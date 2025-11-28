Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 24-28 listopada.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Handel to jeden z sektorów polskiej gospodarki o najwyższym poziomie niespłaconych zobowiązań, które sięgały blisko 9 mld zł na koniec września, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Handel detaliczny odnotował spadek niespłaconych długów o ponad 204 mln zł r/r do ponad 3,2 mld zł, a handel hurtowy odnotował spadek o ponad 20,5 mln zł do blisko 4,5 mld zł, zaś przeterminowane zadłużenie sektora e-commerce wzrosło o ponad 14 mln zł (3% r/r) do 446,2 mln zł, podano.

Kryptoaktywa: XTB zaapelował do prezydenta RP Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o rynku kryptoaktywów. Spółka podkreśla, że polskie firmy inwestycyjne ze względu na brak ustawy zostały pozbawione możliwości konkurowania na rynku europejskim z firmami z innych krajów, które przyjęły stosowne regulacje.

E-commerce: Badanie SMSAPI pokazuje, że choć Black Friday jest już starym zakupowym świętem, reguły gry zmienia sztuczna inteligencja. Niemal co czwarta osoba (24%) pyta o najlepszą cenę danego produktu jeden z dużych modeli językowych, np. ChatGPT, bez wchodzenia w porównywarki internetowe. 19% badanych zaczyna zakupy w AI, prosząc o wyszukanie atrakcyjnych ofert. Co siódma (14%) z pomocą chata porównuje specyfikacje i właściwości produktów.

Legislacja: Branża cyfrowa ostrzega, że planowany podatek od smartfona naruszy praworządność. Polsce może grozić proces przed TSUE. Największe organizacje reprezentujące polski sektor cyfrowy wspólnie skierowały do ministra Macieja Berka, który zajmuje się nadzorem nad wdrażaniem polityki rządu, apel o natychmiastowe wstrzymanie prac nad wprowadzeniem tzw. podatku od smartfona. Sygnatariusze listu ostrzegają, że procedowany projekt może naruszać prawo Unii Europejskiej, podważać zasady praworządności i narażać państwo na poważne konsekwencje finansowe oraz gospodarcze. Branża wskazuje, że konsekwencjami podpisania rozporządzenia w tej sprawie przez minister kultury i dziedzictwa narodowego będą chaos regulacyjny, wzrost cen elektroniki i osłabienie konkurencyjności polskich firm.

Cyberbezpieczeństwo: Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do przeprowadzenia cyberataków na krytyczną infrastrukturę: szpitale, sieci energetyczne czy instytucje finansowe. W ciągu roku liczba złośliwego oprogramowania stworzonego przy pomocy AI wzrosła o 15,5%, a w systemach Windows niemal się podwoiła – do 32,5% – wynika ze światowego badania amerykańskiej firmy Elastic. Cyberprzestępcy najczęściej wykorzystują rozwiązania dostępne w tzw darknecie.

Cyberbezpieczeństwo: Zespół Cisco AI Defense sprawdził, jak osiem najpopularniejszych LLM-ów reaguje na wieloetapowe interakcje i wykazał, że nawet modele uznawane za bezpieczne potrafią „odpuścić” w dłuższym dialogu, ujawniając treści, których normalnie by nie wygenerowały. W niektórych przypadkach skuteczność takich ataków sięgała ponad 90%. Najnowsza analiza Cisco AI Defense została przeprowadzona metodą „black box”, symulując zwykłego użytkownika. Wyniki pokazują, że ataki wieloetapowe są szczególnie skuteczne, co podkreśla potrzebę zaawansowanych zabezpieczeń przed wdrożeniem modeli w środowiskach produkcyjnych.

Inwestycje: Dane rynkowe zgromadzone przez Polcom pokazują, że choć przedsiębiorstwa coraz szybciej inwestują w automatyzację, AI, chmurę czy cyberbezpieczeństwo, tempo zmian nadal blokują rozmaite czynniki. 68% firm wskazuje na zbyt wysokie koszty wdrożeń i utrzymania nowych technologii. 72% przedsiębiorstw ma problemy z integracją innowacji z obecnymi systemami IT. 67% firm przemysłowych doświadcza oporu pracowników i menedżerów wobec wdrażania technologii cyfrowych. Regulacje prawne schodzą na drugi plan – jedynie sektor finansowy (69%) ocenia je jako kluczową barierę; w branżach produkcyjnych i FMCG ich znaczenie jest marginalne. Eksperci Polcom podkreślają, że firmy funkcjonujące na przestarzałych systemach starają się łączyć je z nowoczesnymi rozwiązaniami chmurowymi, co wydłuża i podraża procesy wdrożeniowe.

E-commerce: Allegro utrzymało pozycję najlepiej ocenianego detalisty w Polsce. Wyprzedziło Rossmanna i Empik. Największy awans w tegorocznym rankingu zanotowała Biedronka – o dziewięć miejsc, wynika z badania EY-Parthenon Retail Performance Ranking.

E-commerce: Listopad i grudzień to w branży e-commerce okres najwyższej próby, definiujący roczne wyniki sprzedażowe wielu firm. Z najnowszego raportu „DHL e-Commerce Trends 2025 Business Edit” wynika jasno, że Black Friday przestał być już jedynie marketingową ciekawostką, a stał się fundamentem kalendarza handlowego. Z badania wynika, że aż 85% polskich firm planuje aktywny udział w nadchodzącym szczycie zakupowym, traktując go jako kluczowy moment na poprawę wyników rocznych oraz test sprawności operacyjnej przed świąteczną gorączką.

E-commerce: Wśród świątecznych planów zakupowych widać popularność elektroniki i sprzętów AGD, a także gotowość do wydawania coraz większych kwot na prezenty, nawet przekraczających 2000 zł. Z badania Komputronik wynika, że 35% ankietowanych planuje sprawić sobie upominek, a 53% kupi prezenty rodzinie. Dla przyjaciół prezenty przygotowuje 9% badanych, a dla współpracowników 3%. Najczęściej wybieranymi prezentami pozostają produkty technologiczne – blisko połowa respondentów (47%) wskazała sprzęt AGD, RTV i elektronikę użytkową (smartfony, laptopy czy akcesoria). Na dalszych miejscach uplasowały się książki (19%), kosmetyki (13%), bony podarunkowe (14%) oraz odzież (7%).

Internet: Google przedstawia najnowsze dane z wyszukiwarki Google, które pokazują, że Polacy w 2025 roku traktują Black Friday jako strategiczny moment podejmowania decyzji finansowych, a nie emocjonalnego zakupowego szaleństwa. W ciągu zaledwie tygodnia, na miesiąc przed wydarzeniem, wyszukiwania frazy „Black Friday” wzrosły o ponad 90%.

AI: Według badania „State of Service” od Salesforce polskie zespoły obsługi szacują, że obecnie 26% spraw jest obsługiwanych przez AI. Do 2027 r., gdy agenci AI staną się standardem, przewiduje się wzrost tego udziału do 50%. Ten trend odzwierciedla nadejście ery przedsiębiorstw agentycznych, w których agenci AI pracują ramię w ramię z ludźmi jako współpracownicy – samodzielnie rozumując i działając w rutynowych obszarach, podczas gdy pracownicy skupiają się na bardziej złożonych, wysokowartościowych zadaniach. Oprócz samego rozwiązywania większej liczby spraw zespoły liczą na to, że agentyczne AI zwiększy ich ogólną efektywność – od obniżenia kosztów obsługi po wyższą satysfakcję klientów. Polscy specjaliści od obsługi przewidują, że agentyczna AI zwiększy przychody ze sprzedaży o 21%.

Centra danych: Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako atrakcyjna lokalizacja centrów danych. Nasz kraj ma potencjał, by stać się kluczowym hubem dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i skutecznie konkurować z dojrzałymi rynkami zachodnimi, takimi jak Berlin, Mediolan, Madryt czy kraje skandynawskie. Prognozy wskazują, że do 2030 roku moc centrów danych w Polsce może przekroczyć 500 MW, a do 2034 r. osiągnąć nawet 1,2 GW, podają eksperci firmy doradczej JLL.

E-commerce: Revolut podał, że 42% badanych Polaków deklaruje, że większość zakupów Black Friday robi w sklepach online (to najwyższy wynik w Europie), co czwarty wybiera sklepy stacjonarne (24%); nie planuje zakupów w Black Friday 16% badanych (to najniższa, obok Włochów 15%, liczba wskazań w Europie). 36% badanych Polaków przyznaje, że AI ma większy wpływ na ich zwyczaje i decyzje zakupowe niż rok temu (to 2. najwyższy wynik w Europie, po Portugalii 42%), w szczególności wskazują tak w Polsce mężczyźni (42%), mieszkańcy lubuskiego (46%) i millenialsi w wieku 29-44 lata (46%). 25% badanych Polaków skorzysta z porad AI w trakcie zakupów Black Friday, Cyber Monday i przed Świętami, przede wszystkim jako ze źródła inspiracji i pomysłów (najwyższa liczba wskazań w Europie), ale częstą motywacją jest również oszczędność czasu (18%) i pieniędzy (21%). Główna obawa badanych Polaków (13% wskazań) przed korzystaniem z AI w trakcie zakupów Black Friday i przed Świętami wiąże się z bezpieczeństwem danych (15% w Europie), ale 25% badanych nie boi się korzystać z AI (drugi, obok Węgier 26%, najwyższy wynik w Europie).

Cyberbezpieczeństwo: Trend Micro opublikowało doroczny raport prognoz dotyczących bezpieczeństwa na rok 2026, ostrzegając, że nadchodzący rok będzie prawdziwym przełomem w industrializacji cyberprzestępczości. „Rok 2026 zapamiętany zostanie jako moment, gdy cyberprzestępczość przestała być branżą usługową, a stała się całkowicie zautomatyzowaną. Wkraczamy w erę, w której agenci AI będą samodzielnie odkrywać, wykorzystywać i monetyzować luki bezpieczeństwa bez udziału człowieka. Wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nie polega już tylko na wykrywaniu ataków, lecz na dotrzymaniu tempa zagrożeń generowanych przez maszyny” – mówi Ryan Flores, szef zespołu Forward-Looking Threat Research w Trend Micro.

Fintech: DXC Technology, we współpracy z BLIK, zaprezentował wyniki najnowszego badania „Black Friday 2025”. Najważniejsze wnioski z raportu pokazują m.in., że: 76% polskich konsumentów śledzi oferty Black Friday, jednak towarzyszy temu wyraźny wzrost obaw o bezpieczeństwo zakupów online; 72% respondentów obawia się, że ich dane lub środki finansowe mogą zostać przejęte; 22% ankietowanych przyznało, że padło ofiarą cyberoszustwa; 36% badanych deklaruje gotowość skorzystania z agenta AI jako przewodnika po promocjach – od filtrowania ofert po ocenę ryzyka.

AI: Skala i poziom zaawansowania fałszywych reklam oraz oszustw generowanych przez AI w mediach społecznościowych rośnie w szybkim tempie, co sprawia, że ludziom coraz trudniej odróżnić, które treści są prawdziwe. Nowe badanie Visa pokazuje, że polscy konsumenci, którzy w mediach społecznościowych mylą treści generowane przez AI z autentycznymi, są ponad cztery razy bardziej narażeni na oszustwa niż ci, którzy tego nie robią (63% vs. 14%). Z badania Visa wynika, że w Polsce osoby poszkodowane w wyniku oszustw tracą średnio ponad 615 zł w przypadku każdego zdarzenia, co kosztuje polską gospodarkę blisko 1,6 mld zł rocznie. Skutki jednak wykraczają poza szkody majątkowe – powodują obciążenie emocjonalne, zwiększony niepokój i spadek produktywności u prawie połowy osób (44%). Ponad 2/5 ofiar oszustw internetowych straciło przeszło 24 godziny, próbując je rozwiązać.

IT: Sektor bankowy w Polsce przechodzi transformację, której efektem jest wzrost zapotrzebowania na pracowników z kompetencjami cyfrowymi, szczególnie w obszarze IT. Zmieniają się poszukiwane role, wynagrodzenia, jak również oczekiwania zarówno wobec kandydatów, jak i pracodawców, wynika z raportu „Trendy rekrutacyjne w sektorze bankowość”, przygotowanym przez portale justjoin.it i rocketjobs.pl we współpracy z mBankiem. Najważniejsze wnioski z raportu: prognoza na koniec 2025 r. wskazuje na rekordowy wzrost o +121% r/r liczby ogłoszeń o pracę w sektorze bankowym, na czele najbardziej poszukiwanych przez banki specjalistów są programiści Java, specjaliści Admin i DevOps oraz analitycy danych, finansiści i sprzedawcy, sektor bankowy odnotowuje systematyczny wzrost liczby aplikacji od specjalistów IT (+26% na koniec 2025 r.) oraz kandydatów na role biznesowe – wskazywana prognoza +160% z końcem roku.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

WB Electronics: Przyjął zamówienie złożone przez Hutę Stalowa Wola na dostawę komponentów składowych Systemu Kierowania Ogniem ZSSW, w tym realizację prac inżynieryjnych oraz szkoleń. Strony planują doprecyzować zamówienie w kontrakcie wykonawczym, podała spółka. Umowa będzie realizowana w latach 2026-2028, a wynagrodzenie spółki wyniesie ok. 1,2 mld zł brutto.

Vigo Photonics: Odnotowało 1,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2025 r. wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Creotech Instruments: Pracuje nad rozszerzeniem grona odbiorców na małe satelity, zarówno w ramach programów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), jak i poza nimi, w tym w ramach planów Komisji Europejskiej oraz podmiotów publiczno-prywatnych na świecie, poinformował prezes Grzegorz Brona.

Creotech Instruments: Przewiduje wystawienie w IV kwartale br. faktur za prace w programie Mikroglob, które „zmienią obraz” na poziomie zysku netto na koniec roku, poinformował prezes Grzegorz Brona. Zarząd podtrzymuje plan podziału i wprowadzenia Creotech Quantum na GPW w II kwartale 2026 r.

Text: Zarząd Text zawnioskował do rady nadzorczej o wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2025/2026 w wysokości 29,6 mln zł, gdzie kwota zaliczki przypadająca na 1 akcję spółki wyniesie 1,15 zł, podała spółka. Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 9 lutego 2026 r., a planowany dzień wypłaty zaliczki – 16 lutego 2026 r.

Creotech Instruments: Odnotował 3,04 mln zł straty netto w I-III kw. 2025 r. wobec 14,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Text: Odnotował 28,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2025/2026 (lipiec-wrzesień 2025) wobec 42,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Yanosik: Liczy na wzrost przychodów w całym bieżącym roku wobec 58,7 mln zł w 2024 r., poinformował prezes Adam Tychmanowicz.

XTPL: Spodziewa się silnego wynikowo IV kwartału br., który przyczyni się do poprawy wyniku całorocznego, poinformował prezes Filip Granek. Z jego słów wynika też, że spółka oczekuje wzrostu w 2026 r. „Za nami bardzo dobry III kwartał. Historycznie druga połowa roku jest lepsza dla XTPL niż pierwsza, więc też spodziewamy się silnego IV kwartału i tym samym lepszych wyników na koniec roku 2025” – powiedział Granek podczas wideokonferencji.

T-Mobile: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał T-Mobile do zmiany usługi „Zamów z T-Mobile”, podał Urząd. T-Mobile wprowadzi dodatkowe potwierdzenia, czytelne informacje o cenie i zmieni sposób udzielania odpowiedzi na reklamacje, zaś konsumenci zyskają zwrot nienależnie pobranych opłat i przysporzenia w wysokości 500 zł.

Ailleron: Odnotował 8,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 3,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Agora: Urząd Skarbowy wydał decyzję o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) Agora do 31 grudnia 2026 r. Przedłużenie może pozwolić na obniżenie zobowiązania podatkowego PGK o ok. 10 mln zł w 2026 r., podała spółka. W skład PGK wchodzą Agora oraz spółki zależne: Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Plan D, Helios, AMS, Yieldbird oraz Plan A.

Kino Polska: Chce kontynuować w przyszłym roku zwiększone inwestycje w swoje kanały telewizyjne, poinformował członek zarządu Erwan Luherne. Zgodnie z jego słowami spółka planuje „nową dynamikę” dla kanału Zoom TV, który ma być oferowany międzynarodowo.

Apple: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko trzem spółkom koncernu Apple. Instytucja sprawdza, czy polityka prywatności systemów operacyjnych iOS i iPadOS narusza prawa konkurencji.

Spyrosoft: Odnotował 7,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 8,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco Poland: Ujmie działalność Grupy Sapiens jako działalność zaniechaną, podała spółka. W związku z tym przesuwa termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Asseco za III kwartał 2025 roku na 1 grudnia 2025 roku.

InPost: Objął mecenat strategiczny nad Fundacją Speakleash – organizacją działającą na rzecz rozwoju Suwerennego AI i właścicielem rodziny modeli Bielik. Współpraca wykracza poza wsparcie finansowe – obejmie także merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie. Kluczowym elementem partnerstwa jest powołanie Rady Biznesowej, której celem będzie wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju, dzielenie się wiedzą ekspercką oraz działań wspierających realizację projektów fundacji. Funkcję przewodniczącego Rady Biznesowej powierzono Rafałowi Brzosce.

OLX Group: Spółka zależna Prosus ogłosiła wyniki finansowe za pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku fiskalnego (do 30 września 2025 roku). Przychody wzrosły o 22% r/r do 473 mln USD. Skorygowana EBITDA wzrosła o 52% r/r do 231 mln USD, zwiększając marże o 10 pkt proc. do 49%. Skorygowany EBIT wzrósł o 59% w porównaniu z poprzednim okresem, osiągając 205 mln USD.

Scalo: Firma oferująca kompleksowe usługi IT uruchomiła nowy oddział w Gdańsku. Rozszerzenie obecności w regionie ma na celu wzmocnienie współpracy z firmami z północnej Polski oraz rozwój relacji z nowymi sektorami, takimi jak logistyka i spedycja. Zarządzanie oddziałem powierzono Oskarowi Kapicy. W roli Head of Gdańsk Business Unit w Scalo będzie odpowiadał za rozwój portfolio klientów, sprzedaż rozwiązań IT oraz usług outsourcingowych w modelach Managed Services i Advanced Team Leasing.

T-Mobile Polska: Dołączył do grona partnerów Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Współpraca ma służyć wzmacnianiu bezpieczeństwa cyfrowego oraz ochronie użytkowników i instytucji przed narastającymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Relativity: We współpracy z Fundacją Sarigato uruchomiła program Poland Technology Grant. Łączna pula środków w programie to 50 tys. USD (ok. 180 tys. zł). O grant mogły ubiegać się osoby związane z kierunkami IT, takimi jak informatyka, automatyka, robotyka czy cyberbezpieczeństwo.

Samsung Electronics: Ogłosił, że TM Roh został mianowany dyrektorem działu Device eXperience (DX) i jednocześnie powołany na stanowisko dyrektora generalnego, dołączając w tej roli do Young Hyun Juna, zajmującego również stanowiska wiceprezesa i dyrektora działu Device Solutions (DS).

Microsoft: Ogłosił wzmocnienie zaangażowania w edukację poprzez inicjatywę Microsoft Elevate. W jej ramach setki tysięcy osób zdobędzie nowe kompetencje z zakresu AI potwierdzone cenionymi poświadczeniami. Integralnym elementem inicjatywy jest porozumienie o współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach którego powstał program mający na celu wsparcie edukatorów w rozwijaniu kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją. Kluczową rolę odegrają również polskie organizacje, które dzięki swojej specjalizacji i doświadczeniu będą wspierać rozwój kompetencji AI w różnych środowiskach społecznych.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

cyber_Folks: W ramach skupu nabędzie 50 tys. akcji własnych po jednolitej cenie 200 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 10 mln zł. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 99,46%.

QNA Technology: Zgodnie z uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 25 listopada br. o podwyższeniu kapitału rozpoczęła subskrypcję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru, a zaproszenie do wzięcia udziału może zostać skierowane do inwestorów kwalifikowanych lub nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani.

Scanway: Przeprowadził proces pozyskania dodatkowego finansowania, które zostanie przeznaczone na realizację strategii rozwoju na lata 2026-2028. Oferta akcji została skierowana do wybranego inwestora instytucjonalnego – funduszy zarządzanych przez TFI PZU, podała spółka. Inwestor nabył pakiet 100 000 szt. akcji, stanowiących 6,45% kapitału zakładowego, po cenie 153 zł szt., czyli o łącznej wartości 15,3 mln zł brutto. Zabezpieczenie na tym etapie dodatkowych środków sprawia, że przeniesieniu notowań akcji Scanway z NewConnect na Główny Rynek GPW nie będzie towarzyszyć kolejna emisja akcji, podkreślono.

XTPL: Jest w dialogu z dwoma międzynarodowymi podmiotami w kwestii potencjalnej inwestycji w spółkę, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jacek Olszański. „Jesteśmy w dialogu z dwoma podmiotami międzynarodowymi. To długa ścieżka, gdyż te podmioty nie mają doświadczenia inwestycji na polskim rynku, nie tylko w kwestii naszej technologii, ale też kwestii proceduralnych” – powiedział Olszański podczas wideokonferencji.

PTWP: Zawarło umowę z Pluralis B.V., funduszem inwestującym w niezależne media, posiadającym udziały w spółce Gremi Media – wydawcy „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, podało PTWP. W wyniku transakcji oraz po podjęciu odpowiednich uchwał przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 18 grudnia 2025 r., PTWP obejmie większościowy pakiet w spółce wydającą tytuły (56,82% akcji). Docelowo zmieni się też struktura akcjonariatu Grupy PTWP – fundusz Pluralis przejmie 23% akcji PTWP.

Grupa Vectra i PŚO: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na transakcję pomiędzy Grupą Vectra a Polskim Światłowodem Otwartym (PŚO), której przedmiotem jest sprzedaż całości udziałów w spółce zależnej Elsat do PŚO, podał operator. Vectra zachowa długoterminowe prawo do dalszego korzystania z sieci.

Immersion Games: Zakończył emisję akcji w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem Hanover Square. Notowana na NewConnect spółka pozyskała 4 mln zł, a cena emisyjna jednej akcji wyniosła 2 zł, co oznacza prawie 70% premii wobec bieżących notowań. Dzięki pozyskanym środkom Immersion Games może realizować kolejny etap strategii skarbcowej, w jej ramach spółka dokonała kolejnego ich zakupu, kupując 2 BTC. „Konsekwentnie wdrażamy naszą strategię skarbcową, a zakończona emisja akcji to pierwszy etap wielomilionowej umowy inwestycyjnej, która stanowi jeden z fundamentów naszego rozwoju. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka premia względem bieżących notowań. Wierzę, że kolejne podejmowane przez nas działania, w tym transakcje zakupu BTC, o których będziemy systematycznie informować, pozwolą nam sukcesywnie budować długoterminową wartość dla akcjonariuszy. Chociaż nasza strategia jest niezależna od krótkoterminowych wahań kursu Bitcoina, to z satysfakcją obserwujemy również sprzyjające warunki rynkowe, które umożliwiają nam nabywanie BTC w atrakcyjnych cenach” – powiedział członek zarządu Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

PragmaGO: Zawarła – jako kredytobiorca – dwie nowe umowy kredytowe z ING Bankiem Śląskim: umowę kredytu odnawialnego o wartości 50 mln zł, umowę kredytu w rachunku bankowym o wartości 30 mln zł. Łączna kwota 80 mln zł, pozyskana w ramach współpracy z ING Bank Śląski, zostanie przeznaczona na finansowanie nowego portfela należności. „Pozyskane dziś 80 mln zł to mocny dowód, że jeden z największych banków komercyjnych w Polsce widzi w PragmaGO wiarygodnego partnera. Ten kapitał pozwoli nam finansować jeszcze więcej mikro i małych firm, które często nie mają łatwego dostępu do kapitału. Systematycznie zwiększamy udział finansowania z sektora bankowego, dywersyfikując źródła finansowania i obniżając średnioważony koszt kapitału” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.

WarnerBros. Discovery: Paramount Skydance, Netflix i Comcast złożyły oferty przejęcia koncernu WarnerBros. Discovery, właściciela m.in. HBO, CNN i TVN, podały m.in. Reuters i „New York Post”.

Revolut: Zamknął rundę finansowania, osiągając wyceną 75 mld USD. Runda finansowania zapewniła płynność sprzedającym udziały pracownikom i umocniła partnerstwo z wiodącymi inwestorami. Rundzie finansowania przewodziły globalne fundusze Coatue, Greenoaks, Dragoneer i Fidelity Management & Research Company, przy udziale wiodących inwestorów, jak należący do NVIDIA fundusz NVentures. Nowa wycena Revolut na poziomie 75 mld USD jest pochodną dobrych wyników finansowych i realizacji założonych celów w zakresie ekspansji, w tym uzyskania licencji bankowych w Meksyku i Kolumbii, podano w informacji.

Juo: Polski startup pozyskał 4 mln euro w rundzie seed, której przewodził Market One Capital, przy udziale m.in. Peak, Lakestar i aniołów biznesu, w tym Marka Guta (Your KAYA). Firma buduje platformę umożliwiającą biznesom sprzedaż produktów fizycznych w modelu subskrypcyjnym. Juo obsługuje już ponad pół miliona użytkowników. Juo dostarcza technologię, która umożliwia biznesom wykorzystać potencjał subskrypcji produktów fizycznych. Platforma upraszcza uruchomienie i obsługę sprzedaży w tym modelu: od cyklicznych zamówień suplementów, kosmetyków lub karmy dla zwierząt, po bardziej skomplikowane modele, jak hybrydowe subskrypcje cyfrowo-fizyczne elektroniki czy sprzętu medycznego.

Spyrosoft: Deklaruje rozwój organiczny i przejęcia. W dłuższej perspektywie spółka chce wejść na rynek państw Zatoki Perskiej. Zarząd jest spokojny o realizację strategicznych celów (wzrost organiczny przychodów o średnio 25-35% rocznie i marżę EBITDA na poziomie 11-14%).

Freedom: Poinformował o rozmowach o planowanym nabyciu pakietu większościowego spółki ANG Odpowiedzialne Finanse – jednego podmiotów w sektorze pośrednictwa finansowego w Polsce. Potencjalne połączenie biznesów ma doprowadzić do stworzenia kompleksowego ekosystemu łączącego nieruchomości, finanse i technologie – ReFinTech.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Play: Przekroczył liczbę łącznie 13 tys. stacji bazowych swojej sieci, podał operator. Przestanie korzystać z roamingu krajowego i osiągnie niezależność technologiczną z końcem bieżącego roku.

Plus: Rozpoczyna przygotowania do zastąpienia usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologii 3G rozwiązaniami opartymi na technologii 4G/LTE, podał operator.

Baseig: Zakończył prace nad podstawową wersją platformy AI wspierającej podmioty sprzedające w kanale e-commerce i planuje komercyjny start sprzedaży rozwiązania na I połowę przyszłego roku, a w II półroczu wyjście na rynki zagraniczne, podała spółka.

Useme: Według raportu „Global Entrepreneurship Monitor 2025” wśród czynników utrudniających rozwój młodych firm przedsiębiorcy wskazują najczęściej obciążenia podatkowe (55% wskazań) oraz biurokrację i formalności (48%). Odpowiedzią na te wyzwania jest Useme Plus – usługa uruchomiona pilotażowo przez platformę specjalizującą się w rozliczeniach „wolnych strzelców”. Umożliwia ona freelancerom legalną pracę z pełnym ubezpieczeniem i benefitami, bez konieczności zakładania firmy.

Google Cloud: Ogłosiło podpisanie wielomilionowego kontraktu z Agencją Łączności i Informatyki NATO (NCIA) na wdrożenie suwerennej chmury opartej na Google Distributed Cloud air-gapped. Rozwiązanie zostanie wykorzystane w Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji (JATEC), wspierając modernizację operacyjną oraz przetwarzanie danych o najwyższym stopniu poufności. Partnerstwo umożliwi NATO korzystanie z zaawansowanej infrastruktury chmurowej i AI przy pełnej kontroli nad bezpieczeństwem i lokalizacją danych.

Vertiv: Dostarczy zaawansowaną infrastrukturę zasilania i chłodzenia dla ROM1 – pierwszego włoskiego centrum danych firmy Digital Realty, zaprojektowanego z myślą o obciążeniach AI i HPC. Nowy kampus w Rzymie osiągnie moc ponad 3 MW i stanie się kluczowym węzłem cyfrowym regionu Morza Śródziemnego. Obiekt zostanie wyposażony m.in. w: energooszczędne systemy free-coolingu, wykorzystujące warunki klimatyczne Rzymu; infrastrukturę zasilania i chłodzenia przystosowaną do obciążeń AI o dużej gęstości; inteligentne systemy kontroli środowiska, zintegrowane z alternatywnymi źródłami energii.

XTB: Aplikacja inwestycyjna umożliwiająca efektywne zarządzanie finansami po raz kolejny rozszerza ofertę eWallet. Wirtualny portfel dostępny w fintechu zyskał sześć nowych walut, co daje już łącznie 25 walut do wyboru.

Canon: Rozszerza swoje portfolio skanerów dokumentowych o modele DR-C350 oraz DR-C340 – dwa nowe, kompaktowe i wielozadaniowe skanery biurkowe zaprojektowane z myślą o zwiększaniu produktywności i maksymalizacji efektywnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Baseus: Marka otwiera swój pierwszy w Polsce oficjalny salon stacjonarny, zlokalizowany w centrum handlowym Wola Park w Warszawie.

Bolt oraz Pony.ai: Ogłosiły nawiązanie partnerstwa na rzecz wprowadzenia autonomicznej mobilności w Europie.

H2O: Agencja realizuje pierwszą dużą kampanię Dr Pepper w Polsce mającą na celu zbudowanie pozycję marki na polskim rynku, poinformował Marcin Maj, CEO w H2O Creative.

Purple Ray Studio: Podpisał list intencyjny z Farada Group. Dokument otwiera drogę do współpracy w zakresie zaawansowanych wizualizacji, symulacji i narzędzi szkoleniowych dla systemów bezzałogowych oraz sensorów, co stanowi dla Purple Ray Studio kolejny krok w kierunku rozwijania działalności dual-use w oparciu o know-how wypracowane w branży gier.

Kraken: Proponuje użytkownikom w UE i Wielkiej Brytanii karty debetowe Krak Card, umożliwiające natychmiastowe płatności przy użyciu wielu sald, bez opłat za przewalutowanie i opłat miesięcznych. Klienci mogą również skorzystać z cashbacku 1% od każdego zakupu – jest on wypłacany w lokalnej walucie fiducjarnej lub Bitcoin.

Xiaomi: Otwiera pierwszy Xiaomi Store we Wrocławiu w Magnolia Park.

dfusion communication: Ogłosiło, że odpowiada obecnie za komunikację marek bolttech, iMad oraz Luxtrade w Polsce.

Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko, Sieć Badawcza Łukasiewicz: Zawarły umowę o partnerstwie strategicznym. Jej celem jest zacieśnienie współpracy w zakresie projektów B+R i komercjalizacji rozwiązań technologicznych dotyczących przemysłu obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem programów amunicyjnych i rakietowych.

DHL eCommerce Polska: Osiągnęło kolejny ważny kamień milowy w rozwoju infrastruktury OOH – liczba automatów DHL BOX 24/7 wzrosła do 8000, a sieć punktów odbioru i nadań obejmuje 24 000 lokalizacji w całej Polsce. To element szeroko zakrojonych przygotowań do najintensywniejszego okresu roku, czyli szczytu paczkowego od Black Friday do Świąt Bożego Narodzenia.

Ailleron: Buduje nowy produkt na rynek banków detalicznych w Polsce – marketplace w obszarze fintech ułatwiający korzystanie z usług bankowych.

Alior Bank: Udostępnia klientom nową odsłonę aplikacji Alior Mobile. Zamiana ma na celu ułatwienie codziennego korzystania z usług bankowych dzięki bardziej przejrzystemu układowi i intuicyjnej treści. Wdrożenie odświeżonej aplikacji jest kolejnym krokiem w realizacji strategii „Alior Bank. Albo nic” i konsekwentnego zwiększania innowacyjności i cyfryzacji usług.

Źródło: ISBnews