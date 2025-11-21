Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 17-21 listopada.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

AI: Nie można mówić o bańce w wycenach firm AI, gdy za wzrostami ich kursów podąża poprawa wyników, ocenia analityk Piotr Cymcyk. Według niego polska giełda jest nadal „w miarę tanio” wyceniona, ale nie tak bardzo, jak np. rynek brazylijski. „W momencie kiedy wszyscy oczekują spadków na giełdach, to mnie ta zgodność nie przekonuje. Fakt, jesteśmy po trzech latach wzrostów, ale wcale nie jest drożej. Jeśli realnie popatrzy się na rynek, to teraz jest nawet trochę taniej, niż było w 2021 roku. Wtedy faktycznie powstała bańka covidowa, która pękła w 2022 roku. Teraz nic takiego nie ma miejsca. Skoro hossa przetrwała trzy lata, to statystycznie ma duże szanse, by potrwać jeszcze czwarty i piąty rok” – powiedział Cymcyk podczas 10. konferencji XTB Masterclass.

E-commerce: Jak pokazuje raport Booksy „Beauty na kliknięcie”, prawie trzy czwarte klientów w wieku 18-29 lat chciałoby rezerwować wizyty i płacić za nie mobilnie w aplikacji, w której rezerwowali wizytę. Aż 46% z nich wskazuje, że obecnie branża uroda i zdrowie wypada mniej nowocześnie niż inne sektory, jeśli chodzi o dostępne metody płatności.

Fintech: Raport Capgemini „World Payments Report 2026” wskazuje na silną konkurencję ze strony paytechów, z którą mierzą się banki. Aż 1 z 4 polskich sprzedawców planuje w ciągu najbliższego roku zmienić dostawcę usług płatniczych. Oznacza to potencjalną masową utratę klientów przez tradycyjne banki na rzecz paytechów. Jednym z powodów jest brak funkcjonalności, które oferują nowoczesne technologie finansowe. W globalnym ujęciu 60% paytechów wdrożyło już rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, podczas gdy wśród banków odsetek ten wynosi 41%. Dane z polskiej próby, choć nieco bardziej zróżnicowane, potwierdzają ten sam trend.

Biznes: Według raportu Polcom „Barometr cyfrowej transformacji polskiego biznesu 2025-2026” Polska stoi dziś przed strategiczną decyzją, która może zaważyć na bezpieczeństwie państwa i kierunku krajowej transformacji cyfrowej. Kluczowe ustalenia wskazują, że zaledwie 6% firm dostrzega aktywne działania państwa wspierające polskich lub europejskich dostawców usług IT. Ponad 70% polskiego rynku chmurowego kontrolują amerykańskie korporacje – co oznacza, że przetwarzanie wielu krytycznych danych odbywa się poza polską jurysdykcją. 15% badanych ma wrażenie, że administracja publiczna faworyzuje globalnych gigantów technologicznych. Eksperci ostrzegają, że w dobie regulacji takich jak NIS2 oraz rosnących napięć geopolitycznych utrata kontroli nad miejscem przechowywania danych może bezpośrednio wpływać na cyberbezpieczeństwo i cyfrową niezależność kraju.

E-commerce: Najnowsze badanie PayPo pokazuje, że 62% Polaków planuje zakupy w Black Friday, a 70% specjalnie odkłada część zakupów właśnie na ten okres. Ponad 1/4 konsumentów wyda więcej niż 750 zł, a 12% z nich przekroczy 1000 zł. Najczęściej kupujemy ubrania (75%), elektronikę (53%) i kosmetyki (48%) – to trzy niekwestionowane kategorie numer jeden. 68% Polaków robi wtedy zakupy świąteczne, traktując Black Friday jako szansę na wcześniejsze zamknięcie listy prezentów.

E-commerce: Najnowszy raport Tpay wskazuje, że 64% sprzedawców internetowych z ofertą B2B planuje wzrost udziału tego kanału w swojej sprzedaży. Aż 80% zbadanych firm ma klientów proszących o wydłużenie terminu płatności. Najczęściej klientom B2B oferowano kredyt kupiecki, który niesie za sobą spore ryzyko finansowe.

E-commerce: W połowie 2026 roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać dyrektywa, która wprowadzi obowiązek udostępnienia klientom sklepów internetowych prostego i widocznego przycisku rezygnacji „odstąp od umowy”. Jak wskazuje raport Alsendo, 48% polskich firm e-commerce już teraz wskazuje lepsze zarządzanie zwrotami jako jedną z największych korzyści wdrażania nowoczesnych narzędzi IT. Inne kluczowe wnioski z raportu Alsendo: 52% firm regularnie monitoruje stany magazynowe, a 50% terminowość dostaw, co bezpośrednio wpływa na ograniczenie liczby reklamacji i zwrotów; 38% zauważa, że usprawnienie procesu zwrotów przekłada się na wyższą satysfakcję klientów; 73% firm zna narzędzia optymalizacyjne, jednak 27% wciąż nie ma pełnej wiedzy o ich możliwościach.

AI: Salesforce opublikował właśnie drugą edycję badania „Voice of the CIO”, które pokazuje bardzo wyraźny zwrot w stronę praktycznego, pełnoskalowego wdrażania sztucznej inteligencji. W ciągu zaledwie roku pełne wdrożenia AI w firmach wzrosły aż o 282% – z 11% do 42%. To moment, w którym – jak mówią sami CIO – faza eksperymentów dobiegła końca, a zaczyna się era skalowania. Badanie zwraca także uwagę na dużą zmianę roli CIO. Aż 94% dyrektorów IT twierdzi, że rozwój AI wymaga od nich nowych kompetencji, przede wszystkim przywództwa, storytellingu i zarządzania zmianą. Co więcej, 75% CIO czuje się dziś pewniej w swojej roli, a 97% deklaruje, że wie o AI więcej niż rok temu. Widać również bardzo silny wzrost zastosowań agentów AI w obsłudze klienta – liczba rozmów obsługiwanych przez agentów wzrosła 22-krotnie w pierwszej połowie 2025 r.

EV: Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) wraz z PZPM przedstawia najnowsze dane z Licznika Elektromobilności, które pokazują znaczący wzrost liczby zarejestrowanych samochodów elektrycznych oraz rozwój infrastruktury ładowania w Polsce. W 2025 roku liczba całkowicie elektrycznych pojazdów wzrosła o 94% w porównaniu do 2024 roku. Pod koniec października 2025 r. po polskich drogach jeździło 107 931 elektrycznych aut osobowych. Pod koniec października 2025 r. w Polsce funkcjonowało ponad 4 tys. szybkich punktów ładowania.

Telco: Ericsson opublikował najnowszą edycję raportu Mobility (listopad 2025), gdzie wskazuje że komercyjne wdrożenia sieci 6G w Europie spodziewane są około rok później niż w innych krajach. Opóźnienie to, w porównaniu z cyklem wdrażania 5G, wynika przede wszystkim z relatywnie późniejszych implementacji 5G SA na rynku europejskim. „Tempo wdrażania technologii 5G nadal rośnie. Do końca 2025 roku liczba subskrypcji 5G ma osiągnąć 2,9 mld, co będzie stanowić jedną trzecią wszystkich abonamentów mobilnych. To wzrost o 600 mln rok do roku. Wśród kluczowych czynników tego trendu znajduje się rosnąca liczba sieci 5G Standalone umożliwiających świadczenie usług zróżnicowanej łączności, 20-procentowy roczny wzrost ruchu w sieciach mobilnych oraz coraz częstsze wdrożenia stałego dostępu bezprzewodowego FWA” – skomentował Martin Mellor, Country Manager firmy Ericsson w Polsce.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za październik br. wyniosły ok. 330 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 40% r/r, podała spółka.

Grupa Polsat Plus: Spodziewa się „trochę niższej” w ujęciu rok do roku skorygowanej EBITDA w całym 2025 r., poinformowała członek zarządu ds. finansowych i ESG Cyfrowego Polsatu, wiceprezes ds. finansowych Polkomtelu z Grupy Polsat Plus Katarzyna Ostap-Tomann. „Jeśli chodzi o całoroczną EBITDA za ten rok, to może być trochę niższa niż porównywalna” – powiedziała Ostap-Tomann podczas wideokonferencji.

Allegro: W pierwszych miesiącach przyszłego roku przedstawi guidance na 2026 r. Liczy, że firmie uda się przenieść część transakcji z handlu offline do kanału online na Allegro, poinformował prezes Marcin Kuśmierz. „W pierwszych miesiącach przyszłego roku będziemy pokazywali nasz guidance na 2026 r. E-commerce stanowi wciąż niewielką część rynku handlu detalicznego, co wskazuje na duży potencjał do rozwoju. Mamy ogromny apetyt, żeby klientów – tych, którzy kupują offline – przekonywać, żeby kupowali online i żeby uszczknąć kawałek tego rynku tradycyjnego i przenieść do Allegro” – powiedział Kuśmierz na konferencji prasowej.

Orange Polska: Zarząd Orange Polska jest bardzo optymistycznie nastawiony do perspektyw segmentu konsumenckiego i hurtowego, a także liczy na poprawę w obszarze B2B, poinformowała CEO Liudmila Climoc. Z jej słów wynika też, że przyszły rok będzie ważny dla spółki pod względem dalszego rozwoju sieci 5G. Operator obserwuje również rynek pod kątem selektywnych akwizycji.

Grupa Allegro: Obniżyła oczekiwania co do GMV do 69,1-69,7 mld zł w 2025 r. wobec wcześniejszych widełek 69,5-70,3 mld zł, a wzrost w tym roku będzie się mieścił w przedziale 8-9% (wcześniej 9-10% wzrostu), podała spółka.

Allegro: Odnotowało 396,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2025 r. wobec 193,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Polsat Plus: Odnotowała 69,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 248,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Fabrity: Wypłaci 1 zł na akcję warunkowej dywidendy uzupełniającej za 2024 r., podała spółka. Dzień dywidendy został ustalony na 24 listopada, a jej wypłata na 5 grudnia br.

Helios: Spółka z grupy Agora będzie miała „kilkupunktową przebitkę” w 2025 roku w stosunku do zeszłego roku w wynikach frekwencji kinowej, a 2026 i 2027 zapowiadają się dobrze repertuarowo, poinformował prezes Helios i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło. W kwestii potencjalnego debiutu giełdowego stwierdził, że „scenariusze są na stole i mogą być rozważane”.

Agora: Patrzy z optymizmem na IV kwartał i przyszły rok w związku z dobrą koniunkturą na jej kluczowych rynkach – kinowym i reklamowym, poinformował prezes Bartosz Hojka.

Grupa Play: Odnotowała 1,03 mld zł skonsolidowanej EBITDAaL w III kw. 2025 r. (wzrost o 1,4% r/r), przy 2,66 mld zł całkowitych przychodów (wzrost o 3,4%), podała spółka. Liczba aktywnych klientów mobilnych na koniec września wyniosła 13,5 mln i wzrosła o 164 tys. (+1,3%). Z tej grupy 9,79 mln stanowili klienci abonamentowi.

Agora: Przewiduje, że dynamika wydatków na reklamę w całym br. dla całego rynku będzie oscylowała wokół dolnej granicy podanego wcześniej przedziału 6,5-8,5% (wobec ponad 9% wzrostu w ub.r.), podała spółka. Ze względu na wiele czynników niepewności i gwałtowne zmiany w otoczeniu rynkowym szacunki te mogą być obarczone błędem, a ich trafność może być dużo mniejsza niż w okresach większej przewidywalności, zaznaczono.

Digital Network: Zaktualizował politykę dywidendową dotyczącą podziału zysku za bieżący rok. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej spółki związanej z koniecznością sfinansowania nabycia 100% udziałów w Braughman Group Media Outdoor zarząd zdecydował, że nie dokona wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w grudniu 2025 roku, podała spółka.

BTCS: Zbudował aktywny skarbiec aktywów cyfrowych o wartości 71 mln zł wg stanu na koniec września, poinformowała prezes Marlena Lipińska.

MCI Capital: Odnotowało 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 19,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Koreańska Agencja ds. Treści Kreatywnych (KOCCA): Zorganizowała biznesowy matchmaking z udziałem polskich i koreańskich firm z obszaru kreatywnego, takich jak: CDA, CD Projekt Red, Media 4 Fun i NAMANE ze strony polskiej czy 257 Studios, OCON, Webzen, Emotionwave, CJ ENM oraz KBS Media ze strony koreańskiej. W trakcie spotkań biznesowych firmy zawarły kontrakty i porozumienia o łącznej wartości 29,97 mln USD (ok. 43,7 mld KRW).

SPIE Polska: Piotr Świecki został powołany na dyrektora pionu Building Technology & Automation (BTA) od 17 listopada 2025 roku.

ICEYE: Ogłosił powołanie Magdaleny Bartoś na stanowisko nowej dyrektor finansowej (Chief Financial Officer, CFO).

ERLI: Notuje historyczny wynik po 3 kwartałach 2025: GMV osiąga 1,29 mld zł (+52% r/r), a EBITDA rośnie aż o 95%, do 15,4 mln zł. Również sam trzeci kwartał jest jednym z najsilniejszych w historii firmy – z GMV na poziomie 462,6 mln zł (+50%) oraz rekordową efektywnością operacyjną. Platforma ma ponad 6 mln zarejestrowanych użytkowników (1,44 mln nowych w tym roku).

Lenovo Group: Ogłosiła rekordowe wyniki za II kwartał roku obrotowego 2025/2026, w którym całkowite przychody grupy osiągnęły najwyższy w historii poziom 20,5 mld USD, co oznacza wzrost o 15% r/r. Skorygowany dochód netto wzrósł o 25% r/r do 512 mln USD, a skorygowana marża dochodu netto wzrosła do 2,5% dzięki wyższym przychodom.

Dassault Systèmes: Połączyło siły z 11 przedsiębiorstwami z Europy, aby stworzyć European Sovereign Tech Industry Alliance (ESTIA) – nowy sojusz mający na celu promowanie suwerennej cyfrowej przyszłości w Europie. ESTIA zobowiązuje się do zapewnienia skoordynowanego podejścia na poziomie europejskim, które aktywnie promuje suwerenność Unii Europejskiej oraz rozwój europejskich rozwiązań w obszarach chmury obliczeniowej, usług cyfrowych i technologii. Oprócz Dassault Systèmes partnerami założycielami sojuszu są: A1 Digital, Airbus, Deutsche Telekom, evroc, OpenNebula Systems, Orange, OVHcloud, Post Luxembourg, Schwarz Digits, Sopra Steria i Telecom Italia.

Zen.com: W pierwszych 14 dniach listopada 2025 r. użytkownicy Zen.com wygenerowali 90% wartości cashbacków z całego listopada 2024 r. Od 1 do 14 listopada br. wartość zwrotów była o 180% wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W listopadzie 2024 r. Polacy odzyskali dzięki cashbackowi ponad 600 tys. zł. W tym roku prognozy sięgają miliona zł. oszczędności. Aż 80% cashbacków w 2024 r. przypadło na inne dni niż sam Black Friday. Najwięcej zwrotów generują: moda, podróże, dom i wyposażenie, uroda i zdrowie oraz elektronika. Dane pokazują, że coraz więcej konsumentów traktuje cashback jako realne narzędzie finansowe, tj. nie jednorazową promocję, lecz sposób na obniżenie kosztów zakupów w całym miesiącu.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa WP: Skupi się na wygenerowaniu synergii z niedawnej akwizycji Invia za ok. 1 mld zł i nie przewiduje dużych przejęć w okresie przynajmniej roku, poinformował prezes Jacek Świderski.

Allegro.eu: Postanowiło wdrożyć program skupu akcji własnych w celu zrealizowania nagród w ramach pracowniczego programu motywacyjnego, podała spółka. Maksymalna liczba nabywanych akcji to 4,66 mln po cenie za jedną akcję 45 zł, w związku z czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie akcji wynosi 209,92 mln zł. Skup będzie realizowany w okresie od 21 listopada 2025 r. do 31 maja 2026 r. i będzie prowadzony przez Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.

Grupa Asbis: Zawarła umowę inwestycyjną z Matrix Media – właścicielem sieci sklepów Samsung Brand Store na terenie Polski, podała spółka. Na jej mocy Asbis nabył sieć 13 stacjonarnych salonów za 10 mln euro. Całkowita integracja salonów Samsung Brand Store z Grupą Asbis powinna nastąpić na przełomie roku.

Do Rzeczy: Podjęło decyzję o wydłużeniu okresu zapisów na akcje w ofercie publicznej do 5 grudnia 2025 r. do godz. 16:00, podała spółka.

Synerise: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę z firmą z branży deep tech w dziedzinie sztucznej inteligencji behawioralnej, zgodnie z którą zapewni finansowanie w wysokości 25 mln euro w ramach swojego flagowego programu TechEU, mającego na celu promowanie najnowocześniejszych innowacji. Całkowity koszt projektu szacuje się na około 54 mln euro, co podkreśla skalę i ambicję inicjatywy mającej na celu wzmocnienie działalności Synerise w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych oraz przyspieszenie jej globalnej ekspansji.

Adobe: Ogłosiło zawarcie wiążącej umowy o przejęciu Semrush w transakcji gotówkowej o wartości około 1,9 mld USD. Semrush, jeden z najważniejszych globalnych graczy w obszarze SEO i GEO, ma wzmocnić ekosystem Adobe o rozwiązania niezbędne w erze wyszukiwania generatywnego.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Allegro: Chce na początku przyszłego roku udostępnić asystenta sztucznej inteligencji dla wszystkich użytkowników platformy, poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

The Farm 51 oraz Prodron: Podpisały list intencyjny, którego celem jest współpraca przy wdrożeniu projektu „Zaawansowane środowisko symulacyjne dronów bojowych w warunkach walki radioelektronicznej (Unreal Engine 5)”, podała spółka. Intencja współpracy z czołowym producentem dronów klasy mikro w Polsce stanowi kolejny świadomy krok w ramach długofalowej strategii rozwoju The Farm 51 w obszarze technologii bezzałogowych i systemów wspieranych AI.

Grupa InPost: W ramach strategicznego partnerstwa z Austrian Post umożliwi polskim sprzedawcom i właścicielom biznesów e-commerce wysyłkę paczek do Austrii i na Węgry, podała spółka. Dzięki tej współpracy firmy z tego sektora zyskują dostęp do milionów nowych odbiorców, a Grupa rozszerza swoją ofertę o kolejne kraje.

Columbus Energy: Po częściowych konsultacjach ze stroną rządową przekazał do pięciu resortów i Polskiej Grupy Zbrojeniowej doprecyzowanie analizowanych struktur transakcyjnych, dotyczące zaproszenia instytucji państwowych do negocjacji w sprawie zakupu technologii perowskitowej, podała spółka. Columbus wskazał, że ustalił termin do 16 grudnia br. dla strony rządowej, aby mogła wypowiedzieć się w tej sprawie.

Grupa InPost: Rozpoczęła współpracę z Post Office – brytyjskim przedsiębiorstwem państwowym, świadczącym usługi pocztowe i posiadającym 11 500 placówek, podała spółka. Pierwsze dwa Paczkomaty InPost zostały zainstalowane przed placówkami Post Office w miastach Stanley oraz Lanesfield. W ramach pilotażu zainstalowanych zostanie kilkaset urządzeń przed placówkami Post Office w całej Wielkiej Brytanii.

Glovo/Media Markt: Rozpoczęły współpracę, dzięki której klienci zyskują dostęp do ok. 12 tysięcy produktów z oferty sieci, w tym małego sprzętu AGD, komputerów i akcesoriów komputerowych, smartphonów, sprzętu gamingowego i gier czy zabawek. W dostawie dostępne są artykuły o wadze do 15 kg. Na zamówienie poczekamy do godziny. Szybkie zakupy w MediaMarkt za pośrednictwem Glovo są już dostępne w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Gdyni, Szczecinie, Zabrzu i Czeladzi, a od przyszłego roku usługa będzie sukcesywnie rozszerzana także o mniejsze miejscowości. MediaMarkt jest pierwszą siecią sklepów ze sprzętem RTV/AGD i elektroniką użytkową w Polsce, która oferuje swoim klientom zakupy w aplikacji q-commerce, a Glovo jest jedyną platformą z kategorii dostaw na żądanie w Polsce, która współpracuje z MediaMarkt i oferuje szeroki asortyment z kategorii elektroniki.

MEGOGO: Serwis streamingowy, oferujący telewizję online i bibliotekę VOD, ogłasza strategiczne partnerstwo z Google dotyczące współpracy w zakresie YouTube. Firmy wprowadzają na polski rynek nowe pakiety dla użytkowników, obejmujące dostęp do aktualnych treści dostarczanych przez MEGOGO oraz do kontentu YouTube Premium i YouTube Music w planie indywidualnym.

Vertiv: Rozszerza ofertę rozwiązań chłodzenia cieczą o system zanurzeniowy Vertiv CoolCenter Immersion – zaprojektowany z myślą o środowiskach sztucznej inteligencji i wysokowydajnych obliczeniach (HPC). System, dostępny w wersjach od 25 do 240 kW, zapewnia efektywne i skalowalne chłodzenie dla aplikacji o dużej gęstości mocy.

Kaufland: Nawiązał współpracę z platformą Glovo. Na razie usługa dostępna jest w Krakowie. Wkrótce będą mogli z niej korzystać klienci w kolejnych miastach w Polsce.

Plus: Nowa, inspirowana kultowymi memami o czekaniu kampania pokazuje, że w Plusie nie ma miejsca na długie odliczanie, a najlepsze rzeczy można mieć od razu.

ALDI: Rozszerza zakres wygodnych rozwiązań dla klientów i wprowadza usługę cashback w blisko 400 sklepach sieci.

Check Point Software Technologies: Ogłosił współpracę z Microsoftem, dzięki której Microsoft Copilot Studio zyskał zabezpieczenia klasy enterprise dla agentów AI. Ochrona nie jest „nakładką”, lecz elementem osadzonym w samym środowisku tworzenia i działania agentów.

Workday: Podczas wydarzenia Workday Rising EMEA w Barcelonie Workday – globalny lider w obszarze systemów HR i finansowych opartych na sztucznej inteligencji – ogłosił uruchomienie Workday EU Sovereign Cloud, pierwszego tak kompleksowego rozwiązania, które umożliwia organizacjom w UE korzystanie z zaawansowanej AI przy pełnej suwerenności danych.

Microsoft: Ogłosił rozwiązania wspierające pełny cykl życia sztucznej inteligencji – od infrastruktury po praktyczne zastosowania w organizacjach. Nowości zaprezentowane podczas Ignite mają na celu umożliwienie firmom wdrażania AI w sposób odpowiedzialny, bezpieczny i efektywny. Wśród najważniejszych ogłoszeń znalazły się: Work IQ – inteligentna warstwa dla Microsoft 365 Copilot i agentów AI, która pozwala tworzyć rozwiązania dopasowane do unikalnych procesów biznesowych; Fabric IQ i Foundry IQ – technologie nadające danym kontekst biznesowy i wspierające podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym; Microsoft Agent Factory i Agent 365 – kompleksowe narzędzia do tworzenia, zarządzania i zabezpieczania agentów AI w organizacjach.

Google: Zadebiutował Gemini 3 – model AI, który dzięki zaawansowanemu rozumowaniu i natywnej multimodalności pozwala na głębszą interaktywność oraz realizację złożonych pomysłów. Model Gemini 3 Pro trafia od razu do szerokiego użytku, debiutując w Trybie AI w Wyszukiwarce, w aplikacji Gemini oraz dla programistów w AI Studio i Vertex AI oraz w nowej platformie programistycznej opartej na agentach, Google Antigravity; model zajmuje pierwsze miejsce w globalnym rankingu LMArena, deklasując konkurencję w zakresie matematyki i rozumienia wideo.

realme: Smartfon GT 8 Pro Dream Edition, stworzony we współpracy z zespołem Aston Martin Aramco F1 Team, zadebiutuje w Polsce już 2 grudnia. Marka technologiczna realme oficjalnie potwierdziła nadchodzącą polską datę premiery swojego flagowca. realme GT 8 Pro pojawi się w naszym kraju 2 grudnia.

Direct Fondee: Cyfrowa platforma inwestycyjną nawiązuje współpracę z ISIC Polska, przedstawicielstwem międzynarodowej organizacji wydającej globalnie uznawaną legitymację studencką ISIC. Partnerstwo obu instytucji ma na celu wspieranie młodych dorosłych w świadomym budowaniu przyszłości finansowej już na etapie edukacji. W ramach współpracy posiadacze legitymacji ISIC oraz ITIC uzyskają dostęp do preferencyjnych warunków inwestowania oraz benefitów ułatwiających rozpoczęcie długoterminowego oszczędzania.

Bolt Food: Wprowadza nowe narzędzie promocyjne „Inteligentne Promocje”, stworzone z myślą o małych i średnich restauracjach. Rozwiązanie pozwala tworzyć kompleksowe kampanie za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Kampanie realizowane w nowym narzędziu promocyjnym są współfinansowane przez Bolt nawet do 50%.

EZVIZ: Zaprezentuje nową rodzinę kamer 4G, zaprojektowaną z myślą bezpieczeństwie mieszkania, domu czy większej posesji. Urządzenia mają działać niezależnie od Wi-Fi, zasilania kablowego czy jakiejkolwiek rozbudowanej infrastruktury, oferując skuteczny monitoring tam, gdzie dotąd było to trudne lub niemożliwe.

Data4: Europejski operator centrów danych podpisał z TotalEnergies 10-letnią umowę na dostawę odnawialnej energii elektrycznej o stabilnym profilu zużycia swoich kampusów zlokalizowanych w Hiszpanii. Dzięki tej współpracy Data4 wzmocni swoje działania na rzecz pełnej integracji energii odnawialnej we wszystkich lokalizacjach w Europie, natomiast dla TotalEnergies to potwierdzenie pozycji zaufanego partnera energetycznego dla największych firm przemysłowych na świecie, poprzez wspieranie ich w procesie dekarbonizacji i transformacji energetycznej.

Apple: Bezpłatna aplikacja na iPhone’a Apple Sports jest już dostępna w Polsce, w czasie rzeczywistym daje fanom sportu dostęp do wyników, statystyk oraz innych informacji.

Grupa Energa: Wdraża kolejne rozwiązanie typu digital twin, czyli cyfrowego bliźniaka wykorzystującego technologię sztucznej inteligencji. Swoją wirtualną wersję będzie miała już niedługo Elektrociepłownia (EC) Elbląg, należąca do spółki Energa Kogeneracja (EKO).

70mai: Prezentuje pierwszy na rynku trzykanałowy wideorejestrator z podwójnym nagrywaniem w 4K – model 4K T800. Urządzenie rejestruje obraz z przodu, tyłu i wnętrza pojazdu, oferując kinową jakość wideo, nawet w nocy dzięki technologii Night Owl Vision i sensorom Sony STARVIS 2.

Revolut: Ogłosił globalne partnerstwo z dostawcą rezerwacji online Booking.com. Miliony turystów korzystających z Booking.com mogą płacić teraz online wieloma walutami, bezpiecznie i na „jedno kliknięcie” z pomocą Revolut Pay.

Kyndryl: Zaprezentował nowe rozszerzenie Kyndryl Agentic AI Framework, przyspieszające wdrażanie sztucznej inteligencji na szeroką skalę w różnych branżach. Udoskonalenia obejmują unikalny proces projektowania oraz nowatorską metodologię współpracy z klientami. Dzięki nim klienci mogą uwolnić się od ograniczeń projektów AI typu proof-of-concept i wdrażać pełne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które zwiększają efektywność oraz przynoszą konkretne korzyści biznesowe.

Snowflake: Firma zajmująca się chmurą danych oraz SAP, globalny lider w zakresie aplikacji biznesowych i sztucznej inteligencji w biznesie, rozpoczęły współpracę, która umożliwi organizacjom płynne wykorzystanie Snowflake AI Data Cloud i SAP Business Data Cloud (BDC) w oparciu o dane wzbogacone semantycznie. Wspólne działania sprawią, że platforma danych AI Snowflake będzie dostępna jako rozszerzenie rozwiązania SAP dla klientów SAP BDC.

HPE: System opracowany i dostarczony przez firmę po raz ósmy z rzędu został uznany za najszybszy superkomputer na świecie. Zostało to zweryfikowane przez twórców aktualizowanej dwa razy w roku listy TOP500. Co więcej, jest to również trzeci raz, kiedy superkomputery eksaskalowe zbudowane przez HPE zajęły trzy pierwsze miejsca. Osiągnięcie to odzwierciedla szerokie doświadczenie HPE w projektowaniu, budowaniu i obsłudze wielkoskalowej infrastruktury, która pozwala przyspieszyć odkrycia naukowe, innowacje i transformację przedsiębiorstw.

Palo Alto Networks: Ogłosił kolejną odsłonę bezpiecznych innowacji w zakresie sztucznej inteligencji, przedstawiając nowe natywne integracje Prisma AIRS z wiodącymi w branży platformami agentów AI firm Factory, Glean, IBM i ServiceNow. Rozwiązanie ma zapewnić ochronę w czasie rzeczywistym przed szybkimi infekcjami, niewłaściwym użyciem narzędzi i szkodliwym działaniem agentów.

Kingston: Miał 36% globalnego udziału w rynku SSD w 2024 roku. W kolejnym roku spodziewa się wzrostu sprzedaży w związku z popularyzacją AI.

Veeam: Wprowadza na rynek nową wersję Veeam Data Platform. Rozwiązanie to redefiniuje standardy cyfrowej odporności, inteligentnej ochrony danych i swobody korzystania z nich w erze sztucznej inteligencji. Wśród najważniejszych innowacji Veeam Data Platform v13 znalazły się: bazujące na technologii Coveware by Veeam narzędzie Recon Scanner 3.0, zapewniające funkcje analizy śledczej; agent AI do analizy złośliwego oprogramowania wykorzystujący inteligentne mechanizmy Veeam; kontrola dostępu i tożsamości ograniczające ryzyko ekspozycji na zagrożenia.

Snowflake: Wprowadza nową integrację z NVIDIA, która ma przyspieszyć przepływy pracy związane z uczeniem maszynowym bezpośrednio na platformie Snowflake. Współpraca umożliwia bezproblemowe korzystanie z popularnych bibliotek CUDA-X firmy NVIDIA w chmurze danych AI Snowflake (Snowflake AI Data Cloud). Integracja umożliwia specjalistom ds. danych znacząco przyspieszyć procesy AI na danych Snowflake, korzystając z popularnych frameworków, bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie. Wyniki testów NVIDIA pokazują, że niektóre zadania AI wykonywane na GPU NVIDIA mogą działać nawet 200 razy szybciej niż na CPU.

OVHcloud: Prezentuje cztery strategiczne rozwiązania odpowiadają na rosnące potrzeby w zakresie AI i technologii kwantowych, wspierając organizacje w strategicznym wykorzystaniu tych trendów. Wśród nich znajdują się: nowe rozwiązanie do tworzenia profesjonalnych cyfrowych bliźniaków, rozbudowana infrastruktura AI do inferencji, program wspierający dostawców oprogramowania w transformacji z wykorzystaniem agentowej AI oraz wdrożenie pierwszej usługi Quantum-as-a-Service. Firma potwierdza również swoje ambicje przyspieszenia międzynarodowego rozwoju oraz ogłasza współpracę z SambaNova – liderem w zakresie infrastruktury AI nowej generacji – jako partnerem, którego usługi uzupełniają portfolio rozwiązań inferencyjnych, ze szczególnym naciskiem na inferencję o ultraniskich opóźnieniach.

Cisco: Informuje o najnowszych innowacjach, które zostały wprowadzone do portfolio rozwiązań sieciowych dla przedsiębiorstw. Firma prezentuje technologie upraszczające zarządzanie nowoczesnymi sieciami kampusowymi i oddziałowymi, umożliwiając ich konfigurację i zabezpieczenie w zaledwie kilka kliknięć. Nowości, w tym cloud-managed fabrics oraz Cisco Unified Branch, znacząco redukują złożoność wdrożeń i wspierają rosnące potrzeby biznesu związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozwiązania te pozwalają automatyzować wdrażanie rozproszonych sieci w ciągu minut, zapewniają wysoką przepustowość i niskie opóźnienia na brzegu sieci oraz pomagają firmom szybciej przygotować infrastrukturę na obciążenia generowane przez AI.



KP Labs, Scanway: Dwie czołowe polskie firmy z branży kosmicznej podpisały podczas Space Tech Expo Europe w Bremie porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding, MoU) w zakresie zintegrowanych ładunków optycznych oraz pokładowych systemów przetwarzania danych przeznaczonych dla przyszłych misji kosmicznych.

Flavoury: W Polsce debiutuje nowa platforma streamingowa wideo adresowana do miłośników dobrej kuchni.

Auchan: Otworzył w Wilczej Górze jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów fulfillment w Polsce. Obiekt BTS (build-tu-suit) o powierzchni 18 000 m2 został zrealizowany przez Panattoni. Centrum dystrybucyjne jest w pełni przystosowane do wymogów procesu e-grocery i wyposażone w najnowocześniejszy system automatyzacji Ocado.

XPENG: Zaprezentował nową generację robota humanoidalnego IRON. To najbardziej zaawansowana konstrukcja w historii firmy – łącząca biomechanikę, multimodalną percepcję i ogromną moc obliczeniową, która przybliża humanoidy do komercyjnego zastosowania na masową skalę.

Axis Communications: Ogłasza wprowadzenie najnowszej wersji oprogramowania do zarządzania dźwiękiem klasy korporacyjnej. Użytkownicy mogą uzyskać do niego dostęp jako do samodzielnej aplikacji lub z poziomu programu AXIS Camera Station Pro. Osoby poszukujące większego zaawansowania w zakresie systemów nagłośnieniowych mogą teraz korzystać z ujednoliconego dźwięku i obrazu w ramach kompleksowego rozwiązania.

Rocket – Asystent Kariery: To nowa aplikacja mobilna od justjoin.it i rocketjobs.pl, działającej w Polsce grupy portali pracy. Aplikacja, w całości oparta na AI, jako pierwsza na rynku pomaga w aplikowaniu na ogłoszenie o pracę.

Binance: Ogłosił, że klienci instytucjonalni mogą od teraz wykorzystywać USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) od BlackRock jako zabezpieczenie off-exchange podczas handlu na platformie. Integracja przeprowadzona we współpracy z Securitize zapewnia zarówno tradycyjnym, jak i kryptonatywnym instytucjom dostęp do tokenizowanego, dochodowego aktywa RWA, które mogą bezpiecznie przechowywać, jednocześnie korzystając z głębokiej płynności na Binance.

