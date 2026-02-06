Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 2-6 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Branża IT: Liczba ofert pracy w branży IT na platformie Pracuj.pl wzrosła o 18% r/r w 2025 r. do 762,8 tys.; 32% ofert zawierało informację o widełkach płacowych, zaś udział ofert z sektora IT w ogólnej liczbie ogłoszeń na Pracuj.pl wyniósł 10%, wynika z badania Pracuj.pl. Liczba ogłoszeń skierowanych do doświadczonych ekspertów wzrosła o 77% r/r.

Rynek TV: Wyniki oglądalności w styczniu: Grupa Polsat 22,3% (+0,1 pkt proc. r/r), w tym kanał główny 7,7% (+0,2 pkt proc. r/r); Grupa Warner Bros. Discovery 21,8% (-0,4 pkt proc.); Grupa TVP 15,6% (-0,4 pkt proc.) – WP TV 0,57% (-0,21 pkt proc.).

EV: Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności opublikowało 9. edycję Barometru Nowej Mobilności Powered by OTOMOTO. Wyniki badania pokazują, że elektromobilność staje się realnym wyborem dla coraz większej liczby kierowców, a transformacja transportu przyspiesza. 27% osób planujących zakup nowego samochodu rozważa pojazd elektryczny. 68% badanych uznaje zdalne aktualizacje oprogramowania za kluczowe. Według badanych akceptowalny budżet na BEV-a to 80-160 tys. zł.

Social media: Raport „GenZ reSearch Report” opracowany przez spółkę Insightland ujawnia znaczące różnice zachowań i preferencji między najmłodszymi „Juniorami” (2007-2012) a najstarszymi „Seniorami” (1995-2000). Raport wskazuje na kryzys autorytetu influencera – jedynie 11% przedstawicieli Gen Z ufa influencerom. To spory wstrząs dla rynku reklamowego, zwłaszcza że 52% badanych ufa bardziej rekomendacjom sztucznej inteligencji (np. ChatGPT), podano w informacji. Gen Z jest głęboko podzielone cyfrowo, a traktowanie tej grupy łącznie to błąd. O ile Seniorzy (urodzeni przed 2000 r.) wciąż czytają treści i opisy i kupują na laptopach (22%), o tyle dla Juniorów (urodzeni po 2007 r.) laptop w procesie zakupowym praktycznie nie istnieje (korzysta z niego tylko 4%), a tekst został całkowicie wyparty przez wideo.

IT: W trakcie sesji minionego tygodnia kursy akcji globalnych spółek software’owych, również na GPW, zanotowały głęboką wyprzedaż po prezentacji przez Anthropic nowego modelu AI wyspecjalizowanego w prawie. Potęgują się obawy, że postępy w sztucznej inteligencji mogą zagrozić dochodom firmom IT, podał Reuters.

Cyberbezpieczeństwo: Blisko trzy na pięć przypadków naruszeń bezpieczeństwa generuje straty o wartości 1 mln dolarów lub więcej, wynika z raportu firmy Fortinet. Jednym z kluczowych czynników napędzających wzrost liczby cyberataków i wartości okupu jest pogłębiająca się luka kompetencyjna. Jak wskazuje Fortinet, 62% badanych przedsiębiorstw na świecie potrzebowało ponad miesiąca na powrót do normalnego funkcjonowania po cyberataku; firmom brakuje specjalistów, by szybko wykrywać incydenty i skutecznie na nie reagować; z pomocą przyjść może sztuczna inteligencja – rozwiązania bazujące na AI umożliwiają redukcję alertów bezpieczeństwa wymagających ręcznej weryfikacji nawet o 99%.

AI: Wyniki badania EY „Jak polskie firmy wdrażają AI” pokazują, że w 2025 roku 3 na 4 (74%) organizacje ograniczyły rekrutację w związku z implementacją sztucznej inteligencji. AI wymusza też na pracodawcach inwestycje w rozwój kompetencji obecnych członków zespołu – 62% firm udostępnia narzędzia sztucznej inteligencji dla większości swoich pracowników, a blisko połowa (43%) szkoli całe zespoły w tym obszarze.

Cyberbezpieczeństwo: Z danych najnowszego raportu Cisco Talos Incident Response jasno wynika, że podatności publicznie dostępnych aplikacji nadal odgrywają kluczową rolę w incydentach bezpieczeństwa. Jednocześnie phishing i nadużycia kont użytkowników coraz częściej decydowały o skuteczności ataków. W IV kwartale 2025 r. podatności publicznie dostępnych aplikacji odpowiadały za blisko 40% wszystkich interwencji zespołu Cisco Talos Incident Response, potwierdzając, że luki w powszechnie używanych rozwiązaniach wciąż pozostają jednym z największych wyzwań dla bezpieczeństwa organizacji. Choć to wyraźny spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem, gdy ponad 60% incydentów wiązało się z masową kampanią ToolShell, końcówka 2025 roku nie przyniosła istotnej poprawy. Cyberprzestępcy szybko reagowali i wykorzystywali nowe luki.

IT: Raport „Barometr Nastrojów w Branży IT”, przygotowanego przez SoDA we współpracy z Future Processing, pokazuje wyraźną poprawę nastrojów wśród firm technologicznych. Ponad 70% respondentów pozytywnie ocenia swoją sytuację w ostatnich sześciu miesiącach, a udział ocen negatywnych spadł do jednocyfrowych wartości. Jednocześnie około 80% firm pozytywnie patrzy w przyszłość – w prognozach praktycznie nie pojawiają się oceny negatywne, co odróżnia wyniki od wcześniejszych edycji badania. Najbardziej negatywnie oceniane pozostają czynniki zewnętrzne, w tym zmiany kursów walutowych (obszar ryzyka walutowego).

Centra danych: Polski rynek centrów danych przekroczył 200 MW mocy i odpowiada dziś za ponad jedną trzecią całkowitej mocy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wynika z raportu „Ecosystem Guide Poland” Polskiego Związku Centrów Danych (PLDCA). Dane pokazują, że sektor wchodzi w fazę dojrzałości i pozostaje na ścieżce dalszego wzrostu. Kluczowe wnioski z raportu: Polska skupia ponad 1/3 mocy centrów danych w regionie CEE, a Warszawa odpowiada za ok. 74% dostępnej mocy w kraju; w ciągu trzech lat rynek podwoił swoją skalę, a prognozy wskazują na dalszy wzrost do 2030 roku; 6 na 10 firm w Polsce korzysta z usług centrów danych, a ok. 40% planuje zwiększenie budżetów na te usługi.

AI: Raport „Top Banking Trends for 2026” od Accenture pokazuje, jak szybko AI oraz cyfrowy pieniądz zmieniają realne modele biznesowe banków: wdrożenie AI w 200 największych bankach świata może przynieść 289 mld USD korzyści w ciągu 3 lat; ponad 70% klientów jest gotowych korzystać z asystentów AI w bankowości, a 2/3 również poza aplikacją banku, co rodzi pytania o lojalność; wolumen transakcji stablecoinowych powiązanych z płatnościami sięgnął 10,7 bln USD, zbliżając się do skali Visy; presja konkurencyjna obejmuje dziś aktywa o wartości ponad 200 bln USD.

Cyberbezpieczeństwo: Jak wynika z raportu ESET i DAGMA Bezpieczeństwo IT, sektor MŚP zmaga się z istotnym deficytem ochrony: poprawną znajomość procedur deklaruje jedynie 43% pracowników małych firm, podczas gdy w dużych organizacjach wskaźnik ten sięga 65%. Sytuację komplikuje fakt, że dla 38% mniejszych podmiotów kluczową barierą w budowie cyfrowej odporności pozostaje zbyt niski budżet.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Grupa Polsat Plus i Atlantic Council: Ogłosiły odnowienie strategicznego partnerstwa. Grupa Polsat Plus jako polska firma medialnotelekomunikacyjna od 1992 roku odgrywa kluczową rolę w rozwoju mediów w Europie ŚrodkowoWschodniej i wnosi sprawdzone i trwałe zaangażowanie w relacje transatlantyckie. W czasie intensywnych debat dotyczących przyszłości więzi między Stanami Zjednoczonymi a Europą Grupa Polsat Plus stanie się dla Atlantic Council nieocenionym partnerem w pogłębianiu współpracy, rozwijaniu stałego dialogu oraz wzmacnianiu więzi po obu stronach Atlantyku, podkreślono.

Creotech Instruments: Podpisał umowę z PIAP Space na realizację fazy B1 projektu RAVEN (Rendez-Vous and Proximity Vehicle for Enabling Multi-Mission), podała spółka. W ramach umowy Creotech odpowiadać będzie za opracowanie i dostarczenie projektu platformy satelitarnej HyperSat dla demonstratora misji, który umożliwi autonomiczne manewry, dokowanie i przyszłe scenariusze tankowania satelitów na orbicie. Wartość realizowanej zgodnie z podpisaną umową fazy wynosi 750 tys. euro, a czas trwania projektu to 12 miesięcy.

DataWalk: Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) przedłużył korzystanie z platformy DataWalk w obszarze wsparcia dochodzeń w sprawach przestępstw finansowych w ramach wieloletniego przedłużenia umowy przyznanej Research Innovations Incorporated (RII), podała spółka.

Sygnis: Sygnis Inc. z siedzibą w Delaware, w której 35% udziałów posiada Sygpol LLC, w 43,57% należący do Sygnis, nie znalazł się na liście 25 firm wyłonionych do testów poligonowych, a tym samym nie zakwalifikował się do udziału w amerykańskim programie Drone Dominance, podał Sygnis.

Otomoto: Użytkownicy Otomoto – największego ogłoszeniowego portalu motoryzacyjnego w Polsce – uzyskali dostęp do w pełni cyfrowego finansowania samochodów oferowanego przez Inbank, podały spółki we wspólnym komunikacie. Estoński bank został wyłącznym partnerem Otomoto w zakresie kredytowania zakupu pojazdów na okres najbliższych dwóch lat.

Orlen i Poczta Polska: Wspólnie zdecydowały o odstąpieniu od realizacji porozumienia z 26 września 2025 roku dotyczącego nabycia do 100% udziałów spółki Orlen Paczka przez Pocztę Polską, podał koncern.

Orange Polska: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że spółka Orange Polska jednostronnie zmieniła warunki umów i bezprawnie pobierała opłaty za utrzymanie telefonu na kartę w przypadku braku aktywności abonenta, i nałożył na spółkę ponad 34 mln zł kary, podał Urząd.

PGE Dystrybucja: 47,5% klientów PGE Dystrybucja korzystało z liczników zdalnego odczytu na koniec 2025 r., podała spółka. Oznacza to, że spółka z nadwyżką zrealizowała regulacyjny cel instalacji zdalnych urządzeń pomiarowych wyznaczony na koniec minionego roku, wynoszący 35%.

Defence.Hub: Ogłosił decyzję rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu ds. rozwoju. Stanowisko to obejmuje Łukasz Gmys – menedżer wyższego szczebla (C-level) z wieloletnim doświadczeniem w sektorach IT, Data & AI oraz technologii obronnych. „Zarząd podkreśla, że Łukasz Gmys został wybrany na stanowisko członka zarządu ds. rozwoju spółki Defence.Hub ze względu na jego bogate doświadczenie w sektorach IT, Data & AI oraz technologii obronnych. Jest uznanym ekspertem w obszarze innowacyjnych technologii obronnych” – czytamy w komunikacie.

mPay: Według danych pochodzących z systemu informatycznego liczba kont użytkowników aplikacji mPay na dzień 31 stycznia 2026 r. wynosiła 1,911 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec grudnia o 10 tys. Liczba kont użytkowników na dzień 31 stycznia 2025 r. wynosiła 1,721 mln, co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 111,04%.

Microsoft: Ogłosił zmiany w strukturze kierowniczej w Polsce. W styczniu 2026 r. Ilona Tomaszewska objęła stanowisko dyrektor odpowiedzialnej za kanał partnerski (EPS Lead), natomiast Tomasz Wilecki dołączył do ścisłego kierownictwa firmy jako dyrektor sektora publicznego. Obie nominacje wzmacniają zespół zarządzający Microsoft w Polsce i wspierają realizację strategicznych celów firmy, w szczególności w obszarze budowania trwałych relacji z klientami, opartych na innowacji i realnej wartości transformacji cyfrowej.

Toyota: Koncern podał, że od początku 2026 roku potwierdza swoją dominującą pozycję na polskim rynku. W styczniu na drogi wyjechało 8759 samochodów osobowych i dostawczych marki, czyli więcej niż dwóch kolejnych producentów w zestawieniu razem wziętych. Toyota osiągnęła 19,2% udziału w rynku i była najchętniej wybieraną marką przez klientów flotowych oraz indywidualnych. Firmy zarejestrowały 5607 samochodów, a osoby prywatne odebrały z salonów 3152 auta.

HONOR: Z analizy Omdia wynika m.in., że w okresie I-III kw. 2025 r. dostawy marki poza Chinami wzrosły o ok. 55% r/r, a w Europie Środkowo-Wschodniej odnotowano 15-proc. wzrost dostaw. W Polsce marka zanotowała ok. 132-proc. wzrost dostarczonych smartfonów w 2025 r.

BTCS: Zamknął 2025 rok z sumą bilansową (na dzień 31 grudnia 2025) 74,18 mln zł, co oznacza ponad dwudziestokrotny wzrost r/r, a dzięki realizacji strategii skarbcowej spółka znalazła się w gronie 100 największych światowych spółek skarbcowych, posiadając 138 Bitcoinów. Dodatkowo należy podkreślić, że w analizowanym okresie spółka wygenerowała nagrody z walidacji odpowiadające 27,01% wartości swoich aktywów netto.

Orange Polska: Użytkownicy w 2025 roku przesłali 11,9 mln TB danych, o 16% więcej r/r.

GAMING

Bloober Team: Nie planuje kolejnego remake’u gry w ramach niedawno zapowiedzianego projektu, poinformował prezes Piotr Babieno.

Gamedust: Zdecydował, w świetle braku uzgodnień co do dalszych działań spółki i braku wyboru organów spółki na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 30 stycznia 2026 r. i utratą płynności w związku ze znacznym ograniczeniem przychodów spółki, o złożeniu 31 stycznia 2026 roku opłaconego wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka.

Drago entertainment: Nowa gry z uniwersum „Gas Station Simulator” pod nazwą „Roadhouse Simulator” została zapowiedziana na platformie Steam. Gra to fabularny poprzednik „Gas Station Simulator”. Gracz zaczyna jako bramkarz w przydrożnym lokalu przy Route 66, dbając o porządek i reagując na konflikty pomiędzy rywalizującymi gangami motocyklistów. Z czasem rozwija i prowadzi cały biznes: zarządza lokalem, uzupełnia zapasy oraz rozszerza wpływy, przejmując kolejne terytoria. Zamiarem spółki jest, aby gra miała premierę w III kwartale 2026 r. Jednocześnie spółka odstąpiła od zamiaru wydania dodatku do „Gas Station Simulator” pt. „Shady Deals”. Spółka zdecydowała o wykorzystaniu powstałych w jego ramach mechanik i assetów graficznych w osobnym projekcie.

Red Square Games: Zawarł z Lagrange Studios umowę licencyjną, na mocy której udzielił licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do systemów gry „SlavicPunk: Oldtimer” na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych. Licencja obejmuje w szczególności prawo do wykorzystania systemów gry w utworach i produktach licencjobiorcy, ich utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania, udostępniania w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w wybranym czasie i miejscu, wprowadzania do obrotu oraz tworzenia opracowań i dzieł zależnych, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Z tytułu zawarcia umowy spółce przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w łącznej wysokości 170 tys. netto.

Bloober Team: Konrad Rekieć złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki ze skutkiem na dzień 5 lutego 2026 r. Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia rezygnacja złożona została z powodów osobistych.

Huuuge: Dalsze promowanie sprzedaży direct-to-consumer (DTC) oraz wdrożenie tego kanału dla użytkowników Androida powinno wyraźnie podwyższyć jego udział w strukturze przychodów. W konsekwencji Trigon spodziewa się wzrostu marży brutto na sprzedaży o kolejne 2 pkt proc. do 78%. Zdaniem Trigon szanse na ogłoszenie transakcji nabycia w ramach wejścia na rynek iGaming w I półroczu są niewielkie, dlatego kurs spółki najprawdopodobniej pozostanie w konsolidacji do czasu rozstrzygnięcia kwestii M&A.

Ultimate Games: „Disco Simulator” i „Tavern Manager Simulator” zostały udostępnione na PS5.

All In! Games: Podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 7 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K z ceną emisyjną 1 zł za jedną akcję.

Ironbird Creations: Zarząd spółki zależnej od All In! Games podjął uchwałę w sprawie emisji do 200 tys. akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii G została ustalona na kwotę 35 zł za akcję.

Drago Entertainment: Data premiery płatnego dodatku do gry Gas Simulator „Car Junkyard” na platformie Xbox oraz PlayStation została ustalona na 13 lutego. Cenę płatnego dodatku ustalono na poziomie 14,99 euro/USD.

Gaming: Obecnie, według „Okiem Deva”, Project Genie od Google nadaje się głównie do szybkiego prototypowania i preprodukcji: generowania roboczych „wizji” lokacji czy klimatu, skrócenia decyzji artdirection z dni do godzin/minut. Narzędzie może przydać się do wstępnego layoutu środowisk, moodboardów, szybkich testów kierunku artystycznego, aby developerzy później mogli to stworzyć w normalnym silniku. Wpisuje się to w szerszy trend: AI jako narzędzie wspierające konkretne wycinki procesu. Autor widzi potencjalne zastosowanie projektu z tworzeniu interaktywnych reklam i konkluduje, że Project Genie nie jest narzędziem do tworzenia komercyjnych gier, tylko efektowną demonstracją technologiczną – to „generator filmików, które udają gry” i to w krótkiej, technicznie słabej formie. W przewidywalnej przyszłości podobne narzędzia będą raczej usprawniać fragmenty procesu (szczególnie na etapie prototypowania), niż zastępować studia i zespoły deweloperskie, podał Trigon.

11 bit studios: Gra z segmentu wydawniczego „Indika” z nowym patchem została udostępniona na Nintendo 1 oraz na Nintendo Switch 2.

Electronic Arts, Respawn Entertainment: Zaprezentowały najnowszy zwiastun rozgrywki z nadchodzącego sezonu „Apex Legends: Wyłom”, w którym ukazano intensywną walkę w zwarciu oraz atrakcje przygotowane z okazji siódmej rocznicy serii.

Pyramid Games: Pod koniec stycznia udostępnił pełną wersję gry „Occupy Mars: The Game” na Steam. Cena jednostkowa wynosi 29,99 USD z premierową zniżką w wysokości 50%. Na koniec 2 lutego sprzedaż gry w ciągu 72 h wyniosła 6162 szt. Ocena graczy Steam na podstawie recenzji z ostatnich 30 dni: 44% (oparta na 98 recenzjach); ocena graczy Steam na podstawie wszystkich recenzji: 72% (oparta na wszystkich 2745 recenzjach). Wishlista Steam Outstanding wynosi 297 549 szt. Łączna sprzedaż gry na Steam, od dnia premiery Early Access do 2 lutego, wyniosła 108 436 sztuk. Obecnie spółka aktywnie pracuje nad naprawą nieprzewidzianych problemów technicznych, które negatywnie wpływają na ocenę gry na Steam.

Electronic Arts: „The Sims 4” udostępniło najnowszą aktualizację gry podstawowej oraz ujawniło pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzących Kolekcji: Bawialnia z Krainy Czarów i Podwórkowy urok. Zapowiedzi te wprowadzają odpowiednią atmosferę przed premierą dodatku „Królewskie dziedzictwo”, który zadebiutuje 12 lutego w EA app, Epic Games Store i Steam, a także na konsolach PS5, PS4.

PlayWay: „Succubus: Hellish Edition” został udostępniony na PlayStation 5.

Take-Two Interactive: Na zebraniu inwestorów firmy jej prezes, Strauss Zelnick, potwierdził, że premiera „GTA 6” na PS5 i XSX/S w dalszym ciągu jest zaplanowana na 19 listopada 2026 roku. Gra będzie dostępna od razu również w wydaniu pudełkowym na PlayStation 5 oraz Xboxach Series X i S.

RedDeer.Games: Ogłosił dostępność gry „DunHero” od niezależnego developera Dev Kacper na Nintendo Switch.

One More Level: Złożył do GPW wniosek w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym łącznie 66 367 880 akcji. Jako datę wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym spółka zaproponowała 19 lutego 2026 r.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Defence.Hub: Podpisał niewiążący term sheet z Untold Tales – spółką zależną QubicGames – dotyczący warunków potencjalnej transakcji, na mocy której Untold Tales stałoby się wyłącznym właścicielem 100% akcji spółki zależnej Defence.Hub – Klabater P.S.A., podał Defence.Hub. Warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie zakończenie procesu przeniesienia przez Defence.Hub na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej działalność gamingową.

Fitatu: Konsorcjum prywatnych inwestorów przejęło 53% udziałów w najpopularniejszej aplikacji do liczenia kalorii w Polsce. Na czele nowego zarządu stanął Jakub Biczkowski, wcześniej związany m.in. z Wakacje.pl oraz Invia CEE. Celem zmian jest przeprowadzenie Fitatu z etapu dominacji na rynku krajowym do międzynarodowego scale-upu oraz przyspieszenie ekspansji zagranicznej. Fitatu to lider swojej kategorii w Polsce, z którego korzysta średnio 1,2 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Spółka posiada 240 tys. aktywnych subskrypcji i odnotowała 45% wzrost przychodów netto r/r.

Simpact Ventures: Polski fundusz zainwestował 1 mln euro w czeski startup Readmio, dwukrotnie zwiększając kwotę swojego poprzedniego wsparcia. To już druga inwestycja funduszu w ten startup w ostatnim czasie. Środki zostaną przeznaczone na dalszą ekspansję międzynarodową, w tym na rynki Azji, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej.

Creotech Instruments: NWZA ws. przeniesienia części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę Creotech Quantum zostało zwołane na 4 marca.

Kinderpedia: Firma rozwijająca platformę do zarządzania szkołami i komunikacją z rodzicami pozyskała 2,2 mln euro w rundzie finansowania o łącznej wartości 3,5 mln euro. Przewodzi jej Simpact Ventures, przy udziale dotychczasowych inwestorów Early Game Ventures oraz Roca X. Runda pozostaje otwarta przez kolejne pięć miesięcy.

Cyfrowy Polsat: TV Polsat nabyła pozostałe udziały w 4fun.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Shoper: Sfinalizował wdrożenie systemu logowania (SSO) Shoper ONE, który umożliwia klientom zakupy w tysiącach niezależnych sklepów przy użyciu jednego konta, bez konieczności każdorazowego zakładania nowego profilu, podała spółka. W ciągu pierwszych 30 dni od uruchomienia rozwiązania liczba logowań przekroczyła 600 tys., a użytkownicy Shoper ONE wygenerowali w tym czasie ponad 60 mln zł GMV.

Erli: Złożyło pozew przeciwko Allegro, który obejmuje zarzuty m.in. nadużycia przez Allegro pozycji dominującej i stosowania czynów nieuczciwej konkurencji. Allegro nie zgadza się ze stanowiskiem Erli i deklaruje, że w żaden sposób nie narzuca swoim partnerom określonej polityki cenowej.

BLIK: Zrealizowany został pierwszy pilotażowy przelew w euro z hiszpańskiego systemu płatności Bizum na numer telefonu zarejestrowany w BLIK w PKO Banku Polskim. To kolejny krok na drodze do pełnej interoperacyjności między krajowymi systemami płatności mobilnych. Realizacja pilotażowego przelewu na telefon z telefonu przez użytkownika zarejestrowanego w hiszpańskim systemie płatności mobilnych Bizum na telefon użytkownika korzystającego z BLIKA za pośrednictwem aplikacji IKO PKO Banku Polskiego jest kontynuacją pilotażu przelewów P2P w euro, który BLIK rozpoczął wspólnie z europejskimi partnerami pod koniec 2025 roku.

Allegro Klik: 2 lutego wystartowała kampania PKO Banku Polskiego pokazująca Allegro Klik jako innowacyjną metodę płatności na platformie Allegro. Spoty reklamowe można zobaczyć w kluczowych stacjach telewizyjnych, internecie i kinach w całej Polsce. Twarzami nowej kampanii są: Joanna Kulig i Paweł Domagała.

Alphabet: Ujawnił, że użytkownicy korzystający z Trybu AI (AI Mode) generują zapytania trzykrotnie dłuższe niż w tradycyjnych wyszukiwaniach, a spora część z nich prowadzi do kolejnych pytań i interakcji. To właśnie ten dłuższy i bardziej złożony charakter zapytań tworzy nowe przestrzenie do monetyzacji. Google testuje obecnie reklamy wyświetlane bezpośrednio pod odpowiedziami AI, a także pilotaż programu Direct Offers, który ma dawać reklamodawcom możliwość pokazywania ofert promocyjnych dla użytkowników gotowych do zakupu bezpośrednio w AI Mode.

Accor: Ogłasza jako jedna z pierwszych grup hotelowych na świecie uruchomienie dedykowanej aplikacji w ChatGPT dla użytkowników programu ALL Accor. Inicjatywa podkreśla zaangażowanie grupy w cyfrową transformację oraz zapewnianie najwyższej jakości usług.

Bank BPS: Rozpoczął współpracę z międzynarodową firmą technologiczną Regnology. Pierwszym krokiem w cyfryzacji sprawozdawczości regulacyjnej jest dostęp do platformy Regnology Reporting Hub (RRH). To chmurowy system, który wspiera procesy raportowania do krajowych i unijnych instytucji nadzorczych. Wdrożenie platformy kończy pierwszy etap projektu Zrzeszeniowa Hurtownia Danych w Zrzeszeniu BPS.

KBJ: Jako lider konsorcjum z BPX podpisał umowę z Orlenem na wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP wraz z obsługą gwarancyjną, pogwarancyjną i pracami dodatkowymi o wartości nieprzekraczającej 17 mln zł netto, a jej przewidywany czas realizacji to dwa lata.

Zen.com: Rozpoczyna współpracę z Amazon, której efektem jest jedyny dostępny na rynku model instant cashbacku przy zakupach na Amazon.pl – zwrot trafia na konto użytkownika od razu po transakcji, a nie po tygodniach czy miesiącach, jak w większości programów cashbackowych. Współpraca startuje w Polsce i koncentruje się m.in. na kategorii elektroniki, oferując jedne z najlepszych stawek cashback dostępnych na rynku oraz dodatkową ochronę zakupów. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o dalszym skalowaniu – w kolejnych etapach planowane jest jego rozszerzanie na inne rynki europejskie, w tym Niderlandy, Belgię i Szwecję.

Empik: Użytkownicy aplikacji Empik Go mogą od teraz płacić przy pomocy Płatności powtarzalnych BLIK.

IFS: SkyAlyne wybrało IFS Cloud for Aviation Maintenance jako cyfrową platformę do obsługi technicznej i zarządzania majątkiem w programie Future Aircrew Training (FAcT) dla Royal Canadian Air Force (RCAF).

AMD: Przedstawił rodzinę układów FPGA – AMD Kintex™ UltraScale+™ Gen 2, która przeznaczona jest dla następnej generacji systemów medycznych, przemysłowych i nadawczych. Ta nowa rodzina oferuje ulepszone pamięć, zestaw interfejsów I/O oraz mechanizmy ochronne, aby sprostać rosnącym wymaganiom wśród rozwiązań służących do obrazowania, testowania, pomiarów, automatyki czy profesjonalnej obsługi multimediów 4K/8K.

MAAG Polska: Uruchomił sklep internetowy z obrzeżami meblowymi. Platforma została stworzona z myślą o mniejszych producentach mebli, stolarzach, zakładach rzemieślniczych, wykonawcach krótkich serii oraz klientach detalicznych, którzy chcą uzyskać bezpośredni dostęp do oryginalnych obrzeży producenta, bez pośredników i bez konieczności realizowania zamówień wielkoseryjnych.

Worldline Polska: Rozpoczął współpracę z PKP Intercity – największym polskim przewoźnikiem pasażerskim. W ramach projektu w pociągach PKP Intercity wdrożono mobilne zintegrowane rozwiązanie płatnicze, które łączy aplikację Tap on Mobile z aplikacją konduktorską PKP Intercity. Jest to innowacyjne wdrożenie na skalę europejską.

Allegro, Meta: Rozpoczynają testową współpracę, w ramach której wybrane ogłoszenia osób prywatnych z Allegro Lokalnie mogą być dodatkowo wyświetlane na Facebook Marketplace. Nowa funkcja ma zwiększyć widoczność ofert z drugiej ręki i wspierać rozwój gospodarki cyrkularnej. Ogłoszenia prezentowane na Facebook Marketplace przekierowują użytkowników bezpośrednio do Allegro Lokalnie, gdzie odbywa się kontakt ze sprzedawcą i finalizacja transakcji.

Polsat Plus: Plus Na Kartę wprowadza nową ofertę z nielimitowanym internetem do 6 miesięcy. Już od 25 zł co 30 dni dostępny jest GIGApakiet ULTRA.

WeNet: Uruchomił WeNet Faktury – narzędzie do e-fakturowania w pełni zintegrowanego z KSeF, które Grupa WeNet udostępnia nowym i obecnym klientom na 6 miesięcy bezpłatnie. To propozycja skierowana do małych i średnich firm, które przygotowują się do obowiązkowego KSeF i szukają prostych, gotowych rozwiązań bez długoterminowych zobowiązań.

OVHcloud: Ogłosił nawiązanie strategicznej współpracy z OpenNebula Systems – twórcą open source platformy chmurowej i edge computing. Jej celem jest dostarczanie w pełni suwerennych europejskich instancji chmurowych w ramach programu certyfikacji Hosted OpenNebula Cloud – Ready.

Epson: Ogłasza premierę modelu SureColor G9000 – nowej, wysokoprodukcyjnej drukarki Direct-To-Film (DTFilm), zaprojektowanej z myślą o rosnącym globalnym zapotrzebowaniu na elastyczny i wydajny druk transferów tekstylnych.

Fobos.tech: Rozpoczął program pilotażowy, w ramach którego 6 tys. terapeutów ma zyskać bezpłatny dostęp do aplikacji-narzędzia do pogłębiania immersji w terapii ekspozycyjnej w wirtualnej rzeczywistości (VRET).

SolarEdge: Ogłosił nawiązanie współpracy z Helioplant, austriackim producentem innowacyjnych systemów fotowoltaicznych przeznaczonych do stosowania w regionach górskich i wysokogórskich. Współpraca łączy system PV Helioplant z technologią falownika i optymalizatora mocy SolarEdge.

