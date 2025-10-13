Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły o 1,8% r/r do 863,7 tys. jednostek w I półroczu 2025 r. W przeliczeniu na kontenery 20-stopowe (1 TEU) w I półroczu br. przewieziono 1,36 mln TEU, co oznacza wzrost o 3,3% r/r, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

W I półroczu łączna masa towarów w przewozach tego typu osiągnęła 13,4 mln ton, a wykonana praca przewozowa wyniosła 4,4 mld tonokilometrów.

„Dane za pierwsze półrocze 2025 r. potwierdzają, że rynek przewozów intermodalnych utrzymuje stabilność. To dobry sygnał zarówno dla branży transportowej, jak i całej gospodarki. Z drugiej strony rynek transportu towarów koleją w Polsce znajduje się obecnie w trudnej sytuacji. Tym bardziej należy szczególnie wspierać transport intermodalny – np. przez budowę i rozbudowę terminali, modernizowanie linii, zwiększanie parametrów pociągów towarowych, takich jak prędkość, nacisk na oś, długość składów. Kolej powinna przewozić więcej jednostek – nie tylko kontenerów, ale też naczep i całych zestawów drogowych. W przeciwnym razie trudno będzie zwiększyć znacząco wartości bezwzględne parametrów przewozowych w transporcie intermodalnym” – skomentował prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

Transport intermodalny uzyskuje coraz większy udział w całym sektorze kolejowym. W I półroczu 2025 r. odpowiadał za 12,8% rynku pod względem masy oraz 16,6% pod względem wykonanej pracy przewozowej, podano także.

Źródło: ISBnews