Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 16-20 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Kryptowaluty: Bitcoin może szukać „twardego dna” w okolicach 50 tys. USD. W tym momencie brakuje impulsów wzrostowych na rynku kryptowalut, ale gdyby dolar ponownie wyraźnie się osłabił, wtedy Bitcoin mógłby wrócić do większych wzrostów, ocenił w rozmowie z ISBnews wicedyrektor Działu Analiz XTB Michał Stajniak.

AI: Aż 96% średnich i dużych firm w Polsce wprowadzając narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji, analizuje kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Jak wskazuje trzecia edycja badania EY „Jak polskie firmy wdrażają AI”, inwestycje zaczynają stopniowo gonić deklaracje. W przeciągu roku odsetek przedsiębiorstw wprowadzających AI w obszarze cyfrowej ochrony wzrósł o 12 pkt proc. (z 28% do 40%). W ramach samego procesu wdrożeniowego 38% organizacji wprowadziło dodatkowe zabezpieczenia, by ograniczyć ryzyko operacyjne, prawne czy bezpieczeństwa, a ponad połowa (53%) wdrożyła politykę korzystania z AI.

Legislacja: Wydłużenie terminów wdrożenia obowiązków z AI Act, zapewnienie jednolitych zasad przetwarzania danych w RODO oraz uproszczenie regulacji ePrivacy to kluczowe rekomendacje Związku Cyfrowa Polska w sprawie pakietu Digital Omnibus, przekazane przedstawicielom polskiego rządu. Organizacja podkreśla, że choć unijna inicjatywa stanowi krok we właściwym kierunku i świadczy o rosnącej woli uproszczenia prawa, to część propozycji zawartych w pakiecie „tworzy istotne luki między ambicjami politycznymi a realiami operacyjnymi”.

AI: Globalny rynek agentów AI ma w 2026 roku osiągnąć wartość 10,9 mld USD, a w 2033 roku będzie to już 182,9 mld USD, wynika z danych Grand View Research. Aby przyśpieszyć adopcję agentów AI, firmy coraz chętniej nadają im imiona i ludzkie cechy. Ta antropomorfizacja sztucznej inteligencji ma nam pomóc oswoić się z nową technologię i zwiększyć poziom jej akceptacji. Jednak eksperci związani z branżą Customer Experience wskazują na pułapki związane z tą strategią i konieczność zachowania równowagi. „To podejście niesie ze sobą ryzyko tzw. luki oczekiwań. Kiedy AI brzmi i wygląda jak człowiek, użytkownicy podświadomie zakładają, że będzie ona posiadać ludzką zdolność rozumowania. Gdy tak się nie dzieje, zaufanie do marki spada gwałtowniej niż w przypadku kontaktu z neutralnym automatem” – mówi Krzysztof Lewiński, CEO Armatis Polska, jednego z największych outsourcerów obsługi klienta i sprzedaży w Europie.

HR: Ponad połowa polskich pracowników umysłowych (51,9%) podejmuje dodatkowe aktywności zawodowe poza głównym miejscem zatrudnienia. Niemal co trzeci (28,6%) przyznaje, że nie jest w stanie utrzymać się z jednego źródła dochodu. 80% dorabiających pracuje także w weekendy, a 1/3 nawet na urlopie, wynika z nowego badania portali pracy rocketjobs.pl i justjoin.it.

IT: Firmy szukające sposobu na optymalizacje kosztów działów IT rozwiązania upatrują w outsourcingu. Z usług zarządzanych w zeszłym roku korzystało 86% dużych firm i 58% MŚP, z czego ponad połowa zdecydowała się na taki model właśnie ze względu na obniżenie kosztów operacyjnych IT, wynika z raportu PMR zleconego przez Asseco.

IT: 76% firm uznaje suwerenność danych za ważne zagadnienie w 2026 roku, wynika z badania Veeam. Jednocześnie trzy przedsiębiorstwa na pięć mają ograniczoną widzialność w zakresie tego, gdzie znajdują się ich dane. Kluczowe wnioski z badania: 47% respondentów wskazuje aplikacje SaaS jako najszybciej rosnące źródło danych w firmach; dla 45% przedsiębiorstw utrzymanie kontroli nad infrastrukturą i suwerennością danych będzie w tym roku większym wyzwaniem niż ataki ransomware; wokół suwerenności informacji narosło wiele mitów, np. ten, że wiedza o lokalizacji danych oznacza realną kontrolę nad nimi.

Chmura: Upowszechnienie technologii chmurowych w Polsce może do 2030 r. wygenerować 27 mld euro wartości dodanej (ok. 121 mld zł), czyli równowartość 4% obecnego PKB, wynika z raportu McKinsey „Chmura 2030”. Aby wykorzystać ten potencjał, konieczne są jednak skoordynowane inwestycje publiczne. Ponadto zgodnie z „Digital Decade Country Report – Poland 2025” Komisji Europejskiej Polska planuje przeznaczyć 12,4 mld euro (1,47% PKB) na transformację cyfrową do końca dekady, w tym na rozwój e-usług i wykorzystanie chmury w administracji. Już dziś 84% usług publicznych w Polsce jest dostępnych online, a 78% Polaków ocenia cyfryzację jako realne ułatwienie codziennego życia. Wraz ze wzrostem skali cyfrowych usług rosną jednak wymagania dotyczące ich stabilności i bezpieczeństwa. Jak podkreśla Albert Szczepaniak, dyrektor Działu Bezpieczeństwa i Jakości w Polcom, w sektorze publicznym kluczowe znaczenie mają odporność systemów, kontrola nad danymi oraz jurysdykcja ich przetwarzania, co sprawia, że migracja do chmury przebiega wolniej i na bardziej rygorystycznych zasadach niż w biznesie komercyjnym. Według Polcom wniosek jest jasny: chmura może stać się jednym z filarów wzrostu gospodarczego Polski, ale tylko pod warunkiem połączenia ambitnych inwestycji z wysokimi standardami bezpieczeństwa i suwerenności danych.

IT: Wśród szukających pracy programistów i programistek największym zainteresowaniem od lat cieszy się Frontend, jednak dostępność ofert pracy w tej kategorii systematycznie spada. Według najnowszych danych No Fluff Jobs w 2022 r. ogłoszenia w kategorii Frontend stanowiły 11,4% ofert publikowanych na portalu, w 2025 r. było to już tylko 4%; zmniejszenie liczby dostępnych ofert pracy, choć na znacznie mniejszą skalę, od 2022 r. notuje również kategoria Backend; jednocześnie rośnie dostępność zatrudnienia w nieprogramistycznych specjalizacjach IT – szczególnie w Data&BI, DevOps czy Business Analysis; do początkujących w IT kierowana jest obecnie tylko co 20. oferta pracy; w 2022 r. było do nich kierowane aż 15% ogłoszeń na No Fluff Jobs.

Telekomunikacja: Transformacja infrastruktury telekomunikacyjnej nabiera tempa. Według prognoz Zion Market Research wartość rynku sieci core 5G do 2034 roku osiągnie 39,44 mld USD, co oznacza średni roczny wzrost o ponad 40%. Rozwój technologii generuje również popyt na inżynierów telekomunikacji. Jak wskazuje Talenbrium, w Polsce brakuje obecnie od 3,5 do ponad 4 tys. specjalistów w obszarze 5G i chmury. Coraz więcej organizacji działających w obszarze nowoczesnych sieci inwestuje dziś w rozwój kompetencji i zespołów zdolnych do pracy z zaawansowaną infrastrukturą telekomunikacyjną.

Cyberbezpieczeństwo: Check Point Research opublikował nową analizę dotyczącą asystentów AI jako ukrytych kanałów dowodzenia i kontroli (C2) oraz złośliwego oprogramowania napędzanego AI (AI-Driven, AID). Analitycy wykazali, że asystenci AI tacy jak Microsoft Copilot i Grok, którzy obsługują przeglądanie internetu lub pobieranie treści spod adresów URL, mogą zostać nadużyci jako ukryte proxy C2. Umożliwia to malware’owi wymianę danych z infrastrukturą atakujących, przy jednoczesnym płynnym wtopieniu się w normalny, firmowy ruch związany z AI.

Legislacja: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Aspekt noweli dotyczący obowiązków nakładanych na przedsiębiorców skierował do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę następczą – poinformował prezydent w oświadczeniu w serwisie YouTube.

Streaming: Treści wideo oglądane zdalnie, ale usługi streamingowe głównie w domowym zaciszu – tak można podsumować to, w jaki sposób Polacy konsumowali kontent audiowizualny w 2025 r. To wynik analizy badania przeprowadzonego przez SW Research oraz danych firmy MEGOGO. Firmy publikują również deklaracje Polaków dotyczące przyszłości w zakresie oglądania wideo i telewizji. Na pierwszym miejscu przez 73,9% wskazany został smartfon. 68,6% preferowało telewizor, podczas gdy przeszło co drugi badany (50,8%) wybierał komputer stacjonarny lub laptop. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się: tablet – 17,1%, konsola do gier / VR – 5,9% oraz rzutnik – 4,3%. Pytanie było wielokrotnego wyboru, więc ankietowani mogli wybrać kilka odpowiedzi, wskazując najbardziej preferowane urządzenia.

Streaming: Netflix utrzymuje pozycję lidera polskiego rynku SVOD z 24-proc. udziałem po IV kw. 2025 roku, a Disney+ i Amazon Prime Video toczą wyrównaną walkę o drugie miejsce (po 17%), podał JustWatch.

AI: 7 na 10 konsumentów chce, aby sztuczna inteligencja była elementem ich procesu zakupowego. Jak wskazuje ekspert Alsendo, AI stała się rynkowym standardem, który coraz częściej decyduje o przewadze konkurencyjnej w branży e-commerce. Blisko trzy czwarte Polaków deklaruje, że codziennie korzysta z rozwiązań bazujących na AI – to więcej niż w przypadku Niemców czy Amerykanów. Sprzedawcy, którzy wdrożyli generatywną AI, odnotowali średnio o 8% dłuższy czas trwania sesji oraz o 23% niższy współczynnik odrzuceń. Sztuczna inteligencja pełni w e-commerce przede wszystkim rolę cyfrowego doradcy zakupowego, który pomaga klientom na wszystkich etapach zakupu – od wyszukiwania produktów po finalizację zamówienia.

Private equity: Firma świadcząca usługi audytorskie, podatkowe i doradcze Forvis Mazars opublikowała najnowszą edycję swojego cyklicznego raportu poświęconego branży private equity: „Global Private Equity Report 2026”. Wskazuje on, że to właśnie strategiczny wzrost transgraniczny oraz tworzenie wartości napędzane technologią będą kluczowe dla wyprowadzenia sektora private equity z okresu turbulencji w nadchodzącym roku.

Technologie w ochronie zdrowia: Genetec opublikował wnioski dotyczące sektora ochrony zdrowia, zawarte w raporcie „2026 State of Physical Security Report”, który wskazuje, że organizacje medyczne nadal preferują wdrożenia w modelu chmury hybrydowej, jednocześnie zwiększając nacisk na kontrolę dostępu, sztuczną inteligencję oraz współpracę między działami. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, organizacje ochrony zdrowia rozszerzają sposób, w jaki dane bezpieczeństwa są udostępniane i wykorzystywane w całym przedsiębiorstwie. Ponad połowa przekazuje dane o aktywności dostępu z centrów bezpieczeństwa do innych systemów, a wiele z nich udostępnia również alarmy, dane o incydentach oraz informacje pochodzące z materiału wizyjnego i audio. Jednocześnie centra bezpieczeństwa integrują dane dotyczące cyberbezpieczeństwa, systemów wykrywania włamań i monitorowania zasobów, systemów HR oraz zewnętrznych źródeł informacji o zagrożeniach. Organizacje ochrony zdrowia coraz częściej wykorzystują dane z zakresu bezpieczeństwa technicznego do realizacji celów wykraczających poza tradycyjne funkcje ochrony. Najważniejsze z nich to: poprawa bezpieczeństwa (60%), zwiększenie efektywności działania zespołów bezpieczeństwa (52%), zgodność z regulacjami (49%) oraz poprawa doświadczeń pracowników i pacjentów (44%). Wiele organizacji wykorzystuje również dane bezpieczeństwa do zarządzania obłożeniem obiektów oraz do poprawy ogólnej efektywności organizacyjnej między działami.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

mPay: Wszedł w kolejną fazę rozwoju, stawiając open banking w centrum swojej strategii, podała spółka. Plan zakłada dokapitalizowanie w kilku transzach, a celem jest przekształcenie aplikacji mPay w skalowalną platformę finansową, modernizacja produktu oraz odbudowanie silnej pozycji aplikacji w polskich miastach.

Grupa cyber_Folks: Sfinalizowała, wspólnie ze spółkami Sylius i BitBag, przejęcie 100% udziałów w PrestaShop – jednej z największych na świecie platform e-commerce w modelu open source, podała spółka. Transakcja stanowi kluczowy etap realizacji strategii budowy zintegrowanego, paneuropejskiego ekosystemu technologii e-commerce.

Agora: Agnieszka Siuzdak-Zyga ze względu na inne plany zawodowe złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Agory ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. Siuzdak-Zyga wchodziła w skład zarządu Agory od czerwca 2024 r.; nadzorowała pion Gazeta.pl, technologii i Big Data. Sprawowała również nadzór nad działalnością internetowych spółek zależnych Grupy Agora.

Orange Polska: Jest optymistycznie nastawiony do możliwości realizacji prognozy wyników finansowych w 2026 r. i w średnim terminie (do 2028 r.). Ze względu na korzystną sytuację rynkową liczy na znalezienie się bliżej górnych granic przedziałów prognozy, wynika ze słów członka zarządu ds. finansów Jacka Kunickiego.

Comarch: Comarch SA, TFI oraz Comarch Management w ramach realizowanej strategii koncentracji na kluczowych obszarach biznesowych sfinalizowały sprzedaż 100% udziałów w spółce Comarch Healthcare, która jest właścicielem centrum medycznego iMed24 w Krakowie, podał Comarch. Transakcja ma charakter wykupu menedżerskiego, co zapewnia ciągłość strategiczną i stabilność operacyjną spółki.

Orange Polska: Prognozuje na cały bieżący rok niski jednocyfrowy wzrost przychodów, wzrost EBITDAaL o 3-5% oraz 1,8 mld zł ekonomicznych nakładów inwestycyjnych (eCapex), podała spółka.

Orange Polska: Zarząd Orange Polska zdecydował o zarekomendowaniu wypłaty dywidendy pieniężnej w wysokości 0,61 zł na akcję w br. z zysków za 2025 r., podała spółka. Propozycja ta stanowi wzrost o 15% wobec dywidendy 0,53 zł na akcję wypłaconej w 2025 r.

Orange Polska: Odnotował 69 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 201 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa AB: Zarząd Grupy AB zarekomendował, by z zysku netto za rok obrotowy 2024/2025 w wysokości 127,04 mln zł, przeznaczyć na wypłatę dywidendy 104,41 mln zł, przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych spółki, które będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy, co daje 6,45 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku (22,63 mln zł) ma zostać przeznaczona na kapitał rezerwowy.

Grupa InPost: Zacieśniła współpracę z platformą sprzedażową Shoper, umożliwiając jej klientom w ramach usługi InPost International wysyłkę międzynarodową z Polski do siedmiu krajów: Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Portugalii i Włoch, podały spółki. Usługa jednocześnie ułatwi transport paczek do Polski z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga i Portugalii.

Asseco Poland: Prezes Asseco Poland Adam Góral zgłosił rezygnację z uczestniczenia w części programu motywacyjnego dedykowanej jego osobie, wynika z projektu uchwały wprowadzonej do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 24 lutego, podała spółka.

Twisto: EBITDA wzrosła o 358% r/r, a całkowity wolumen obsłużonych transakcji przekroczył 450 mln euro. W minionym roku Twisto uruchomiło swoje usługi w Bułgarii, uzyskało status Visa Principal Member oraz konsekwentnie rozwijało ofertę w kierunku embedded finance.

BTCS: Zawarła aneks do umowy z ZIGChain Foundation, na mocy którego dwukrotnie zwiększono wolumen tokenów ZIG wykorzystywanych przez spółkę do walidacji i stakingu – z 15 mln do 30 mln tokenów.

Microsoft: Podczas Munich Security Conference Microsoft wraz z globalnymi dostawcami technologii ogłosił powołanie Trusted Tech Alliance (TTA), którego celem jest stworzenie wspólnego standardu w zakresie bezpiecznej i przejrzystej architektury technologicznej niezależnie od kraju pochodzenia dostawcy. Członkowie TTA zobowiązali się do przestrzegania zasad obejmujących łączność, infrastrukturę chmurową, półprzewodniki, oprogramowanie i AI, w tym: transparentny ład korporacyjny i etykę działania, bezpieczeństwo technologii i niezależną weryfikację, nadzór nad łańcuchami dostaw, wspieranie otwartego i odpornego ekosystemu cyfrowego oraz ochronę danych. Inicjatywa odpowiada na rosnące wymagania w zakresie suwerenności cyfrowej, bezpieczeństwa i odpowiedzialnego wdrażania AI. Sojusz obejmuje także współpracę z rządami i partnerami rynkowymi w celu budowania długofalowego zaufania do technologii i podnoszenia konkurencyjności gospodarek.

Grupa Lendi: Zakończyła 2025 rok z rekordowymi wynikami 410 mln zł przychodów w 2025 r. (37% więcej r/r), ponad 20 mld zł wartości kredytów hipotecznych sfinansowanych w 2025 r., wzrostem udziału w rynku hipotek z 8% w 2022 r. do 16,1% w 2025 r.

Komputronik: Po trzech kwartałach roku obrotowego 2025/2026 notuje wyraźną poprawę kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych. Przychody Grupy wzrosły do 1 354,3 mln zł, co oznacza wzrost o około 4,2% r/r. Jednocześnie spółka wypracowała 179,3 mln zł zysku brutto na sprzedaży oraz 12,9 mln zł zysku operacyjnego, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku notowała stratę operacyjną. Zysk netto Grupy wyniósł 2,8 mln zł wobec straty 9,4 mln zł rok wcześniej. „Wyniki pokazują, że Komputronik jest spółką wyraźnie silniejszą niż rok temu. Poprawiliśmy marże, odzyskaliśmy rentowność operacyjną i wzmocniliśmy płynność. To nie jest jednorazowy efekt, lecz rezultat konsekwentnie realizowanej strategii poprawy jakości sprzedaży i dyscypliny kosztowej” – mówi Wojciech Buczkowski, prezes Komputronik.

Fortinet: Zwieńczył rok bardzo dobrym IV kwartałem, napędzanym szerokim popytem na rozwiązania z całego portfolio. „Pozwoliło nam to przekroczyć górny zakres prognozy dotyczącej rozliczeń. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, przyspieszając inwestycje w dynamicznie rozwijające się obszary Unified SASE i Security Operations, jednocześnie wzmacniając naszą pozycję lidera w segmencie bezpiecznej infrastruktury sieciowej. Jako lider rynku zapór sieciowych z 55-procentowym udziałem w rynku pod względem liczby sprzedanych urządzeń, jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego rozszerzania tej pozycji w obszarze SASE, odpowiadając na dynamiczny wzrost adopcji rozwiązań SASE oraz zwiększający się popyt ze strony klientów. Nasze łatwe do wdrożenia rozwiązanie FortiSASE, bazujące na jednolitym systemie operacyjnym FortiOS, obsługuje zarówno wdrożenia suwerenne, jak i publiczne, zapewniając wysoką wydajność przy istotnie niższym całkowitym koszcie posiadania w porównaniu z konkurencją” – powiedział założyciel, przewodniczący rady nadzorczej i dyrektor generalny Fortinet Ken Xie.

Changan: W najbliższych tygodniach jeden z największych producentów samochodów w Chinach pojawi się na polskim rynku. Changan jest już obecny na 15 rynkach europejskich i posiada wieloletnie doświadczenie operacyjne w Europie. Wejście na polski rynek to kolejny krok w rozwoju marki na arenie międzynarodowej.

Luigi’s Box: Firma technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach AI dla e-commerce, w tym inteligentne wyszukiwanie czy analityka i Shopping Assistant, rozszerza swoją ekspansję także na Polskę, dostrzegając tutaj portfolio dużych, obiecujących klientów e-commerce. „Polska jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, a nasza technologia pozwala sklepom nie tylko sprzedawać więcej, ale też budować lepsze relacje z klientami poprzez bardziej intuicyjne i spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Chcemy być partnerem dla firm, które stawiają na długofalowy rozwój oparty na danych i AI” – powiedziała Marta Kwiatkowska, Country Manager Poland w Luigi’s Box.

NEURA Robotics: Pionier robotyki kognitywnej („fizyczna SI”) nawiązał strategiczne partnerstwo z Drees & Sommer, wiodącą międzynarodową firmą konsultingową w branży budowlanej i infrastrukturalnej. Wspólnie partnerzy dążą nie tylko do planowania i obsługi budynków, ale także do projektowania ich jako uczących się, interaktywnych systemów – środowisk współpracujących z ludźmi i robotami w czasie rzeczywistym. Pierwszym priorytetem będą rozwiązania dla urządzeń sanitarnych, gdzie automatyzacja, higiena i dostępność mają szczególne znaczenie.

Equinix: Odnotował przyspieszenie dynamiki biznesowej w IV kwartale: miesięczne przychody cykliczne wzrosły o 10%, roczne przychody brutto wzrosły o 42%, zawarto ponad 4500 transakcji – około 60% największych transakcji dotyczyło obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją. Liczba połączeń międzysieciowych na całym świecie przekroczyła 500 000, co stanowi najwyższy wynik w branży.

Unilever, Google Cloud: Ogłosiły 5-letnie partnerstwo, które ma zbudować nowy model handlu FMCG – oparty na agentach AI, zintegrowanej chmurze danych i zaawansowanych modelach sztucznej inteligencji. To jeden z najbardziej ambitnych projektów wykorzystania AI w globalnym sektorze dóbr szybkozbywalnych, który może zmienić sposób odkrywania marek, podejmowania decyzji zakupowych i mierzenia efektywności marketingu.

ViewSonic: Dostawca rozwiązań wizualnych i technologii edukacyjnych (EdTech) poinformował o utrzymaniu pozycji numer jeden na światowym rynku monitorów interaktywnych już trzeci rok z rzędu. Z najnowszego raportu FutureSource Consulting wynika, że firma była liderem pod względem udziału w rynku w latach 2023-2025 (z wyłączeniem Chin). Na sukces ten w dużej mierze wpłynęła rosnąca popularność monitorów interaktywnych ViewBoard o przekątnej od 80 do 100 cali w sektorze edukacyjnym na całym świecie.

GAMING

Jujubee: Zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, który potrwa maksymalnie do II kwartału br. włącznie, podała spółka. Zarząd będzie brał pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym przede wszystkim połączenie z innym podmiotem, partnerstwo strategiczne, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, przeprowadzenie innej transakcji, jak również ewentualny brak działań.

PlayWay/Play2Chill: Główny akcjonariusz Play2Chill zakończył budowę przyspieszonej księgi popytu na akcje spółki, podało Play2Chill. Transakcja miała charakter wtórny i dotyczyła istniejących akcji. Play2Chill nie była stroną transakcji, a jej przeprowadzenie nie wiązało się z emisją nowych akcji ani pozyskaniem środków przez spółkę. Play2Chill podkreśla, że przeprowadzone ABB nie będzie miało wpływu na realizację jego celów.

The Farm 51 Group: Decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy The Farm 51 Group podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L w trybie subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W ramach emisji planuje pozyskać do 5,2 mln zł, emitując nie więcej niż 1 153 913 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda, przy cenie emisyjnej 4,5 zł za akcję, podała spółka. NWZA uznało też za zasadne kierunkowe przyjęcie Strategicznego Planu Stabilizacyjno-Rozwojowego „2+2+2”, którego celem jest wzmocnienie płynności finansowej spółki, pozyskanie finansowania, możliwość konwersji części zobowiązań na akcje oraz zabezpieczenie środków na dokończenie i promocję gry „Chernobylite 2”

Vivid Games: Zawarł z Carbon Studio (jako deweloperem) umowę na wyprodukowanie gry „Real Boxing VR: Road to Riyadh” za 1,8 mln zł netto, podał Vivid. Gra zostanie wydana wspólnie przez spółkę i dewelopera. Zgodnie z harmonogramem prac, tytuł trafi do dystrybucji w kanałach dedykowanych grom VR w I połowie 2027 r.

PlayWay: Akcjonariusz Play2Chill rozpoczął proces sprzedaży do 1 233 500 posiadanych akcji spółki, stanowiących łącznie do ok. 39,07% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących do ok. 39,07% ogólnej liczby głosów w spółce, w ramach procesu budowy księgi popytu, podał Play2Chill. Planowany termin zakończenia oferty to 17 lutego 2026. Proces budowy księgi popytu na akcje wśród potencjalnych inwestorów prowadzony będzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC.

Bloober Team: Zapowiedział swoją nową grę „Layers of Fear 3”, publikując poświęconą jej stronę internetową.

CD Projekt: Gra „Wiedźmin 3: Dziki Gon” wraz z uznanymi dodatkami „Krew i wino” oraz „Serca z kamienia” od studia CD PROJEKT RED została udostępniona w Xbox Game Pass 19 lutego.

CD Projekt: Zaprezentował specjalną edycję kolekcjonerską Cyberpunk 2077 z okazji piątej rocznicy premiery gry.

Creepy Jar: Liczy, że nadchodzące aktualizacje kontentu „StarRupture” przyniosą podobnie pozytywny efekt wzrostu zainteresowania graczy jak w przypadku „Green Hell”, poinformowała ISBtech IR manager Katarzyna Konieckiewicz.

7Levels: Zakończył ubiegły rok zyskiem netto w wysokości 1,23 mln zł. Po raz pierwszy w giełdowej historii krakowski developer zakończył rok na plusie. Spółka z optymizmem patrzy również na perspektywy w 2026 r., w którym planuje pójść za ciosem. Dwie premiery pudełkowe planowane są na I kw. 2026, a jeszcze w tym półroczu 7Levels po raz pierwszy w swojej ofercie na Nintendo Switch wprowadzi grę z segmentu sportowego o tematyce tenisowej.

PlayWay: Grywalne demo gry „Medieval Frontiers” zostało udostępnione na Steam. „Recycling Center Simulator: E-Waste DLC” pojawi się 20 lutego. Tego samego dnia „Liquor Store Simulator” pojawi się na konsolach.

Ultimate Games: „Vampire Therapist” został udostępniony na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.

Red Square Games: W 2025 r. wypracował prawie 2,75 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, a ograniczenie kosztów operacyjnych pozwoliło zminimalizować stratę do około 178,7 tys. zł. W samym IV kwartale 2025 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 607,1 tys. zł. Zysk netto Red Square Games w ostatnim kwartale 2025 r. wyniósł 51,8 tys. zł, wobec 4,16 mln zł straty netto w analogicznym okresie 2024 r. „Dzięki optymalizacji kosztów i konsekwentnej realizacji naszej strategii udało nam się w IV kwartale 2025 r. znacząco poprawić wyniki finansowe, ograniczając straty i osiągając zysk. Jednocześnie rozwój gier planszowych i cyfrowych, w tym Twilight Imperium Digital, potwierdza zainteresowanie graczy i daje fundamenty do dalszego wzrostu przychodów w przyszłych okresach” – powiedział prezes Krzysztof Wolicki, cytowany w komunikacie.

Carbon Studio: Projekt spółki został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach naboru Program Wsparcia Gier Wideo 2026, prowadzonego przez Instytut Przemysłów Kreatywnych. Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 160 598 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania obejmującego przygotowanie prototypu gry eksploracyjnej o kodowej nazwie „Wild Roads”.

RedDeer.Games: Ogłosił, że wyda „Lost in Space: The First Adventure” na Nintendo Switch.

Electronic Arts Inc., Battlefield Studios: Ogłosili start Sezonu 2. w Battlefield 6 oraz Battlefield REDSEC.

Play2Chill: 23 lutego w ramach tegorocznej edycji festiwalu Steam Next Fest EmpireCraft Studio, spółka córka, udostępni najnowsze demo oparte na silniku Aztecs The Last Sun, czyli „Wild West Pioneers”.

Code Horizon: Udostępnił demo „Construction Store Simulator”.

Ultimate Games: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za 2025 rok – przychody ze sprzedaży 43,5 mln zł, 80% więcej r/r; zysk z działalności operacyjnej 11 mln zł, 155% więcej r/r; zysk brutto 11,7 mln zł, 260% więcej r/r; zysk netto 9,5 mln zł, 244% więcej r/r.

11 bit studios: Gra „Death Howl” została udostępniona na konsolach, a playtesty nowego trybu „Rebirth” zostały udostępnione na Steam.

Varsav Game Studios: Wniosek pod nazwą „Tłumaczenie gry Barkour na osiem języków (ZH-CN, RU, PT-BR, FR, DE, JA, KO, ES)” został zakwalifikowany przez Instytut Przemysłów Kreatywnych do dofinansowania na kwotę 118 795,00 zł w ramach Programu Wsparcia Gier Wideo.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Asseco Poland: Otrzymała od dwóch akcjonariuszy – Adam Góral Fundacja Rodzinna (AGFR) oraz TSS Europe (TSS) – wniosek ze zgłoszeniem własnych projektów dwóch uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki 18 marca 2026 roku, dotyczących zmniejszenia liczby akcji własnych do umorzenia do 1,3% z 3% oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu spółki, podała spółka.

Asseco Poland: Zmieniło termin walnego zgromadzenia, które ma głosować nad uaktualnionym projektem uchwały o programie motywacyjnym dla członków zarządu i kluczowych osób w spółce na lata 2026-2030 oraz utworzeniem kapitału rezerwowego, z 24 lutego na 18 marca, podała spółka.

Creotech Quantum: Planowana data pierwszego dnia notowania akcji podziałowych Creotech Quantum na rynku regulowanym GPW to 17 kwietnia, wynika z harmonogramu podziału Creotech Instruments.

BTCS: Jest gotowy, żeby przenieść notowania na rynek główny GPW z NewConnect, ocenił w rozmowie z ISBtech główny inwestor (poprzez TTP Limited) i doradca strategiczny spółki Wojciech Kaszycki. Spółka planuje emisję akcji, gdzie w jego opinii w zasięgu jest kwota ok. 100 mln USD. „Jeżeli chodzi o mnie jako o akcjonariusza, chciałbym widzieć spółkę dosyć szybko na rynku głównym GPW, dlatego jako wiodący akcjonariusz złożyłem wniosek o rozpoczęcie procedury zmiany parkietu na główny. Prywatnie jako inwestor myślę, że spółka już jest gotowa. To jest tylko kwestia operacyjna. Przejście na rynek główny umożliwi nam de facto ułatwienie ekspozycji na inwestorów profesjonalnych, którzy na rynku New Connect nie są dostępni” – powiedział Kaszycki w rozmowie z ISBtech.

Creotech Quantum: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Creotech Quantum, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, podała Komisja.

Microbite.xyz: Spółka z portfolio venture buildera The Heart rozwijająca technologię predykcji przeciążeń okluzyjnych zgryzu pozyskała pierwsze finansowanie wysokości blisko 1 mln zł od grupy aniołów biznesu z obszaru healthtech. Nowy etap rozwoju będzie skoncentrowany na badaniach klinicznych oraz budowie modelu predykcji przeciążeń zgryzu. Kolejnym etapem rozwoju Microbite.xyz będzie runda seed o wartości co najmniej 1 mln euro. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszą komercjalizację projektu, budowę zespołu oraz rozszerzenie badań klinicznych o prestiżowe ośrodki zagraniczne w USA, Włoszech i Australii.

Comfy AI Studio: Polski software house ogłosił otwarcie rundy inwestycyjnej na poziomie 0,5 mln euro, która ma przyspieszyć globalną ekspansję spółki. W latach 2024-2025 spółka zanotowała wzrost przychodów o 820%. W przeciwieństwie do wielu startupów AI, Comfy AI Studio jest zyskowne (1 mln zł zysku netto przy 3,7 mln zł przychodu w 2025 r.). Łukasz Zmywaczyk, CEO spółki, podkreśla, że zaledwie 5% firm potrafi wdrożyć AI na dużą skalę. Comfy AI Studio jego zdaniem wypełnia tę lukę, budując autorskie rozwiązania dla sektora mediów i rozrywki.

Sygnity: Rozpoczyna skup do 137,4 tys. akcji własnych – akcje stanowią 0,60% kapitału zakładowego. Skup zakończy nie później niż 17 lipca 2026 roku. Akcje spółki nabywane będą w celu wykonania zobowiązań wynikających z programów motywacyjnych.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

NCBR: Budżet Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przewidziany na realizację zadań w bieżącym roku wynosi 4,4 mld zł, poinformował ISBtech dyrektor NCBR prof. Jerzy Małachowski. NCBR planuje ogłosić ponad 40 konkursów. „W 2026 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju inwestuje w przełomowe technologie, które odpowiadają na najważniejsze wyzwania Polski i Europy. Nasze programy, adresowane przede wszystkim do innowacyjnego biznesu i nauki, tworzymy na podstawie globalnych megatrendów oraz strategicznych dokumentów krajowych i unijnych. Rolą NCBR jest bowiem patrzeć dalej niż inni – z myślą o pozyskiwaniu rozwiązań dla gospodarki jutra. Budżet przewidziany na realizację naszych zadań w bieżącym roku wynosi 4,4 mld zł” – powiedział Małachowski w rozmowie z ISBtech.

MedTech Solutions: Podpisał list intencyjny z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe. Przedmiotem współpracy jest pilotażowe wdrożenie w sieci 14 przychodni autorskiego systemu Reffer AI – rozwiązania wspierającego rekrutację pacjentów do badań klinicznych, podała spółka. Planowane zawarcie umowy ma nastąpić do 31 marca 2026 r.

MedApp: Przygotowuje się do rozpoczęcia certyfikacji systemu śródoperacyjnej nawigacji XR CarnaLife Holo MedNav przed amerykańską Agencją Żywności i Leków (FDA), poinformował ISBnews prezes MedApp David Odrakiewicz. Innowacyjny system nawigacyjny ma wspierać chirurgów oraz radiologów interwencyjnych podczas procedur biopsji i innych zabiegów wymagających wysokiej precyzji prowadzenia narzędzi w obrębie tkanek miękkich z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (XR), wyjaśnił prezes.

Massmedica: Ukończyła prace nad prototypem robota operacyjnego w ramach samodzielnego projektu rozwojowego pod nazwą URSA – Universal Robotic Surgical Assistant, podała spółka. Prototyp pod nazwą URSA Minor stanowi funkcjonalny, gotowy do testów prototyp robota, opracowany przez spółkę zależną Massmedica Technologie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Do 9 marca 2026 roku uczelnie mogą składać wnioski o dofinansowanie w konkursie „Kształcenie na potrzeby technologii krytycznych”. NCBR przeznacza 160 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na zdobywanie kompetencji przyszłości przez studentki, studentów oraz kadrę dydaktyczną. To szansa na tworzenie i unowocześnianie kierunków studiów odpowiadających na kluczowe wyzwania rozwojowe Polski i Europy w strategicznych obszarach wskazanych przez Komisję Europejską.

iSpot: W Galerii Siedlce otwiera się pierwszy w mieście salon iSpot Apple Authorized Reseller.

OKX: Uzyskał licencję instytucji płatniczej (PI) na Malcie. To kluczowy krok przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia MiCA w marcu 2026 r. OKX wdraża unijne standardy ochrony kapitału identyczne jak tradycyjne fintechy, gwarantuje ciągłość usług (USDT/EURC) dla polskich użytkowników w nowym reżimie prawnym; fundament pod masowy rozwój OKX Card (płacenie kryptowalutami w codziennych zakupach).

ARI10: WEB3 Holding B.V, należąca do Morphic Financial Group, londyńskiej spółki holdingowej europejskiego dostawcy transakcji kryptowalutowych ARI10, ogłosiła oficjalne otrzymanie licencji MiCA (Markets in Crypto-Assets) od holenderskiego organu regulacyjnego (Autoriteit Financiële Markten). Proces zakończony uzyskaniem licencji umożliwia Morphic Financial Group i ARI10 prowadzenie działalności w całej Unii Europejskiej w ramach nowych, kompleksowych unijnych przepisów regulacyjnych dotyczących aktywów cyfrowych, podano. „MiCA już tu jest i zmienia wszystko dla kryptowalut w Europie. Przez osiem lat budowaliśmy ARI10 w oparciu o zasadę: compliance first, innovation always. Dziś z dumą ogłaszam, że uzyskaliśmy licencję MiCA w Amsterdamie – co czyni nas pierwszym w naszym regionie w pełni operacyjnym i spełniającym rygorystyczne wymogi prawa unijnego podmiotem z sektora kryptoaktywów w Polsce” – powiedział CEO Mateusz Kara, cytowany w komunikacie.

Autopay: Fintech specjalizujący się w zautomatyzowanych rozwiązaniach płatniczych ogłosił uruchomienie Zero Delay Economy Hub. Zautomatyzowane transakcje, bieżące rozliczenia i systemy cyfrowe pracujące 24/7 to wymogi, które rynek stawia tu i teraz. Zero Delay Economy Hub to przestrzeń, w której Autopay chce kształtować tę zmianę. W najbliższych miesiącach Autopay będzie dzielić się kolejnymi wnioskami i wynikami prac Zero Delay Economy Hub.

Balcia Insurance: Rozszerza możliwości swojej aplikacji mobilnej o nową metodę potwierdzania tożsamości – za pomocą usługi mObywatel. To kolejny krok w kierunku jeszcze większego bezpieczeństwa danych klientów oraz wygody korzystania z cyfrowych rozwiązań.

Signify: Ogłosił, że platforma sterowania oświetleniem i przestrzenią będzie od teraz dostępna pod nazwą Signify Dynalite. Ponadto uruchomiono nowy portal partnerski My.Dynalite, integrujący dokumentację, oprogramowanie, materiały szkoleniowe i narzędzia projektowe w jednym miejscu. Uzupełnia go Dynalite Assist – inteligentna usługa AI, która ułatwia szybkie odnajdywanie informacji technicznych. Udoskonalono także proces projektowy dzięki odświeżonemu Dynalite Design Studio, a pakiet Dynalite Pro Workflow oraz aplikacja mobilna Dynalite Switch zyskały bardziej intuicyjne interfejsy i funkcje, które upraszczają codzienną pracę. Dodatkowo platforma oferuje pełną integrację z Matter, zapewniając kompatybilność z najpopularniejszymi ekosystemami smart home.

Polskie Porty Lotnicze: Podpisały ze Związkiem Regionalnych Portów Lotniczych list intencyjny w sprawie opracowania branżowego Kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych dla podmiotów zarządzających infrastrukturą lotniskową. To precedensowa inicjatywa, która ujednolici standardy bezpieczeństwa danych osobowych na wszystkich lotniskach w Polsce.

Fortinet: Zaprezentował rozszerzoną funkcjonalność platformy FortiCNAPP. Pomaga ona zespołom ds. bezpieczeństwa lepiej rozumieć czynniki ryzyka w chmurze publicznej i koncentrować się na zagrożeniach o największym znaczeniu. FortiCNAPP upraszcza zarządzanie ryzykiem w chmurze poprzez: prezentację w jednym widoku informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa środowisk chmurowych, sieci i danych czy luk w zabezpieczeniach; analizę działania aplikacji w czasie rzeczywistym pod kątem realnych, aktywnych zagrożeń; szybsze usuwanie podatności.

BYD: Rozpoczął 2026 rok od pierwszego miejsca w rankingu rejestracji nowych samochodów BEV z wynikiem 449 egzemplarzy, z czego 267 modelu BYD DOLPHIN SURF. Styczniowe dane potwierdzają rosnącą siłę marki na polskim rynku samochodów elektrycznych – co dziesiąte auto elektryczne zarejestrowane w minionym miesiącu miało logo BYD, a producent objął prowadzenie w segmencie BEV.

Allegro: Na platformie zadebiutował oficjalny sklep marki Kazar, oferując użytkownikom dostęp do kilku tysięcy produktów premium.

Comarch: Flagowy system dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych Comarch ERP Optima (z którego korzysta 70 tys. podmiotów w Polsce) przechodzi właśnie dużą ewolucję. Comarch udostępnił demonstracyjną wersję systemu w przeglądarce internetowej. Użytkownicy Comarch ERP Optima mogą korzystać równolegle z interfejsu webowego (przeglądarkowego) oraz klasycznego. „To największa rewolucja w Comarch ERP Optima od 20 lat. Współpraca z tak dużą i różnorodną grupą firm, w tym z biurami rachunkowymi, rodzi w nas poczucie odpowiedzialności za mały i średni biznes” – powiedział Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch i dyrektor sektora ERP.

Google: Ogłosił premierę smartfona Pixel 10a. Najnowszy model z serii „a” oferuje całkowicie płaski tył, a dzięki procesorowi Tensor G4 wprowadza zaawansowane funkcje AI do średniej półki cenowej. Telefon oferuje wsparcie asystenta Gemini, w tym konwersacyjny tryb Gemini Live; kreatywne narzędzie Nano Banana do edycji i stylizacji grafik oraz znane z flagowców funkcje foto: „Dodaj mnie” oraz „Automatyczne najlepsze ujęcie”. Przedsprzedaż startuje 18 lutego.

PKO BP: W bankomatach PKO Banku Polskiego można wypłacać pieniądze za pomocą kodu BLIK bez limitu jednorazowej wypłaty. Dotyczy to zarówno klientów PKO Banku Polskiego, jak i innych banków.

Nikon: Poszerza serię modeli MONARCH M5 i PROSTAFF P7 o najlżejsze w swojej klasie lornetki z obiektywami o średnicy 50 mm. Marka Nikon zaprezentowała także nowe wodoszczelne lornetki SPORTSTAR EX II 8×25 i 10×25.

Google: Muzyczny model Lyria 3 debiutuje w aplikacji Gemini dla wszystkich użytkowników i we wszystkich językach na całym świecie. Gemini Lyria 3 tworzy 30-sekundowe utwory, opatrzone unikatowymi okładkami wygenerowanymi przez Nano Banana. Model Lyria 3 dostępny jest również w ramach narzędzia Dream Track na YouTube. Utwory wygenerowane w aplikacji Gemini zawierają wbudowany znak wodny SynthID, który służy do identyfikowania treści stworzonych przez AI od Google, ale jest niewykrywalny dla ucha.

Samsung: Ogłasza wprowadzenie na rynek smartfonu Galaxy A07 5G – urządzenia, które udostępnia sprawdzone funkcje sztucznej inteligencji znane użytkownikom Galaxy, w tym Google Gemini i Circle to Search, jeszcze szerszemu gronu odbiorców.

Glovo: Subway by MOL właśnie dołączył do Glovo w 11 miastach w Polsce, otwierając dla sieci nowy kanał sprzedaży i pokazując, jak zmienia się rola stacji w modelu convenience.

DHL Supply Chain: Rozpoczął współpracę z Oriflame w Polsce. Kontrakt obejmuje obsługę nowego centrum logistycznego w Polsce Centralnej i jest elementem szerszej transformacji łańcucha dostaw Oriflame. Magazyn w Polsce będzie odpowiadał za dystrybucję produktów na rynki europejskie i pozaeuropejskie.

MG Motor: Potwierdziło, że osiągnęło poziom 1 mln samochodów sprzedanych klientom w Europie. Marka powróciła na swój rodzimy rynek w Wielkiej Brytanii w 2011 roku wraz z modelem MG6 i od tego czasu systematycznie umacnia swoją pozycję oraz popularność w całej Europie. Obecnie MG współpracuje z ponad 1300 dealerami i jest obecna w 34 krajach.

Transition Technologies MS (TTMS): Polski software house poddał się akredytowanej certyfikacji ISO/IEC 42001, potwierdzającej zgodność systemu zarządzania sztuczną inteligencją (AIMS) z międzynarodowymi wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego, odpowiedzialnego i transparentnego wykorzystania AI. ISO/IEC 42001:2023 to pierwsza na świecie norma ustanawiająca wymagania dla systemów zarządzania sztuczną inteligencją. TTMS, projektant rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, jest w gronie pierwszych organizacji, które działają w ramach nowego standardu.

Alior Bank: We współpracy z Comarch oferuje rozwiązania ułatwiające sprawną integrację z KSeF. Dzięki nowej bankowości internetowej Alior Business i aplikacji mobilnej Alior Business Mobile, zintegrowanej z Comarch Betterfly, firmy mogą automatycznie pobierać dane z faktur KSeF, realizować płatności i monitorować statusy przelewów – bez ręcznego wprowadzania danych i minimalizując ryzyko błędów.

Roborock: Na polski rynek wkracza Roborock Qrevo Edge 2 Pro – najbardziej zaawansowany robot sprzątający w rodzinie Qrevo. Zaprojektowany został z myślą o wymagających powierzchniach i przeszkodach we wnętrzach – od dywanów po wysokie progi.

T-Mobile: Uruchamia Magenta AI – ekosystem narzędzi, stworzony we współpracy z liderami branży: ElevenLabs, Picsart i Perplexity. Dzięki niemu każdy klient może zacząć korzystać z mocy sztucznej inteligencji bez komplikacji i bez barier.

Husqvarna: Pokazała nową generację robotów koszących Automower 308V i 312V, które dzięki wizyjnemu systemowi AI omijają przeszkody i pracują zupełnie bez przewodów ograniczających To pierwsze modele przeznaczone dla małych i średnich ogrodów. Producent podkreśla, że po zainstalowaniu ponad 4 mln robotów na świecie chce w ten sposób dotrzeć z inteligentnym koszeniem do szerszego grona właścicieli trawników.

Baltic Towers: Gdańska firma produkująca wieże dla turbin wiatrowych wspólnie z SD Worx Poland zbudowała od podstaw ekosystem HR oparty o SAP SuccessFactors i rozwiązanie modelowe InnovaHR. W ramach realizacji projektu procesy kadrowo-płacowe nie zostały „przeniesione” z dotychczasowych narzędzi, lecz zaprojektowane i ustandaryzowane praktycznie od zera – w oparciu o wizję i wymagania Baltic Towers, doświadczenie konsultantów SD Worx oraz najlepsze praktyki SAP. Z nowych rozwiązań korzysta dziś niemal 200 pracowników firmy.

Źródło: ISBnews