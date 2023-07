W świetle aktualnych danych i informacji, przestrzeń do ewentualnej dyskusji o obniżkach stóp procentowych może się pojawić „za jakiś czas”, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Cezary Kochalski.

„W świetle aktualnych danych i informacji, przestrzeń do ewentualnej dyskusji o obniżkach może się za jakiś czas pojawić, skoro jesteśmy już po zakończeniu cyklu podwyżek. Z samego kalendarza wynika, że mogłoby to być najwcześniej po wakacjach. Podczas takiej ewentualnej dyskusji musimy zderzyć różne argumenty. Wiele z nich, które skłoniły Radę do zakończenia cyklu, wpisuje się w scenariusz ewentualnych obniżek” – powiedział Kochalski w rozmowie z Interia.pl.

Te argumenty to obniżanie się inflacji konsumenckiej, a także bazowej, jak również aprecjacja złotego oraz spadek dynamiki cen produkcji sprzedanej, wymienił członek RPP.

„Ale są też inne argumenty. Mam na myśli chociażby rosnące koszty pracy, dostrzegam odbicie w sektorze usług, myślę o oczekiwaniach inflacyjnych, które są wciąż wysokie na tle danych historycznych. Obniżają się, ale są wysokie. To samo dotyczy oczekiwań inflacyjnych firm. One są też na tle długookresowych średnich wysokie. To nakazuje nam pewną ostrożność przed ewentualną decyzją o obniżkach. Są argumenty przemawiające za rozpoczęciem dyskusji i rozważaniem obniżek, ale nie brakuje też takich, które należy brać pod uwagę, aby jednak nie zakłócić zejścia inflacji do celu w średnim okresie” – wskazał Kochalski.

Według niego, „wiele wskazuje na to, że na przełomie III i IV kw. zejdziemy do jednocyfrowego poziomu inflacji”.

Jak poinformował w ub. piątek prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński Rada podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych i nie dyskutowała na lipcowym posiedzeniu o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych. Według niego, obniżka stóp procentowych w skali „typu 0,25 pkt proc.” jest możliwa na następnym decyzyjnym posiedzeniu RPP we wrześniu, przy założeniu jednocyfrowej inflacji i 90-procentowej pewności jej dalszego spadku.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Źródło: ISBnews