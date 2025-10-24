Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora technologii, mediów i telekomunikacji z okresu 20-24 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Działalność B+R: Nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową (GERD) wyniosły 51,5 mld zł w ubiegłym roku, czyli spadły o 3,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,41% (w 2023 r. – 1,56%).

AI: Ustawa o systemach sztucznej inteligencji jest już uzgodniona na poziomie rządowym, poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Ponadto przypomniał, że trwają prace nad Baltic AI GigaFactory za ok. 12 mld zł i zadeklarował, że Polska ma być w centrum rozwoju AI w Unii Europejskiej. „Ustawa o systemach sztucznej inteligencji jest już uzgodniona na poziomie rządowym. Jedyna kwestia, która została do uzgodnień, to tradycyjnie rozmowy z Ministerstwem Finansów na temat finansowania budżetu. […] Cała reszta, jeżeli chodzi o sprawy merytoryczne, w tym kwestie 'piaskownic’ regulacyjnych, czyli testowania nowych rozwiązań – to wszystko zostało uzgodnione” – powiedział Standerski podczas Banking&Insurance Forum 2025.

E-commerce: Ścieżka zakupowa kupujących online zaczyna się najczęściej (45% badanych) od platform marketplace, w tym 36% wybiera Allegro, wynika z badania przeprowadzonego przez agencję Minds&Roses na zlecenie Allegro. Drugim najczęściej wybieranym miejscem startu jest wyszukiwarka Google: 19% wskazań. „Znaczenie platform e-commerce w kontekście ścieżki zakupowej rośnie. Już 45% kupujących zaczyna swoje zakupy od marketplace’ów – to wzrost o 11 pkt proc. względem 2023 roku. Liderem pozostaje Allegro, które wybiera 7 na 10 osób rozpoczynających zakupy na platformach. Nadal silny jest trend compressed commerce, czyli zakupów maksymalnie skróconych i skondensowanych w jednym miejscu, realizowanych w jak najkrótszym czasie. Aż 44% konsumentów finalizuje transakcję jeszcze tego samego dnia, w którym rozpoczynają poszukiwania, a blisko jedna piąta decyduje się na zakup od razu. Ponad połowa e-klientów oczekuje możliwie szybkich zakupów, a niemal 8 na 10 z nich przyznaje, że w przypadku mało znanych produktów oczekuje pełnych informacji w miejscu zakupu – aby uniknąć konieczności poszukiwania dodatkowych źródeł” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „Customer Journey 2025”.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wyniósł 9% we wrześniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Cyfryzacja firm: Ponad 2/3 (67,5%) przedsiębiorstw posiada stronę internetową wg stanu na br., a konto w mediach społecznościowych – 47,8%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z 2023 r. o 6,6 pkt proc. wzrósł odsetek przedsiębiorstw prowadzących analitykę danych – do 25,9% w 2025 r.

E-commerce: Odsetek osób w wieku 16-74 lata, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonały zakupów przez internet, wyniósł 69,7%, tj. o 2,3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Cyberbezpieczeństwo: Wzmacnianie odporności cyfrowej strategicznych zasobów państwa oraz współpracy podmiotów odpowiedzialnych w Polsce za cyberbezpieczeństwo były tematem pierwszego CyberSec Forum zorganizowanego przez Orlen. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z instytucji państwowych i przedsiębiorstw sektora energetycznego, stanowiąc platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w budowaniu bezpieczeństwa cyfrowego infrastruktury krytycznej.

E-commerce: Z raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: e-commerce od święta” wynika, że większość klientów korzysta z zakupów internetowych regularnie. 15% robi je co kilka dni, a kolejne 44% kilka razy w miesiącu. Najaktywniejsi w sieci są najmłodsi użytkownicy w wieku 18-29 lat oraz trzydziestolatkowie – w obu tych grupach niemal jedna czwarta (po 24%) kupuje online kilka razy w tygodniu. Największą bolączką podczas zakupów online jest brak szczegółów o produkcie – 43% respondentów wskazało to jako problem. Na drugim miejscu znalazł się brak rzetelnych opinii użytkowników (29%), a kolejną ważną przeszkodą okazały się długi czas oczekiwania na dostawę lub jej wysoki koszt (26%).

Cyfryzacja: Projekt ustawy o zarządzaniu danymi został przyjęty przez Radę Ministrów. „Przyjazne środowisko dla bezpieczniejszego i łatwiejszego dzielenia się danymi, a co za tym idzie, przyspieszenie rozwoju rynku danych w Polsce – to korzyści, które płyną z nowych przepisów ustawy o zarządzaniu danymi. Ustawa zapewnia stosowanie w polskim prawie unijnego aktu o zarządzaniu danymi (Data Governance Act, DGA). Rada Ministrów 21 października 2025 r. przyjęła projekt ustawy, który teraz trafi do dalszych prac w Sejmie” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

Sektor IT: Raport Barometr Nastrojów w Branży IT SoDA w H1 2025 pokazuje, że polski sektor IT wszedł w 2025 rok z umiarkowanym optymizmem: negatywne oceny ostatniego półrocza 2024 r. spadły do ok. 30%, a niemal 70% firm pozytywnie ocenia swoją przyszłość. PMI dla branży utrzymuje się na stabilnym poziomie 53,38 –- zbliżonym do wyniku z I poł. 2024. Jednocześnie firmy wskazują na ryzyka zewnętrzne, zwłaszcza geopolitykę i kursy walut.

Fintech: Seniorzy tak samo chętnie jak inne grupy wiekowe korzystają z płatności bezgotówkowych – 68% ankietowanych w wieku 60+ wybiera je regularnie. Dla porównania średnia ogólna to 75%. Wciąż jednak stanowią oni najbardziej konserwatywną grupę pod względem wyboru formy płatności bezgotówkowej. W tej grupie wiekowej zdecydowanie dominuje fizyczna karta płatnicza, po którą sięga 89,5% ankietowanych, wynika z badania PolCard from Fiserv „Preferencje Płatnicze Polaków”. Współcześni seniorzy chętnie korzystają z rozwiązań samoobsługowych – na pierwszym miejscu pod względem poprawy komfortu i jakości życia są urządzenia do odbioru przesyłek kurierskich, które wskazało 62% ankietowanych. Z kolei 46% wybrało kasy samoobsługowe. Doceniają również karty i aplikacje lojalnościowe – 43,5% chętniej wraca do punktów handlowych i usługowych, które oferują możliwość skorzystania z nich.

Cyberbezpieczeństwo: Na całym świecie brakuje niemal 5 mln wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, wynika z najnowszego raportu Cybersecurity Skills Gap 2025 firmy Fortinet. Jednocześnie połowa firm z Europy jako jedną z głównych przyczyn przypadków naruszenia bezpieczeństwa IT wskazała brak odpowiednich umiejętności i szkoleń. Z raportu Fortinet wynika również, że: 97% firm korzysta lub planuje wdrożyć rozwiązania AI, ale jednocześnie 49% wskazuje na brak personelu z odpowiednią wiedzą; 87% specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oczekuje, że AI wzmocni ich rolę; 36% firm z regionu EMEA doświadczyło pięciu lub więcej naruszeń w 2024 r.; 73% przedsiębiorstw wspiera finansowo pracowników, którzy chcą uzyskać certyfikaty (spadek z 89% w 2023 r.).

Cyberbezpieczeństwo: Amazon Web Services (AWS) odnotował poważną awarię infrastruktury, która sparaliżowała dostęp do wielu popularnych serwisów internetowych i aplikacji. Problemy miały zasięg globalny i dotknęły miliony użytkowników – również w Polsce. Z niedostępnością serwisów mierzyli się użytkownicy tak znanych platform jak Snapchat, Fortnite, Canva, Zoom, Roblox, Duolingo, Shutterstock czy McDonald’s. W Polsce zgłaszano problemy m.in. z serwisem Poczty Polskiej. Jak poinformowała firma Amazon na swojej stronie, przyczyną był „wzrost liczby błędów i opóźnień” w krytycznym węźle infrastruktury AWS w regionie US-EAST-1, zlokalizowanym w stanie Wirginia (USA). Inżynierowie firmy natychmiast przystąpili do działań naprawczych, a po kilku godzinach funkcjonowanie większości usług zostało przywrócone.

Cyberbezpieczeństwo: Badania przeprowadzone przez Unit 42 pokazują, że średni czas potrzebny do kradzieży danych spadł z 9 dni w 2021 r. do zaledwie 2 dni w 2023 r. Eksperci z jednostki ds. analizy zagrożeń i badań Palo Alto Networks przewidują, że do końca 2025 r. niektóre incydenty będą zakończone sukcesem w mniej niż 30 minut, co oznacza, że ataki będą ponad 100 razy szybsze niż zaledwie 3 lata temu. 86% incydentów związanych z oprogramowaniem ransomware wiąże się obecnie ze znacznymi zakłóceniami w działalności biznesowej.

Cyberbezpieczeństwo: Generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) oraz tzw. systemy agentowe stają się nową bronią cyberprzestępców. Według analityków ds. bezpieczeństwa z Check Point Software Technologies, to „cicha rewolucja” w phishingu i smishingu, która zmienia zasady gry w cyberbezpieczeństwie. „Cyberprzestępcy działają dziś jak zorganizowane firmy. Stosują automatyzację, chmurę i modele 'AI-as-a-Service’. Generatywna AI odpowiada za treść, a systemy agentowe pełnią rolę 'menedżerów kampanii’. Takie oprogramowanie analizuje reakcje ofiar, uczy się i dostosowuje ton, język oraz kanał komunikacji w czasie rzeczywistym – od e-maila, przez SMS, po rozmowy telefoniczne z użyciem syntetycznego głosu” – wyjaśnia managing director polskiego oddziału Check Point Software Wojciech Głażewski.

Cyberbezpieczeństwo: Nowelizacja KSC została przyjęta przez rząd. Polska jest bliżej europejskich standardów cyberbezpieczeństwa, oceniła polska branża nowych technologii, reprezentowana przez Związek Cyfrowa Polska, która z zadowoleniem przyjęła decyzję rządu o przyjęciu projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) i skierowaniu ich do prac w polskim parlamencie. Eksperci podkreślają, że jest to długo oczekiwany krok, który otwiera nowy etap budowy odporności cyfrowej polskiego państwa.

Legislacja: Symfonia opublikowała raport „Gotowość biur rachunkowych do wdrożenia KSeF”. 69% respondentów nie rozpoczęło jeszcze żadnych przygotowań do obsługi klientów w nowym modelu; 72% nie podjęło decyzji dotyczącej sposobu integracji; co 10. biuro rachunkowe korzystało z oprogramowania zintegrowanego z KSeF; ponad 60% biur obawia się ryzyka popełnienia błędów, 59% zróżnicowania poziomu cyfryzacji klientów, a 57% trudności w komunikowaniu zmian; 36% biur zakłada elastyczne dostosowanie zakresu usług do potrzeb przedsiębiorców; co piąte biuro (20%) deklaruje, że zamierza przejąć na siebie pełną obsługę faktur przesyłanych za pomocą KSeF; 56% biur liczy na szybszy dostęp do faktur kosztowych, połowa na zmniejszenie ryzyka ich zagubienia lub przekazania po terminie, a 48% na uproszczenie obiegu dokumentów między klientem a biurem; blisko 23% ankietowanych nie widzi jednak żadnych pozytywnych stron wdrożenia KSeF.

Legislacja: 13 listopada 2025 roku wejdą w życie przepisy wprowadzające obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przez wszystkich operatorów dronów o masie od 0,25 kg do 20 kg. Nowe regulacje wynikają z nowelizacji ustawy Prawo lotnicze. Obowiązek obejmie zarówno użytkowników rekreacyjnych, jak i komercyjnych.

eSky o awarii AWS: Niedawna awaria w regionie AWS US-EAST-1 pokazuje, jak nawet największe środowiska chmurowe mogą zostać sparaliżowane przez z pozoru drobny element infrastruktury. W tym przypadku problem dotyczył DNS-a czyli fundamentu komunikacji w sieci, ocenił Marek Szustak, IT Security Officer w internetowym biurze podróży. Kiedy przestaje działać rozwiązywanie nazw domen, całe aplikacje i usługi mogą przestać odpowiadać, niezależnie od tego, jak dobrze są zaprojektowane. To dobra lekcja dla firm korzystających z chmury: warto projektować systemy tak, aby awaria jednego regionu lub dostawcy nie zatrzymała całego biznesu.

CloudFerro o awarii AWS: W obliczu niedawnej awarii AWS strategy and new business director w CloudFerro Stanisław Krzyżanowski zwraca uwagę, że ograniczanie zależności od pojedynczych operatorów i budowanie zróżnicowanego ekosystemu usług chmurowych staje się ważnym elementem odporności cyfrowej. „Dywersyfikacja dostawców zwiększa stabilność i elastyczność całego rynku, a w dłuższej perspektywie – bezpieczeństwo funkcjonowania gospodarki opartej na danych. W tym kontekście coraz większą rolę mogą odgrywać również krajowi dostawcy technologii. Ich rozwiązania dobrze wpisują się w strategie wielochmurowe, łączące potencjał globalnych platform z lokalnym zapleczem i specjalizacją” – dodał Krzyżanowski.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco South Eastern Europe: Spółka, patrząc na backlogi, jest pozytywnie nastawiona wobec IV kwartału br. i całego 2026 r., w którym wyniki wsparte zostaną także spodziewaną lepszą efektywnością kosztową, poinformował prezes Piotr Jeleński.

Asseco Poland: Chce wzmacniać pozycję jednego z europejskich liderów w produkcji oprogramowania. Wśród priorytetów wskazuje własną chmurę obliczeniową, cyberbezpieczeństwo, współpracę z sektorem obronnym i sprytne wykorzystanie AI, poinformował prezes Adam Góral.

Asseco South Eastern Europe: Odnotowało 55,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 53,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Orange Polska: Liczy na powrót do wzrostów w segmencie B2B w ciągu kolejnych 2-3 kwartałów, poinformował CFO Jacek Kunicki.

Grupa InPost: Posiada 12 000 maszyn Paczkomat w Wielkiej Brytanii, a we Francji spółka zależna Grupy InPost Mondial Relay zwiększyła liczbę urządzeń do 9000, podał InPost. Obecnie InPost dysponuje siecią blisko 90 000 punktów OOH w całej Europie.

Orange Polska: Po wynikach III kwartału potwierdziło całoroczną prognozę, która zakłada niski jednocyfrowy wzrost przychodów, niski jednocyfrowy wzrost wskaźnika EBITDAaL oraz 1,8-1,9 mln zł ekonomicznych nakładów inwestycyjnych w 2025 r., podała spółka.

Orange Polska: Odnotowało 228 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 254 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Panattoni: Rozpoczął w Łodzi budowę nowego centrum dystrybucyjnego dla marki Media Expert, a inwestycja, w ramach której powstaną dwie hale o łącznej powierzchni 208 tys. m2 i wartości 500 mln zł, będzie docelowo jednym z największych obiektów magazynowych w kraju, podało Panattoni.

DataWalk: Peter Sofarelli dołączył do DataWalk jako wiceprezes ds. sprzedaży na świecie (VP of Worldwide Sales), co stanowi strategiczny kamień milowy dla spółki, sygnalizując przejście do etapu przyspieszonej komercjalizacji, zadeklarowało DataWalk.

Huawei Technologies Cooperatief: Właściciel 90% udziałów w Huawei Polska jest zaniepokojony zapisami w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i zastrzega sobie możliwość przedłożenia sporu do arbitrażu, wynika z listu firmy skierowanego do premiera, czterech ministrów i Prokuratorii Generalnej RP. Obawy spółki budzą przepisy dotyczące „dostawców wysokiego ryzyka”, które mogą – jej zdaniem – zostać wykorzystywane do wyeliminowania Huawei z kluczowych sektorów polskiego rynku.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za wrzesień br. wyniosły ok. 332 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 25% r/r, podała spółka.

Creotech Instruments: Podpisał porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) z hiszpańską firmą Satlantis, jedną z wiodących europejskich firm technologicznych, specjalizujących się w projektowaniu i produkcji wysokiej rozdzielczości rozwiązań optycznych dla sektora kosmicznego, podał Creotech.

Amazon: Opublikował wyniki corocznego raportu firmy konsultingowej Keystone. Wynika z nich, że Amazon w latach 2012-2024 zainwestował w Polsce ponad 38 mld zł – z czego ponad 8 mld zł tylko w 2024 r. – w infrastrukturę, miejsca pracy, wsparcie polskich MŚP oraz rozwój zaawansowanych technologii. Keystone szacuje, że inwestycje Amazon w Polsce liczone od 2012 r. przyczyniły się do wzrostu krajowego PKB o ponad 27 mld zł, a każda zainwestowana złotówka wygenerowała ok. 1,02 zł wartości dodanej. Wkład w lokalną gospodarkę potwierdza istotne znaczenie naszego kraju jako jednego z kluczowych hubów technologiczno-logistycznych Amazon w Europie.

Scalo: Obecność na amerykańskim rynku stanowi kluczowy element długoterminowej strategii międzynarodowej. Do tej pory Scalo współpracowało z wieloma organizacjami w Teksasie, takimi jak Irving Chamber of Commerce czy Form.io. Współdziałało również z PAIH w Houston i Nowym Jorku. Klientami spółki IT były przede wszystkim firmy należące do lokalnej społeczności biznesowej w Austin czy Dallas Metroplex. Celem na najbliższy czas jest umocnienie pozycji Scalo w Teksasie. Firma obecna jest za oceanem od trzech lat. W tym czasie zrealizowała kilkanaście projektów z takich obszarów jak przebudowa architektury aplikacji, optymalizacja UX, projektowanie aplikacji mobilnych, migracja do chmury czy doradztwo w zakresie procesu wytwarzania oprogramowania.

Thorium Space: Rada nadzorcza powołała Piotra Mierzejewskiego na stanowisko prezesa zarządu oraz Andrzeja Dyngosza na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Comarch: Ogłosił nowe kierunki rozwoju produktów ERP. Najistotniejsze będą trzy obszary: mocniejsza inwestycja w chmurę, nacisk na wspomniane interfejsy webowe oraz wdrożenia nowych modułów AI. „Budujemy ekosystem, który będzie jeszcze bardziej intuicyjny i dostępny z każdego miejsca na świecie. Inwestycja w chmurę daje naszym partnerom skalowalność, nowoczesne interfejsy webowe zapewniają komfort pracy, a sztuczna inteligencja staje się inteligentnym doradcą, który automatyzuje procesy i podpowiada najlepsze decyzje” – podkreśla Zbigniew Rymarczyk z Comarch.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Immersion Games: Podpisało warunkową umowę inwestycyjną z funduszem Hanover Square oraz doradcą transakcyjnym Alpha Blue Ocean, podała spółka. Umowa dotyczy finansowania o łącznej wartości przekraczającej 500 mln zł. Zgodnie z jej warunkami inwestor obejmie akcje spółki o wartości 4 mln zł oraz obligacje zamienne o łącznej wartości do 502 mln zł.

Comarch: Podpisał warunkową umowę z CGI ISMC (Polska), spółką zależną CGI, dotyczącą sprzedaży spółki Comarch Polska, która po finalizacji transakcji będzie obejmować segment działalności Comarchu odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie systemów IT dla sektora publicznego, podał Comarch. Uzasadnił decyzję o sprzedaży segmentu chęcią uproszczenia portfela, co pozwoli skoncentrować się na strategicznych liniach biznesowych i przyspieszyć inwestycje w obszary o największym potencjale.

Spyrosoft: Nabył wszystkie akcje amerykańskiej spółki Carimus LLC z siedzibą w Karolinie Północnej, podała spółka. Łączna cena obejmuje kwotę ok. 2 mln USD powiększoną o korektę kapitału obrotowego, dodatkowe odroczone płatności gotówkowe oraz dodatkowe odroczone wynagrodzenie. Carimus to powstała w 2013 roku firma specjalizująca się w tworzeniu aplikacji i doradztwie technologicznym na dużą skalę „dla jednych z najbardziej wpływowych marek na świecie” – podkreślono.

Veeam: Ogłosił zawarcie ostatecznej umowy przejęcia firmy Securiti AI. Wartość transakcji wynosi 1,725 mld USD. Securiti AI jest uznawana za jednego z liderów w obszarach DSPM, zarządzania dostępem do danych, bezpieczeństwa AI i ochrony prywatności. Dzięki akwizycji firma Veeam eliminuje problem zarządzania rozproszonymi danymi znajdującymi się w aplikacjach, chmurze, środowiskach SaaS, na punktach końcowych i w kopiach zapasowych. Po sfinalizowaniu transakcji Rehan Jalil – obecny CEO Securiti AI – dołączy do Veeam, obejmując stanowisko prezesa ds. bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

Unified Factory: Sąd wydał postanowienie w sprawie otwarcia postępowania o zmianę układu zawartego 14 maja 2020 roku w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W uzasadnieniu sąd wskazał, że dłużnik do tej pory nie uchylał się od płatności i wykonywał układ przez ponad 3 lata. Jednak w aktualnej sytuacji nie jest wstanie wykonać układu w pierwotnym brzmieniu. Mimo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się spółka, sąd dostrzega, że w dalszym ciągu zachowuje ona bardzo duży potencjał gospodarczy. Ponadto, zdaniem sądu, otwarcie postępowania jest zasadne z uwagi na istniejącą możliwość odzyskania przez spółkę pieniędzy z tytułu nadwyżki podatku. Zdaniem sądu wierzyciele powinni rozważyć propozycję nadzorcy o zmianę układu.

Simpact Ventures: Pierwszy w Polsce fundusz venture capital oparty na idei impact investing zainwestował w Cyber360 – firmę specjalizującą się w kompleksowej ochronie cybernetycznej dla sektora MŚP i instytucji publicznych. Pozyskane finansowanie spółka przeznaczy na dalszy rozwój technologii oraz zwiększenie skali działalności.

Mooveno: Ogłosiło wejście na rynek benefitów pracowniczych z nową usługą Mooveno.City. Jednocześnie firma poinformowała o przejęciu startupu MOBU Mobility Solutions, rozwijającego technologie integracji transportu miejskiego w modelu MaaS (Mobility as a Service).

Formative: Fundusz, reprezentowany przez Pawła Dobosza, zainwestuje 2 mln zł w spółkę Wills Innovation. Środki zostaną przeznaczone na zbudowanie narzędzia mar-tech Oria AI, platformy bazującej na modelach językowych oraz technologiach rozpoznawania obrazu i analizy mowy, która umożliwi precyzyjną ewaluację aktywności influencerów i ich odbiorców w mediach społecznościowych.

CDA: Otrzymało decyzję KNF zezwalającą na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Noctiluca: Zawarła umowę typu material transfer agreement z japońskim producentem małych i średnich wyświetlaczy OLED, ze szczególnym naciskiem na technologię PMOLED, zarówno w rozwiązaniach katalogowych, jak i niestandardowych (m.in. przezroczyste, ultracienkie czy specjalne kształty) wykorzystywanych w wearables, elektronice, AGD oraz automotive. Podpisanie tej umowy otwiera przed spółką potencjalną ścieżkę do komercjalizacji swoich materiałów OLED w urządzeniach PMOLED japońskiego producenta, podała Noctiluca.

QNA Technology: Rozpoczęła pracę nad nanokryształami domieszkowanego tlenku cynku (ZnO), podała spółka. To materiał komplementarny do niebieskich kropek kwantowych w wyświetlaczach tworzonych w technologii QDEL. Prace mają zostać sfinansowane z emisji do 500 tys. nowych akcji spółki.

Scanway: Podpisał umowę z Creotech Instruments, która precyzuje warunki współpracy spółek w ramach projektu CAMILA i na mocy której Scanway dostarczy do Creotech – generalnego wykonawcy projektu – dwa teleskopy optyczne do obserwacji Ziemi, podał Scanway. Wartość umowy to ok. 3,55 mln euro i jest ona podzielona na dwie fazy.

MediSensonic: Spółka zaprezentowała projekt Protektor – system detekcji i neutralizacji zagrożeń z powietrza, oparty na innowacyjnych rozwiązaniach mikrofalowych i radarowych. „Protektor to odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie obrony antydronowej i ochrony infrastruktury. System łączy wiedzę i doświadczenie Wojskowej Akademii Technicznej oraz know-how technologiczny MediSensonic, implementowany wcześniej w projektach med-tech z obszaru urządzeń do detekcji mikrofalowej i pomiaru wskaźników, takich jak poziom cukru czy ciśnienie krwi. Dzięki temu jesteśmy dziś w stanie rozwijać bardzo precyzyjne, skalowalne i odporne na zakłócenia urządzenia, które sprawdzą się zarówno w gabinecie lekarza, jak i na polu walki. Naszym celem jest budowa polskiej technologii, która realnie zwiększy bezpieczeństwo – zarówno w czasie wojny, jak i pokoju” – powiedział prezes Robert Gromada, cytowany w komunikacie.

MC: Po raz pierwszy w historii młodzi innowatorzy z całego kraju połączą siły, by w zaledwie 24 godziny stworzyć i zaprezentować rozwiązania, które mogą realnie usprawnić działanie administracji publicznej. Ruszają zapisy do pierwszej edycji ogólnopolskiego hackathonu wdrożeniowego HackNation 2025.

MC: Aplikacja mObywatel została wyróżniona tytułem „Wpływowy game changer” w konkursie Wpływowi 2025, organizowanym przez portal Wirtualnemedia.pl. To wyróżnienie dla projektów, które realnie zmieniają cyfrową rzeczywistość. Nagrodę – przyznaną za imponujący rozwój, rosnące znaczenie i ponad 10 milionów użytkowników – odebrał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podczas gali finałowej.

FlixBus i KOLEO: Rozpoczęły strategiczną współpracę. Od 23 października 2025 roku połączenia FlixBusa są dostępne bezpośrednio na platformie KOLEO. W jednej aplikacji dostępna jest teraz oferta krajowych przewoźników kolejowych oraz ponad 500 przystanków FlixBusa w Polsce i Europie.

e-Doręczenia: Od 1 stycznia 2026 roku rozpocznie się nowy etap cyfrowej komunikacji w administracji publicznej. Zakończenie okresu przejściowego dla podmiotów publicznych w e-Doręczeniach oznacza obowiązek stosowania tego systemu jako podstawowego kanału doręczania korespondencji do obywateli i firm. To symboliczny koniec papierowych awizo i początek jednolitego cyfrowego standardu komunikacji w urzędach.

Klarna: Udostępniła polskim użytkownikom aplikacji Booksy opcję „Zapłać za 30 dni” oraz „Zapłać w 3 ratach 0%”. Płatności te zostaną zrealizowane za pośrednictwem systemu Booksy Pay, od niedawna zintegrowanego z platformą. W niedalekiej przyszłości usługa będzie także dostępna dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych.

Grupa Solita: Wprowadziła platformę Solita FunctionAI – nowe rozwiązanie oparte na dużych modelach językowych (LLM). To rozwiązanie, które umożliwia organizacjom bezpieczne i elastyczne wdrażanie generatywnej sztucznej inteligencji. Z platformy będą mogli korzystać także klienci spółek należących do Grupy Solita, w tym Future Mind.

OLX: Nawiązał współpracę z PayU i wprowadził nową metodę płatności – odroczone płatności BNPL („buy now, pay later”) PayPo – dla kategorii produktowych. Nowa opcja płatności umożliwia użytkownikom kupno produktu teraz i zapłatę do 30 dni później – bez dodatkowych kosztów. Funkcja będzie dostępna zarówno dla produktów nowych, jak i używanych, obejmując m.in. modę, elektronikę oraz asortyment do domu i ogrodu, sportowy czy dla dzieci.

Alior Bank: Rozpoczął udostępnianie klientom biznesowym nowego systemu bankowości internetowej Alior Business oraz aplikacji Alior Business Mobile, które zastępują dotychczasowe rozwiązania BusinessPro i BusinessPro Lite. Nowy system umożliwia sprawne zarządzanie finansami firmowymi, personalizację pulpitu, dostęp do pełnej historii operacji, zestawień i raportów, a także realizację różnego rodzaju przelewów – krajowych, podatkowych oraz zagranicznych. Wraz z nową platformą udostępniono również zintegrowane narzędzia komunikacji z bankiem oraz możliwość obsługi lokat i procesów monitoringu kredytowego w ramach jednego środowiska.

Asseco: ZUS ogłosił kolejny przetarg na utrzymanie systemu IT. Budżet postępowania na rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego wynosi 1,076 mld zł.

Stellantis: Wraz chińską firmą zajmującą się jazdą autonomiczną Pony.ai podpisały umowę na wspólne opracowanie i testowanie pojazdów samojezdnych w Europie.

ASUS: Ogłosił strategiczne partnerstwo z GoPro. Nowa współpraca łączy technologię kamer GoPro z rozwiązaniami ASUS ProArt, oferując twórcom inteligentny, zintegrowany workflow od nagrania po montaż.

Betclic 1. Liga: Wdraża innowacyjne rozwiązanie, które znacząco usprawni codzienną pracę klubowych sztabów szkoleniowych. W ramach projektu wszystkie pierwszoligowe drużyny zyskają dostęp do ujednoliconego systemu kamer taktycznych, opartego na chmurowym ekosystemie IT. To pionierska inicjatywa, która zmieni sposób analizy meczów i podniesie komfort pracy trenerów oraz analityków. Wdrożenie platformy to efekt współpracy Betclic 1. Ligi z polskim startupem Players4Players, szwedzkim dostawcą kamer taktycznych Spiideo oraz globalnym liderem rozwiązań sieciowych i cyberbezpieczeństwa – Cisco.

CEVA Logistics: Globalny lider logistyki 3PL rozpoczyna wieloetapowy proces wdrażania rozwiązań Manhattan Active firmy Manhattan Associates w globalnych operacjach logistyki kontraktowej. To kolejny krok w realizacji programu innowacji CEVA, którego celem jest przyspieszenie wdrażania sztucznej inteligencji, automatyzacji i zwiększenia efektywności procesów magazynowych.

Goodspeed: Rozszerzył obszar dostaw dla producentów cateringów dietetycznych o kolejne 400 miejscowości we wszystkich województwach. W nowych lokalizacjach mieszka łącznie około 600 tysięcy osób, co umożliwi producentom cateringu zwiększyć sprzedaż i obecność w dotychczas nieobsługiwanych regionach. Goodspeed dociera już do blisko 6000 lokalizacji w Polsce, a w kolejnym roku planuje pokryć cały kraj.

Booksy: Wprowadza nową funkcję płatności w aplikacji. Booksy Pay pozwala klientom opłacić usługę bezgotówkowo za pomocą aplikacji przed wizytą, w jej trakcie lub po niej, a także jednym kliknięciem dodać napiwek. Nowa funkcja stanowi ważny krok w kierunku budowania pełnego, zintegrowanego doświadczenia klienta w ekosystemie Booksy. W przyszłym roku będzie ona dostępna również w Stanach Zjednoczonych.

RTV EURO AGD: Otwiera swój kolejny salon w Skierniewicach w Parku Handlowym S1. Nowy punkt sprzedaży to 22. sklep sieci w województwie łódzkim.

Canon: Ogłasza odświeżenie swojej oferty drukarek formatu A4 z serii i-SENSYS. Firma wprowadza na rynek sześć nowych serii urządzeń, które odpowiadają na rosnące potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, pracy zdalnej oraz biur satelitarnych.

OVHcloud: Wprowadza nową architekturę chłodzenia dla swoich centrów danych. OVHcloud Smart Datacenter łączy nowoczesne rozwiązania przemysłowe z funkcjami sztucznej inteligencji, ograniczając zużycie energii i wody oraz umożliwiając centrom danych inteligentne reagowanie na warunki otoczenia. Dzięki tej technologii OVHcloud może zmniejszyć zużycie wody nawet o 30%, a zużycie energii elektrycznej na chłodzenie – nawet o 50%.

Salesforce: Podczas tegorocznej konferencji Dreamforce Salesforce i Google ogłosiły rozszerzenie swojego strategicznego partnerstwa. Nowa integracja Agentforce 360 i Gemini Enterprise wprowadza głębsze połączenie między środowiskami Salesforce Customer 360 i Google Workspace, umożliwiając płynną współpracę ludzi, danych i agentów AI w ramach jednej platformy. To kolejny krok w kierunku przedsiębiorstw napędzanych zintegrowanym ekosystemem sztucznej inteligencji.

MEGOGO: Serwis streamingowy został w Polsce oficjalnym, wyłącznym nadawcą piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki 2025. Będzie transmitował turniej, który odbędzie się w dniach 21 grudnia 2025 r. – 18 stycznia 2026 r.

SD Worx: Dostawca rozwiązań HR po raz kolejny uzyskał tytuł Major Contender (znaczącego gracza) w raporcie Everest Group Multi-process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Services PEAK Matrix 2025.

OLX: We współpracy z PayU wprowadził nową metodę płatności – odroczone płatności BNPL PayPo – dla kategorii produktowych.

Zebra Technologies: Ogłosiła pomyślne wdrożenie nowego, wydajnego rozwiązania do kontroli wizualnej formowania wtryskowego tworzyw sztucznych w produkcji. Rozwiązanie Sentinel Vision 3D LaserScan umożliwia 100-proc. kontrolę na linii produkcyjnej i szybsze wykrywanie wad dzięki zastosowaniu czujników 3D o wysokiej rozdzielczości z serii AltiZ firmy Zebra oraz oprogramowania VisionCore firmy Sentinel.

DXC Technology: Echo Investment podpisało umowę najmu powierzchni biurowej z firmą DXC Technology. Światowy lider w zakresie kompleksowych usług IT zajmie ponad 3000 m2 w biurowcu powstającym przy ul. Swobodnej 60 w centrum Wrocławia. To jedna z największych transakcji typu pre-let na wrocławskim rynku biurowym w ostatnich latach.

FIXIT, Sell a Service: Rozwijają AI Circularity Radar, czyli polską technologię AI, która potrafi identyfikować powtarzalne wzorce w danych dostarczanych przez serwis i na ich podstawie tworzyć rekomendacje projektowe.

motorola: W obliczu premiery 5 listopada, kiedy zaprezentowany zostanie najnowszy smartfon klasy premium, proucent ujawnia jego kolejne cechy. Podawał już informacje o baterii krzemowo-węglowej (4800 mAh z ładowaniem 68 W), a także o smukłej obudowie (5,99 mm grubości i 159 g wagi), z ramką wykonaną z aluminium klasy lotniczej. Teraz dodał, że w smartfonie zastosowano procesor Snapdragon 7 Gen 4, zaawansowane opcje AI, do 5 GB RAM z technologią RAM Boost i do 55 GB pamięci.

Źródło: ISBnews