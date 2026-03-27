Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 23-27 marca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Technologie: Dług technologiczny i cyberbezpieczeństwo to obecnie jedne z najważniejszych wyzwań dla polskiej gospodarki. Jak wynika z danych PwC i Microsoft, polskie firmy i instytucje zmagają się ze znaczącym niedoinwestowaniem technologicznym, co w obliczu rosnących zagrożeń geopolitycznych staje się kwestią krytyczną. Sytuacja infrastruktury IT w Polsce wymaga pilnej interwencji. Ponad 50% firm w Polsce posiada przestarzałe systemy IT, a aż 65% z nich zmaga się z błędnymi konfiguracjami oraz brakiem regularnych aktualizacji. Z uwagi na to, że w Polsce ma miejsce około 2000 cyberataków dziennie, a kraj ten znajduje się na 3. miejscu w Europie jako cel grup hakerskich sponsorowanych przez obce państwa (tuż za Ukrainą i Wielką Brytanią), opieranie się na przestarzałej infrastrukturze jest niezwykle niebezpieczne. Oszacowanie dokładnej kwoty narodowego długu technologicznego jest trudne, jednak wykorzystując jako punkt odniesienia lukę w inwestycjach w badania i rozwój (R&D) względem Unii Europejskiej, eksperci wyliczyli ogromne potrzeby finansowe. „Luka na pokrycie długu technologicznego wynosi nawet ok. 24-25 mld zł rocznie i obrazuje skalę technologicznego niedoinwestowania” – zaznaczył Mariusz Chudy, partner PwC.

Patenty: Polska zajmuje 12. miejsce w Unii Europejskiej pod względem zgłoszeń wynalazków do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). W 2025 r. polscy innowatorzy złożyli 621 wniosków patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego, co pokazuje, że dotychczasowy trend wzrostowy wyhamowywał, ale mimo to Polska znajduje się w TOP 30 państw, z których podchodzą wnioski składane do EPO. W porównaniu do 2016 r. liczba wniosków patentowych z Polski jest wyższa o 58%. Najwięcej polskich wniosków patentowych dotyczyło branży farmaceutycznej. Rodzime uczelnie stanowiły połowę wiodących wnioskodawców do EPO. Odsetek wynalazczyń w Polsce jest wyższy od średniej europejskiej i wynosi 35%. W sumie EPO otrzymał 201 974 wniosków patentowych, co potwierdza konkurencyjność Europy jako globalnego centrum technologicznego.

Patenty: Spadek liczby zgłoszeń patentowych w najnowszym raporcie Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) może budzić niepokój, ale nie powinien być interpretowany wyłącznie jako sygnał słabnącej innowacyjności gospodarki. W praktyce takie wahania często odzwierciedlają szerszy kontekst makroekonomiczny – m.in. spowolnienie inwestycji, wyższe koszty finansowania czy większą ostrożność firm w podejmowaniu ryzyka technologicznego, ocenia Łukasz Radosz, dyrektor zarządzający Euro-Funding Polska. „Warto zwrócić uwagę, że proces patentowania jest kosztowny i długotrwały, dlatego przedsiębiorstwa w okresach niepewności częściej koncentrują się na optymalizacji portfela innowacji zamiast zwiększania liczby zgłoszeń. Spadek może więc oznaczać selekcję bardziej jakościowych projektów, a nie realny regres technologiczny” – dodał Radosz.

AI: F5 zwraca uwagę, że rosnąca rola modeli AI jako źródła rekomendacji produktów i usług sprzyja rozwojowi AI Optimization (AIO), czyli działań zwiększających widoczność marek w odpowiedziach generowanych przez modele językowe. Jednocześnie pojawia się ryzyko AI recommendation poisoning – prób wpływania na to, jakie źródła lub produkty AI wskazuje w odpowiedziach, np. poprzez odpowiednio przygotowane treści lub ukryte instrukcje w narzędziach typu „summarize with AI”. Może to ograniczać transparentność rekomendacji i utrudniać użytkownikom świadomą ocenę dostępnych opcji.

Edukacja: Blisko 976 mln zł przeznaczono na rozwój Klubów Rozwoju Cyfrowego w Polsce. W gminach w całej Polsce ma powstać 2066 Klubów Rozwoju Cyfrowego dla dorosłych. Ruszył konkurs, który ma zapewnić mieszkańcom stały dostęp do praktycznej nauki korzystania z nowych technologii, e-zdrowia i e-administracji – szczególnie tam, gdzie takie wsparcie jest dziś ograniczone, podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Cyberbezpieczeństwo: 88% firm szkoli pracowników w tym zakresie, ale tylko 40% uważa, że ich personel jest faktycznie przygotowany na ataki wykorzystujące sztuczną inteligencję, wynika z raportu firmy Fortinet. Dla 41% podmiotów impulsem do szkolenia kadry były wcześniejsze incydenty naruszenia bezpieczeństwa lub głośne ataki w branży; 53% przedsiębiorstw uczy pracowników właściwego korzystania z rozwiązań GenAI; 2 na 3 firmy odnotowały spadek liczby incydentów bezpieczeństwa po wdrożeniu inicjatyw edukacyjnych; zaledwie w 6% organizacji wszyscy pracownicy ukończyli szkolenia.

IT: Sektor outsourcingu IT w Polsce odnotował w 2025 roku 122-proc. wzrost liczby opublikowanych ofert pracy względem roku poprzedniego i rekordowy popyt w I kwartale 2026 roku. Liczba aplikacji rośnie jednak pięciokrotnie wolniej niż liczba ogłoszeń, odsłaniając strukturalny niedobór specjalistów w kluczowych technologiach. To główny wniosek raportu branżowego przygotowanego przez portal justjoin.it „Trendy rekrutacyjne w sektorze: Outsourcing IT”.

AI: W codziennej pracy z narzędzi AI korzysta 14% Polaków, jednak w podatnej na innowacje branży IT ten odsetek sięga 68%. Z danych No Fluff Jobs na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze IT wynika, że 88% specjalistów wysoko ocenia przydatność narzędzi AI w swojej pracy, chociaż tylko 2% ma do nich pełne zaufanie; badani najczęściej obawiają się zanieczyszczenia kodu przez AI (60% odpowiedzi) lub wycieku przekazywanych jej danych (59%); najczęstsze wykorzystania AI to: szukanie rozwiązań problemów (77% odpowiedzi), pisanie kodu (60%), dokumentacja (54%), szukanie nowych koncepcji lub technologii (53%); zastąpienia przez sztuczną inteligencję obawia się co 3. specjalista z branży IT.

Ministerstwo Cyfryzacji: Blisko 74 mln zł trafi do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z województwa mazowieckiego, by wzmocnić cyberbezpieczeństwo systemów wodociągowych. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy pozwolą kompleksowo podnieść poziom bezpieczeństwa sektora wodno-kanalizacyjnego. Działania obejmą modernizację systemów IT i OT, wdrożenie nowoczesnych zabezpieczeń, uporządkowanie procesów i procedur oraz rozwój kompetencji pracowników – co bezpośrednio przełoży się na stabilność dostaw wody i odporność na cyberzagrożenia.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

ATM Grupa: Rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,27 zł na jedną akcję, podała spółka.

Grupa AB: Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy AB zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2024/2025 w ogólnej kwocie 104,41 mln zł, co stanowi 6,45 zł na jedną akcję, podała spółka. Ogólna kwota dywidendy zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na akcję oraz liczby akcji własnych, które to akcje będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy. Wypłatą dywidendy objętych jest 16 187 644 sztuk akcji, z zastrzeżeniem, że dywidendą nie zostaną objęte akcje własne będące w posiadaniu emitenta w dniu dywidendy (skup akcji własnych). Dzień dywidendy został ustalony na 10 kwietnia, a wypłata dywidendy nastąpi 17 kwietnia 2026 roku.

XTB: Kontynuuje aktywne działania mające na celu wzmacnianie pozycji na swoim strategicznym rynku francuskim, gdzie dynamika wzrostu liczby klientów brokera sięgnęła 50% r/r na koniec 2025 roku, podała spółka.

XTB: Zarekomendowało przeznaczenie na dywidendę 478,51 mln zł z zysku netto za 2025 r., wynoszącego 638,89 mln zł, tj. po 4,07 zł na jedną akcję. Pozostałą kwotę postanowiono przeznaczyć na kapitał rezerwowy, podała spółka. Zaproponowany dzień dywidendy to 15 czerwca 2026 roku, a ‎termin wypłaty dywidendy – 24 czerwca 2026 roku.

Asbis Enterprises: Odnotował 60,64 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 54,44 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa IQFM: Chce jeszcze wzmocnić kanał digital, po akwizycji firmy badawczej ABR Sesta, i rozważa wejście na warszawską giełdę, poinformował ISBtech właściciel grupy Krzysztof Kulesza. W 2026 r. chce zbliżyć się do łącznie 100 mln zł przychodów. „Rozważaliśmy wejście na giełdę jeszcze przed rozmowami z właścicielem ABR Sesta i debiut jest na pewno dla nas tematem na przyszłość, zwłaszcza że budujemy grupę marketingową, która ma obsługiwać retail stacjonarny i online w skali międzynarodowej. Chcemy w tym roku zintegrować się z ABR Sesta i rozwinąć obszar usług dla e-commerce. Kanał cyfrowy to jeden z głównych priorytetów rozwojowych naszych obecnych klientów. Pozwoli to równocześnie zabezpieczyć zasoby do zbudowania większego organizmu zdolnego do wyjścia na rynki zagraniczne. Nie wykluczamy kolejnej akwizycji, właśnie w obszarze kompetencji digital” – powiedział Kulesza w rozmowie z ISBtech.

Grupa WP: Zdolność Grupy WP do obsługi zadłużenia nie jest zagrożona i chociaż bazowy scenariusz spadku dźwigni finansowej zmienił się – obecnie grupa spodziewa się stabilizacji lub bardzo delikatnego wzrostu wskaźnika zadłużenia – to grupa będzie walczyć o odlewarowanie, poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa na razie nie spodziewa się kolejnych akwizycji w segmencie turystyki, po przejęciu w ub.r. Invia Group SE od European Bridge Travel. Ma za to zamiar kontynuować inwestycje w obszar reklamowo-subskrypcyjny.

Grupa WP: Spodziewa się w kwietniu decyzji niemieckiego regulatora w sprawie sprzedaży platformy Fluege.de, poinformował prezes WP Holding Jacek Świderski.

Allegro: Planuje, by jego automaty paczkowe nowej generacji – zasilane panelami fotowoltaicznymi – stanowiły istotną część spośród 3500-4000 nowych One Boxów zainstalowanych w tym roku, traktując je jako ważny element dalszego rozwoju sieci Allegro Delivery, podała spółka. Mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Poznania już mogą zamawiać i odbierać przesyłki z pierwszych 15 automatów paczkowych, które platforma testowała od grudnia.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: Sprawdzi stan gotowości nowego systemu transakcyjnego WATS do wdrożenia pod koniec kwietnia br., poinformował prezes Tomasz Bardziłowski. Obecny harmonogram zakłada jego uruchomienie jeszcze w I półroczu.

Asbis Enterprises: Rada dyrektorów Asbis Enterprises podjęła decyzję o zarekomendowaniu zbliżającemu się zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę finalnej dywidendy z zysków za 2025 r. w wysokości 0,35 USD na akcję. Oznacza to, że łącznie z dywidendą zaliczkową wypłaconą w listopadzie ubiegłego roku, wysokość dywidendy z zysków za 2025 r. może wynieść 0,55 USD na akcję. W sumie spółka może wypłacić inwestorom ponad 30,5 mln USD, podał Asbis.

Kino Polska TV: Miało 79,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 66,72 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Grupa Play: Odnotowała 975 mln zł skonsolidowanej EBITDAaL w IV kw. 2025 r. (wzrost o 1% r/r), przy 2,75 mld zł całkowitych przychodów (wzrost o 5,5%), podała spółka. Liczba aktywnych klientów mobilnych na koniec grudnia wyniosła 13,5 mln i wzrosła o 173 tys. (+1,3% r/r). Z tej grupy 9,85 mln stanowili klienci abonamentowi.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: Planuje produkcyjne uruchomienie nowego systemu transakcyjnego WATS i przyjęcie strategii wykorzystania sztucznej inteligencji w swojej grupie kapitałowej w tym roku, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: Spodziewa się, że 2026 r. przyniesie ożywienie w obszarze IPO i kontynuację wysokiej aktywności na rynku wtórnym, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski. Spółka zamierza rozwijać rozwiązania oparte na AI.

ATM Studio: Spółka zależna ATM Grupy zawarła z Bankiem Pekao umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 45 mln zł, przeznaczonego na finansowanie budowy hali zdjęciowej i produkcyjnej. Kredyt może zostać wykorzystany do 31 grudnia 2027 r., podała ATM Grupa.

Poczta Polska: Rozpoczęła realizację projektu modernizacyjnego w obszarze infrastruktury IT i planuje zakup do 25 tys. zestawów komputerowych wraz z osprzętem, podała spółka. Inwestycja o wartości ponad 100 mln zł ma znacząco poprawić efektywność operacyjną, bezpieczeństwo oraz komfort pracy.

Allegro: Ogłosiło nową strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2026-2030, w której cele społeczne i środowiskowe mają być nieodzownym silnikiem budowania wartości rynkowej Grupy, podała spółka. Jednym z celów do 2030 r. jest osiągnięcie 7 mld zł GMV (łączna wartość sprzedaży na platformie) z produktów z drugiej ręki i odnowionych. Ponadto przewidywana jest redukcja emisji własnych o 43% (względem 2024 r), a udział kobiet w wyższej kadrze zarządzającej ma wzrosnąć do 33%.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za luty br. wyniosły ok. 427 mln USD, co oznacza wzrost o 72% r/r, podała spółka. Były to najwyższe w historii spółki miesięczne lutowe skonsolidowane przychody.

EKIPA Holding: Grupa kapitałowa osiągnęła rekordowe skonsolidowane przychody na poziomie 83,99 mln zł, notując wzrost o 13% r/r. Zrealizowano projekt T5M3 oraz uruchomiono nowe linie biznesowe, co przełożyło się na wyższe koszty. W tym okresie wynik EBITDA wyniósł 9,09 mln zł wobec 14,48 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,38 mln zł wobec 8,51 mln zł, a zatem był mniejszy o 60% r/r. „2025 to był dla nas naprawdę mocny rok. Szczególnie dumny jestem z filmu '100 dni do matury’. Sukces naszego debiutu kinowego pokazał, że jesteśmy w stanie realnie konkurować w branży filmowej – a w perspektywie kolejnych projektów, w tym animacji, może to stać się dla nas segmentem równie istotnym jak działalność influencerska. Równolegle kolejna edycja formatu Twoje 5 Minut udowadnia, że mimo ogromnej konkurencji wciąż potrafimy skutecznie kreować nowych twórców i budować trwałą wartość w obszarze influencerskim. To pokazuje stabilność naszego modelu biznesowego – opartą nie na jednorazowych sukcesach, ale na powtarzalnym, zaplanowanym procesie” – powiedział prezes Łukasz Wojtyca.

Krotoski Electromobility (Grupa Krotoski): Salon marki BYD w Sosnowcu został oficjalnie otwarty. „Otwarcie kolejnego punktu jest strategiczną decyzją Grupy Krotoski. Naszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz dostępności do pełnego spektrum nowoczesnych rozwiązań motoryzacyjnych dla mieszkańców Sosnowca i całego regionu. Elektromobilność jest kierunkiem, w którym powinniśmy iść, udostępniając nasze rozwiązania coraz większej liczbie klientów” – podkreślił dyrektor marketingu Grupy Paweł Matwiejczuk.

Komputronik Biznes: Uruchamia strategiczne partnerstwo z WEBCON – liderem rynku automatyzacji procesów biznesowych w Polsce. Współpraca jest elementem nowej strategii spółki, zakładającej rozwój w kierunku kompleksowego wsparcia transformacji cyfrowej firm z sektora średnich przedsiębiorstw.

Cyber360, PKF Polska: Nawiązały współpracę w celu kompleksowego wsparcia przedsiębiorstw w dostosowaniu się do nowych wymogów regulacyjnych. W ramach współpracy Cyber360 i PKF Polska łączą kompetencje technologiczne oraz doradcze. Celem jest zapewnienie klientom spójnego wsparcia – od analizy ryzyka i audytów zgodności, przez wdrożenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, po stały monitoring środowiska IT oraz reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

Trend Micro: Firma ogłosiła zmianę, która dobrze oddaje kierunek, w jakim zmierza cała branża: dział enterprise firmy będzie działał pod nową nazwą TrendAI. To odpowiedź na rosnącą rolę sztucznej inteligencji w codziennym funkcjonowaniu organizacji i potrzebę zapewnienia jej realnego, a nie tylko deklaratywnego bezpieczeństwa.

BTCS: Awansował na 88. miejsce w globalnym zestawieniu Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies publikowanym przez BitcoinTreasuries.net. To wyróżnienie jest efektem konsekwentnej i dynamicznej realizacji strategii rozwoju opartej na modelu aktywnego skarbca (Active Treasury). Obecnie spółka posiada 199 bitcoinów (BTC) i planuje kolejne działania ukierunkowane na zwiększanie wartości dla akcjonariuszy oraz budowę pozycji największej spółki typu DATCO w Europie.

Huawei CBG Polska: Jak wynika z najnowszego badania firmy, niemal 4 na 10 Polaków (39%) źle znosi wiosenną zmianę czasu. Najczęściej objawia się to problemami z przestawieniem godzin snu (44%), sennością w ciągu dnia i gorszym samopoczuciem (po 34%). Co więcej, u ponad połowy osób negatywnie znoszących zmianę czasu (53%) powrót organizmu do równowagi trwa dłużej niż tydzień. Choć dla znacznej części z nas okres ten pozostaje neutralny (42%) lub ma wręcz pozytywny wpływ (19%) na funkcjonowanie organizmu, wyniki społecznej debaty są jednoznaczne – 61% Polaków opowiada się za całkowitym zniesieniem sezonowej zmiany czasu.

GAMING

Cherrypick Games: Zarząd Cherrypick Games podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Przyczyną jest utrata zdolności do terminowego regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Ten Square Games: Pracuje nad dwoma niezapowiedzianymi jeszcze produktami gamingowymi, poinformował prezes Andrzej Ilczuk. Jednocześnie flagowe tytuły studia – „Fishing Clash” i „Hunting Clash” – mają generować bardzo wysokie przepływy w kolejnych 5-10 latach.

Ten Square Games: Traktuje 2026 r. jako nowy etap rozwoju, w którym główną ambicją jest wzrost, poinformował prezes Andrzej Ilczuk. Spółka planuje m.in. premierę „Medal Hunter” i pracuje nad kolejnymi koncepcjami nowych produktów.

Ten Square Games: Akcjonariusze Ten Square Games zdecydują 21 kwietnia o wypłacie 10 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Drago entertainment: Zaprezentowało na platformie Steam kartę darmowego prologu swojej nadchodzącej produkcji – „Roadhouse Simulator”. Jego premiera odbędzie się w II kw. br., podała spółka. „Roadhouse Simulator Prologue” zostanie udostępniony graczom jeszcze przed premierą pełnej wersji gry „Airport Contraband”, kolejnego tytułu z portfolio gier, które wydane zostaną w 2026 roku.

Huuuge: Odnotowało 73,1 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 65,35 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto wyniósł 76,48 mln USD wobec 72,34 mln USD rok wcześniej.

Bloober Team: NWZ, które miało decydować o programie motywacyjnym z celami wynikowymi (ESOP) zostało przerwane do dnia 17 kwietnia.

Huuuge, Inc.: Maciej Hebda został powołany na stanowisko dyrektora finansowego (Chief Financial Officer) ze skutkiem na dzień 1 kwietnia, podała spółka. Nadal będzie pełnił również funkcję skarbnika.

Garage Monkeys, Play2Chill: Ogłosiły, że 27 kwietnia zaprezentują na Steam darmowy prolog do gry „Car Rental Simulator”. Gra jest częścią uniwersum hitu od Garage Monkeys „Car Dealer Simulator”, którego sprzedaż przekroczyła 470 tys. kopii. Producentem „Car Rental Simulator” jest Play2Chill, a wydawcą i właścicielem IP gry Garage Monkeys. Premiera pełnej wersji gry planowana jest na III kwartał bieżącego roku. „Garage Monkeys specjalizuje się w symulatorach motoryzacyjnych i tworzy własne uniwersum wokół gry 'Car Dealer Simulator’, która cieszy się dużym zainteresowaniem graczy. W ciągu 10 miesięcy od premiery sprzedaliśmy ponad 470 tys. kopii, nie przekraczając 20% dyskonta od ceny podstawowej 19,99 USD. Gra jest obecna na Steam i Steamdeck, Nvidii, Green Man Gaming, Playstation 4 i 5 oraz Xbox Store. Zespoły wewnętrzne Garage Monkeys oraz partnerzy zewnętrzni rozbudowują grę podstawową oraz uniwersum 'Car Dealer Simulator’. 27 kwietnia br. wydamy we współpracy z Play2Chill darmowy prolog do 'Car Rental Simulator'” – powiedział prezes Garage Monkeys Przemysław Zieliński.

DRAGO entertainment: Zaprezentował na platformie Steam kartę darmowego prologu swojej nadchodzącej produkcji – „Roadhouse Simulator”. Premiera odbędzie się w II kwartale br.

No Gravity Games: „Retro Drive: Revamped” pojawił się na Steam, PS4/PS5 i Xbox.

RedDeer.Games: „Eko and The Bewitched Lands” pojawi się na Nintendo Switch.

Games Incubator: „Zoo Simulator” został udostępniony na Xbox Series X|S. Przygotowywane są playtesty „Ship Graveyard Simulator 3”.

Drageus Games: Premiera gry „Spire Blast” na konsolę Xbox została ustalona na 13 kwietnia

President Studio: Duży update kontentowy „Crime Scene Cleaner Act 2” został udostępniony na Steam.

PlayWay: „Ore Factory Squad: Demo” zostało udostępnione.

CreativeForge Games: Wykonał odpis aktualizacyjny wartości gier wyprodukowanych oraz będących w produkcji o całkowitej wartości 1 978 624,12 zł, co zostanie ujęte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2025 w pozostałych kosztach operacyjnych w pozycji „Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”, a tym samym wpłynie na wysokość wykazanego wyniku finansowego oraz wartość zapasów.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Scanway: Zadebiutował – po ponad dwóch latach obecności na alternatywnym rynku obrotu NewConnect – na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, a kurs akcji na otwarciu wyniósł 340 zł, co oznacza wzrost o 2,1%.

Vigo Photonics: Oczekuje, że akwizycja amerykańskiej spółki InfraRed Associates pozwoli na mocniejsze wejście na rynek defence w USA, poinformował prezes Adam Piotrowski. Widzi ponadto ogromne możliwości cross-sellingu między spółkami i szansę na skalowanie biznesu za oceanem przy obniżeniu kosztów.

Scanway: Nie wyklucza przejęć, ponieważ szybkie zdobycie jak największej części rynku jest obecnie jego najważniejszym celem, poinformował prezes Jędrzej Kowalewski.

Vigo Photonics: Nabyło aktywa amerykańskiej spółki InfraRed Associates – konkurenta specjalizującego się w produkcji detektorów podczerwieni, podała spółka. Transakcja o wartości 8,4 mln USD stanowi kluczowy element strategii ekspansji geograficznej i umacniania pozycji Vigo w sektorze high-tech, podkreślono. Aktywa spółki zostały nabyte przez amerykańską filię Vigo Photonics – Vigo Photonics Corp.

Asseco Poland: Dokonało wstępnego oszacowania wpływu transakcji sprzedaży akcji spółki Sapiens na zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na ok. 499 mln zł, podała spółka. Wynik związany z powyższą transakcją, wraz z wynikiem operacyjnym Grupy Sapiens, zostanie zaprezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2025 r. w pozycji działalności zaniechanej, podano również.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Google: Uruchamia europejską inicjatywę z zakresu sztucznej inteligencji (AI), przeznaczając 30 mln USD na szkolenia pracowników i przedsiębiorców, podał koncern.

NASK: Uruchomił pierwszy superkomputer do obliczeń AI, podało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Wart 30 mln zł projekt to inwestycja w zdolność do prowadzenia badań, tworzenia własnych narzędzi i rozwijania technologii, które odpowiadają na konkretne potrzeby państwa i obywateli, podkreślił resort.

Holcim Polska: Rozpoczął budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Cementowni Kujawy, podała spółka. Inwestycja, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), wzmocni potencjał badawczy firmy i stanie się jednym z najważniejszych ośrodków rozwoju technologii budowlanych w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach naboru Ścieżka SMART projekt otrzymał ponad 13 mln zł dofinansowania UE, a jego całkowita wartość wynosi niemal 35 mln zł.

Dell Technologies: Zaprezentował nową odsłonę swojego portfolio komputerów komercyjnych, odpowiadając na potrzeby nowoczesnych środowisk pracy – od biur hybrydowych po mobilnych profesjonalistów. Nowa linia łączy elegancki design, wysoką wydajność oraz funkcje AI działające bezpośrednio na urządzeniu. Wśród najważniejszych nowości znalazły się: nowa generacja laptopów Dell Pro; nowe monitory Dell Pro P; nowe akcesoria Dell Pro.

TikTok: Ogłasza nową generację wysokozasięgowych rozwiązań reklamowych, które zmieniają sposób obecności marek na platformie. Wśród nowych formatów dla reklamodawców znalazły się: Logo Takeover – format, który pozwala markom „przejąć” moment otwarcia aplikacji. Oznacza to, że od teraz logo wybranej marki będzie pojawiać się niemal jednocześnie z logiem TikToka podczas otwierania aplikacji; prime time – sekwencyjny format umożliwiający emisję trzech reklam w 15 minut w feedzie „Dla Ciebie”; TopReach – rozwiązanie łączące TopView i TopFeed dla maksymalnego zasięgu kampanii. Ponadto TikTok udostępnił w Polsce TikTok Pulse – nowy format reklamowy, który pozwala markom pojawiać się obok najpopularniejszych treści na platformie, a więc tam, gdzie zaangażowanie użytkowników jest największe.

Check Point: Zaprezentował architekturę zabezpieczeń dla tzw. AI Factory – kompleksowy model ochrony infrastruktury AI „od sprzętu po zapytanie do modelu”. Kluczowa zmiana polega na odejściu od podejścia reaktywnego. Zamiast wykrywać incydenty po fakcie, systemy bezpieczeństwa mają być projektowane równolegle z infrastrukturą – zgodnie z zasadą „secure by design”. Na podstawie kontroli ruchu sieciowego, aplikacji i modeli językowych rozwiązanie pozwoli ”przewidzieć” zagrożenia i zabezpieczyć na poziomie sprzętowym.

Polsat: Serwis Polsat Box Go we współpracy z WSC Sports, światowym liderem rozwiązań AI w sporcie, wprowadza innowacyjne funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które zmieniają sposób oglądania sportu na żywo. Tryb PRO AI to błyskawicznie generowane skróty z najciekawszymi momentami meczu oraz automatyczne, natychmiastowe powiadomienia wideo na telefon o ważnych akcjach na boisku. Z nowego rozwiązania mogą korzystać wszyscy użytkownicy serwisu podczas popularnych wydarzeń sportowych: Ligi Konferencji UEFA i Ligi Europy UEFA, PlusLigi i Ligi Mistrzów siatkarzy.

Netia: Jako jedyny operator z Polski uzyskała certyfikację Partner Interconnect Google Cloud we Frankfurcie. Ponadto operator rozbudował krajowy peering do Google, realizując wymagania programu Google Verified Peering Provider (VPP).

Farada Group: Podpisała umowę z Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia (WITU) na opracowanie systemu WARTOWNIK – kompleksowego rozwiązania do monitorowania i ochrony obszarów o znaczeniu strategicznym z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Wartość inwestycji Farada Group w realizację projektu wyniesie na tym etapie milion złotych. Jednocześnie spółka otrzymała zaproszenie do udziału w testach poligonowych w Ośrodku Systemów Autonomicznych (OSA) Wojska Polskiego.

Salesforce, NVIDIA: Ogłosiły partnerstwo, którego celem jest wdrażanie wydajnych i efektywnych kosztowo agentów AI bezpośrednio w codziennych procesach biznesowych. Wspólne rozwiązanie łączy Agentforce, Slacka, Data 360 oraz modele NVIDIA Nemotron, umożliwiając firmom budowę agentów działających bezpiecznie także w środowiskach regulowanych i on-premise. Jednym z kluczowych elementów jest model NVIDIA Nemotron 3 Nano, dostępny w Agentforce, z oknem kontekstowym o wielkości 1 mln tokenów. To pozwala agentom analizować rozbudowane dokumenty, długie historie klientów i złożone procesy bez utraty kontekstu.

Uber, Verne, Pony AI: Ogłosiły plany uruchomienia pierwszej w Europie komercyjnej usługi przewozów autonomicznych. Miastem, w którym zadebiutują robotaksówki, jest stolica Chorwacji, Zagrzeb. Ich start zaplanowany jest na najbliższe miesiące.

Freenow by Lyft: Wprowadza na polskim rynku nową usługę Comfort Business – rozwiązanie, które podnosi standard przejazdów taxi i odpowiada na rosnące potrzeby klientów biznesowych. Nowa usługa opiera się na jasno określonych kryteriach jakości (m.in. kierowcy z oceną min. 4,9 oraz auta w większości nie starsze niż 5 lat), a jednocześnie – mimo biznesowego charakteru – dostępna jest dla wszystkich użytkowników aplikacji.

Tachyotec: Globalna ilość cyfrowych informacji rośnie o 25% rocznie, podczas gdy pojemność centrów danych rośnie w dwa razy wolniejszym tempie. Z tego względu dotychczasowe metody przechowywania zasobów okazują się niewystarczające. To może się jednak zmienić dzięki polskiej firmie Tachyotec, która opracowała przełomową technologię zapisu cyfrowego na elastycznej taśmie szklanej. Dzięki jej wytrzymałości umieszczone na niej informacje staną się praktycznie niezniszczalne. Startup otrzymał wsparcie w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – „Startup Booster Poland”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Orange: Światłowód i telewizja z 219 kanałami TV, w tym Eleven Sports, za 0 zł przez 6 miesięcy. Do tego: Netflix, pakiet Polsat Sport Premium lub HBO z serwisem HBO Max nawet na pół roku w prezencie – z takiej oferty można od dziś skorzystać w Orange. W ramach wiosennej promocji dostępny jest także dobrze znany duet: abonament ze smartfonem – w wyjątkowej cenie od 59 zł/mies. A dla przedsiębiorców Orange proponuje Zestawy Dopasowane dla firm i nawet 720 zł + VAT oszczędności na abonamencie. Nowa wiosenna oferta obejmuje Orange Światłowód z prędkością do 1 Gb/s lub wyższą w pakiecie z abonamentem komórkowym, z umową na 24 miesiące (dotyczy nowych klientów światłowodu).

Play: Jako pierwszy uruchamia na Stadionie Narodowym 5G w nowej konfiguracji. Fioletowy operator uruchamia na Stadionie Narodowym w Warszawie najnowszą konfigurację stacji bazowych w technologii 5G w paśmie C-band 3500 MHz, zapewniając kibicom jeszcze lepszą jakość rozmów i transmisji danych. Ponadto operator wprowadza kolejne promocyjne oferty na usługi domowe tj. światłowód i telewizję – zarówno oddzielnie, jak i w pakietach. Klienci szukający szybkiego łącza oraz rozrywki telewizyjnej mogą skorzystać z rabatów.

Axpo: Największy producent energii w Szwajcarii i wiodący podmiot w europejskim handlu energią przyspiesza rozwój wirtualnej elektrowni (VPP) w Polsce. Wspólnie z firmą technologiczną Spectral Axpo zintegrowało pierwszy w kraju operacyjny, wielkoskalowy magazyn energii o mocy 24 MW i pojemności 56 MWh w Nowym Czarnowie. Firmy współpracują od 2022 roku, realizując projekty w Niderlandach, Belgii, Francji, Austrii, a obecnie także w Polsce. W przygotowaniu mają kolejne projekty OZE i magazynowania energii.

ENOIK: Stworzył Sąd Arbitrażowy wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji, specjalizujący się w sporach o zapłatę między przedsiębiorcami. „Skrócenie czasu postępowania z kilku miesięcy do nawet 40 godzin roboczych stanowi przełomową zmianę, wyznaczając nowy standard w obszarze arbitrażu. Ponadto całe postępowanie odbywa się w pełni online, dzięki czemu strony nie ponoszą dodatkowych kosztów organizacyjnych ani nie tracą czasu na dojazdy czy kolejne posiedzenia. Rozwiązanie to zapewnia nie tylko efektywność operacyjną, lecz także pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, poufność postępowania oraz moc prawną orzeczenia równą wyrokowi sądu powszechnego, po jego uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności” – wskazuje Waldemar Kluska, radca prawny, współtwórca ENOIK.

HPE: Ogłosiło wprowadzenie zapór sieciowych HPE Juniper Networking z serii SRX400 oraz rozbudowanej architektury bezpieczeństwa typu hybrid mesh. Nowe technologie mają wspierać firmy w bezpiecznym wdrażaniu sztucznej inteligencji w środowiskach rozproszonych – od rdzenia po brzeg sieci, zapewniając stały poziom ochrony, większą odporność systemów oraz ograniczenie ryzyka cyberataków bez wpływu na wydajność. „W erze AI bezpieczeństwo nie może już być traktowane jako dodatek ani zarządzane w oderwaniu od reszty środowiska. W miarę jak obciążenia AI trafiają na coraz większą skalę do rozproszonych lokalizacji, niezbędna jest głęboka integracja sieci i zabezpieczeń, aby zmniejszyć ryzyko, zwiększyć widoczność i zapewnić poziom zaufania niezbędny dla funkcjonowania przedsiębiorstwa” – powiedział David Hughes, wiceprezes i dyrektor generalny ds. SASE i bezpieczeństwa sieci w HPE.

Źródło: ISBnews