEC) w ramach projektu „Cyfrowy Bliźniak URE” – innowacyjnego narzędzia, które ma ulepszyć proces taryfowy w sektorze ciepłownictwa z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań opartych na danych i sztucznej inteligencji. Projekt ma na celu cyfryzację i automatyzację procesów regulacyjnych, zwiększenie transparentności decyzji taryfowych oraz skrócenie czasu ich przygotowania i analizy.

Comarch: Wdrożył ERP u producenta aromatów do żywności Jar Aromaty. Systemy od Comarch pomogły firmie uporządkować szereg procesów, od zarządzania magazynem i wysyłkami, po identyfikację surowców i pracę w laboratorium.

HPE: Ogłosiło rozszerzenie portfolio rozwiązań NVIDIA AI Computing by HPE, stworzonego w celu ułatwienia wdrażania i skalowania sztucznej inteligencji w instytucjach rządowych, sektorach regulowanych i w biznesie. Odświeżona oferta pomaga organizacjom szybciej i bardziej efektywnie budować bezpieczną, prywatną infrastrukturę AI dzięki gotowym rozwiązaniom dla fabryk AI, ujednoliconym strategiom dotyczącym danych oraz odświeżonym platformom serwerowym wyposażonym w infrastrukturę AI i oprogramowanie NVIDIA.

HPE: Zbuduje superkomputer nowej generacji oraz specjalny system chmurowy do trenowania sztucznej inteligencji i wnioskowania dla Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Nowy superkomputer „Discovery” umożliwi ponad dziesięciokrotnie większą produktywność i otworzy nowe możliwości naukowe w dziedzinie medycyny precyzyjnej, badań nad nowotworami, syntezy jądrowej czy technologii lotniczych. Natomiast klaster AI „Lux” to dedykowany system AI oparty na bezpośrednio chłodzonych cieczą serwerach HPE i wyposażony w najnowsze procesory. Umożliwi on naukowcom w Stanach Zjednoczonych dostęp za pośrednictwem chmury do suwerennej fabryki AI, stworzonej specjalnie dla trenowania i wnioskowania.

Lenovo: Zaprezentowało nową generację komputerów stacjonarnych ThinkCentre AI PC, wyposażonych w procesory AMD Ryzen AI serii 300 z wydajnością do 50 TOPS zintegrowanej mocy obliczeniowej NPU. Wśród nowości w portfolio znajdują się: ThinkCentre neo 55a Gen 6 all-in-one (AIO), ThinkCentre neo 55s Gen 6 oraz w obudowie typu „Tiny” – ThinkCentre neo 55q Gen 6. Seria komputerów stacjonarnych ThinkCentre neo Gen 6, zaprojektowana z myślą o małych i średnich firmach, oferuje doświadczenia w zakresie funkcji Copilot+1.

Vertiv: Rozwija współpracę z firmą NVIDIA w zakresie architektury zasilania 800 VDC dla przyszłych fabryk sztucznej inteligencji. W ramach współpracy Vertiv opracowuje: skalowalne systemy 800 VDC zintegrowane z rozwiązaniami do magazynowania energii; nową architekturę referencyjną dla megawatowych centrów danych; rozwiązania zwiększające wydajność i niezawodność przyszłych fabryk AI.

eToro: Świętuje 15 lat inwestowania społecznościowego, wprowadzając publiczne API i rozszerzając CopyTrader na rynek amerykański.

Cifrotech: Wyłączny dystrybutor marki 3i Tech w Polsce wprowadza na rynek nową generację inteligentnych urządzeń sprzątających. Na czele premierowej linii produktów S10 Ultra – pierwsza na świecie w pełni autonomiczna stacja czyszcząca z systemem recyklingu wody.

HONOR: Podczas wydarzenia Snapdragon Summit 2025 w Chinach firma zaprezentowała technologie sztucznej inteligencji działającej bezpośrednio na urządzeniu, wprowadzając smartfony w erę podwójnego silnika – połączenia zaawansowanych możliwości AI i optymalizacji wydajności. Nowe rozwiązania, takie jak technologia niskobitowej kwantyzacji modeli AI oraz hybrydowe wyszukiwanie nowej generacji, zadebiutowały w serii HONOR Magic8 oraz tablecie HONOR MagicPad3 Pro, napędzanych przez procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Webfleet: Rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą oraz Questar Auto Technologies, lider w Vehicle Health Management (VHM), ogłosiły wprowadzenie na rynek rozwiązania do predykcyjnego serwisowania, opartego na sztucznej inteligencji Predictive Vehicle Health Management (PVHM). Współpraca łączy najnowsze osiągnięcia firmy Webfleet w zakresie diagnostyki pojazdów z technologią predykcyjną opartą na sztucznej inteligencji firmy Questar.

Axpo, Energix: Zawarły umowę na optymalizację największego bateryjnego systemu magazynowania energii (BESS) w Polsce. Na mocy kontraktu Axpo jest odpowiedzialne za kompleksową optymalizację przychodów magazynu energii. Instalacja BESS o mocy 24 MW i pojemności 56 MWh znajduje się w Nowym Czarnowie w województwie zachodniopomorskim.

HONOR: Zaprezentował MagicOS 10 – pierwszy na świecie samodoskonalący się system operacyjny z agentem AI w Chinach, wyznaczający nową erę inteligentnych technologii. Nowy system oferuje ulepszonego asystenta YOYO, płynną współpracę między różnymi platformami oraz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji.

ICEYE: Ogłosił wprowadzenie funkcjonalności Tactical Access – nowego produktu w zakresie dostarczania zobrazowań SAR. Tactical Access to usługa subskrypcyjna przeznaczona dla klientów zamawiających dużą liczbę zobrazowań w skali roku, którzy potrzebują krótkich terminów realizacji zadań, dużej elastyczności planowania i szybkiego dostarczania danych.

Plus: W ofercie pojawiły się nowe pakiety roamingowe zarówno dla klientów abonamentowych, jak i użytkowników ofert przedpłaconych. Nowa propozycja obejmuje pakiety: Europa i Turcja, USA oraz Świat. Do usług oferowanych przez Plusa dołączył również pakiet Bezpieczna Podróż oraz rozszerzony wariant usługi Serwis Urządzenia. Plus został partnerem technologicznym Mata2040 Tour i odpowiada za streaming wyjątkowych fragmentów koncertów, w tym premierowych utworów.

Toyota: Liczba dostępnych punktów ładowania w Europie w Toyota Charging Network przekroczyła milion. Ponad 12 tys. stacji znajduje się w Polsce, a usługa jest dostępna dla użytkowników wszystkich hybryd plug-in oraz samochodów elektrycznych Toyoty.

vivo: Wprowadził na europejski rynek swoje najnowsze flagowe smartfony – modele X300 i X300 Pro.

Lexus: Od debiutu w 1989 roku sprzedał 15 130 246 samochodów globalnie. Crossovery i SUV-y to najczęściej wybierane wersje nadwoziowe. RX jest najpopularniejszym modelem marki. Sprzedaż zelektryfikowanych samochodów Lexusa przekroczyła 3,5 mln egzemplarzy.

Epson: Ogłasza integrację usługi Epson Remote Services (ERS) z platformą do zarządzania drukiem 3manager. Nowe rozwiązanie upraszcza zarządzanie flotą urządzeń oraz przyspiesza działania serwisowe, zapewniając integratorom i partnerom dostęp do pełnego zestawu narzędzi w jednym miejscu.

Samsung: W Polsce oficjalnie wystartowała usługa Samsung Pay dostępna w aplikacji Samsung Wallet. To nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie umożliwia wygodne płacenie smartfonem lub zegarkiem Galaxy w tysiącach punktów w całym kraju.

Salesforce: Ogłosił podczas dorocznej konferencji Dreamforce ogólną dostępność Agentforce 360 – rozwiązania stanowiącego zwieńczenie roku transformacji, które redefiniuje sposób pracy w epoce AI. Salesforce wprowadza cztery duże aktualizacje, tysiące realizacji u klientów oraz wykorzystuje rozwiązanie wewnętrzne jako tzw. Customer Zero, by udowodnić, jak działa w praktyce koncepcja Agentycznego Przedsiębiorstwa.

baramundi software: Zaprezentował nową wersję swojego rozwiązania do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi – baramundi Management Suite 2025 R2. Najnowsze wydanie rozszerza możliwości zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemami iOS i Android, wprowadza obsługę kolejnych dystrybucji systemu Linux oraz przyspiesza skanowanie pod kątem luk w zabezpieczeniach.

Asseco: Złożyło najniższą ofertę w przetargu dot. umowy ramowej na dostawę oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych i ministerstwa sprawiedliwości. Asseco Poland złożyło ofertę cenową w wysokości 653 mln zł, mniej niż Operator Chmury Krajowej (702 mln zł), SoftwareOne Polska (719 mln zł) oraz APN Promise (773 mln zł). Budżet na zamówienie obejmujące poza licencjami także usługi wsparcia wynosi 721 mln zł.

Softiq, KLG Solutions: Oferta za 98 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ZUS na rozwój i utrzymanie systemu PUE. W przetargu brały udział także m.in. Asseco Poland (201 mln zł, ale odrzucona ze względów formalnych) i Comarch (112 mln zł), informacja o wartości złożonych ofert ujawniona została w maju.

Vasco Electronics: Polski producent tłumaczy elektronicznych drugi rok z rzędu znalazł się na liście Financial Times Europe’s Long-Term Growth Champions.

Check Point Software Technologies, NVIDIA: Współpracują, aby zapewnić nowy standard zabezpieczania modeli, danych i infrastruktury AI. AI Cloud Protect to rozwiązanie, które kompleksowo chroni modele AI, środowiska ich trenowania oraz aplikacje agentowe przed zagrożeniami cybernetycznymi. Platforma działa w oparciu o technologię NVIDIA BlueField, umożliwiając bezpieczne wdrożenia sztucznej inteligencji w centrach danych i chmurze. Obecnie Check Point testuje AI Cloud Protect w sektorze finansowym i u partnerów takich jak World Wide Technology (WWT).

Źródło: ISBnews