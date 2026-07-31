Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 27-31 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

AI: W przyszłym tygodniu rozpocznie się egzekwowanie większości przepisów unijnego AI Act, regulującego wykorzystanie sztucznej inteligencji w firmach. Tymczasem, jak wynika z danych: w ciągu ostatnich trzech lat odsetek polskich firm, które wdrożyły lub właśnie wdrażają rozwiązania AI wzrósł z 62 proc. do 77 proc.; 55 proc. badanych przedsiębiorstw ma formalną strategię rozwoju wykorzystania AI; 16 proc. polskich organizacji rozpoczęło wdrażanie zasad używania sztucznej inteligencji, ale przerwało ten proces; 43 proc. przedsiębiorstw przeszkoliło wszystkich pracowników z wykorzystania z AI; 51 proc. pracowników czuje się dobrze przygotowanych do pracy w środowisku silnie kształtowanym przez technologię AI. „Kupujemy innowacje znacznie szybciej, niż uczymy się nad nimi panować. W wielu organizacjach wdrożenia AI przypominają dziś jazdę bez trzymanki: firmy mają kilkanaście inteligentnych narzędzi, ale kompletnie nie wiedzą, gdzie wyciekają ich dane ani czy algorytmy nie podejmują za nich kluczowych decyzji personalnych – mówi Tomasz Wykowski, Country Manager Poland w Factorial. – Odhaczenie ogólnego szkolenia z AI to najgorsza strategia przygotowań do AI Act, jaką polskie firmy mogą teraz przyjąć. Wymagamy innej odpowiedzialności od osoby, która prosi AI o napisanie maila, a innej od rekrutera, którego narzędzie na bazie algorytmów przesiewa ludzkie życiorysy. Dopóki firmy nie zmapują dokładnie, w czyich rękach algorytmy mogą wyrządzić największe szkody i nie przeszkolą tych ludzi z zarządzania ryzykiem, dopóty wprowadzają sztuczną inteligencję na ślepo.

AI: Ustawa o systemach sztucznej inteligencji stworzy podstawy prawne dla kompleksowego wsparcia innowacji w obszarze AI. Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo użytkowników systemów sztucznej inteligencji oraz zapewnią korzystne warunki wdrażania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach i instytucjach. Prezydent RP podpisał ustawę, która teraz trafi do Dziennika Ustaw. Podpisana ustawa daje podstawę prawną do uruchomienia piaskownicy regulacyjnej. Rozpoczęły się również prace techniczne, ponieważ piaskownica oznacza z jednej strony możliwość wyłączenia stosowania niektórych przepisów, a z drugiej – stworzenie przyjaznego środowiska, także od strony technicznej. Ustawa zapewnia stosowanie w Polsce rozwiązań wynikających z unijnego rozporządzenia AI Act w zakresie: ustanowienia w całej Unii Europejskiej jednolitych zasad dotyczących systemów inteligencji; zapewnienia ochrony praw podstawowych i bezpieczeństwa obywateli przy użytkowaniu systemów AI i, tym samym, zwiększenie społecznego zaufania do nowych technologii; tworzenia korzystnych warunków rozwoju technologii AI. Najważniejsze cele nowych przepisów to zapewnienie: Bezpieczeństwa użytkowników systemów AI – dzięki temu, że nadzór nad stosowaniem przepisów AI Act oraz ustawy o systemach sztucznej inteligencji będzie sprawować specjalnie powołany organ – Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI). Obywatele, przedsiębiorcy i instytucje będą mogli zgłaszać do niej skargi dotyczące działania systemów AI. Korzystnych warunków rozwoju nowoczesnych technologii – dzięki temu, że przepisy ustawy tworzą ramy prawne funkcjonowania piaskownic regulacyjnych. Ponadto możliwe będzie Polsce wspieranie finansowo przez Ministra Cyfryzacji badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących sztucznej inteligencji, a KRiBSI będzie prowadzić działania edukacyjne i informacyjne.

Technologie: Najnowsze badanie InterviewMe „Czy Polacy pracują na urlopie?” wskazuje, że 60% Polaków w mniejszym lub większym stopniu żyje pracą podczas urlopu (46% zerka na maila, 10% regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie, a 4% normalnie pracuje). Ponad połowa (55%) badanych odczuwa wyrzuty sumienia lub stres związany z samym wzięciem urlopu. Zaledwie 26% ankietowanych przyznaje, że nie ma problemu z całkowitym odcięciem się od spraw zawodowych. Największym hamulcem odpoczynku nie są nawyki, ale kwestie organizacyjne – aż 35% badanych paraliżuje obawa przed zaległościami, które zastaną po powrocie.

AI: Co drugi (50%) dyrektor finansowy ma trudności z wykazaniem zwrotu z inwestycji na obecnym etapie implementacji AI, a blisko połowa (49%) wskazuje, że obecne mierniki nie oddają wartości tworzonych przez technologie i dane – wynika z raportu „EY Global DNA of the CFO”.

Cyfryzacja: Polska w trzy lata znacząco zmniejszyła dystans do średniej unijnej w zakresie cyfryzacji usług publicznych – wynika z najnowszej edycji raportu eGovernment Benchmark 2026. Wynik Polski w kluczowym wskaźniku Digital Decade dotyczącym cyfrowych usług dla obywateli wzrósł z 60 do 84 punktów na 100, podczas gdy średnia Unii Europejskiej zwiększyła się w tym czasie z 77 do 85 punktów. Jednocześnie, podobnie jak w całej Europie, usługi publiczne dla firm pozostają bardziej zaawansowane cyfrowo niż te skierowane do obywateli.

Cyberbezpieczeństwo: Już 43% dużych przedsiębiorstw odnotowało przypadki ujawnienia danych w narzędziach AI, a 90% liderów IT obawia się niekontrolowanego korzystania ze sztucznej inteligencji przez pracowników, określanego jako shadow AI. Fortinet wskazuje, że: wprowadzanie danych do ogólnodostępnych modeli AI naraża firmę na upublicznienie własności intelektualnej i wyciek kluczowych informacji biznesowych; brak nadzoru nad użyciem AI może zwiększać ryzyko niezgodności z przepisami, w tym z AI Act; do ograniczania shadow AI potrzebne są kompetencje, tymczasem 60% liderów IT ma problem ze znalezieniem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa z doświadczeniem w obszarze AI.

AI: Według F5 Labs bezpieczeństwo staje się jednym z kluczowych kryteriów oceny modeli AI. Firma wskazuje, że choć możliwości czołowych modeli coraz bardziej się do siebie zbliżają, to właśnie poziom zabezpieczeń pozostaje obszarem największych różnic, dlatego organizacje powinny uwzględniać odporność na nadużycia już na etapie wyboru rozwiązania.



E-commerce: Według Spring GDS nowe przepisy celne w USA szczególnie dotkną małe sklepy internetowe i marki D2C wysyłające pojedyncze zamówienia z Polski. Choć przesyłki o wartości do 2 500 USD nadal będą mogły korzystać z uproszczonej odprawy, nie będą już zwolnione z cła. Może to wpłynąć na rentowność sprzedaży cross-border prowadzonej przez polskie firmy – według danych Amazon w 2025 r. krajowe MŚP sprzedały zagranicznym klientom ponad 40 mln produktów o wartości przekraczającej 5,2 mld zł.



Obronność: Getac wskazuje, że wraz ze wzrostem złożoności operacji bezzałogowych przewagę będą budować organizacje zdolne do integracji dronów z systemami dowodzenia i kontroli, analizą danych oraz cyberbezpieczeństwem. Firma podkreśla, że kluczowe znaczenie zyskują interoperacyjność i lokalne przetwarzanie danych (edge AI), które skracają czas reakcji i wspierają podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Cyberbezpieczeństwo: Anthropic ujawnił, że podczas testów bezpieczeństwa trzy zaawansowane modele AI uzyskały nieautoryzowany dostęp do systemów należących do zewnętrznych organizacji. Nie był to efekt spektakularnego przełamania zabezpieczeń ani działania przypominającego film science fiction. Największe zagrożenie przed nami to tempo, w jakim sztuczna inteligencja zwiększa możliwości prowadzenia cyberataków – ostrzegają eksperci firmy Check Point.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asbis: Oczekuje, że marże pozostaną na dobrym poziomie, lepszym niż przed rokiem. Pracuje także nad nowymi umowami z dostawcami lub rozszerzeniem obecnych umów i rozważa potencjalne dodatkowe możliwości finansowania wzrostu, poinformował ISBtech prezes Sergey Kostevitch. Ma ponadto kilka projektów akwizycyjnych.

Sygnity: Miało ok. 46,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2026 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBITDA sięgnął ok. 62,6 mln zł, a przychody ok. 213,4 mln zł.

XTB: Zakłada, że nakłady na marketing mogą rosnąć o ok.30- 40% r/r, a liczba nowych klientów o ok. 30% r/r w latach 2027-2029, poinformował CFO Pawel Szejko.

XTB: Jest technicznie gotowy do wprowadzenia opcji do oferty na polskim rynku i jest to „kwestia czasu”, poinformował prezes Omar Arnaout. W II półroczu krypto ma się pojawić w ofercie w Europie, począwszy od Hiszpanii. Ponadto XTB pracuje nad rozszerzeniem oferty rachunków emerytalnych.

XTB: Spodziewa się otrzymania licencji na oferowanie instrumentów CFD w Indonezji w najbliższym czasie i oczekuje, że będzie to dla brokera „bardzo dobry rynek”, poinformował prezes Omar Arnaout.

XTB: Celuje w pozyskiwanie średnio co najmniej 250-290 tys. nowych klientów na kwartał, podała spółka.

XTB: Spodziewa się, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania rachunków OKI może przekroczyć nawet 1 mln kont tego typu, poinformował prezes Omar Arnaout.

Allegro: Dariusz Mazurkiewicz – dotychczasowy CEO Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK-a – objął stanowisko Chief Financial Services Officer w Allegro, podała spółka. Dariusz Mazurkiewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Polskiego Standardu Płatności (PSP), odpowiedzialnego za rozwój systemu BLIK, podała spółka.

Orange Polska: Dzięki lepszym od oczekiwań wynikom w I poł. 2026 r., podwyższyło całoroczne prognozy i spodziewa się niskiego do średniego jednocyfrowego wzrostu przychodów zamiast niskiego jednocyfrowego prognozowanego wcześniej, wzrostu EBITDAaL na poziomie ponad 6% zamiast 3-5% oraz organicznych przepływów pieniężnych na poziomie co najmniej 1,2 mld zł wobec wcześniejszych co najmniej 1,1 mld zł, podała spółka. Jednocześnie firma podtrzymała prognozę eCAPEX na poziomie 1,8 mld zł.

Asseco South Eastern Europe: Portfel zamówień grupy, łącznie z Payten, na 2026 r. wynosi 379,2 mln euro, co oznacza wzrost o 3% r/r. Portfel zamówień grupy na III kw. 2026 r. wynosi natomiast 92,7 mln euro wobec 102,1 mln euro rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Jeleński.

Allegro.eu: Rada dyrektorów otrzymała rezygnację Jonathana Easticka z funkcji dyrektora wykonawczego i Chief Financial Officer (CFO) spółki oraz z funkcji członka zarządu Allegro sp. z o.o. ze skutkiem na 30 września 2026 roku i podjęła decyzję ws. objęcia tych funkci od 1 października przez Katarzynę Ostap-Tomann, podała spóka.

Asseco SEE: Miało 46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2026 r., o 10% więcej r/r, podała spółka, powołując się na szacunkowe wyniki.

Polsat Plus: Anna Miller-Pytlak zastępuje Katarzynę Ostap-Tomann na stanowisku członka zarządu ds. finansowych w Grupie, podała spółka.

Telewizja Republika: Uruchamia wirtualną sieć komórkową Republika Mobile.

Autofixer: Polski marketplace części samochodowych, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnął 160 mln zł przychodu. Firma obsługuje już ponad 100 tys. transakcji miesięcznie, rośnie w tempie niemal 60 proc. r/r i działa na dziewięciu europejskich rynkach. W 2026 roku planuje zwiększyć przychody do ok. 230 mln zł. Za spółką stoi zespół, który wcześniej rozwijał AZA Group, właściciela marek Renee i born2be. Po doświadczeniach w branży fashion założyciele postawili na bardziej złożony i wciąż słabo uporządkowany cyfrowo rynek części samochodowych. Rozwój Autofixera od wczesnego etapu wspiera fundusz Montis Capital. Jednym z kluczowych elementów biznesu jest autorska technologia, która porządkuje rozproszone dane produktowe, dopasowuje części do konkretnych samochodów na podstawie numeru VIN i pozwala zarządzać sprzedażą na wielu rynkach w ramach jednego systemu.

By The People Group (BTP Group): Otwiera własne studio live commerce. To odpowiedź na rosnącą profesjonalizację rynku i rozwój TikTok Shop. Enyo LIVE Space M67 powstało przy ul. Mokotowskiej 67 w Warszawie jako przestrzeń do realizacji live commerce, podcastów, contentu i spotkań z twórcami oraz markami. To praktyczny przykład modelu „od contentu do commerce”, rozwijanego przez By The People Group. Agencja ma doświadczenie obejmujące dziesiątki tys. godzin transmisji LIVE, a od uruchomienia TikTok Shop wygenerowała ponad 5,5 mln impresji. BTP Group pokazuje, jak połączyć w jednym ekosystemie strategię, content, creatorów, dane, technologię i sprzedaż, odpowiadając na rosnące znaczenie live commerce i social commerce.

PPL: Z najnowszego, ogólnopolskiego badania zrealizowanego dla Polskich Portów Lotniczych na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków marka Lotnisko Chopina w Warszawie jest pozytywnie oceniana przez zdecydowaną większość respondentów, przy czym połowa z nich (50 proc.) uważa Lotnisko Chopina za markę „silną, rozpoznawalną i prestiżową”. Wizerunek samego portu lotniczego jest równie korzystny. Dobrze lub bardzo dobrze ocenia go 59 proc. Polaków, przy niespełna 1 proc. ocen negatywnych.

Cellnex: W I półroczu 2026 r. wolne przepływy pieniężne wzrosły wzrosły 15-krotnie r/r do 301 mln EUR. Skonsolidowane przychody wykazane za ten okres wyniosły 1,994 mld EUR. EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu wyniosła 1,231 mld EUR, natomiast powtarzalne lewarowane wolne przepływy pieniężne (RLFCF) osiągnęły 908 mln EUR. Solidne wyniki operacyjne umożliwiają przeprowadzenie w 2026 r. dodatkowego skupu akcji własnych o wartości 200 mln EUR, dzięki czemu łączna kwota przeznaczona dla akcjonariuszy w tym roku wyniesie 1 mld EUR.

GAMING

Ten Square Games (TSG): Udostępnił globalnie grę „Medal Hunter”, nową mobilną strzelankę PvP o tematyce militarnej, dostępną na urządzeniach z systemami iOS i Android, podała spółka.

CI Games: Przesunięcie premiery „Lords of the Fallen 2” na I kwartał 2027 r. może ograniczyć ryzyko projektu i zwiększyć potencjał komercyjny gry, ocenili analitycy Edison Investment Research.

All in! Games: Podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszego rozwoju grupy kapitałowej, podała spółka. Opcje mogą obejmować m.in. pozyskanie finansowania zewnętrznego, w tym nawiązanie współpracy z inwestorem strategicznym lub finansowym, przeprowadzenie reorganizacji struktury grupy kapitałowej, czy identyfikację podmiotów z sektora gamingowego do przeprowadzenie potencjalnych transakcji inwestycyjnych.

PlayWay: Demo „Low Budget Repairs” z peak 2.7 tys i 90% pozytywów na Steam. Premiera pełnej wersji gry 13 sierpnia. Sprzedaż „Ore Factory Squat” przekroczyła 100 tys. „Express Rider Simulator” pojawi się 29 lipca. „Starship Crafter: Prologue” pojawi się 31 lipca.

CD Projekt: Gra „Cyberpunk 2077” jest na wyprzedaży na Steam do 10 sierpnia.

Lenovo: Zostało partnerem założycielskim Esports World Cup 2026. Esports Foundation (EF) i Lenovo otwierają nowy rozdział swojej współpracy. Lenovo zostało globalnym partnerem Esports World Cup 2026 (EWC), a w trakcie największego turnieju e-sportowego na świecie organizacja wykorzysta wysokowydajne urządzenia gamingowe z serii Lenovo Legion.

GOG: W październiku bieżącego roku odbędzie się pierwsza edycja Dni Polskich Gier Wideo – międzynarodowego święta poświęconego tytułom tworzonym w Polsce, współorganizowanego przez platformę GOG.com. Wydarzenie organizuje i koordynuje Instytut Przemysłów Kreatywnych, państwowa instytucja kulturalna podlegająca Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bloober Team: Gra „Saw: Genesis” i DLC dla Cronosa będą prezentowane podczas sierpniowego gamescom. Oba mają zostać udostępnione jeszcze w tym roku.

Gaming Factory: Kontynuuje realizację strategii długoterminowego rozwoju JDM: Japanese Drift Master. Na platformach PC została udostępniona kluczowa aktualizacja do gry, która rozszerza tryb multiplayer o nowe wydarzenia i możliwości rywalizacji w otwartym świecie. Wprowadzone rozszerzenia obejmują również nową kampanię poboczną oraz pakiet usprawnień przygotowanych w oparciu o opinie społeczności graczy. Jednocześnie trwają testy wersji multiplayer przeznaczonej na konsole, która zostanie udostępniona jeszcze w tym roku.

Electronic Arts: Zaprezentowało szczegółowe omówienie nowych funkcji i usprawnień rozgrywki, które pojawią się w EA SPORTS FC™ 27. W odpowiedzi na opinie społeczności twórcy skupili się na ograniczeniu automatyzacji i oddaniu większej liczby kluczowych momentów w ręce graczy, wprowadzając szereg zmian nagradzających umiejętności, podejmowanie decyzji i świadome zarządzanie sytuacjami na boisku. Najnowsza odsłona serii oferuje więcej okazji do samodzielnego wpływania na przebieg meczu, zarówno w obronie, jak i w ataku. Ulepszenia obejmują m.in. większe możliwości ręcznego bronienia, inteligentniejszy ruch zawodników bez piłki oraz większą różnorodność przy dośrodkowaniach i stałych fragmentach gry. Wszystkie te zmiany zostały opracowane w oparciu o opinie społeczności, aby zapewnić bardziej satysfakcjonującą i angażującą rozgrywkę.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Defence.Hub: Opublikował memorandum informacyjne, zgodnie z którym zapisy podstawowe oraz dodatkowe na akcje nowej emisji o wartości 8 mln zł będą przyjmowane od 3 do 17 sierpnia, natomiast przydział akcji planowany jest na 26 sierpnia, podała spółka.

MidEuropa: Fundusz private equity ogłosił przejęcie od DEK Group czołowej czeskiej platformy dostarczającej oprogramowanie dla sektora budowlanego, podał fundusz. Zamknięcie transakcji planowane jest na II połowę 2026 r. MidEuropa będzie wspierać kolejny etap rozwoju spółki poprzez dalsze inwestycje w innowacje produktowe, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji oraz selektywne akwizycje, z ambicją zbudowania czołowej regionalnej platformy oprogramowania dla branży budowlanej, podano.

Signius: Dostawca technologii w obszarze usług zaufania i właściciel platformy Signius, planuje debiut na rynku NewConnect w III kw. br., podała spółka. Debiut ma być kolejnym etapem rozwoju wspierającym dalsze skalowanie działalności, zwiększenie transparentności oraz wzmocnienie rozpoznawalności spółki wśród klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

Ominimo: Zostało pierwszym jednorożcem ubezpieczeniowym w regionie CEE po pomyślnym zamknięciu rundy finansowania serii B z wyceną na poziomie 1,6 mld USD, w której głównym inwestorem był Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Polska odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej ekspansji Ominimo, odkąd w lipcu 2025 roku stała się drugim rynkiem firmy. W dwanaście miesięcy firma rozrosła się, obsługując prawie 250 000 klientów poprzez sieć ponad 10 000 partnerów sprzedażowych.

Pstryk: Polska firma technologiczna oferująca energię elektryczną w cenach dynamicznych, ogłasza zamknięcie rundy finansowania Serii A o wartości 7 mln euro. Inwestycji przewodził Future Energy Ventures – jeden z wiodących europejskich funduszy venture capital, założony przez menedżerów wywodzących się z E.ON i RWE. W transakcji uczestniczył również strategiczny inwestor Axpo – jeden z największych producentów oraz traderów energii w Europie. Równolegle Pstryk ogłasza zmiany w zarządzie. Do zarządu dołączają: Jacek Szlendak, obejmujący funkcję Prezesa Zarządu Pstryk Energy Group, Magdalena Górska-Warchoł, jako Chief Financial Officer, oraz Leszek Jastrzębski, jako Chief Strategy Officer.

ForActive: Simpact Ventures, pierwszy w Polsce fundusz venture capital oparty o ideę impact investing, zainwestował w platformę wspierającą amerykańską branżę health & fitness. Twórcami startupu są Maciej Biegański i Dawid Kowalski, byli liderzy w Booksy. Środki z inwestycji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój produktu oraz ekspansję w USA, gdzie z ForActive korzysta już 13 tys. klientów. „Branża health & fitness rozwija się dynamicznie, ale jej kluczowi uczestnicy, instruktorzy i trenerzy personalni, wciąż napotykają istotne bariery związane ze skalowaniem działalności” – mówi Wojciech Majewski, partner w Simpact Ventures. „ForActive odpowiada na ten problem, dostarczając narzędzia, które pozwalają efektywniej zarządzać zajęciami sportowymi, łączyć wszystkie strony i budować społeczności wokół aktywności fizycznej. Właśnie dlatego widzimy w tym rozwiązaniu zarówno potencjał biznesowy, jak i wymiar społeczny.”

Uniperks: Platforma łącząca marki ze zweryfikowanymi studentami rozszerzyła rundę seed o koinwestycję w wysokości 750 tys. zł od grupy aniołów biznesu oraz funduszu 24Ventures, którzy dołączyli do lutowej rundy z Digital Ocean Ventures. Równolegle, w maju 2026 r., Uniperks pozyskał blisko 2 mln zł od PARP w ramach programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Łącznie w I półroczu 2026 r. spółka zabezpieczyła 4,2 mln zł finansowania, a dodatkowo ma opcję rozszerzenia rundy prywatnej o kolejne 2,2 mln zł, uzależnioną od tempa wzrostu przychodów. Platforma zbudowała społeczność niemal 400 tys. zweryfikowanych studentów i współpracuje z blisko 140 markami, a przychody w 2026 są trzykrotnie wyższe niż w całym 2025 r. Pozyskane środki trafią na rozwój nowego produktu oraz ekspansję zagraniczną. Uniperks rozwijany jest w portfolio venture buildera The Heart – największego polskiego venture buildera, instytucjonalnego co-foundera, który wspiera spółkę operacyjnie i strategicznie: w pozyskiwaniu klientów, budowie zespołu, komunikacji oraz kolejnych procesach fundraisingowych.

Evernex: Globalny dostawca usług serwisu pogwarancyjnego i zarządzania cyklem życia infrastruktury IT, przejął Empowered – wiodącego brytyjskiego dostawcę w zakresie wdrażania infrastruktury IT i usług profesjonalnych, w oparciu o platformę OrderWork..

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Zaprasza przedsiębiorstwa, organizacje badawcze i pozarządowe do wspólnego aplikowania w nowym konkursie Ścieżka SMART Projekty realizowane w konsorcjach. Instytucja przeznaczy w nim 350 mln zł ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na projekty badawczo-rozwojowe prowadzące do powstania innowacyjnych technologii, produktów czy usług.

PadelCity: Operator obiektów do padla w Niemczech, kontynuuje ekspansję w Polsce. Rozwój sieci przyspieszy dzięki, właśnie ogłoszonemu, strategicznemu partnerstwu z francuską grupą Compagnie des Alpes, która zainwestowała w PadelCity 20 mln euro i objęła 33,9 proc. udziałów w spółce. Środki z inwestycji zostaną przeznaczone m.in. na nowe obiekty i korty w Polsce, Niemczech oraz Austrii w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Transakcję przeprowadzono przy referencyjnej wartości przedsiębiorstwa wynoszącej 55 mln euro, co przekłada się na wycenę kapitałową PadelCity po inwestycji na poziomie ponad 65 mln euro. W maju 2026 roku firma otworzyła pierwszy polski obiekt w warszawskim Westfield Arkadia. Kolejne lokalizacje powstaną w Galerii Kazimierz w Krakowie, Galerii Echo w Kielcach oraz w Katowicach, gdzie lokalny partner buduje centrum sportowe dla sieci. Do końca 2026 roku PadelCity chce mieć podpisane umowy dotyczące co najmniej siedmiu lokalizacji w Polsce.

ING Leasing, Bolt: Zawarły umowę na kwotę 20 mln euro na sfinansowanie rozwoju Bolt Drive w Polsce, oferty car-sharingu, która pozwala klientom samodzielnie wynajmować pojazdy. Na rynkach europejskich klienci Bolt Drive wykonali ponad 22 miliony przejazdów, oszczędzając klientom równowartość 790 mln euro na kosztach posiadania samochodu.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Foxytech: Podmiot powiązany z Sonel, zawarł umowę ze Stoen Operator na dostawy w latach 2027-2030 – 103 200 sztuk liczników AMI jednofazowych, bezpośrednich, 92 800 sztuk liczników AMI trójfazowych, bezpośrednich, 6 000 szt. modemów komunikacyjnych w technologii 2G //4G, podała spółka. Maksymalna wartość umowy w zakresie podstawowym (tj. bez przedmiotu objętego prawem opcji) wynosi: 62,45 mln netto, a wartość umowy w zakresie objętym prawem opcji wynosi 34,85 mln zł

Defence.Hub: Zawarł z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Seraphim Defence Systems umowę o współpracy na czas określony do 31 grudnia 2028 roku, podała spółka. Przedmiotem umowy jest określenie ramowych zasad współpracy umożliwiających stronom wspólny rozwój oraz wykorzystanie kompetencji w obszarze innowacyjnych materiałów polimerowych i metalowych.

Revolut: Ogłosił udostępnienie polskim klientom detalicznym funduszy rynków prywatnych (Private Markets), dzięki strategicznemu partnerstwu z czterema globalnymi funduszami – Apollo, Ares, Hamilton Lane i Partners Group, podała spółka.

Bolt Drive: Usługa carsharingu, dostępna na platformie Bolt, przeznaczy ponad 150 mln zł do końca 2027 roku na rozwój floty i usługi w Polsce, podała spółka.

ING Bank Śląski: Rozpoczął 9. edycję Programu Grantowego skierowanego do startupów i młodych naukowców, podał bank. Tym razem ING przeznaczy 2 mln zł na innowacyjne rozwiązania, wspierające edukację. Zgłoszenia można przesyłać do 17 września 2026 r. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu.

Transition Technologies-Systems, Grupa Enea: Rozbudują środowisko informatyczne wspierające kompleksowe zarządzanie odnawialnymi źródłami energii oraz magazynami energii, podała Enea. Będzie to jedno z największych w Polsce przedsięwzięć IT rozwijanych na potrzeby sektora OZE i magazynowania energii. Jest to także kolejny etap długoletniej współpracy obu firm.

OVHcloud: Globalny dostawca usług chmurowych i europejski lider w tej dziedzinie oraz MakoLab, firma specjalizująca się w realizacji złożonych projektów cyfrowych, nawiązały partnerstwo z celem wsparcia organizacji działających w sektorach regulowanych, takich jak energetyka, finanse, ochrona zdrowia, transport czy infrastruktura krytyczna. Współpraca łączy kompetencje MakoLab w zakresie integracji AI, automatyzacji procesów i zapewniania niezawodności operacyjnej z europejską infrastrukturą chmurową OVHcloud, opartą na transparentności, kontroli i zgodności z regulacjami. Partnerstwo odzwierciedla rosnące znaczenie suwerennej infrastruktury chmurowej jako fundamentu wdrożeń sztucznej inteligencji w sektorach regulowanych.

Plus: Zmienia zasady na rynku prepaid oferując zamiast skomplikowanych pakietów, progów i wyjątków pojawia się jedną, prostą zasadę: 1 zł = 1 dzień = 10 GB internetu + nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Orange Polska: Od tego sezonu piłkarskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy, sędziowie będą korzystali z innowacyjnego systemu VAR, czyli Video Assistant Referee, którego funkcjonowanie opiera się infrastrukturze telekomunikacyjnej Orange Polska.

CGI: Firma z platformą Insula wspiera wykorzystanie sztucznej inteligencji w obserwacji Ziemi w ramach misji Φsat-2 Europejskiej Agencji Kosmicznej. Insula – udostępniona użytkownikom w czerwcu 2025 roku, dostarczyła już ponad 10 000 bardzo szczegółowych zdjęć. Z dostępy do danych z misji satelitarnych skorzystało już ponad 3 tys. osób. Platforma wspiera deweloperów w trenowaniu modeli AI na rzeczywistych danych satelitarnych, co przyspiesza rozwój innowacji w wielu różnych dziedzinach.

Microsoft: Zaprezentował Project Perception – nowy agentowy system bezpieczeństwa, który pomaga organizacjom stale identyfikować, oceniać i ograniczać ryzyko cyberbezpieczeństwa. Microsoft przedstawił również Microsoft AI-Cyber-1-Flash – pierwszy wyspecjalizowany model AI od Microsoft dla cyberbezpieczeństwa, opracowany z myślą o analizie podatności oprogramowania. Wraz z rozwojem AI cyberataki stają się szybsze, bardziej skalowalne i coraz bardziej złożone. Zespoły bezpieczeństwa muszą analizować ogromne ilości danych, sygnałów i informacji o ryzyku, co utrudnia skuteczne identyfikowanie nowych zagrożeń i reagowanie na nie. W odpowiedzi na te wyzwania Microsoft proponuje nowe podejście do cyberbezpieczeństwa, które łączy kontekst bezpieczeństwa, wyspecjalizowane modele AI i autonomiczne agenty, które wspierają organizacje w ciągłym identyfikowaniu, ocenianiu i ograniczaniu ryzyka w całym środowisku organizacji.

Freenow by Lyft: Wraz z Baidu Apollo Go rozpoczęły testy pojazdów autonomicznych w Londynie. To ważny krok w rozwoju autonomicznej mobilności w Wielkiej Brytanii i w Europie.

OKX: Nowa funkcja X-Perps w trybie Simple Mode, dostępna w aplikacji na systemy iOS i Android, umożliwia otwieranie długich i krótkich pozycji z dźwignią do 10x. Obecnie X-Perps obejmuje ponad 80 rynków, w tym kryptowaluty, akcje, surowce i fundusze ETF. „Wielu Europejczyków zna już zasady zajmowania długich i krótkich pozycji i oczekuje narzędzi dopasowanych do swoich potrzeb. Simple Mode oferuje najważniejsze funkcje w prostym i intuicyjnym interfejsie” – mówi Erald Ghoos, CEO OKX Europe.

Luigi’s Box: Dołączyło właśnie do portfolio IdoSell Apps. Integracja umożliwia sklepom działającym na IdoSell wdrożenie zaawansowanej wyszukiwarki produktowej bez angażowania działu IT, za pomocą wtyczki instalowanej z poziomu panelu administracyjnego. Rozwiązanie można przetestować bezpłatnie przez 30 dni.

Bank Pocztowy: Udostępnił usługę Autopay w aplikacji mobilnej Pocztowy użytkownikom urządzeń z systemem iOS. Jednocześnie Bank odświeżył moduł Autostrady, poprawiając jego funkcjonalność oraz dostosowując go do wymagań standardu WCAG. To kolejny etap rozwoju aplikacji mobilnej.

Flovi: Wprowadza na polski rynek nową usługę przejazdów serwisowych, która upraszcza całą logistykę związaną z obsługą samochodów.

DHL eCommerce Polska: Ma dwie umowy najmu z Hillwood Polska obejmujące łącznie ponad 20 000 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w parkach Hillwood Zgierz I oraz Industrial Park Tychy.

DXC Technology: Ogłosił nawiązanie strategicznego partnerstwa z firmą AI ElevenLabs.

E.ON Drive Infrastructure (EDRI) Poland: Nazwiązuje partnerstwo z firmą Agata w ramach którego przy salonach Agata w całej Polsce powstanie sieć hubów ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Pierwsza z nich już działa na terenie Nowego Sącza.

Huawei: 18 sierpnia na polskim rynku zadebiutują nowe tablety HUAWEI MatePad Pro Max oraz HUAWEI MatePad Air, których matowe ekrany redukują zmęczenie oczu i zapewniają świetną widoczność obrazu w każdych warunkach oświetleniowych.

Hammer: Wprowadza do sprzedaży Ventus – nową, miejską linię pancernych urządzeń. Tworzą ją smartfon Hammer Ventus 5G oraz smartwatche Hammer Watch Ventus Pro i Hammer Watch Ventus.

Łukasiewicz – ILOT: Uruchomił największy tunel aerodynamiczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestycja o wartości 105 mln zł, zrealizowana dzięki środkom z KPO, wzmocni krajowe kompetencje w obszarze technologii kosmicznych, obronnych oraz systemów bezzałogowych. Nowa infrastruktura będzie wspierać projekty realizowane m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF), umożliwiając prowadzenie zaawansowanych badań i testów w Polsce.

Nissan: Przekroczył 1,25 mln pojazdów zelektryfikowanych sprzedanych w Europie, w tym blisko 350 tys. samochodów w pełni elektrycznych.

iSpot: 7 sierpnia otworzy nowy salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Będzie to 14. lokalizacja sieci w województwie mazowieckim, która ułatwi dostęp do urządzeń Apple i specjalistycznego wsparcia mieszkańcom Radomia oraz całej południowej części regionu.

Revolut: Nawiązuje partnerstwo z OpenAI. Klienci indywidualni Revolut mogą od teraz korzystać z ChatGPT Go bez dodatkowych opłat nawet przez 12 miesięcy, w zależności od posiadanego planu. Współpraca ta wpisuje się w strategię Revoluta, mającą na celu zwiększanie wartości dodanej oferowanych planów, dając klientom dostęp do narzędzi, z których korzystają najczęściej.

Fortinet, Intel: Nawiązały strategiczną współpracę przy opracowaniu procesora bezpieczeństwa Fortinet Security Processor 6 (SP6). Umożliwi on obsługę coraz bardziej zaawansowanych usług ochrony cyfrowej, spełniając przy tym wymagania przedsiębiorstw w zakresie wydajności. W ramach partnerstwa: Fortinet wnosi doświadczenie w projektowaniu specjalistycznych procesorów bezpieczeństwa; Intel zapewnia kompetencje opracowywania technologii i produkcji układów półprzewodnikowych oraz ich obudowy; wspólnie firmy będą też poszukiwać nowych obszarów współpracy w zakresie technologii półprzewodników oraz infrastruktury wspierającej przyszłe rozwiązania cyberbezpieczeństwa.

Snowflake: Wprowadza nowe rozwiązania, które mają ułatwić firmom bezpieczne wdrażanie i skalowanie agentów AI, przy zachowaniu kontroli nad ich działaniem, dostępem do danych oraz kosztami. Kluczową nowością jest Cortex AI Gateway – centralny punkt zarządzania agentami działającymi na różnych platformach, w tym m.in. Claude Code czy Cursor. Rozwiązanie pozwala kontrolować ich dostęp do modeli, danych i narzędzi, monitorować aktywność oraz zarządzać kosztami wykorzystania AI. Snowflake rozwija również integracje z dostawcami z zakresu cyberbezpieczeństwa, m.in. Okta, 1Password i SailPoint, a z jego rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa AI korzystają m.in. BlackRock i Thomson Reuters.

Veeam: Nowa wersja Veeam Data Platform pozwala sprawniej przywracać systemy IT do działania po incydencie, wykorzystując zweryfikowane dane. Veeam Data Platform v13.1 umożliwia skanowanie zasobów NAS pod kątem złośliwego kodu; rozszerza wykrywanie zagrożeń w środowiskach chmurowych, w tym Microsoft Azure; zapewnia szerszą ochronę aplikacji biznesowych, takich jak EPIC EHR, Db2 dla Windows i Oracle.

Goodspeed: Lider logistyki w temperaturze kontrolowanej dla branży cateringu dietetycznego, rozszerza strefę dostaw o kolejnych 400 lokalizacji w rejonach: Bielsko-Biała, Gdańsk, Kraków, Zakopane, Katowice, Siedlce, Częstochowa, Lublin, Gdynia, Elbląg i Malbork. W efekcie firma dostarcza już do ponad 7000 lokalizacji, zarówno miast jak i mniejszych miejscowości w całej Polsce.

Wolt: Wprowadza w Polsce funkcję Split Payments, dzięki której każdy uczestnik zamówienia grupowego może zapłacić za własne produkty bezpośrednio w aplikacji. Nowa funkcja odpowiada na powszechny sposób rozliczania wspólnych wydatków. W 2025 roku Polacy wykonali 735 milionów przelewów na telefon, a co czwarta operacja w systemie BLIK była rozliczeniem między użytkownikami, a nie płatnością za zakup.

Check Point: Ogłosił wprowadzenie pierwszego w branży firewall sieciowego wykorzystującego sztuczną inteligencję (AI Network Firewall). Sztuczna inteligencja stworzyła zupełnie nową kategorię ruchu sieciowego – prompty, działania autonomicznych agentów, wywołania narzędzi MCP oraz przepływ wrażliwych danych biznesowych do modeli AI. Tradycyjne zapory sieciowe nigdy nie były projektowane z myślą o analizie takiego ruchu. Odpowiedzią Check Point jest wbudowanie zabezpieczeń AI bezpośrednio w firewalle, z których firmy już korzystają, zamiast dokładania kolejnego, odrębnego narzędzia. Bez nowych urządzeń i bez przebudowy infrastruktury.

DACHSER Polska: Rozszerzył ofertę usług logistycznych o zlokalizowany we Wrocławiu skład podatkowy. Nowe rozwiązanie dedykowane jest przedsiębiorstwom obracającym wyrobami akcyzowymi, przede wszystkim alkoholami, i pozwala jeszcze lepiej zintegrować procesy transportu, magazynowania oraz obsługi formalności podatkowych w ramach jednego operatora logistycznego.

Microsoft: Zaprezentował najnowsze dane dotyczące wykorzystania Microsoft 365 Copilot, pokazujące skalę wdrożeń i tempo adopcji AI w przedsiębiorstwach. Liczba płatnych licencji Microsoft 365 Copilot przekroczyła już ponad 30 mln, a liczba nowych licencji netto wzrosła ponad dwukrotnie względem poprzedniego kwartału. Jednocześnie liczba klientów posiadających ponad 50 tys. licencji zwiększyła się ponad siedmiokrotnie rok do roku. Firmy takie jak AstraZeneca, Boeing, Infosys, Koch czy Procter & Gamble zakupiły już po co najmniej 60 tys. licencji. Dane wskazują na szerszy trend rynkowy. Organizacje reprezentujące niemal wszystkie sektory gospodarki rozszerzają wdrożenia AI, przeprojektowują procesy pracy i coraz częściej odnotowują wymierne korzyści biznesowe związane z wykorzystaniem tej technologii. Oceniając tempo adopcji AI w przedsiębiorstwach, warto zwrócić uwagę nie tylko na liczbę użytkowników indywidualnych korzystających z narzędzi AI, lecz także na skalę płatnych wdrożeń w organizacjach. To właśnie liczba wdrożonych licencji najlepiej odzwierciedla decyzje biznesowe związane z inwestycjami w AI oraz integracją tych rozwiązań z codzienną pracą i procesami organizacji. Microsoft analizuje wpływ Microsoft 365 Copilot m.in. przez pryzmat liczby aktywnych licencji, poziomu wykorzystania rozwiązania, satysfakcji użytkowników oraz osiąganych efektów biznesowych.

Microsoft: W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba interakcji przypadających na jednego użytkownika Microsoft 365 Copilot niemal się podwoiła. Średni poziom korzystania z Copilot w ujęciu tygodniowym jest dziś porównywalny z Outlook i Teams. Organizacje znacznie szybciej osiągają wysoki poziom wykorzystania tego rozwiązania. Jeszcze rok temu upowszechnienie Copilot wśród ponad 80% użytkowników w firmie zajmowało miesiące, dziś trwa zaledwie kilka dni. Coraz częściej Copilot Cowork wspiera realizację złożonych zadań obejmujących wiele etapów pracy, takich jak analiza danych wraz z przygotowaniem podsumowania czy przeprowadzenie analizy problemu i opracowanie kodu potrzebnego do jego rozwiązania. Po uwzględnieniu takich scenariuszy zadania analityczne odpowiadają już za 49% wykorzystania usługi Copilot, wobec 29% w przypadku analiz wykonywanych jako pojedyncze zadania. Najwięcej aktywnych agentów w ekosystemie Microsoft 365 wykorzystywanych jest obecnie w produkcji, bankowości oraz branży technologicznej. Jednocześnie motoryzacja i ochrona zdrowia należą do sektorów, w których wykorzystanie agentów AI rośnie najszybciej, co pokazuje, że korzyści płynące z tych rozwiązań wykraczają dziś daleko poza grono pierwszych użytkowników tej technologii. Przykładem jest NHS England, który wdraża Copilot dla 505 tys. pracowników i personelu medycznego. Dane pokazują, że coraz więcej organizacji projektuje procesy pracy z myślą o wykorzystaniu AI, osiągając dzięki temu konkretne korzyści biznesowe. W Microsoft wykorzystanie agentów AI przez zespoły sprzedażowe pozwoliło ograniczyć obciążenia administracyjne i zwiększyć czas poświęcany klientom. Przełożyło się to na wzrost przychodu przypadającego na pracownika o 9,4% oraz skrócenie czasu potrzebnego do finalizacji transakcji o 20% w grupie pilotażowej. Autonomiczny agent sourcingowy EY ma obsłużyć ponad 1500 transakcji w ciągu najbliższego roku, natomiast S&P Global wykorzystuje agentów do przygotowywania porównawczych analiz klientów o 98% szybciej.

Entrix, Greenvolt Power Polska: Inaugurują komercyjną eksploatację jednego z pierwszych w Polsce wielkoskalowych bateryjnych magazynów energii. Turośń Kościelna jest jednocześnie pierwszym magazynem energii w Polsce, dla którego Entrix świadczy usługi optymalizacji i handlu energią. Obiekt o mocy 200 MW i pojemności 800 MWh zwiększy zasoby elastyczności dostępne dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i będzie wspierał integrację rosnącego wolumenu energii z OZE.

Oracle, Google Cloud: Rozszerzyły współpracę, aby wprowadzić modele Gemini od Google do szerokiego portfolio aplikacji biznesowych Oracle. Partnerstwo opiera się na dotychczasowym dostępie klientów do modeli Gemini poprzez Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Enterprise AI. Zakłada także udostępnienie modeli Gemini w rozwiązaniu Oracle AI Agent Studio dla Fusion Applications – kompletnej platformie programistycznej, która umożliwia organizacjom tworzenie, łączenie i uruchamianie automatyzacji AI oraz aplikacji agentowych przy użyciu wielorazowych agentów tworzonych przez Oracle jak i partnerów oraz dostawców zewnętrznych.

Xiaomi: Podczas Xiaomi SkyNomad Technology Launch Event zaprezentowano nową serię Xiaomi SkyNomad, pierwszy model zbudowany na platformie Xiaomi Kunlun. To przestronny SUV z możliwością elastycznej konfiguracji wnętrza, który wyróżnia się trzema kluczowymi cechami: wyjątkowo przestronną kabiną, całkowicie płaską podłogą oraz konfigurowalnym układem siedzeń. Uzupełniają je technologie Xiaomi Kunlun HyperRange, Xiaomi Armor Scale Battery oraz Xiaomi Kunlun Total Safety. Pod względem przestronności, bezpieczeństwa, inteligentnych funkcji, właściwości jezdnych i zasięgu Xiaomi SkyNomad został zaprojektowany tak, aby odpowiadać na najważniejsze potrzeby rodzinnych użytkowników samochodów, otwierając tym samym nowy rozdział w motoryzacyjnej historii Xiaomi.



Źródło: ISBnews