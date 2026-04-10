Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 6-10 kwietnia.

Inwestycje firm: Polskie przedsiębiorstwa planują koncentrować się w 2026 r. przede wszystkim na cyfryzacji oraz kapitale ludzkim. Najważniejszym kierunkiem inwestycji pozostają technologie IT – 43% firm deklaruje zwiększenie nakładów w tym obszarze, wynika z raportu Grant Thornton.

Teatry: W przedstawieniach i koncertach zorganizowanych przez teatry oraz instytucje muzyczne w Polsce uczestniczyło w ubiegłym roku 13 mln widzów i słuchaczy (o 6,7% więcej niż rok wcześniej), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

AI: Z badania „Portret Freelancera 2025” wynika, że 43,1% niezależnych specjalistów zataja przed klientami korzystanie z algorytmów. Traktują oni AI jako prywatne know-how. Zaledwie 15,6% zawsze informuje o tym zlecającego. Reszta ujawnia ten fakt niemal wyłącznie pod rygorem kar z umów NDA, podał Freelancehunt.

Cyberbezpieczeństwo: Specjaliści IT z co drugiej firmy na świecie uważają, że członkowie jej zarządu nie rozumieją ryzyk cyfrowych, wynika z raportu Fortinet. Nie zwalnia ich to z odpowiedzialności: w 52% przedsiębiorstw cyberatak skończył się grzywną lub utratą stanowiska dla kadry zarządczej. Kluczowe wnioski z raportu: wzrósł odsetek firm, które poświęcają większą uwagę cyberbezpieczeństwu (76% vs. 72%); trzy firmy na pięć inwestują w szkolenia specjalistów IT, a 55% buduje świadomość cybernetyczną wśród całego personelu; członkowie zarządu powinni aktywnie uczestniczyć w programach szkoleniowych, aby dawać przykład pracownikom i podnosić swoje umiejętności oceny sytuacji w razie cyberataku.

Cyberbezpieczeństwo: Microsoft ostrzega przed nową kampanią cybernetyczną prowadzoną przez powiązaną z rosyjskim wywiadem grupę Forest Blizzard, która wykorzystuje podatne domowe i małe biurowe routery do monitorowania i analizy ruchu sieciowego. Od sierpnia 2025 r. atakujący masowo wykorzystują podatności w urządzeniach typu SOHO (home i small office), przejmując nad nimi kontrolę i modyfikując ustawienia DNS. Zidentyfikowano ponad 200 organizacji oraz 5000 urządzeń konsumenckich dotkniętych kampanią. Przejęte routery stają się elementem infrastruktury atakującego, umożliwiając pasywne monitorowanie ruchu sieciowego na dużą skalę. Kampania obejmuje m.in. sektory rządowy, IT, telekomunikacyjny i energetyczny. Eksperci Microsoft podkreślają, że kampania pokazuje rosnące znaczenie zabezpieczania infrastruktury brzegowej (m.in. routerów domowych i biurowych) oraz konieczność uwzględnienia jej w strategii bezpieczeństwa organizacji. Kluczowe znaczenie mają m.in. kontrola ruchu DNS, centralne zarządzanie tożsamością oraz stosowanie podejścia Zero Trust.

Cyberbezpieczeństwo: Tylko co piąta firma przyznaje, że jest gotowa na cyberzagrożenia, a jej wymagania przewyższają związane z nimi ryzyko. 17% organizacji zupełnie nie jest przygotowana na wystąpienie incydentów, a większość organizacji – 64% – twierdzi, że spełnia wewnętrzne wymagania cyberodporności jedynie na minimalnym poziomie. Główną przeszkodą do budowy pełnej odporności cyfrowej organizacji jest gwałtowny rozwój nowych form cyberzagrożeń. W globalnym badaniu dotyczącym bezpieczeństwa IT taką odpowiedź wskazało 61% osób, podał Linux Polska.

AI: Najnowszy raport Capgemini Research Institute „Inside the C-Suite: How AI is quietly reshaping decisions” wskazuje, że ponad połowa liderów najwyższego szczebla (C-level) wykorzystuje AI do wspierania swoich procesów decyzyjnych. Kluczowe liczby raportu: 92% aktywnych użytkowników AI w zarządach korzysta z niej codziennie; 39% liderów stosuje model partnerski: wspólnie z AI analizuje podstawy rekomendacji i wypracowuje ostateczną decyzję; co szósty menedżer najwyższego szczebla używa algorytmów na każdym etapie pracy nad strategią, a w ciągu trzech lat ten odsetek ma wzrosnąć do 35%; zaledwie 11% ankietowanych mówi otwarcie o włączeniu narzędzi AI w proces podejmowania decyzji.

AI: Ponad 80% firm z listy Fortune 500 wdrożyło agenty AI, które wspierają codzienne operacje i automatyzują kluczowe procesy biznesowe. Jednocześnie zaledwie 47% organizacji wprowadziło adekwatne zabezpieczenia dla tej szybko rozwijającej się technologii. W efekcie powstaje rosnąca luka, która może przekształcić innowacje w realne ryzyka dla danych, procesów i reputacji. Eksperci podkreślają jednak, że odpowiedzią nie jest spowolnienie wdrożeń, lecz przyjęcie jasnych standardów – traktowanie agentów jak pełnoprawnych tożsamości cyfrowych oraz stosowanie wobec nich zasady Zero Trust. Takie podejście pozwala organizacjom w pełni wykorzystać potencjał AI bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa, jednocześnie zwiększając kontrolę nad tym, jak agenty działają, jakie mają uprawnienia i do jakich zasobów uzyskują dostęp, podaje Microsoft.

AI: 65% młodych respondentów deklaruje, że nie wie, jak rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na ich przyszłe życie. Znaczna część uważa, że ma wysokie kompetencje cyfrowe, jednak blisko 63% uzyskało niski wynik w teście wiedzy o mechanizmach działania internetu. Chociaż sieć jest ważną częścią ich życia, dla większości badanych podstawową przestrzenią osobistych zwierzeń pozostaje kontakt twarzą w twarz, wynika z najnowszej polskiej edycji raportu EU Kids Online 2026. Fundacja Orange jest partnerem badania.

AI: Do 2028 r. globalne wydatki na infrastrukturę brzegową mają wzrosnąć z 261 mld do 380 mld dolarów. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na energooszczędne i inteligentne przetwarzanie danych. Jednym z kierunków, który może wesprzeć ten rozwój, są neuromorficzne chipy, umożliwiające działanie AI bliżej źródeł informacji i stopniowo wyprowadzające ją poza centra danych. Neuromorficzne chipy przetwarzają dane szybciej i zużywają mniej energii dzięki architekturze inspirowanej ludzkim mózgiem. Znajdują zastosowanie m.in. w medycynie, robotyce i cyberbezpieczeństwie, umożliwiając przetwarzanie danych bezpośrednio w urządzeniu. Ich rozwój wymaga nowego podejścia do infrastruktury – szczególnie w obszarze zasilania i chłodzenia, które muszą radzić sobie z dynamicznymi obciążeniami, podał Vertiv.

AI: AI obiecuje oszczędności, ale firmy nie są na nią gotowe. Choć już 27% organizacji planuje wdrożenia sztucznej inteligencji w zakupach, aż 51% przyznaje, że nie jest przygotowana na tę zmianę, a 77% nie wie, jak wykorzystać jej potencjał. To oznacza, że transformacja zakupów będzie stopniowa, ale jej konsekwencje dla dostawców – natychmiastowe. Z raportu Antal i Sodexo Polska, pod patronatem PSML, „Gotowość na AI. Jak branża zakupowa może się przygotować do rewolucji technologicznej” wynika, że 27% badanych organizacji (w porównaniu do 15% dwa lata temu) wskazuje wdrożenie AI jako jeden z priorytetów na najbliższe lata. Jednocześnie 61% stawia przed działami zakupów cel optymalizacji finansowej, 60% oczekuje generowania oszczędności rok do roku, a 32% zakłada obniżenie stawek (wzrost o 7 pkt proc. z 25% w 2024 roku). To oznacza, że dostawcy będą funkcjonować pod rosnącą presją kosztową, ale także w coraz bardziej cyfrowym, transparentnym i opartym na danych modelu współpracy.

E-commerce: W sektorze retail rośnie znaczenie agentic AI, co zwiększa udział ruchu machine-to-machine oraz zmienia sposób funkcjonowania platform sprzedażowych i ich architektury bezpieczeństwa. Z analiz F5 Labs wynika, że boty wykorzystywane przez podmioty zajmujące się odsprzedażą odpowiadają nawet za ok. 20% operacji dodawania produktów do koszyka. Ekspert F5 wskazuje, że rozwój agentic AI zwiększa złożoność ochrony aplikacji i API oraz wymaga dostosowania podejścia do zarządzania ryzykiem w środowiskach e-commerce.

XTB: Uzyskało w Zjednoczonych Emiratach Arabskich licencje kategorii 1 oraz 2, wydane przez tamtejszy Urząd ds. Rynków Kapitałowych, podała spółka. Dzięki temu XTB znajdzie się w gronie nielicznych firm finansowych posiadających pełne możliwości świadczenia usług maklerskich oraz oferowania zaawansowanych produktów inwestycyjnych.

Euvic Solutions: Spółka zależna Euvic zawarła umowę dotyczącą dostawy infrastruktury obliczeniowej i oprogramowania wraz z wdrożeniem dla Skarbu Państwa – Centrum e-Zdrowia, podał Euvic. Wartość wynagrodzenia wynosi 37,73 mln zł netto. Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy.

Data4: Uruchamia drugie centrum danych w rozwijanym kampusie w Jawczycach w gminie Ożarów Mazowiecki. Do 2030 roku firma planuje zwiększyć wartość inwestycji niemal trzykrotnie, czyli do ok. 600 mln euro, podała spółka.

Orange Polska: Ma ok. 4500 stacji sieci 5G w paśmie C. Na koniec tego roku będzie ich co najmniej 5600. Rozbudowuje też sieć w paśmie 700 MHz – to już ponad 1300 stacji, a na koniec roku będzie minimum 2600, poinformował rzecznik operatora Wojciech Jabczyński.

Grupa Vectra: Pozyskała długoterminowe finansowanie na łączną kwotę blisko 3 mld zł od konsorcjum sześciu banków, podał Bank Pekao, który pełnił w transakcji rolę wiodącego aranżera oraz miał największy udział w finansowaniu (1 mld zł). Obejmuje ono zarówno refinansowanie dotychczasowego zadłużenia, jak i pozyskanie nowych środków na rozwój działalności operacyjnej.

MedApp: W ostatnich dniach MedApp odbył w Stanach Zjednoczonych szereg biznesowych spotkań, w efekcie których widzi duże szanse na komercyjny sukces i pozyskanie nowych klientów z rynku amerykańskiego, poinformował ISBnews prezes David Odrakiewicz. Spółka rozmawia też z partnerem dystrybucyjnym zainteresowanym pomocą w skalowaniu sprzedaży na tym najważniejszym światowym rynku medycznym.

Answear.com: Zanotował 375,7 mln zł przychodów ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF w I kw. 2026 r., co oznacza wzrost o 6,6% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. W I kw. sprzedaż online wzrosła o 5,1% r/r do 349,3 mln zł.

Text: Zakłada, że efekt netto zakończenia grandfatheringu cenowego (zwalnianie dotychczasowych klientów z nowych zasad) w produkcie LiveChat powinien być zdecydowanie pozytywny dla przychodów powtarzalnych, poinformował VP investor relations Marcin Droba. Spółka przygotowuje się też do kampanii marketingowej swojej marki Text.

XTB: Udostępniło handel opcjami w Hiszpanii i Niemczech, podał broker. W najbliższych miesiącach będzie kontynuować wprowadzanie opcji na kolejne rynki europejskie.

KOMSA Poland: Rozwija struktury sprzedażowe w obszarze B2B. Do zespołu dystrybutora ICT dołączyła doświadczona menedżerka Joanna Kalińska-Skrzyńska, obejmując stanowisko Partner Account Manager.



BTCS: Rozpoczyna współpracę z Canton Network – siecią stworzoną specjalnie dla dużych instytucji finansowych, za którą stoją instytucje takie jak m.in. BNP Paribas, Deutsche Börse, Goldman Sachs, Microsoft czy Moody’s. Realizacja projektu pozwoli BTCS rozwinąć kompetencje i ofertę usługową dla instytucji finansowych zainteresowanych wykorzystaniem infrastruktury blockchain klasy instytucjonalnej.

Polski Światłowód Otwarty: W marcu br. w zasięgu sieci optycznej w wyniku rozbudowy znalazło się ponad 11 tys. nowych gospodarstw domowych z 67 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (1161), Wrocławiu (829) i Łodzi (740). Operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w ponad 40 tys. gospodarstw domowych. Do sieci optycznej PŚO zostało również przyłączonych blisko 160 gospodarstw domowych z 2 miejscowości w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 52 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,5 mln gospodarstw domowych, z czego blisko 1,7 mln to sieć światłowodowa.

Veeam: Ogłosił nominacje na kluczowe stanowiska managerskie na terenie EMEA East, obejmującym Europę Wschodnią, Bliski Wschód oraz Afrykę. Wzmacnia to zdolność firmy do wspierania jej klientów w obszarze danych i AI. Dan Popa awansował na stanowisko Regional Director na Europę Wschodnią, w tym Polskę. Od ponad 9 lat jest związany z Veeam, gdzie pełnił funkcje kierownicze w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za rozwój firmy w regionie, wzmacnianie sieci partnerskiej oraz wsparcie klientów w obszarze odporności danych.

Corning: Zwiększy moce produkcyjne w swoim zakładzie w Strykowie. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na światłowodowe produkty i rozwiązania w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki – szczególnie w segmencie centrów danych AI oraz mikrooptyki. Inwestycja ma przyczynić się do powstania około 2500 miejsc pracy, wspierając lokalną gospodarkę i potwierdzając długofalowe zaangażowanie Corning w regionie. Będzie to trzeci zakład produkcyjny Corning w Strykowie, działający w ramach segmentu Optical Communications, gdzie firma już obecnie wytwarza kable światłowodowe oraz rozwiązania do łączności światłowodowej. Otwarcie nowego obiektu zaplanowano na koniec tego roku. Po uruchomieniu nowego zakładu kompleks Corning w Strykowie stanie się największym w Unii Europejskiej kampusem produkcyjnym kabli optycznych i rozwiązań łączności.

XTB: W ciągu roku pozyskało 525,452 tys. rachunków maklerskich, wynika z danych KDPW.

OpenAI: Spodziewa się 11 mld USD przychodów z reklamy w 2027 roku i 102 mld USD w 2030 roku. W bieżącym roku OpenAI chce wygenerować 2,4mld USD przychodów reklamowych.

Purple Ray Studio: Rozpoczyna oficjalną kampanię swojej nowej gry „Koshmar: The Last Reverie” (wcześniej „Nightmare”). Światło dzienne ujrzały pierwszy trailer, karta Steam oraz oficjalny tytuł i wizualna identyfikacja produkcji, co stanowi kolejny ważny etap w rozwoju polskiego projektu indie. „Koshmar: The Last Reverie” łączy akcję, walkę i możliwość swobodnej kreacji losów bohaterki w świecie snów i koszmarów. „Dzisiaj uchylamy rąbka tajemnicy i prezentujemy światu 'Koshmar: The Last Reverie’: udostępniamy kartę Steam, pierwszy trailer i oficjalny tytuł. To efekt miesięcy ciężkiej pracy zespołu, który poświęcił wiele zaangażowania, aby świat Koshmaru był wciągający, mroczny i pełen emocji. Choć gra wciąż jest w fazie produkcji, chcieliśmy, aby społeczność mogła zobaczyć, w jakim kierunku zmierzamy i poczuć charakter naszego nowego uniwersum” – powiedziała wiceprezes Kornelia Błażyńska, cytowana w komunikacie.

11 bit studios: Podczas międzynarodowego wydarzenia branżowego Triple-i Initiative oficjalnie ogłosiło nowy projekt wydawniczy o nazwie „Crop”, podała spółka. Zdarzenie to rozpoczęło komunikację marketingową gry, w tym publikację materiałów promocyjnych oraz udostępnienie informacji o grze w kanałach dystrybucyjnych.

One More Level: Zaprezentuje nowy trailer gry „Valor Mortis” podczas zbliżającego się wydarzenia The Triple-i Initiative, poinformował ISBtech prezes Szymon Bryła. Kolejne tygodnie mają przynieść coraz bardziej intensywne działania promocyjne tytułu.

Huuuge: Miało 56,5 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (z uwzględnieniem wpływu rozpoznawania przychodów w czasie) w I kwartale br., co stanowi około 9-proc. spadek w porównaniu rok do roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Creepy Jar: Opublikował pierwszą aktualizację gry „StarRupture”, która jest udostępniona w trybie early access na platformie Steam, podała spółka.

CD Projekt: Udostępnił bezpłatną aktualizację gry „Cyberpunk 2077” dla konsoli PS5 Pro, podała spółka.

Ten Square Games: Szacunkowe skonsolidowane przychody (płatności użytkowników w grach bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) Ten Square Games w I kwartale 2026 r. wyniosły 98,3 mln zł, podała spółka.

11 bit studios: Planuje udostępnienie rozszerzenia (DLC) do gry „Frostpunk 2” pod tytułem „Breach of Trust” 23 czerwca, podała spółka. Rozszerzenie będzie dostępne na platformach Steam, Epic, Microsoft, konsolach Xbox Series X/S, PS5 i Xbox Games Pass, podano w reveal trailer gry na YouTube.

Big Cheese Studio: Zapowiada dalsze wsparcie „Cooking Simulator 2: Better Together” poprzez aktualizacje obejmujące poprawki techniczne, optymalizację oraz usprawnienia jakości rozgrywki, podała spółka. Gra zadebiutowała na platformie Steam w zeszłym tygodniu.

The Farm 51 Group: Złożył do właściwego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania, podała spółka. Złożenie wniosku ma charakter ostrożnościowy i prewencyjny, w ocenie zarządu służy dochowaniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa upadłościowego. Priorytetem spółki pozostaje przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu i zawarcie układu z wierzycielami.

PlayWay: „Weed Supermarket Simulator” został udostępniony 9 kwietnia. „Junkyard Builder” wyszedł z Early Access i jest dostępny w pełnej wersji na Steam.

PlayWay: „Car Mechanic Simulator” sięgnął 5. pozycji na liście najchętniej wishlistowanych gier na Steam. W około tydzień gra znalazła się na 277. miejscu top wishlist Steam i systematycznie pnie się w górę, budując świeżą bazę potencjalnych graczy. Stan wishlist na 6 kwietnia to blisko 180 tys., podał Trigon.

PlayWay: Peak graczy „House Flipper” przekroczył 90 tys. dzięki darmowemu weekendowi na Steam. Nowa baza graczy może znacząco poprawić monetyzację DLC gry, jak i sprzedaż sequela HF2 czy nieodległej wersji Remaster (choć w tym przypadku niewykluczona jest kanibalizacja). W czasie weekendu HF2 był na 22. miejscu listy Topsellers Steam, HF1 (agregujący sprzedaż DLC) na 62. miejscu, a większość DLC do HF1 było w top 1000 zestawienia. Znaczący skok bazy graczy może być wykorzystany m.in. do cross-promocji innych gier w grupie PLW. Trigon przede wszystkim liczy na ten efekt w przypadku tegorocznej premiery CMS26.

PlayWay: W porównaniu do wersji z 2021 wishlista CMS26 buduje się w trzy razy szybszym tempie. Premiera planowana jest na 2026 rok, wcześniej preferowane były okresy lipcowo-sierpniowe. Cena zostanie utrzymana na poziomie CMS 21. Gra będzie dostępna bez i z dodatkiem DLC (temat: samochody amerykańskie z lat 50.). Podpisywane są umowy z brandami samochodowymi pod kolejne DLC.

PlayWay: Gra „I’m Jesus Christ” z peak premiery poniżej 500 graczy, ale wyniki sprzedaży (22 tys. sztuk w 3 dni, 200 tys. USD net) są lepsze, niż wskazywałby peak.

PlayWay: „Auto Fuszerka” – premiera została zapowiedziana przez dewelopera na 28 maja, demo miało 97% pozytywów; „30 Days” z wishlistą wynoszącą ok. 680 tys. Pojawiła się strona na Steam dla „Crime Scene Cleaner DLC”.



SimRail: Powstała grupa inwestorów zainteresowana skupem akcji spółki. „Temat przyspieszył, a PlayWay jest zadowolony z postępów” – podał CEO PlayWay.

11bit studios: Ogłosił zapisy do zamkniętych playtestów drugiego rozszerzenia do „Frostpunk 2” pt. „Breach Of Trust” i opublikował reveal trailer nowego DLC. Ponadto studio osiągnęło 11 mln graczy całej franczyzy „Frostpunk”.

SteelSeries: Zaprezentował nową serię myszy gamingowych Aerox 3 Wireless Gen 2. Bazując na dziedzictwie myszy Aerox, które zadebiutowały w 2020 roku, nowa seria Aerox 3 Wireless Gen 2 zapewnia niemal natychmiastową reakcję dzięki częstotliwości odświeżania 4K (4000 Hz) i czasowi reakcji na kliknięcie wynoszącemu 1,2 ms, a wszystko to dzięki wysokowydajnemu sensorowi optycznemu TrueMove 26K z rzeczywistym śledzeniem 1:1. Całość zamknięta jest w ultralekkiej, wyjątkowo wytrzymałej i wodoodpornej obudowie, a dodatkową optymalizację zapewnia zaawansowane dostrojenie wydajności za pomocą oprogramowania SteelSeries GG.

PCF Group: Pokazał efekt współpracy z Krafton Inc. to Xeno Point, nowy tryb rozgrywki dla PUBG: Battlegrounds. Projekt ten został opracowany pod roboczym tytułem „Project Echo” we współpracy z PUBG Studios – People Can Fly kierowało kreatywnym kierunkiem, tworzeniem treści i implementacją Xeno Point, pracując nad istniejącym silnikiem gry PUBG: Battlegrounds.

Simfabric: Otrzymał kolejne zamówienie od partnera wydawniczego na Chiny i Azję.

Asmodee: Sfinalizował przejęcie francuskiego wydawcy planszowych gier social ATM Gaming SAS za kwotę 180 mln euro.

Scanway: GPW Benchmark podał, że akcje spółki zostaną włączone do indeksów sWIG80, sWIG80TR oraz WIG140. Udział spółki w indeksach będzie odpowiadał pakietowi 1 232 000 akcji. Dodatkowo, akcje Scanway zostaną uwzględnione w indeksach szerokiego rynku WIG oraz WIG-Poland. „Obecność w indeksach zwiększa naszą widoczność na rynku kapitałowym, wspiera płynność obrotu akcjami i sprzyja wzrostowi rozpoznawalności Scanway wśród inwestorów instytucjonalnych. Cieszy nas, że włączenie do indeksów następuje w krótkim czasie po debiucie spółki na Głównym Rynku GPW w wyniku zastosowania mechanizmu korekty nadzwyczajnej. Ostatnie lata były niezwykle udane dla indeksu sWIG80 i wierzę, że dalszy rozwój Scanway będzie stanowił istotną kontrybucję do wyniku tego jednego z trzech najważniejszych w Polsce indeksów. Jednocześnie postrzegamy ten moment jako kolejny etap realizacji naszej strategii. Wraz z rozwojem obecności na kluczowych rynkach oraz rosnącym portfelem zamówień konsekwentnie budujemy fundamenty pod długoterminowy wzrost wartości” – powiedział prezes Scanway Jędrzej Kowalewski.

Creotech Instruments: Akcje Creotech Instruments są od 7 kwietnia notowane z uwzględnieniem wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej się działalnością kwantową do Creotech Quantum. Proces podziału przebiega zgodnie z planem, poinformował ISBnews prezes Creotech Instruments Grzegorz Brona.

Software Mind: 8 kwietnia doszło do zakończenia okresu wyłączności w zakresie negocjacji transakcji sprzedaży akcji w Software Mind – spółce zależnej od Ailleron – ustanowionego na mocy zawartego listu intencyjnego z 25 listopada 2025 r. pomiędzy Software Mind, spółką, Polish Enterprise Funds SCA a Tailwind Capital Partners IV (GP), podał Ailleron. Tailwind zdecydował się na wstrzymanie rozmów dotyczących potencjalnej transakcji.

XTB: Akcjonariusze XTB zdecydują o wypłacie 4,07 zł dywidendy na akcję i o ustanowieniu programu motywacyjnego dla najlepszych pracowników, na co spółka miałaby skupić do 80 tys. akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 8 maja.

E-XIM IT: Badanie due diligence spółki i negocjacje w sprawie potencjalnego zakupu większościowego pakietu akcji (51%) przez Quality and Reliability z Grecji będą kontynuowane do 30 kwietnia.

SpaceX: Zamierza przeznaczyć w IPO znaczną część akcji dla inwestorów indywidualnych, podały dwie osoby zaznajomione ze sprawą, na które powołał się Reuter.

Allegro: Fundusz Cidinan sprzedał ok. 6% akcji spółki za 1,66 mld zł, podał Bloomberg. Akcje były sprzedawane po cenie 25,60 zł.

Comp: Planuje w 2026 roku transfer do akcjonariuszy w dwóch transzach łącznie 70 mln zł.

Defence.Hub: Podpisał dwa listy intencyjne – z litewskim UAB AI for Vision Technologies (AIVT) oraz ukraińskim Drone Fight Group (DFG), podała spółka. Zainicjowane współprace stanowią istotny krok w rozwoju flagowego systemu spółki – MACS (Mobile Autonomous Counter-Small UAV System), opartego na niskokosztowej fuzji sensorów (akustycznych, radarowych, termicznych).

PSE: Podpisały umowy na ponad 0,5 mld zł z KPO. Środki zostaną przeznaczone na projekty z zakresu cyfrowej transformacji sektora elektroenergetycznego.

Douglas: Oparł swoje operacje na portfolio SAP, wykorzystując chmurę jako główny szkielet operacji e-commerce. Aby zmaksymalizować wartość z wdrażanych rozwiązań w kluczowych momentach roku, Douglas skorzystał z eksperckiego wsparcia technicznego SAP oraz ze specjalnego programu gotowości na sezon świąteczny.

Comarch: Udostępnił nową wersję systemu APS – narzędzia do zaawansowanego planowania produkcji. Najważniejszym usprawnieniem w nowej wersji jest wdrożenie zaawansowanego algorytmu opartego na sztucznej inteligencji. Jego zadaniem jest automatyczna minimalizacja czasu całkowitej realizacji zleceń. System analizuje tysiące scenariuszy kolejkowania operacji, by wybrać ten, który pozwoli zaplanować jak największą liczbę zadań w najkrótszym możliwym czasie.

Motorola: W Polsce do sprzedaży trafiają smartfony: edge 70 fusion, moto g77, moto g67 oraz moto g17 / g17 power. W ramach wiosennego odświeżenia portfolio w sklepach oraz u operatorów pojawią się również najnowsze akcesoria: głośnik Bluetooth moto sound flow, lokalizator moto tag 2 oraz aż trzy modele słuchawek (moto buds 2 plus, moto buds 2 oraz moto buds bass).

HONOR: Zaprezentował HONOR 600 Lite, który łączy metalową konstrukcję, aparat 108 MP, przycisk aparatu AI i baterię, która ma wytrzymać cały dzień. Z kolei HONOR MagicPad4 wyróżnia się rekordowo smukłą obudową, ekranem OLED 165 Hz oraz wydajnością opartą na Snapdragonie 8 Gen 5.

Teufel: Prezentuje MOTIV GO 2, nową generację przenośnego głośnika Bluetooth, który łączy doskonałe brzmienie z eleganckim designem i codzienną wytrzymałością. Model oferuje technologię Dynamore, Bluetooth 5.3 z obsługą AAC, ochronę IPX5 oraz do 15 godzin pracy na baterii.

Veeam: Został wyróżniony tytułem Wybór Klientów 2026 w rankingu Gartner Peer Insights w kategorii platform backupu i ochrony danych. Firma konsekwentnie buduje pozycję partnera wspierającego przedsiębiorstwa w zapewnianiu bezpieczeństwa i odporności cyfrowej.

PayPo: Udostępniło nową funkcję, która może istotnie zmienić sposób płacenia Polaków za granicą. Użytkownicy karty PayPo mogą już korzystać z płatności odroczonych nie tylko w złotówkach, lecz także w obcych walutach – zarówno online, jak i stacjonarnie, w ponad 50 krajach na świecie.

Lidl Polska: Kontynuuje rozwój aplikacji Lidl Plus, wzmacniając jej funkcjonalność poprzez program Benefit Plus. W kwietniu 2026 roku użytkownicy aplikacji mogą skorzystać z nowej puli ofert partnerów, obejmujących m.in. rozrywkę, mobilność oraz usługi sezonowe. Jedną z kluczowych propozycji w tym miesiącu jest oferta przygotowana we współpracy z Suntago – największym zadaszonym parkiem wodnym w Europie.

Suunto: Marka wprowadza na rynek model Suunto Spark – swoje pierwsze słuchawki typu open-ear wykorzystujące technologię air-conduction. Najnowszy model łączy w sobie wysoką jakość dźwięku technologii Hi-Res, liczne funkcje wspierające trening w czasie rzeczywistym oraz estetyczny design, który sprawdzi się zarówno przy aktywności fizycznej, jak i w codziennym użytkowaniu. Słuchawki są odporne na pot oraz kurz, a dzięki technologii open-ear użytkownicy mogą być stale świadomi swojego otoczenia bez względu na to, czy są właśnie na leśnym szlaku, czy w centrum miasta.

Netto: Sieć wzmacnia swoje działania w obszarze retail mediów, prezentując rozwinięty system Netto Ads, który umożliwia markom docieranie do klientów w momencie podejmowania decyzji zakupowych. W oparciu o blisko 700 sklepów w całej Polsce oraz nowoczesny format Netto 4.0, rozwiązanie łączy media digitalowe, ekspozycje POS i działania niestandardowe. Dzięki temu oferuje reklamodawcom szeroki zasięg, precyzyjne targetowanie i mierzalność efektów kampanii do milionów klientów.

Axis Communications: Liczba deepfake’ów wzrosła o 550% w latach 2019-2024, a jednocześnie ludzie są w stanie rozpoznać wysokiej jakości fałszywe materiały tylko w 24,5% przypadków. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie firma udostępniła bezpłatne narzędzie Signed Media Verifier, które pozwala sprawdzić autentyczność nagrań wideo z kamer dozorowych i wykryć każdą ingerencję: zarówno zaawansowaną manipulację AI, jak i prostą edycję.

Epson: Firma ogłosiła wprowadzenie na rynek dwóch nowych bezprzewodowych skanerów dokumentowych rozmiaru A4. Modele WorkForce ES-550W i ES-590W są zaprojektowane z myślą o szybkiej, inteligentnej i elastycznej digitalizacji dokumentów w małych i jednoosobowych firmach. Oba urządzenia, powstałe z myślą o dzisiejszych hybrydowych środowiskach pracy, łączą szybkie skanowanie dwustronne, zaawansowaną obsługę nośników i łączność bezprzewodową, umożliwiając użytkownikom digitalizację, organizowanie i udostępnianie dokumentów bezproblemowo na różnych urządzeniach i w różnych lokalizacjach.

Meta: Ogłasza istotną aktualizację Kont nastolatków na Instagramie, co wzmocni ochronę nastolatków w Polsce i da rodzicom większą kontrolę nad doświadczeniami ich dzieci w internecie. Konta nastolatków będą teraz zasadniczo zgodne z treściami inspirowanymi kryteriami treści 13+ według filmowych zasad klasyfikacji wiekowej, co oznacza, że nastolatki w Polsce będą domyślnie widzieć treści podobne do tych, które zobaczyłyby w filmie odpowiednim dla wieku. Z uwagi na to, że każda rodzina jest inna, rodzice mogą wybrać jeszcze bardziej restrykcyjną opcję, która filtruje więcej treści, blokuje dodatkowe terminy wyszukiwania i usuwa możliwość widzenia, dodawania oraz otrzymywania komentarzy przez nastolatków. Nastolatki nie będą mogły obserwować ani wchodzić w interakcje z kontami publikującymi nieodpowiednie treści, widzieć zablokowanych wyników wyszukiwania np. alkohol, gore (drastyczne treści) ani otrzymywać zablokowanych treści w Explore, Feed, Stories, komentarzach czy wiadomościach DM.

Meta: Mark Zuckerberg zaprezentował Muse Spark, najpotężniejszy model sztucznej inteligencji stworzony specjalnie dla produktów Meta. Dzięki Muse Spark aplikacja Meta AI oraz strona meta.ai oferują teraz zarówno szybkie odpowiedzi, jak i zaawansowane wnioskowanie, charakteryzujące się silniejszym rozumieniem multimodalnym. Niezależnie od tego, czy użytkownik potrzebuje szybkiej odpowiedzi, czy pomocy w złożonych problemach wymagających głębokiego rozumowania, Meta AI radzi sobie z obydwoma typami zadań.

Dyson: Wprowadza na rynek swój pierwszy przenośny, wielofunkcyjny wentylator chłodzący: HushJet Mini Cool, zaprojektowany z myślą o aktywnym trybie życia.

Visa: Zaprezentowała Intelligent Commerce Connect – nowe rozwiązanie, które ułatwia firmom dołączenie do ekosystemu handlu opartego na sztucznej inteligencji oraz aktywny udział w nim. Intelligent Commerce Connect stanowi niezależną od sieci, protokołów i zasobów tokenowych „bramę wejściową” do handlu agentowego, i jest przeznaczony dla twórców agentów, sprzedawców oraz podmiotów wspierających. Program jest obecnie w fazie pilotażowej realizowanej z wybranymi partnerami, w tym AWS.

PayPal: Linki do płatności, które pomagają sprzedawcom zwiększyć sprzedaż o 28% dzięki szybszym i wygodniejszym transakcjom, są od teraz dostępne również w Canva, co oznacza, że 265 mln użytkowników miesięcznie na całym świecie może przekształcić dowolny projekt w narzędzie do przyjmowania płatności.

Allegro: Sprzedający na platformie mogą kupować pakiety Lux Med w ramach ogłoszonej niedawno współpracy.

PGE Narodowy: Zyskał największy system Active DAS (Distributed Antenna System) spośród wszystkich stadionów w Europie Środkowo-Wschodniej. Za projekt i wdrożenie odpowiada spółka REMER z grupy Cellnex Poland.

ING Bank Śląski: W aplikacji mobilnej dzięki współpracy z Autopay pojawiła się możliwość automatycznego opłacania przejazdów autostradą A2 na odcinku Poznań-Konin.

Samsung: Ogłasza dostępność smartfonów Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G w Polsce. Oba modele oferują pakiet Awesome Intelligence szerszemu gronu użytkowników, łącząc inteligentne funkcje aparatu i asystentów AI z baterią wystarczającą na dwa dni i sześcioletnim okresem aktualizacji bezpieczeństwa.

BWS Expo Plus: Polska firma targowa jest gotowa na wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących local content. Realizuje projekty maksymalnie w oparciu o krajowy łańcuch dostaw: od materiałów konstrukcyjnych i stolarkę, przez multimedia i oświetlenie, aż po druk wielkoformatowy czy logistykę tworzącą powierzchnie wystawiennicze na targach.

OKI Europe Ltd: Rozszerza ofertę kolorowych urządzeń A4, prezentując dwa nowe modele: drukarkę OKI C651dn oraz urządzenie wielofunkcyjne OKI MC554dn. Zostały one zaprojektowane z myślą o nowoczesnych, dynamicznych środowiskach pracy, w których liczy się wydajność, oszczędność miejsca i kontrola kosztów.

