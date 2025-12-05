Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora technologii, mediów i telekomunikacji z okresu 1-5 grudnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Kryptoaktywa: Kanga Exchange uważa, że bezpieczeństwo użytkowników jest kluczowe, i widzi je w mądrych regulacjach i edukacji, a nie w przeregulowaniu, które wypycha Polaków na nieuregulowane zagraniczne platformy, poinformował Co-CEO Kanga Exchange Sławek Zawadzki. Deklaruje gotowość do udziału w dalszych pracach nad nową wersją ustawy, „pod warunkiem otwartego dialogu i oparcia dyskusji na danych, a nie na straszeniu technologią”. „Rozumiemy emocje polityczne wokół weta, ale bezpieczeństwo finansowe Polaków nie powinno być przedmiotem strachu i uproszczonych narracji. Uczciwa diagnoza jest taka: oszustwa będą się zdarzać zawsze tam, gdzie jest pieniądz – czy to w złotym, euro, złocie, czy w bitcoinie. Rolą państwa jest tworzyć jasne, wykonalne reguły gry, a rolą takich firm jak nasza – edukować, zgłaszać nieprawidłowości i działać transparentnie. Do tego jesteśmy gotowi” – powiedział Zawadzki, cytowany w komunikacie. Dodał, że „nikt rozsądny nie kwestionuje tego, że na rynku krypto dochodzi do oszustw”. Menedżer odniósł się również do wątku rosyjskiego: „Jeśli Rosja wykorzystuje kryptowaluty do finansowania sabotażu, to nie zatrzymamy tego polską ustawą krajową. To jest domena sankcji międzynarodowych, nadzoru służb i współpracy państw, a nie narzędzie do dociśnięcia kilku legalnie działających polskich firm. Polskie podmioty kryptowalutowe raportują transakcje AML, współpracują z bankami i instytucjami państwowymi. To część polskiej gospodarki cyfrowej, a nie instrument obcych wpływów” – stwierdził co-CEO Kanga. Kanga przypomina, że jej zastrzeżenia co do zawetowanej ustawy o rynku kryptowalut dotyczyły nie samej idei regulacji, ale konkretnego kształtu ustawy: możliwości blokowania domen decyzją administracyjną; rozszerzonych sankcji karnych; jednej z najbardziej rozbudowanych i restrykcyjnych implementacji MiCA w całej Unii Europejskiej. „Jako kraj mieliśmy do wyboru: wdrożyć MiCA prosto i zgodnie z duchem rozporządzenia – lub dobudować do niej setki stron dodatkowych restrykcji. Poszliśmy drugą drogą. To nie zwiększało bezpieczeństwa – to zwiększało koszty i ryzyka po stronie polskich firm, dając przewagę zagranicznym graczom z licencjami w innych krajach UE” – podkreślił Zawadzki.



E-commerce: Nie wzbudza zaufania klientów pod względem ochrony danych. Tylko 7% Polaków twierdzi, że udostępniło PESEL sklepom internetowym, a aż 71% uważa, że w ogóle nie powinny one mieć prawa do gromadzenia tego numeru. Nieufność wobec prywatnych firm rośnie i dotyczy nie tylko zakupów online, ale także hoteli, biur podróży i wypożyczalni, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.

Cyberbezpieczeństwo: Zespół badawczy Palo Alto Networks Unit 42 przeprowadził globalną analizę ponad 27 mln urządzeń w firmach z różnych branż. Wnioski z raportu „Device Security Threat Report 2025” są alarmujące – organizacje coraz częściej nie wiedzą, co faktycznie działa w ich środowiskach IT. Aż 32,5% urządzeń w firmowych sieciach nie podlega nadzorowi bezpieczeństwa, a niemal 40% komputerów i serwerów nie ma aktywnych zabezpieczeń. Zagrożenie szczególnie wzrasta w obszarze urządzeń IoT. Ponad 21% z nich ma znane luki bezpieczeństwa, a w przypadku 3,6% dostępne są już publicznie gotowe narzędzia, które mogą wykorzystać przestępcy. Co więcej, aż 48,2% komunikacji pomiędzy urządzeniami IoT a systemami firmowymi pochodzi z urządzeń sklasyfikowanych jako wysokiego ryzyka.

Legislacja: Tylko 45% średnich i dużych firm w Polsce jest gotowych na wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur, wynika z badania przeprowadzonego przez Biostat dla Grant Thornton. Co więcej, wyniki badania niemal nie zmieniły się w stosunku do poprzedniej edycji ze stycznia 2024 r., co oznacza, że przesunięcie przez rząd terminu wejścia w życie reformy z lipca 2024 r. na luty 2026 r. nie przyniosło znaczącej korzyści.

IT: Gartner opublikował właśnie najnowsze prognozy dla globalnego rynku IT i są to jedne z najważniejszych danych, jakie trafiły na rynek w tym roku. Według analityków w 2026 r. globalne wydatki na technologie informatyczne po raz pierwszy w historii przekroczą 6 bln USD, a kluczowym motorem wzrostu jest ekspansja sztucznej inteligencji. Najważniejsze wnioski z prognoz Gartnera wskazują, że AI staje się standardem w niemal każdym rozwiązaniu biznesowym, a firmy na całym świecie przyspieszają modernizację infrastruktury, w tym migrację do chmury. Dynamicznie rośnie rola centrów danych, które stają się kluczowym filarem projektów AI. Jednocześnie poszczególne segmenty rynku IT rozwijają się w różnym tempie – część notuje wyraźny boom inwestycyjny, podczas gdy inne zaczynają hamować. Takie wnioski analizują również eksperci Polcom, podkreślając, że polskie przedsiębiorstwa stoją dziś przed identycznymi wyzwaniami transformacyjnymi. Ekspert Polcom zwraca uwagę, że firmy w Polsce stoją dziś przed dokładnie tymi samymi decyzjami strategicznymi, a okno przewagi konkurencyjnej dramatycznie się skraca – innowacje liczymy już w miesiącach, a nie latach.

E-commerce: Polski rynek cateringu dietetycznego wchodzi w 2025 roku w fazę dynamicznych wzrostów. Jak wynika z najnowszego raportu PMR Market Experts by Hume’s, segment ten korzysta z rosnącej popularności zdrowego stylu życia, wyższych dochodów rozporządzalnych oraz utrwalonej – po pandemii – potrzeby wygodnych rozwiązań żywieniowych. W 2024 roku już 15% Polaków zadeklarowało korzystanie z diety pudełkowej, a najbliższe lata przyniosą kontynuację silnych, dwucyfrowych wzrostów wartości rynku.

AI: Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa szybko wdrażają sztuczną inteligencję (AI) do swojej działalności, kierując się presją ekonomiczną, wymaganiami konkurencji i obietnicą większej wydajności. Jednak nowe badania przeprowadzone przez Sharp Europe pokazują, że chociaż 75% właścicieli MŚP ufa AI bardziej niż rok temu, nadal istnieją obawy dotyczące zdolności pracowników do nadążania za zmianami. Pomimo powszechnego stosowania tej technologii 55% liderów nadal obawia się, że ich firmy nie wykorzystują sztucznej inteligencji w pełni. Prawie połowa (43%) liderów MŚP potrzebuje jaśniejszych wskazówek dotyczących bezpiecznego wdrażania i wykorzystywania sztucznej inteligencji.

Trendy: Rok 2026 będzie przełomem dla globalnej technologii, wynika z najnowszego raportu Check Point Software Technologies The 2026 Tech Tsunami. Świat wkroczy w etap agentowej AI, hiperautomatyzacji i konwergencji z komputerami kwantowymi oraz wczesną fazą Web 4.0. Zmiany te przyniosą m.in. ogromną automatyzację – od marketingu i logistyki po systemy prawne – ale też wzrost zagrożeń, takich jak syntetyczne tożsamości, socjotechnika generowana przez AI czy masowe wykorzystanie prompt injection.

Legislacja: 34% firm z sektora MŚP nadal nie jest przygotowanych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, choć 61% widzi potrzebę jego wprowadzenia, wynika z badania SaldeoSMART. Inne kluczowe wnioski: brak wiedzy, niezrozumienie przepisów prawnych oraz obawa o kompatybilność systemów IT to największe bariery we wdrażaniu nowych obowiązków. 30% przedsiębiorstw MŚP planuje korzystać z bezpłatnych narzędzi Ministerstwa Finansów. 1 na 4 firmy obawia się reorganizacji procedur wewnętrznych w związku z KSeF, a 22% dostrzega ryzyko oporu pracowników wobec zmian.

Cyberbezpieczeństwo: Jak wynika z najnowszej analizy Unit 42, jednostki badawczej Palo Alto Networks, AI staje się narzędziem dla cyberprzestępców, którzy nie korzystają już wyłącznie z ogólnodostępnych modeli. Coraz częściej trenują własne, w pełni złośliwe LLM-y, zaprojektowane wyłącznie do prowadzenia ataków. To zjawisko, które jeszcze rok temu wydawało się czysto teoretyczne, dziś jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów podziemnej gospodarki technologicznej. Badacze Palo Alto Networks odkryli, że przestępcy tworzą całe środowiska przypominające legalne startupy AI, z własnymi „marketplace’ami”, usługami abonamentowymi i modelami aktualizowanymi tak samo, jak produkty znanych firm technologicznych. Różnica polega na tym, że te modele nie mają żadnych barier – można nimi generować złośliwy kod, budować kampanie phishingowe dopasowane do konkretnego odbiorcy czy analizować luki w zabezpieczeniach firm.

Finanse: Banki i ubezpieczyciele na całym świecie coraz śmielej powierzają sztucznej inteligencji bezpośredni kontakt z klientami. Jak pokazuje raport World Cloud Report in Financial Services 2026 przygotowany przez Capgemini Research Institute, instytucje finansowe wdrażają agentów AI w kluczowych obszarach obsługi – od kontaktu z klientem (75%) i wykrywania oszustw (64%) po procesy kredytowe (61%) i onboarding (59%). Ubezpieczyciele wykorzystują ich potencjał m.in. w underwritingu (68%) i likwidacji szkód (65%).

IT: Współczesny Internet stał się przestrzenią, z której korzystają niemal wszyscy – niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy stylu życia. Najnowsze dane GUS pokazują, jak powszechne jest korzystanie z sieci w domach i przedsiębiorstwach. W 2025 r. aż 96,2% polskich gospodarstw domowych posiadało dostęp do internetu. Z kolei prawie 85% osób w wieku 16-74 lata korzysta z Internetu każdego dnia lub prawie codziennie.

IT: Niemal 3/4 Polaków uważa, że powszechna dostępność sztucznej inteligencji zwiększa ryzyko dezinformacji i cyberzagrożeń, jak wynika z najnowszego badania ClickMeeting. Jednocześnie jednak tylko 30% zawsze weryfikuje źródła informacji w Internecie przed ich skomentowaniem i udostępnieniem, a 40% jako jedno z głównych źródeł swojej wiedzy o świecie wskazuje media społecznościowe.

Eksploatacja urządzeń sieciowych: Cisco wskazuje, że blisko połowa urządzeń sieciowych na świecie jest już przestarzała lub znajduje się na końcowym etapie eksploatacji, co znacząco zwiększa podatność organizacji na cyberataki. Eksperci Cisco podkreślają, że technologie określane jako End-of-Life wymagają nie tylko doraźnych działań, ale przede wszystkim strategicznego podejścia do modernizacji podstaw infrastruktury.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Defence.Hub (dawniej Klabater): Zawiązał spółkę zależną Klabater P.S.A. w celu realizacji działań operacyjnych oraz prowadzenia działalności gamingowej w sposób wydzielony organizacyjnie i biznesowo, podał Defence.Hub. Jednocześnie prowadzi rozmowy dotyczące zbycia tej działalności.

Kino Polska: Bartłomiej Major został powołany na stanowisko director of channels w globalnej grupie medialnej, będącej większościowym akcjonariuszem Grupy Kino Polska – SPI International, podało Kino Polska. W nowej roli będzie odpowiedzialny za strategię programową i rozwój kanałów telewizyjnych oraz za wzmacnianie współpracy między zespołami.

Creotech Instruments: Ocenia, że zwiększenie polskiej składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) do poziomu 731 mln euro już teraz przekłada się na zauważalny wzrost liczby zapytań, inicjatyw i planowanych projektów, w których spółka może wziąć udział jako integrator satelitów i dostawca technologii, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona. Według niego widać, że rynek wchodzi w fazę dynamicznego wzrostu.

Grupa InPost: Nawiązała współpracę z firmą eBay – jednym z największych marketplace’ów na świecie, podała spółka. Nowe partnerstwo zapewni klientom eBay w Wielkiej Brytanii dostęp do ogólnokrajowej sieci maszyn Paczkomat i punktów Out of Home (OOH) InPost.

STS: Do zarządu STS dołączył Olgierd Cieślik jako członek zarządu ds. operacyjnych. Razem ze Zdzisławem Kostrubałą będą wspólnie zarządzać działalnością Grupy STS.

Vectra: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Vectrę 80,8 mln zł kary oraz nakazał wypłatę rekompensat za nieuczciwe praktyki rynkowe naruszające zbiorowe interesy konsumentów, za jednostronne zmiany zapisów w kolejnych umowach oraz za bezpodstawne podnoszenie opłat abonamentowych za usługi telewizyjne i internetowe, podał Urząd.

Asseco Poland: Liczy, że do dobrej koniunktury dla inwestycji w IT w bankowości, energetyce i sektorze publicznym w przyszłym roku dołączy służba zdrowia i być może cyberbezpieczeństwo oraz wojsko, wynika z wypowiedzi członków zarządu. „Są segmenty, które mówią, że już osiągnęły apogeum, ale powtarzane jest to od 3 lat. Teraz złożyło się tak, że w kilku segmentach na raz mamy dobry moment – jak energetyka, sektor publiczny” – powiedziała CFO Karolina Rzońca-Bajorek.

Asseco Poland: Spodziewa się, że sprzedaż Sapiens przez Formula Systems zostanie sfinalizowana na przełomie roku, poinformował wiceprezes Marek Panek. Środki z tego tytułu przynajmniej w części trafią docelowo na dywidendę.

Asseco Poland: Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,3 mld zł i jest o 12% wyższy niż w tym samym momencie przed rokiem, podała spółka.

Asseco Poland: Odnotowało 171,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 133,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Poczta Polska: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), po przeprowadzeniu dwuetapowego konkursu, zdecydował o powierzeniu Poczcie Polskiej statusu operatora wyznaczonego, tj. świadczenia usług powszechnych, czyli doręczania przesyłek listowych i paczek na terenie całego kraju – zarówno tradycyjnych, jak i w ramach e-Doręczeń, przez okres 10 lat, tj. w latach 2026-2035, podała spółka.

XTB: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Bartosza Osińskiego na członka zarządu XTB ds. ryzyka, podała spółka.

SAP Polska: Teresa Olszewska dołączyła do zarządu SAP Polska, obejmując stanowisko dyrektorki sprzedaży oraz wiceprezeski zarządu, podała spółka.

Superauto.pl: Niemal 2,7 mln użytkowników odwiedziło w październiku ekosystem internetowy, obejmujący już siedem platform internetowych. Nowym elementem strategii cyfrowej firmy zostało Autocentrum, wiodące źródło wiedzy motoryzacyjnej dla kierowców w Polsce. W tym roku Superauto.pl wzbogaciło się w sumie o trzy serwisy o tematyce motoryzacyjnej. Łącząc rozwój technologii z wykorzystaniem danych oraz doświadczeń użytkowników zainteresowanych motoryzacją, Superauto.pl zamierza umacniać się na pozycji lidera sprzedaży nowych aut przez internet.

Microsoft: Ogłasza dwie kluczowe nominacje w zespole zarządzającym na polskim rynku. Kamila Cichocka została mianowana dyrektorem ds. operacyjnych, a Rafał Albin obejmuje stanowisko dyrektora ds. rozwoju klientów. Obie nominacje wzmacniają zespół kierowany przez dyrektor generalną, Iwonę Szylar, który odpowiada za realizację strategii Microsoft w Polsce.

SPIE Central Europe: Łukasz Nowiński został mianowany dyrektorem zarządzającym. Obejmie stanowisko 1 stycznia 2026 roku i dołączy do Komitetu Wykonawczego Grupy SPIE.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

neptune.ai: Spółka z portfela TDJ Pitango Ventures zostanie przejęta przez OpenAI, globalnego lidera w rozwoju zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, poinformował współzałożyciel i CEO Neptune Piotr Niedźwiedź.

Allegro: Zakończyło program skupu akcji własnych ogłoszony 18 listopada 2025 r., podała spółka. Łącznie w ramach programu nabyto 4 664 941 akcji, stanowiących 0,44% kapitału zakładowego spółki. Kwota, za którą nabyto akcje (z wyłączeniem prowizji maklerskich), wyniosła 148 555 781,41 zł. Celem programu jest realizacja nagród przyznanych w ramach pracowniczego programu motywacyjnego Allegro.

WP Holding: Podpisała umowę sprzedaży 100% udziałów w Invia Flights Germany, właścicielu Fluege.de – jednej z wiodących platform do rezerwacji lotów online w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), podała spółka. Nabywcą jest Tongcheng Travel Holdings Limited, globalna grupa turystyczna notowana na giełdzie w Hongkongu. Wartość transakcji wynosi ok. 42,3 mln euro.

Sygnity: Zawarło przyrzeczoną umowę nabycia udziałów Comarch HIS w związku ze spełnieniem się wszystkich uzgodnionych w umowie przedwstępnej warunków zawieszających. Wcześniej strony ustaliły łączną cenę udziałów na ok. 28 mln zł podlegających korektom. Oprogramowanie HIS to system informatyczny przeznaczony do kompleksowego zarządzania placówkami medycznymi, takimi jak szpitale i przychodnie.

Agora: Zawarła umowę sprzedaży całości posiadanych akcji w spółce ROI Hunter z siedzibą w czeskim Brnie za 6,53 mln euro, z czego kwota 6,21 mln euro zostanie zapłacona niezwłocznie, natomiast kwota 0,32 mln euro podlega zatrzymaniu przez kupującego i będzie zwalniana stopniowo w okresie 3-letnim, podała Agora.

Asseco Poland: Adam Góral Fundacja Rodzinna, podmiot związany z prezesem zarządu, zrealizował opcję call na nabycie 705,5 tys. akcji po 85 zł od TSS Europe B.V. Fundacja Rodzinna Ducha, podmiot związany z przewodniczącym RN, zrealizował opcję call na nabycie 705,5 tys. akcji po 85 zł od TSS Europe B.V.

Rankfor.ai: Simpact Ventures, pierwszy polski fundusz impact venture, inwestuje w platformę AI, która pomaga markom zobaczyć, jak widzi je sztuczna inteligencja, i wpływać na to, jak są rekomendowane. Inwestycja wspiera rozwój nowej dziedziny marketingu – AI Engine Optimization (AIEO).

DomData: Zespół firmy doradczej CMT pełnił rolę wyłącznego doradcy M&A na rzecz właścicieli spółki w realizacji procesu pozyskania inwestora – funduszu należącego do Sebastiana Kulczyka.

Komputronik: Porozumienie akcjonariuszy WB iTotal, Euvic 2030, Wojciech Buczkowski, Wojciech Wolny, Euvic oraz Euvic IT zwiększyło zaangażowanie z 38,30% do 43,91% kapitału i głosów.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Allegro: Rozpoczęło fazę beta własnego narzędzia opartego na ChatGPT, podała spółka. Allegro GPT będzie osobistym ekspertem od zakupów z bezpośrednim dostępem do aktualnych ofert na Allegro dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek ChatGPT.

Baseig: Rozszerza współpracę z iluzjonistą Y – jednym z najpopularniejszych polskich twórców internetowych, który dołącza do Baseig jako inwestor, ambasador marki i partner kreatywny.

BTCS: Rozpoczął świadczenie usługi walidatora (operatora węzła zapewniającego bezpieczeństwo i prawidłowe działanie sieci) dla ZIGChain – sieci blockchain warstwy pierwszej, podała spółka. Zawarta z ZIGChain Foundation umowa przewiduje także powołanie do ZIGChain Advisory Board, ciała doradczego fundacji, przedstawiciela BTCS.

Polski Fundusz Rozwoju: Uruchomił Centrum Kompetencji AI – inicjatywę, która w jednym miejscu łączy edukację, doradztwo technologiczne, akcelerację biznesową oraz wsparcie wdrożeń sztucznej inteligencji, poinformował prezes PFR Piotr Matczuk.

Orange Polska: Wyłączył sieć 3G, którą zastąpiła szybsza generacja 4G (LTE), podał operator.

Creotech Instruments: Konsorcjum Creotech Instruments uzyskało dwukierunkową łączność ze wszystkimi trzema satelitami konstelacji PIAST, podała spółka.

Bank Millennium: Odświeżył sekcję danych osobowych w swojej aplikacji mobilnej. Pozwala ona klientom zaktualizować oraz uzupełnić kolejne podstawowe informacje takie jak na przykład adres zamieszkania i numer telefonu, gdy klient aktualizuje dokument tożsamości.

Biuro Informacji Kredytowej: Zakończyło prace nad nowym modelem scoringowym, który odpowiada na zmieniające się realia rynku finansowego, rozwój technologii oraz nowe produkty finansowe pojawiające się na rynku. Obecnie trwają testy implementacyjne w BIK, a instytucje finansowe będą mogły rozpocząć testowanie nowego modelu od początku 2026 roku.

KGHM Polska Miedź: Przystąpiła do ISAC SiG (Information Sharing and Analysis Center for Raw Materials and Geodiversity), międzypodmiotowej platformy współpracy w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach cybernetycznych oraz najlepszych praktykach w obszarze bezpieczeństwa IT i OT. Organizacja skupia kluczowe przedsiębiorstwa z branży surowcowej i geologicznej w kraju, a jej celem jest umacnianie odporności cyfrowej i ochrony infrastruktury krytycznej kluczowej dla działalności wydobywczo-metalurgicznej.

ICEYE: Z powodzeniem umieścił na orbicie pierwszego polskiego satelitę wojskowego w ramach realizowanego przez Siły Zbrojne RP programu MikroSAR.

Canon: Ogłasza komercyjną dostępność najnowszych technologii inkjetowych: varioPRESS iV7 oraz varioPRINT iX1700. Wprowadzenie tych rozwiązań stanowi kolejny etap w dziesięcioletnim umacnianiu pozycji Canon jako lidera rynku w segmencie arkuszowych systemów inkjetowych. W połączeniu z naszym eksperckim wsparciem w zakresie rozwoju klientów i ich działalności, portfolio to umożliwi drukarniom komercyjnym przenoszenie zleceń z dotychczasowych urządzeń cyfrowych oraz krótszych nakładów z maszyn offsetowych.

Skeleton Technologies: Należący do portfela InnoEnergy europejski producent zaawansowanych superkondensatorów i systemów magazynowania energii opartych na unikalnej technologii curved graphen oficjalnie uruchomił swoją nową fabrykę „SuperFactory” o wartości ok. 1 mld zł (220 mln euro) w Markranstädt pod Lipskiem. Zakład firmy już dostarcza rozwiązania dla Siemens, General Electric i Hitachi Energy na potrzeby europejskich sieci elektroenergetycznych, a także dla największych amerykańskich hyperskalerów rozwijających infrastrukturę AI. To w ostatnim czasie kolejna po Finlandii fabryka otwarta przez Skeleton. Przy wsparciu InnoEnergy firma rozważa też ekspansję i inwestycje w Polsce warte nawet 3 mld euro.

Grupa Diagnostyka: Uruchomiła nową wersję swojej aplikacji mobilnej, stworzoną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Aplikacja zawiera m.in.: LiDia – wirtualną asystentkę zdrowotną korzystającą z technologii sztucznej inteligencji i wiedzy medycznej, wspierającą proces profilaktyki zdrowotnej poprzez dostarczanie rzetelnych informacji i sugestii dotyczących badań. Profilaktometr – narzędzie, które pomaga użytkownikom rozpocząć i poprawić działania w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Dzięki technologii Google Cloud nowe rozwiązania zapewniają pacjentom bezpieczny i wygodny dostęp do wyników badań oraz ich interpretacji, a także łatwe zarządzanie danymi zdrowotnymi.

Kino Polska: Udostępnił DocuBox, kanał w wersji dedykowanej polskiej widowni.

ERLI: Wzmacnia swoją strategię skoncentrowaną na szybkości i wygodzie dostaw poprzez wprowadzenie rozwiązania „Paczka w Weekend”, realizowanego we współpracy z firmą InPost.

Agro Aplikacje: Firma dostarczająca rozwiązania IT dla sektora rolniczego i administracji publicznej ogłosiła uzyskanie certyfikatów zgodności z międzynarodowymi normami ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 22301 (zarządzanie ciągłością działania).

Vision Express: Kontynuuje współpracę z firmą technologiczną One2tribe. Decyzja o złożeniu zamówień na 2026 rok wiąże się ze spektakularnymi efektami trwającej od 2018 roku współpracy, czego potwierdzeniem jest zwiększenie budżetu projektu na przyszły rok.

Instytut Łukasiewicz – PIAP: Jest jednym z kluczowych partnerów europejskiego konsorcjum realizującego projekt iMUGS2, którego celem jest opracowanie nowej generacji interoperacyjnych bezzałogowych systemów lądowych. Wybrany przez Komisję Europejską do finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) projekt zrzesza 29 partnerów z 15 państw członkowskich UE.

AMD: W trakcie HPE Discover firma ogłosiła, że poszerza swoją współpracę z HPE, aby przyspieszyć rozwój otwartej i skalowalnej infrastruktury AI. Współpraca ta ma na celu połączenie pełnego pakietu technologii obliczeniowych AMD z systemowymi innowacjami HPE, które razem pozwolą dostarczać otwartą platformę rackową AI oferującą nowy poziom efektywności, skalowalności i wydajności.

PZU: Rozbudowuje platformę mojaFirma.pzu.pl, która umożliwia brokerom i klientom instytucjonalnym szybkie i wygodne przygotowanie ofert ubezpieczeniowych online. Od 1 grudnia na platformie dostępny jest kolejny produkt dla brokerów – samodzielne ofertowanie ubezpieczenia D&O (Directors & Officers), czyli odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek.

Redigo Carbon: Polski startup technologiczny działający w obszarze ESG i zrównoważonych finansów, we współpracy z PKO Bankiem Polskim, testuje narzędzie wspierające małe i średnie firmy w dostępie do finansowania powiązanego z celami środowiskowymi (Sustainability-Linked Loans).

iSpot: W Suwałkach startuje pierwszy salon sieci z urządzeniami Apple.

Sharp Consumer Electronics: Przedstawia nową serię telewizorów AQUOS miniLED JP – linię urządzeń łączących najnowsze technologie obrazu, wysokiej klasy dźwięk oraz dopracowane wzornictwo. Seria JP wyznacza nowe standardy w segmencie modeli średniej klasy i oferuje jakość rodem z kina w przystępnej cenie.

Ebury: Nowa aplikacja usprawni bezpieczne zarządzanie płatnościami międzynarodowymi, wymianą walut i zatwierdzaniem transakcji z poziomu urządzeń mobilnych. Zapewni ona klientom dostęp do kursów ponad 130 walut w czasie rzeczywistym, a także do sprawdzania sald i śledzenia transakcji. Aplikacja będzie dostępna w 27 krajach i 20 językach – w tym po polsku.

Polsat Box: Przygotował dla swoich abonentów świąteczno-noworoczną niespodziankę. Do 6 stycznia 2026 roku w ramach „otwartego okna” klienci telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej z dekoderem mogą oglądać nawet 25 kanałów telewizyjnych, których na co dzień nie mają w swojej ofercie, bez dodatkowych opłat.

mBank: Niespełna trzy miesiące po uruchomieniu cyfrowej hipoteki rozszerza możliwości zdalnego wnioskowania o kredyt. Od teraz klienci mBanku mogą online złożyć wniosek nie tylko na zakup mieszkania z rynku wtórnego, ale również na zakup domu, działki, sfinansowanie remontu nieruchomości, pożyczkę na dowolny cel czy refinansowanie poniesionych nakładów.

Vasco Electronics: Intensyfikuje swoją działalność na rynkach Japonii i Chin. W październiku 2024 roku firma założyła spółkę w Chinach i uruchomiła biuro w Shenzhen. Translatory Vasco są dostępne w 43 placówkach w 20 chińskich miastach. W Japonii Vasco zadebiutowało w 2021 roku, a obecnie translatory są dostępne na popularnych platformach, takich jak Amazon czy Rakuten.

Orange: Wprowadza nową usługę KlikAI, dzięki której przedsiębiorcy mogą w kilka minut stworzyć swoją firmową stronę internetową. Operator udostępnia innowacyjną usługę, opartą na sztucznej inteligencji.

OVHcloud: W ramach „Europejskiego Szczytu Suwerenności Cyfrowej” globalny dostawca usług chmurowych i europejski lider w tej dziedzinie, ogłosił wzmocnienie swojej obecności w Niemczech poprzez uruchomienie regionu 3-AZ w Berlinie. Po Francji i Włoszech jest to trzeci europejski region chmurowy 3-AZ, który konsoliduje pozycję OVHcloud na kontynencie i potwierdza zaangażowanie firmy w zapewnianie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, odporności i wysokiej dostępności.

Hitachi Europe Ltd., ITCARD: Zawarły strategiczne partnerstwo w celu przyspieszenia innowacji i transformacji cyfrowej w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Współpraca będzie początkowo koncentrować się na rozwoju rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ofercie nowoczesnych urządzeń CRM (Cash Recycler Machine).

Ericsson: Wraz ze Szwajcarskimi Kolejami Federalnymi SBB pomyślnie zrealizował pierwszą w Europie działającą integrację dotychczasowego systemu łączności kolejowej GSM-R z nowoczesną platformą IP Multimedia Subsystem (IMS) wykorzystującą usługę Voice over LTE (VoLTE). Ta kluczowa modernizacja infrastruktury zapewnia nieprzerwaną, ogólnokrajową łączność kolejową na liczącej 3100 km sieci kolejowej Szwajcarii, przygotowując ją na wyłączenie usług 3G Swisscom, planowane do końca 2025 roku. Obecnie, w grudniu 2025 roku, nowa infrastruktura już działa, a około 450 pociągów i 1000 urządzeń operacyjnych korzysta z technologii VoLTE bez jakichkolwiek przestojów.

Veeam: Ogłosił rozszerzenie partnerstwa strategicznego z HPE. Wspólnie firmy wprowadzają rozwiązania nowej generacji zwiększające odporność danych w środowiskach chmury hybrydowej. Nowe funkcje obejmują: mechanizmy ochronne Veeam dla oprogramowania HPE zapewniające ochronę hybrydowych obciążeń; zwiększoną efektywność pamięci masowej pozwalającą na redukcję danych nawet do poziomu 60:1; dwie wspólne usługi: warsztaty odporności danych oraz analizę dojrzałości mechanizmów odzyskiwania danych po awarii.

Teufel: Prezentuje CINEBAR 22, kompaktowy, a jednocześnie wyjątkowo mocny soundbar, który z łatwością nagłośni nawet większe pomieszczenia. Urządzenie oferuje wysokie rezerwy głośności, szeroką scenę stereo oraz dźwięk Dolby Atmos z doskonałą zrozumiałością dialogów.

baramundi software: Rozszerza funkcję współzarządzania dla Microsoft Intune. Nowa wielodostępna funkcjonalność umożliwia centralne zarządzanie wieloma dzierżawcami Microsoft za pośrednictwem centrum zarządzania baramundi. Zapewnia to zespołom IT większą elastyczność i wydajność w zarządzaniu złożonymi środowiskami.

KFB Technologies: Uruchomił usługę pozwalającą na monitorowanie i zarządzanie emisjami w zakresie hałasu, drgań, jakości powietrza, wody i gleby. Projekt wykorzystujący technologie AI powstał z myślą o firmach z sektora przemysłowego, budowlanego i projektów smart cities.

Check Point Software Technologies: Ponad 20 nowych funkcji, które mają pomóc firmom bezpiecznie wdrażać sztuczną inteligencję, wzmacniać Zero Trust i jednolicie chronić rozproszone środowiska sieciowe, będzie zawierać nowa wersja oprogramowania Quantum Firewall Software R82.10. Nowości obejmują pełne wsparcie dla bezpieczeństwa generatywnej AI, zaawansowane mechanizmy prewencji oraz integracje z ponad 250 rozwiązaniami z ekosystemu.

Źródło: ISBnews